Ict and Smc PriceAction toolkit

Transforme sus operaciones con análisis de nivel institucional

PriceActionToolKit - Indicador profesional de TIC y conceptos de dinero inteligente

PriceActionToolKit es un indicador completo que lleva el poder de la metodología Inner Circle Trader (ICT) y Smart Money Concepts directamente a su plataforma MetaTrader 5. Esta solución "todo en uno" elimina las conjeturas de sus decisiones de negociación mediante la identificación automática de las estructuras clave del mercado que los operadores institucionales utilizan para mover los mercados.

🎯 Por qué este indicador revolucionará su juego de trading

Vea lo que ve el dinero inteligente

¡Deje de operar a ciegas! Este indicador revela las huellas institucionales ocultas en el mercado, mostrándole exactamente dónde se están posicionando los grandes jugadores. Por fin entenderá por qué los precios se mueven como lo hacen y cómo alinear sus operaciones con el flujo de dinero inteligente.

Análisis multidimensional del mercado

A diferencia de los indicadores básicos que sólo muestran un aspecto de la acción del precio, PriceActionToolKit proporciona una imagen completa del mercado a través de cuatro potentes herramientas analíticas:

🔥 Características principales que le dan ventaja

1. Análisis de la estructura del mercado (ZigZag)

Qué hace : Identifica automáticamente los máximos y mínimos significativos del mercado

: Identifica automáticamente los máximos y mínimos significativos del mercado Cómo le ayuda : Muestra claramente el sesgo direccional del mercado y los cambios de tendencia

: Muestra claramente el sesgo direccional del mercado y los cambios de tendencia Ventaja comercial: No vuelva a perderse los grandes cambios de tendencia: entre en las tendencias a tiempo y salga antes de los retrocesos.

2. Detección de bloqueo de órdenes

Qué hace : Identifica los bloques de órdenes institucionales en los que los grandes operadores han colocado grandes órdenes.

: Identifica los bloques de órdenes institucionales en los que los grandes operadores han colocado grandes órdenes. Cómo le ayuda : Te muestra los niveles de precios exactos en los que es probable que el dinero inteligente se defienda o ataque

: Te muestra los niveles de precios exactos en los que es probable que el dinero inteligente se defienda o ataque Ventaja comercial : Opere desde los mismos niveles que las instituciones con configuraciones de alta probabilidad

: Opere desde los mismos niveles que las instituciones con configuraciones de alta probabilidad Funciones inteligentes : Encuentra automáticamente la última vela opuesta antes de las rupturas Muestra sólo los bloques de órdenes más relevantes (cantidad personalizable) Auto-invalidación cuando se rompen los bloques de órdenes

:

3. Identificación del barrido de liquidez

Qué hace : Detecta cuándo el precio busca liquidez por encima de los máximos o por debajo de los mínimos

: Detecta cuándo el precio busca liquidez por encima de los máximos o por debajo de los mínimos Cómo le ayuda : Revela fases de manipulación antes de que comiencen los movimientos reales

: Revela fases de manipulación antes de que comiencen los movimientos reales Ventaja comercial : Evitar quedar atrapado en movimientos falsos y posicionarse para el flujo institucional real

: Evitar quedar atrapado en movimientos falsos y posicionarse para el flujo institucional real Confirmación visual: Marcas "X" claras cuando se producen barridos de liquidez

4. Análisis dinámico de líneas de tendencia

Qué hace : Dibuja automáticamente líneas de tendencia que conectan pivotes significativos

: Dibuja automáticamente líneas de tendencia que conectan pivotes significativos Cómo le ayuda : Proporciona niveles claros de soporte y resistencia para entradas y salidas

: Proporciona niveles claros de soporte y resistencia para entradas y salidas Ventaja comercial: Seguir las tendencias con confianza y detectar posibles oportunidades de ruptura

5. Etiquetas de ruptura de estructura (BoS) y cambio de carácter (CHoCH)

Qué hace : Etiqueta automáticamente las rupturas de estructura del mercado y los cambios de carácter

: Etiqueta automáticamente las rupturas de estructura del mercado y los cambios de carácter Cómo le ayuda : Reconocer al instante cuándo está cambiando el sentimiento del mercado

: Reconocer al instante cuándo está cambiando el sentimiento del mercado Ventaja comercial: Obtenga señales tempranas de continuación de la tendencia (BoS) o de inversión (CHoCH)

💡 Cómo este indicador transforma sus decisiones de trading

Para Scalpers & Day Traders:

Identifica puntos de entrada precisos en bloques de órdenes institucionales

Detectar cazas de liquidez para oportunidades rápidas de scalping

Utilizar las rupturas de la estructura del mercado para entrar siguiendo la tendencia

Evite quedar atrapado en falsas rupturas

Para Swing Traders:

Siga los principales cambios de tendencia con señales CHoCH

Mantenga posiciones con confianza utilizando el bloqueo de órdenes de soporte/resistencia

Cronometre perfectamente las entradas con confirmaciones de barrido de liquidez

Siga las tendencias con la guía dinámica de líneas de tendencia

Para todos los estilos de negociación:

Gestión del riesgo : Sepa exactamente dónde se invalidan sus operaciones

: Sepa exactamente dónde se invalidan sus operaciones Temporización : Entre en los puntos óptimos donde el dinero inteligente está activo

: Entre en los puntos óptimos donde el dinero inteligente está activo Confianza : Opere con análisis institucionales que respaldan sus decisiones

: Opere con análisis institucionales que respaldan sus decisiones Coherencia: Elimine las decisiones emocionales con un análisis objetivo de la estructura del mercado

⚙️ Funciones de personalización

Control total sobre su análisis:

Estructura del mercado : Alternar la visualización ZigZag y ajustar la sensibilidad

: Alternar la visualización ZigZag y ajustar la sensibilidad Bloques de órdenes : Elija cuántos mostrar y personalice los colores

: Elija cuántos mostrar y personalice los colores Líneas de liquidez : Establezca la longitud de detección y active/desactive según sea necesario

: Establezca la longitud de detección y active/desactive según sea necesario Líneas de tendencia : Ajuste la sensibilidad de detección y personalice los colores

: Ajuste la sensibilidad de detección y personalice los colores Atractivo visual: Personalice todos los colores para adaptarlos a su estilo de negociación

Interfaz limpia:

Eliminación opcional de marcas de agua para gráficos profesionales

Rendimiento optimizado con gestión inteligente de la memoria

Señales no repintadas para un backtesting fiable

Beneficios inmediatos que experimentará

Semana 1:

Deja de cuestionar tus entradas: el indicador te muestra exactamente dónde está posicionado el dinero inteligente

Evite las trampas comunes de los minoristas viendo los barridos de liquidez antes de que sucedan

Semana 2-4:

Desarrolle la coherencia siguiendo reglas claras de estructura de mercado

Mejore su tasa de ganancias operando sólo con configuraciones de alta probabilidad

Mes 2+:

Domine los conceptos del dinero inteligente y desarrolle el pensamiento institucional

Consiga una rentabilidad más consistente alineándose con los creadores de mercado

Aplicaciones reales de trading

Escenarios de entrada perfectos:

Rebote de Bloque de Orden Alcista: El precio vuelve a un bloque de órdenes alcista después de una señal CHoCH Reversión de barrido de liquidez: El precio barre la liquidez y luego revierte desde un bloque de órdenes Ruptura de línea de tendencia y nueva prueba: El precio rompe una línea de tendencia, vuelve a probarla y continúa con la ruptura. Continuación BoS: Operar en la dirección de una ruptura de estructura para la continuación de la tendencia.

Gestión del riesgo más fácil:

Los bloques de órdenes proporcionan niveles de invalidación claros

Las rupturas de la estructura del mercado señalan cuando su sesgo es erróneo

Las líneas de tendencia ofrecen un soporte/resistencia dinámico para la gestión de posiciones

Valor educativo

Este indicador no sólo le da señales, sino que le enseña a pensar como un operador institucional. Con el tiempo, desarrollará la capacidad de leer la acción del precio en bruto y comprender la psicología detrás de los movimientos del mercado.

💎 ¿Por qué elegir PriceActionToolKit?

Completo : 4 potentes herramientas en un solo indicador

: 4 potentes herramientas en un solo indicador Profesional : Basado en metodología TIC probada y utilizada por traders institucionales

: Basado en metodología TIC probada y utilizada por traders institucionales Personalizable : Adaptable a cualquier estilo de negociación o marco temporal

: Adaptable a cualquier estilo de negociación o marco temporal Fiable : Señales sin repintado en las que puede confiar

: Señales sin repintado en las que puede confiar Educativo : Aprenda mientras opera con señales visuales claras

: Aprenda mientras opera con señales visuales claras Rendimiento: Código optimizado que no ralentizará su plataforma

Especificaciones técnicas

Plataforma : MetaTrader 5 solamente

: MetaTrader 5 solamente Plazos : Todos los plazos soportados

: Todos los plazos soportados Mercados : Divisas, Acciones, Materias Primas, Índices, Criptomonedas

: Divisas, Acciones, Materias Primas, Índices, Criptomonedas Uso de recursos : Optimizado para un uso mínimo de CPU y memoria

: Optimizado para un uso mínimo de CPU y memoria Compatibilidad: Funciona con todas las versiones de MT5

¿Listo para operar como las instituciones?

Descargue PriceActionToolKit hoy mismo y empiece a ver los mercados a través de los ojos del dinero inteligente. Tu cuenta te lo agradecerá.

Descargo de responsabilidad: Operar implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Practique siempre una gestión adecuada del riesgo.



