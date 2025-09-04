Ict and Smc PriceAction toolkit
- Indicadores
- Bukola Omolola Adesina
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Transforme sus operaciones con análisis de nivel institucional
PriceActionToolKit es un indicador completo que lleva el poder de la metodología Inner Circle Trader (ICT) y Smart Money Concepts directamente a su plataforma MetaTrader 5. Esta solución "todo en uno" elimina las conjeturas de sus decisiones de negociación mediante la identificación automática de las estructuras clave del mercado que los operadores institucionales utilizan para mover los mercados.
🎯 Por qué este indicador revolucionará su juego de trading
Vea lo que ve el dinero inteligente
¡Deje de operar a ciegas! Este indicador revela las huellas institucionales ocultas en el mercado, mostrándole exactamente dónde se están posicionando los grandes jugadores. Por fin entenderá por qué los precios se mueven como lo hacen y cómo alinear sus operaciones con el flujo de dinero inteligente.
Análisis multidimensional del mercado
A diferencia de los indicadores básicos que sólo muestran un aspecto de la acción del precio, PriceActionToolKit proporciona una imagen completa del mercado a través de cuatro potentes herramientas analíticas:
🔥 Características principales que le dan ventaja
1. Análisis de la estructura del mercado (ZigZag)
- Qué hace: Identifica automáticamente los máximos y mínimos significativos del mercado
- Cómo le ayuda: Muestra claramente el sesgo direccional del mercado y los cambios de tendencia
- Ventaja comercial: No vuelva a perderse los grandes cambios de tendencia: entre en las tendencias a tiempo y salga antes de los retrocesos.
2. Detección de bloqueo de órdenes
- Qué hace: Identifica los bloques de órdenes institucionales en los que los grandes operadores han colocado grandes órdenes.
- Cómo le ayuda: Te muestra los niveles de precios exactos en los que es probable que el dinero inteligente se defienda o ataque
- Ventaja comercial: Opere desde los mismos niveles que las instituciones con configuraciones de alta probabilidad
- Funciones inteligentes:
- Encuentra automáticamente la última vela opuesta antes de las rupturas
- Muestra sólo los bloques de órdenes más relevantes (cantidad personalizable)
- Auto-invalidación cuando se rompen los bloques de órdenes
3. Identificación del barrido de liquidez
- Qué hace: Detecta cuándo el precio busca liquidez por encima de los máximos o por debajo de los mínimos
- Cómo le ayuda: Revela fases de manipulación antes de que comiencen los movimientos reales
- Ventaja comercial: Evitar quedar atrapado en movimientos falsos y posicionarse para el flujo institucional real
- Confirmación visual: Marcas "X" claras cuando se producen barridos de liquidez
4. Análisis dinámico de líneas de tendencia
- Qué hace: Dibuja automáticamente líneas de tendencia que conectan pivotes significativos
- Cómo le ayuda: Proporciona niveles claros de soporte y resistencia para entradas y salidas
- Ventaja comercial: Seguir las tendencias con confianza y detectar posibles oportunidades de ruptura
5. Etiquetas de ruptura de estructura (BoS) y cambio de carácter (CHoCH)
- Qué hace: Etiqueta automáticamente las rupturas de estructura del mercado y los cambios de carácter
- Cómo le ayuda: Reconocer al instante cuándo está cambiando el sentimiento del mercado
- Ventaja comercial: Obtenga señales tempranas de continuación de la tendencia (BoS) o de inversión (CHoCH)
💡 Cómo este indicador transforma sus decisiones de trading
Para Scalpers & Day Traders:
- Identifica puntos de entrada precisos en bloques de órdenes institucionales
- Detectar cazas de liquidez para oportunidades rápidas de scalping
- Utilizar las rupturas de la estructura del mercado para entrar siguiendo la tendencia
- Evite quedar atrapado en falsas rupturas
Para Swing Traders:
- Siga los principales cambios de tendencia con señales CHoCH
- Mantenga posiciones con confianza utilizando el bloqueo de órdenes de soporte/resistencia
- Cronometre perfectamente las entradas con confirmaciones de barrido de liquidez
- Siga las tendencias con la guía dinámica de líneas de tendencia
Para todos los estilos de negociación:
- Gestión del riesgo: Sepa exactamente dónde se invalidan sus operaciones
- Temporización: Entre en los puntos óptimos donde el dinero inteligente está activo
- Confianza: Opere con análisis institucionales que respaldan sus decisiones
- Coherencia: Elimine las decisiones emocionales con un análisis objetivo de la estructura del mercado
⚙️ Funciones de personalización
Control total sobre su análisis:
- Estructura del mercado: Alternar la visualización ZigZag y ajustar la sensibilidad
- Bloques de órdenes: Elija cuántos mostrar y personalice los colores
- Líneas de liquidez: Establezca la longitud de detección y active/desactive según sea necesario
- Líneas de tendencia: Ajuste la sensibilidad de detección y personalice los colores
- Atractivo visual: Personalice todos los colores para adaptarlos a su estilo de negociación
Interfaz limpia:
- Eliminación opcional de marcas de agua para gráficos profesionales
- Rendimiento optimizado con gestión inteligente de la memoria
- Señales no repintadas para un backtesting fiable
Beneficios inmediatos que experimentará
Semana 1:
- Deja de cuestionar tus entradas: el indicador te muestra exactamente dónde está posicionado el dinero inteligente
- Evite las trampas comunes de los minoristas viendo los barridos de liquidez antes de que sucedan
Semana 2-4:
- Desarrolle la coherencia siguiendo reglas claras de estructura de mercado
- Mejore su tasa de ganancias operando sólo con configuraciones de alta probabilidad
Mes 2+:
- Domine los conceptos del dinero inteligente y desarrolle el pensamiento institucional
- Consiga una rentabilidad más consistente alineándose con los creadores de mercado
Aplicaciones reales de trading
Escenarios de entrada perfectos:
- Rebote de Bloque de Orden Alcista: El precio vuelve a un bloque de órdenes alcista después de una señal CHoCH
- Reversión de barrido de liquidez: El precio barre la liquidez y luego revierte desde un bloque de órdenes
- Ruptura de línea de tendencia y nueva prueba: El precio rompe una línea de tendencia, vuelve a probarla y continúa con la ruptura.
- Continuación BoS: Operar en la dirección de una ruptura de estructura para la continuación de la tendencia.
Gestión del riesgo más fácil:
- Los bloques de órdenes proporcionan niveles de invalidación claros
- Las rupturas de la estructura del mercado señalan cuando su sesgo es erróneo
- Las líneas de tendencia ofrecen un soporte/resistencia dinámico para la gestión de posiciones
Valor educativo
Este indicador no sólo le da señales, sino que le enseña a pensar como un operador institucional. Con el tiempo, desarrollará la capacidad de leer la acción del precio en bruto y comprender la psicología detrás de los movimientos del mercado.
💎 ¿Por qué elegir PriceActionToolKit?
- Completo: 4 potentes herramientas en un solo indicador
- Profesional: Basado en metodología TIC probada y utilizada por traders institucionales
- Personalizable: Adaptable a cualquier estilo de negociación o marco temporal
- Fiable: Señales sin repintado en las que puede confiar
- Educativo: Aprenda mientras opera con señales visuales claras
- Rendimiento: Código optimizado que no ralentizará su plataforma
Especificaciones técnicas
- Plataforma: MetaTrader 5 solamente
- Plazos: Todos los plazos soportados
- Mercados: Divisas, Acciones, Materias Primas, Índices, Criptomonedas
- Uso de recursos: Optimizado para un uso mínimo de CPU y memoria
- Compatibilidad: Funciona con todas las versiones de MT5
Soporte profesional
Contacto con el desarrollador:
- WhatsApp: +2349131796340
- Telegram: @Abiol_a
- Correo electrónico: adesinaabiola50@gmail.com
Obtén soporte profesional y aprende estrategias de trading avanzadas directamente del desarrollador.
¿Listo para operar como las instituciones?
Descargue PriceActionToolKit hoy mismo y empiece a ver los mercados a través de los ojos del dinero inteligente. Tu cuenta te lo agradecerá.
Descargo de responsabilidad: Operar implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Practique siempre una gestión adecuada del riesgo.