Son Model Indicator in ICT Style for MT5

Indicador Son Model (Estilo ICT) para MetaTrader 5

El indicador Son Model está desarrollado en línea con la metodología de negociación Son Model, proporcionando señales de negociación precisas en el marco temporal de 5 minutos. Diseñado para MetaTrader 5 (MT5), este indicador incorpora conceptos clave de ICT como el Desplazamiento de la Estructura del Mercado (MSS) y la Brecha del Valor Justo (FVG) para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad.

Al analizar las zonas de liquidez del gráfico de 1 hora, el indicador se centra en las áreas en las que es probable que el precio reaccione, revierta o continúe siguiendo el flujo de órdenes institucionales.

Especificaciones del indicador Son Model

En la tabla siguiente se describen las principales características del indicador Son Model:

Característica Descripción Categoría TIC - Señal / Previsión - Basado en la liquidez Plataforma MetaTrader 5 (MT5) Nivel de usuario Avanzado / Profesional Tipo de Señal Breakout y Reversión Plazos 1-5 Minutos Estilo de negociación Rápido Scalping Mercados Todos los instrumentos

Cómo funciona el indicador Son Model

Cuando el precio interactúa con una zona de liquidez de plazo superior (identificada en el gráfico de 1 hora), el indicador destaca este evento con flechas azules. Si a continuación se produce un desplazamiento de la estructura del mercado (MSS) y el precio retrocede hasta una brecha de valor justo, se muestra una configuración de operación confirmada mediante una flecha verde.

Esta confirmación por capas ayuda a filtrar las señales de baja calidad y alinea las entradas con el comportamiento institucional de los precios.

Ejemplo de señal de compra

En el gráfico de 5 minutos de XRP, el indicador detecta un barrido de liquidez originado en el marco temporal de 1 hora. Después de confirmar un cambio en la estructura del mercado, un retroceso a la zona FVG desencadena una posible señal de compra.

Ejemplo de señal de venta

En el gráfico de 5 minutos del EUR/USD, la ruptura de un nivel de liquidez superior se marca con flechas azules. Siguiendo las reglas del Modelo Son, una vez que se forma un MSS y el precio vuelve a un Fair Value Gap, el indicador genera una señal de venta.

Parámetros del indicador Son Model

El indicador incluye parámetros ajustables para refinar el rendimiento, tales como:

- Max Candles - Determina el número de velas históricas utilizadas para los cálculos internos.

Estos ajustes permiten a los operadores adaptar el indicador a diferentes condiciones de mercado y preferencias de ejecución.

Conclusión

Como parte del conjunto de indicadores MT5 basados en la liquidez, el indicador Son Model está diseñado para identificar barridos de liquidez, cambios estructurales y zonas óptimas de reentrada. Construido exclusivamente para el marco temporal de 5 minutos, es muy adecuado para los operadores que operan en mercados que se mueven rápidamente y que confían en una ejecución precisa y basada en estructuras.