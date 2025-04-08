Son Model Indicator in ICT Style for MT5
- Indicadores
- Mehnoosh Karimi
- Versión: 3.1
- Activaciones: 10
Indicador Son Model (Estilo ICT) para MetaTrader 5
El indicador Son Model está desarrollado en línea con la metodología de negociación Son Model, proporcionando señales de negociación precisas en el marco temporal de 5 minutos. Diseñado para MetaTrader 5 (MT5), este indicador incorpora conceptos clave de ICT como el Desplazamiento de la Estructura del Mercado (MSS) y la Brecha del Valor Justo (FVG) para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad.
Al analizar las zonas de liquidez del gráfico de 1 hora, el indicador se centra en las áreas en las que es probable que el precio reaccione, revierta o continúe siguiendo el flujo de órdenes institucionales.
Especificaciones del indicador Son Model
En la tabla siguiente se describen las principales características del indicador Son Model:
|
Característica
|
Descripción
|
Categoría
|
TIC - Señal / Previsión - Basado en la liquidez
|
Plataforma
|
MetaTrader 5 (MT5)
|
Nivel de usuario
|
Avanzado / Profesional
|
Tipo de Señal
|
Breakout y Reversión
|
Plazos
|
1-5 Minutos
|
Estilo de negociación
|
Rápido Scalping
|
Mercados
|
Todos los instrumentos
Cómo funciona el indicador Son Model
Cuando el precio interactúa con una zona de liquidez de plazo superior (identificada en el gráfico de 1 hora), el indicador destaca este evento con flechas azules. Si a continuación se produce un desplazamiento de la estructura del mercado (MSS) y el precio retrocede hasta una brecha de valor justo, se muestra una configuración de operación confirmada mediante una flecha verde.
Esta confirmación por capas ayuda a filtrar las señales de baja calidad y alinea las entradas con el comportamiento institucional de los precios.
Ejemplo de señal de compra
En el gráfico de 5 minutos de XRP, el indicador detecta un barrido de liquidez originado en el marco temporal de 1 hora. Después de confirmar un cambio en la estructura del mercado, un retroceso a la zona FVG desencadena una posible señal de compra.
Ejemplo de señal de venta
En el gráfico de 5 minutos del EUR/USD, la ruptura de un nivel de liquidez superior se marca con flechas azules. Siguiendo las reglas del Modelo Son, una vez que se forma un MSS y el precio vuelve a un Fair Value Gap, el indicador genera una señal de venta.
Parámetros del indicador Son Model
El indicador incluye parámetros ajustables para refinar el rendimiento, tales como:
- Max Candles - Determina el número de velas históricas utilizadas para los cálculos internos.
Estos ajustes permiten a los operadores adaptar el indicador a diferentes condiciones de mercado y preferencias de ejecución.
Conclusión
Como parte del conjunto de indicadores MT5 basados en la liquidez, el indicador Son Model está diseñado para identificar barridos de liquidez, cambios estructurales y zonas óptimas de reentrada. Construido exclusivamente para el marco temporal de 5 minutos, es muy adecuado para los operadores que operan en mercados que se mueven rápidamente y que confían en una ejecución precisa y basada en estructuras.