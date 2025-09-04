Ict and Smc PriceAction toolkit

PriceActionToolKit - Indicador profesional de TIC y conceptos de dinero inteligente

Transforme sus operaciones con análisis de nivel institucional

PriceActionToolKit es un indicador completo que lleva el poder de la metodología Inner Circle Trader (ICT) y Smart Money Concepts directamente a su plataforma MetaTrader 5. Esta solución "todo en uno" elimina las conjeturas de sus decisiones de negociación mediante la identificación automática de las estructuras clave del mercado que los operadores institucionales utilizan para mover los mercados.

🎯 Por qué este indicador revolucionará su juego de trading

Vea lo que ve el dinero inteligente

¡Deje de operar a ciegas! Este indicador revela las huellas institucionales ocultas en el mercado, mostrándole exactamente dónde se están posicionando los grandes jugadores. Por fin entenderá por qué los precios se mueven como lo hacen y cómo alinear sus operaciones con el flujo de dinero inteligente.

Análisis multidimensional del mercado

A diferencia de los indicadores básicos que sólo muestran un aspecto de la acción del precio, PriceActionToolKit proporciona una imagen completa del mercado a través de cuatro potentes herramientas analíticas:

🔥 Características principales que le dan ventaja

1. Análisis de la estructura del mercado (ZigZag)

  • Qué hace: Identifica automáticamente los máximos y mínimos significativos del mercado
  • Cómo le ayuda: Muestra claramente el sesgo direccional del mercado y los cambios de tendencia
  • Ventaja comercial: No vuelva a perderse los grandes cambios de tendencia: entre en las tendencias a tiempo y salga antes de los retrocesos.

2. Detección de bloqueo de órdenes

  • Qué hace: Identifica los bloques de órdenes institucionales en los que los grandes operadores han colocado grandes órdenes.
  • Cómo le ayuda: Te muestra los niveles de precios exactos en los que es probable que el dinero inteligente se defienda o ataque
  • Ventaja comercial: Opere desde los mismos niveles que las instituciones con configuraciones de alta probabilidad
  • Funciones inteligentes:
    • Encuentra automáticamente la última vela opuesta antes de las rupturas
    • Muestra sólo los bloques de órdenes más relevantes (cantidad personalizable)
    • Auto-invalidación cuando se rompen los bloques de órdenes

3. Identificación del barrido de liquidez

  • Qué hace: Detecta cuándo el precio busca liquidez por encima de los máximos o por debajo de los mínimos
  • Cómo le ayuda: Revela fases de manipulación antes de que comiencen los movimientos reales
  • Ventaja comercial: Evitar quedar atrapado en movimientos falsos y posicionarse para el flujo institucional real
  • Confirmación visual: Marcas "X" claras cuando se producen barridos de liquidez

4. Análisis dinámico de líneas de tendencia

  • Qué hace: Dibuja automáticamente líneas de tendencia que conectan pivotes significativos
  • Cómo le ayuda: Proporciona niveles claros de soporte y resistencia para entradas y salidas
  • Ventaja comercial: Seguir las tendencias con confianza y detectar posibles oportunidades de ruptura

5. Etiquetas de ruptura de estructura (BoS) y cambio de carácter (CHoCH)

  • Qué hace: Etiqueta automáticamente las rupturas de estructura del mercado y los cambios de carácter
  • Cómo le ayuda: Reconocer al instante cuándo está cambiando el sentimiento del mercado
  • Ventaja comercial: Obtenga señales tempranas de continuación de la tendencia (BoS) o de inversión (CHoCH)

💡 Cómo este indicador transforma sus decisiones de trading

Para Scalpers & Day Traders:

  • Identifica puntos de entrada precisos en bloques de órdenes institucionales
  • Detectar cazas de liquidez para oportunidades rápidas de scalping
  • Utilizar las rupturas de la estructura del mercado para entrar siguiendo la tendencia
  • Evite quedar atrapado en falsas rupturas

Para Swing Traders:

  • Siga los principales cambios de tendencia con señales CHoCH
  • Mantenga posiciones con confianza utilizando el bloqueo de órdenes de soporte/resistencia
  • Cronometre perfectamente las entradas con confirmaciones de barrido de liquidez
  • Siga las tendencias con la guía dinámica de líneas de tendencia

Para todos los estilos de negociación:

  • Gestión del riesgo: Sepa exactamente dónde se invalidan sus operaciones
  • Temporización: Entre en los puntos óptimos donde el dinero inteligente está activo
  • Confianza: Opere con análisis institucionales que respaldan sus decisiones
  • Coherencia: Elimine las decisiones emocionales con un análisis objetivo de la estructura del mercado

⚙️ Funciones de personalización

Control total sobre su análisis:

  • Estructura del mercado: Alternar la visualización ZigZag y ajustar la sensibilidad
  • Bloques de órdenes: Elija cuántos mostrar y personalice los colores
  • Líneas de liquidez: Establezca la longitud de detección y active/desactive según sea necesario
  • Líneas de tendencia: Ajuste la sensibilidad de detección y personalice los colores
  • Atractivo visual: Personalice todos los colores para adaptarlos a su estilo de negociación

Interfaz limpia:

  • Eliminación opcional de marcas de agua para gráficos profesionales
  • Rendimiento optimizado con gestión inteligente de la memoria
  • Señales no repintadas para un backtesting fiable

Beneficios inmediatos que experimentará

Semana 1:

  • Deja de cuestionar tus entradas: el indicador te muestra exactamente dónde está posicionado el dinero inteligente
  • Evite las trampas comunes de los minoristas viendo los barridos de liquidez antes de que sucedan

Semana 2-4:

  • Desarrolle la coherencia siguiendo reglas claras de estructura de mercado
  • Mejore su tasa de ganancias operando sólo con configuraciones de alta probabilidad

Mes 2+:

  • Domine los conceptos del dinero inteligente y desarrolle el pensamiento institucional
  • Consiga una rentabilidad más consistente alineándose con los creadores de mercado

Aplicaciones reales de trading

Escenarios de entrada perfectos:

  1. Rebote de Bloque de Orden Alcista: El precio vuelve a un bloque de órdenes alcista después de una señal CHoCH
  2. Reversión de barrido de liquidez: El precio barre la liquidez y luego revierte desde un bloque de órdenes
  3. Ruptura de línea de tendencia y nueva prueba: El precio rompe una línea de tendencia, vuelve a probarla y continúa con la ruptura.
  4. Continuación BoS: Operar en la dirección de una ruptura de estructura para la continuación de la tendencia.

Gestión del riesgo más fácil:

  • Los bloques de órdenes proporcionan niveles de invalidación claros
  • Las rupturas de la estructura del mercado señalan cuando su sesgo es erróneo
  • Las líneas de tendencia ofrecen un soporte/resistencia dinámico para la gestión de posiciones

Valor educativo

Este indicador no sólo le da señales, sino que le enseña a pensar como un operador institucional. Con el tiempo, desarrollará la capacidad de leer la acción del precio en bruto y comprender la psicología detrás de los movimientos del mercado.

💎 ¿Por qué elegir PriceActionToolKit?

  • Completo: 4 potentes herramientas en un solo indicador
  • Profesional: Basado en metodología TIC probada y utilizada por traders institucionales
  • Personalizable: Adaptable a cualquier estilo de negociación o marco temporal
  • Fiable: Señales sin repintado en las que puede confiar
  • Educativo: Aprenda mientras opera con señales visuales claras
  • Rendimiento: Código optimizado que no ralentizará su plataforma

Especificaciones técnicas

  • Plataforma: MetaTrader 5 solamente
  • Plazos: Todos los plazos soportados
  • Mercados: Divisas, Acciones, Materias Primas, Índices, Criptomonedas
  • Uso de recursos: Optimizado para un uso mínimo de CPU y memoria
  • Compatibilidad: Funciona con todas las versiones de MT5

Soporte profesional

Contacto con el desarrollador:

  • WhatsApp: +2349131796340
  • Telegram: @Abiol_a
  • Correo electrónico: adesinaabiola50@gmail.com

Obtén soporte profesional y aprende estrategias de trading avanzadas directamente del desarrollador.

¿Listo para operar como las instituciones?

Descargue PriceActionToolKit hoy mismo y empiece a ver los mercados a través de los ojos del dinero inteligente. Tu cuenta te lo agradecerá.

Descargo de responsabilidad: Operar implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Practique siempre una gestión adecuada del riesgo.


Productos recomendados
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Asesores Expertos
VIX Momentum Pro EA - Descripción del producto Descripción general VIX Momentum Pro es un sistema de trading algorítmico sofisticado diseñado exclusivamente para los Índices Sintéticos VIX75. El algoritmo emplea análisis avanzado de múltiples marcos temporales combinado con técnicas propietarias de detección de momentum para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el mercado de volatilidad sintética. Estrategia de trading El Asesor Experto opera con un enfoque integral basa
FFXMV Forex Dashboard Indicator MT5
Opengates Success International
Indicadores
FULL FOREX MARKET VIEW Indicador de Panel MT5 Este es un indicador personalizado creado para la plataforma MT5 que ofrece a los traders una visión completa de lo que sucede en el mercado. Utiliza datos en tiempo real para analizar el mercado y mostrar toda la información necesaria para realizar operaciones exitosas. INSTALACIÓN: Antes de adjuntar este indicador a tu gráfico, ve al panel de Observación del Mercado en tu MT5 y OCULTA todos los pares de divisas que no necesites o no operes, dejando
Kiobi
Firas Al-qasimi
Indicadores
VISIÓN KIOBI KIOBI VISION es un indicador de análisis multifactorial diseñado para operadores profesionales que desean una visión clara y estructurada del mercado a lo largo de varias unidades temporales. Objetivo El indicador ofrece una tabla resumen única que combina varias herramientas técnicas (RSI, MACD, Estocástico, Vórtice, Momentum, PSAR, DMI, MFI, Fisher y tendencia general) para proporcionar señales fiables de compra y venta rápidas de interpretar. Principales características Análisis
Osiris AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola traders, he diseñado esta herramienta con resultados reales de manera rigurosa, herramienta basada en varias de mis Estrategias anteriores, adaptándola al Mercado Forex, por lo tanto está adaptada a la inteligencia artificial de aprendizaje automático, es decir, la IA leerá parámetros y luego los consultará a mi estrategia, luego aprenderá para que las entradas sean de mejor calidad, también tiene un nodo donde puede recuperar posiciones, otra de las cosas innovadoras que encontrará es que
Pressure Indicator Buyers vs Sellers
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indicadores
Indicador Avanzado de Presión de Mercado - Herramienta Profesional de Trading Deje de Adivinar. Comience a operar con precisión. LO QUE HACE Este indicador revela QUIÉN controla el mercado - Compradores o Vendedores - y predice su próximo movimiento utilizando algoritmos avanzados. 5 Poderosos Sistemas en UN Indicador: Análisis de Presión en Tiempo Real - Muestra la fuerza exacta del comprador/vendedor (0-100%) Detección Automática de Divergencia - Atrapa los retrocesos ANTES de que o
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
Indicadores
MTF Levels And Moving Averages es un indicador profesional diseñado para identificar niveles clave de soporte y resistencia en múltiples marcos temporales. La herramienta ayuda a los operadores a localizar puntos de entrada y salida precisos analizando la estructura del mercado y los patrones de acción de los precios. Características principales El indicador proporciona análisis en múltiples marcos temporales que cubren simultáneamente los periodos H1, H4, D1 y W1. Identifica las zonas de oferta
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Asesores Expertos
El sistema de AO Trade está diseñado específicamente para el comercio de tendencias, aprovechando los tiempos de subasta o de noticias como puntos de referencia para comparar con otros tiempos de pedido específicos y anticipar las tendencias del mercado. **Todos los parámetros de tiempo utilizados en el EA se basan en la hora de su terminal. Los diferentes brokers pueden operar en diferentes zonas horarias GMT, lo que puede variar aún más debido a los ajustes de horario de verano.** **Por favo
E2C Lines
Eduardo Cristian De Carvalho
Indicadores
Descubra el poder de nuestro indicador de alta precisión, diseñado para identificar las regiones objetivo y de agotamiento de cualquier activo. Probado y validado durante más de 3 años en los mercados del mini dólar y del mini índice, ofrece una fiabilidad y una eficacia inigualables. Transforme su estrategia de trading y alcance nuevas cotas de éxito con nuestra innovadora herramienta.
QuantFiTech Scalp Gold
QFT L.L.C-FZ
Asesores Expertos
QFT S calp Gold es un Robot de scalping XAUUSD diseñado para el marco temporal M1 . El sistema de trading está diseñado para identificar acciones de mercado de alta probabilidad y capitalizar dicha información.El problema con la mayoría de los sistemas de scalping es la falta general de una respuesta creíble cuando el mercado hace movimientos muy grandes contra un enorme número de operaciones abiertas, a menudo basándose en una muy baja relación recompensa/riesgo. QFT Scalp Gold resuelve este p
Price Predictor Pro
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Pronosticador de Precios Pro ¡Convierta los patrones del mercado en ganancias predecibles! Está cansado de adivinar dónde irá el mercado a continuación? Con Price Predictor Pro , operará con confianza detectando potentes patrones gráficos y recibiendo proyecciones de precios precisas, directamente en su gráfico MT5. Qué hace Price Predictor Pro: ️ Detecta patrones gráficos de alta probabilidad como Doble Techo, Doble Fondo, Cabeza y Hombros, Banderas, Banderines y más . ️ Proyecta instant
FREE
Ai Prediction MT5
Mochamad Alwy Fauzi
Bibliotecas
Un indicador gratuito para los que compren la versión completa Este indicador está creado por esta Inteligencia Artificial, con la configuración que usted desee. Inteligencia artificial a su servicio Disponga de una inteligencia artificial completa y utilícela en sus códigos Esta inteligencia artificial está entrenada para decirle en cada vela si el mercado se mueve al alza o a la baja. En general, la inteligencia artificial se puede utilizar en todos los mercados, todos los marcos temporales
Centage
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilidades
Centage: Su bot de trading inteligente para la gestión del riesgo. A diferencia de los típicos bots de trading, Centage prioriza la gestión del riesgo incorporando una característica esencial: cierra todas las operaciones abiertas cuando el saldo de su cuenta alcanza un umbral predefinido. Esta característica hace que Centage sea ideal para los traders que quieren mantener un enfoque disciplinado y evitar la toma de decisiones emocionales. Deje que Centage sea su socio de confianza en el mundo d
Trend Strength Visualizer
Alexander Denisovich Jegorov
Indicadores
Visualizador de la fuerza de la tendencia Una herramienta sencilla para el análisis de tendencias Este indicador le ayuda a evaluar rápidamente la fuerza de las tendencias del mercado utilizando medias móviles rápidas y lentas. Está diseñado para ofrecerle una representación visual clara de la tendencia, para que pueda tomar mejores decisiones de negociación. ~Muestra: Línea Verde : Fuerte tendencia alcista (oportunidades potenciales de compra). Línea roja : Fuerte tendencia bajista (oportunidad
Aklamavo ICT Silver Bullet Zones
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si le gusta este producto, por favor, valórelo con 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador dibuja líneas verticales que marcan las principales sesiones de negociación de Forex (Asia, Londres, Nueva York) para un número configurable de días anteriores. Estas líneas "Silver Bullet" ayudan a los operadores a visualizar rápidamente las horas de inicio y fin de sesión en el gráfico. DíasParaMostrar: Cuántas líneas de sesión de días anteriores mostrar. Colores de sesión: Colores de
FREE
Quant Ladder Pro
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Ladder Quant EA - Multi-Session Expert Advisor The Ladder Quant EA is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5, designed to optimize forex trading across major market sessions. It integrates multiple strategies, including breakout, reversal, and range-bound trading, into a robust system. Tailored for major currency pairs, it combines sophisticated risk management with customizable settings. Professional Multi-Session Forex Trading Robot Version:   1.06 - Enhanced Edition Category:   Expert A
FREE
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Asesores Expertos
Alphabet AI es un asesor que utiliza la estrategia de reversión a la media, lo que significa que aprovecha la propiedad natural de los mercados de volver a sus valores promedio tras fuertes desviaciones. El algoritmo analiza constantemente el precio actual del activo, comparándolo con los niveles promedio calculados. Cuando el precio se desvía significativamente de su valor promedio, el asesor lo interpreta como una señal para actuar: si se supera el límite superior, abre posiciones cortas, esp
Prism Breakout Pro
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Prism Breaker Pro V2 – Multi-Symbol Portfolio Range Trading System Prism Breaker Pro V2 is a professional range breakout trading system featuring sophisticated portfolio management, multi-symbol support, and advanced risk controls. It is designed for traders seeking to capitalize on market range breakouts across multiple currency pairs simultaneously. Key Features Advanced Range Trading Strategies Simple Breakouts:   Clean price action breakout entries. Confirmed Breakouts:   Multi-filter valid
FREE
Gann Box MT5
Frederic Jacques Collomb
Indicadores
El indicador Gann Box es una herramienta poderosa y versátil diseñada para ayudar a los traders a identificar y aprovechar los niveles clave del mercado. Este indicador permite dibujar un rectángulo en el gráfico, que se divide automáticamente en varias zonas con niveles estratégicos 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 . Cuando el precio toca uno de estos niveles, se activan alertas, lo que ofrece una valiosa ayuda para las decisiones de trading. Sabe instantáneamente cómo evoluciona el mercado en relación c
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Asesores Expertos
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / ¡Grandes rebajas para Semana Santa! ¡Precio reducido > 50 % ya! ¡Aprovecha la oportunidad y disfruta! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Esta es una poderosa EA que apoyan la estrategia de orden única, la estrategia de martingala, la estrategia de múltiples marcos de tiempo, etc con un montón de indicadores útiles
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
NanoTrade Pro NanoTrade Pro es un asesor de trading automatizado de última generación diseñado para optimizar su estrategia de trading en los vertiginosos mercados financieros. Aprovechando algoritmos avanzados y análisis de datos en tiempo real, NanoTrade Pro automatiza el proceso de scalping, permitiendo a los operadores capitalizar pequeños movimientos de precios con notable precisión y eficiencia. Básicamente, el asesor no utiliza ningún sistema de riesgo con el aumento de volumen o el aume
SP500 Opening Range Pro
Manuel De Huerta De La Cruz
Asesores Expertos
SP500 Opening Range Pro – Estrategia Automatizada para el S&P 500 SP500 Opening Range Pro es un EA profesional para MetaTrader 5 que opera la ruptura del rango de apertura en el S&P 500. Diseñado para la sesión de Nueva York , utiliza Breakout + Pullback con gestión automática de riesgo y parámetros totalmente configurables. Estrategia probada : Opening Range con filtros de tendencia y volatilidad. ️ Automatización total : Entradas, SL/TP, gestión de riesgo y horarios. Optimizado para NY
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Asesores Expertos
Presentamos SchermanActionPro: El Nuevo Bot Automatizado de Trading de Automatictrading ¡Automatictrading se enorgullece en presentar SchermanActionPro ! Características destacadas: Indicadores Configurables: Ajusta las medias y el número de velas según las recomendaciones de Ivan. Flexibilidad de Operativa: Elige entre compras y ventas. Toma de Beneficios: Opciones fijas, basadas en ATR o por señal contraria. Parada de Pérdidas: Configurable fija, según ATR o por señal contraria. Tipos de Lote
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Asesores Expertos
Send me a message so I can send you the setfile $498 por introducción, aumentará en 100 por mes hasta llegar a $1298 Bot comercial automatizado para XAUUSD (ORO). ¡Conecte este bot a sus gráficos H1 de XAUUSD (GOLD) y déjelo operar automáticamente con una estrategia probada! Diseñado para traders que buscan una automatización simple pero eficiente, este bot ejecuta operaciones basadas en una combinación de indicadores técnicos y acción del precio, optimizado para spreads bajos a medios. ¿Cómo
ToolBox 360 MT5
Timo Kosiol
Indicadores
ToolBox 360 es la navaja suiza de todos los indicadores. Está repleto de herramientas útiles para ayudarle en sus operaciones. Se puede utilizar para encontrar los mejores puntos de entrada y salida y ayudarle a decidir si debe abrir una operación o no. Muestra las tendencias del mercado, las formaciones de velas fuera / dentro de las barras y se puede establecer alertas basadas en el tiempo. Características principales: Líneas de Fibonacci basadas en el tiempo Elija una hora de inicio y final
Break Retest
Ongkysetiawan
Indicadores
ROMPER VOLVER A PROBAR NO REPINTAR. FUNCIONA MEJOR A PARTIR DE M15. Ventajas Menos falsas rupturas . Combinando confirmación de cierre + retest + filtro de cierre previo se reduce el ruido frente a las rupturas de máximos y mínimos. Planes de ejecución más ajustados . La línea de nivel trazada proporciona un punto objetivo para las entradas, la colocación del stop (justo por encima del nivel) y la estructura de toma de beneficios parciales. Confianza sin repintado . Las señales se colocan en la
Click Trade Manager MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Utilidades
Click Trade Manager es nuestro mejor producto hasta la fecha. La mejor solución tanto para principiantes como para profesionales. Proteja su FTMO/MFF prop firm o sus cuentas personales de sobrepasar los límites de drawdown. El EA cierra automáticamente todas las operaciones para que nunca alcancen sus límites de reducción. Le avisa si una operación puede sobrepasar su límite de reducción. Cierra las operaciones automáticamente cuando se alcanza el objetivo de beneficios. Se puede configurar pa
HedgingTrading
Evgeniy Zhdan
Utilidades
Asesor para operaciones de cobertura o de pares. Un cómodo panel permite abrir posiciones en los instrumentos y lotes de negociación necesarios. Determina automáticamente el tipo de cuenta de operaciones: de compensación o de cobertura. El Asesor puede cerrar todas sus posiciones al alcanzar beneficios o pérdidas (determinados en los ajustes). Se requiere un valor negativo para controlar las pérdidas (por ejemplo, -100, -500, etc.). Si los campos correspondientes son 0, el EA no utilizará e
High Low Break EA
Xavier Jane I Canellas
Asesores Expertos
HLB EA - Asesor Experto de Ruptura Alto-Bajo ¡Maximiza tu potencial de trading con una estrategia de breakout de precisión! HLB EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para capturar movimientos explosivos del mercado a través de una estrategia probada High-Low Breakout . Construido para los operadores que exigen fiabilidad, control y transparencia, este EA identifica el impulso de los precios y entra en operaciones cuando la volatilidad se dispara más allá de los niveles
Golden Algo MT5
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
Un experto profesional en trading automatizado que se basa en el indicador de Bandas de Bollinger para ejecutar operaciones precisas de compra y venta basadas en las interacciones de los precios con las bandas del indicador y Salir de la operación por desviación estándar. Mejor configuración: Descargar archivo SET Para XAUUSD Marco de Tiempo : 1 Min Características : Ventana de información inteligente que le permite ver las operaciones abiertas y los límites diarios. un filtro de noticias para e
The Kraken
Chimdike Obinna Nkwo
Asesores Expertos
THE KRAKEN minará por ti. Contáctame en Telegram [@glownx] para un precio con descuento. Prefiero comprar fuera del marketplace debido a sus altas comisiones. Pares recomendados: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USTEC, XAUUSD, BTCUSD Grandes beneficios en marcos de tiempo de 1 a 5 minutos OPTIMIZADO PARA PROP FIRMS (cuentas de evaluación) Antes de usarlo, realiza los cambios recomendados en los parámetros de entrada. Trailing Stop Loss (Stop Loss dinámico): 20 Puntos de ganancia antes de activar el Tr
Los compradores de este producto también adquieren
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
nota: este indicador es para METATRADER4, si quieres la versión para METATRADER5 este es el enlace: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la volatilidad, los volúmenes y el momentum para identificar el momento en el que se produce una expl
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Enlace a la versión gratuita de EURUSD --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hola Trader, Esta es una estrategia tradicional de GANN & FIBONACCI basada en la detección de un movimiento impulsivo en la dirección opuesta. Esto se llama Breakout. En el momento de la ruptura,
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indicadores
FRONTIER PIVOTS - Indicador de Niveles Geométricos Este indicador traza niveles o rangos de soporte y resistencia en el gráfico utilizando cálculos matemáticos. Ayuda a los operadores a identificar zonas potenciales de reacción del precio basadas en patrones geométricos. Características Principales: Calcula y muestra automáticamente niveles clave de precio Traza líneas de soporte y resistencia Utiliza datos de precio diarios para el cálculo de niveles Presentación visual clara con colores difere
TPTSyncX
Arief
Indicadores
Obtén el indicador AUX GRATIS, soporte para EA y la guía completa, por favor visita – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Detecta la Tendencia. Lee el Patrón. Cronometra la Entrada. ¡3 pasos en menos de 30 segundos! Opera sin esfuerzo — sin necesidad de análisis, tu asistente inteligente está listo para simplificar tu flujo de trabajo No más sobrecarga de gráficos. Opera con confianza usando la detección inteligente de sesgo. Compatible con todas las divisas, criptomonedas, acciones, met
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indicadores
Este indicador utiliza soporte y resistencia, volumen y alguna fórmula especial para calcular el volumen para filtrar las velas. Si el volumen alcanza un valor específico, y al mismo tiempo, la vela rompe la línea de soporte / resistencia, habría una señal y podemos entrar en el mercado. Las señales aparecen cuando la vela actual se cierra. entonces usted puede entrar en el comercio cuando una nueva vela aparece. Por favor no olvide seguir su plan de manejo de dinero. Versión MT4 Soporte/Resi
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Opciones y privilegios de los paquetes de alquiler/por vida Alquiler Mensual Seis meses Anual/De por vida Weis Wave con Speed con Alerta+Índice de velocidad x x x Manual x x x Vídeo de instalación rápida x x x Blog x x x Actualizaciones de por vida x x x Material de instalación y formación x x Canal de acceso Discord "Los comerciantes SI" x Herramienta de Alerta de Ruptura de Rectángulo x Cómo operar con ella: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Si usted compra por favor póngase en cont
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hola Quiero presentar El Forex Comprar Vender Flecha Premium MT5 recientemente la liberación de este indicador de primera calidad! su 1000% No Repintar Indicador, Funciona perfectamente bien,, lo probé día a día, Sólo la mente que sopla Resultado, Incluyendo Algoritmo tendencia de gran alcance! ¿Cómo funciona? así, funciona fórmula tendencia del mercado, cuando la tendencia alcista o cuando la tendencia bajista, Recomendar marco de tiempo M30, H1 funciona todos los plazos, y todos los
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicadores
Una herramienta para el backtesting de estrategias y el análisis del rendimiento en el gráfico. Una utilidad para desarrollar, depurar y probar ideas de negociación personalizadas y funciones de indicadores. Un indicador diseñado para probar rápidamente conceptos de negociación y visualizar la eficacia de diferentes parámetros de entrada. Un sandbox todo en uno para probar desde simples cruces hasta complejos sistemas de negociación multicondición. .
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indicadores
BigPlayerRange — El Mejor Indicador para Futuros y CFDs en MT5 Descubre el poder de BigPlayerRange , considerado el mejor indicador para mini índice y mini dólar en MetaTrader 5. Esta herramienta clave destaca zonas institucionales estratégicas para ofrecer análisis técnico con una precisión excepcional. ¿Cómo Funciona? BigPlayerRange dibuja dos rangos horizontales que representan zonas de presión de compra y venta con base en volumen institucional: Línea Verde : zona de defensa comprado
Support Resistance Catcher
Taiba Mazhar
Indicadores
Soporte Resistencia Indicador Catcher Características y Explicación Visión General: El Support Resistance Catcher es un indicador personalizado de MT5 diseñado para identificar y visualizar zonas de oferta (resistencia) y demanda (soporte) basado en la acción del precio de las velas. Detecta zonas donde el precio se ha invertido después de rallies o caídas, utilizando rechazos de mecha y agrupación. El indicador dibuja rectángulos horizontales para las zonas activas e históricas, con colores,
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cualquier punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Líneas principales de Meravith: Línea de agotamiento de volumen alcista – sirve como objetivo. Línea de agotamiento de volumen bajista – sirve como objetivo. Línea de tendencia – indica la tendencia del mercado. Cambia de color según si el mercado es alcista o bajista, y actúa como soporte de la tendencia. Cómo usarlo: haga doble clic en la línea vertical púrpura y muévala a l
Heikin Ashi with Pivot
Anna Russel Abanes
Indicadores
ChartMaster Heikin Ashi con Indicador Pivot para MT5 Lleve sus operaciones al siguiente nivel con ChartMaster Heikin As hi con Indicador Pivot, una poderosa herramienta que combina la claridad de las velas Heikin Ashi con el análisis avanzado de puntos pivote. Este indicador está diseñado para los operadores que quieren identificar las tendencias del mercado, las inversiones, y las zonas clave de soporte / resistencia con precisión. Características principales: Visualización Heikin Ashi - Suav
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indicadores
VTrende Pro - Indicador MTF para el comercio de tendencia con un panel de visualización para MT5 *** Los vídeos se pueden traducir a cualquier idioma mediante subtítulos (idioma del vídeo - ruso) Aunque las señales del indicador VTrende Pro se pueden utilizar como señales de un sistema de trading completo, se recomienda utilizarlas junto con el TS de Bill Williams. VTrende Pro es una versión ampliada del indicador VTrende. Diferencia entre la versión Pro y VTrende: - Zonas horarias - Señal V -
Session Bias and Signals Pro
Sizolwethu Dlodlo
Indicadores
Sesiones y señales comerciales en una sola herramienta. Detecta las tendencias de las sesiones de Asia, Londres y Nueva York, muestra la fuerza del sesgo, alerta de los cambios de sesgo y traza los niveles de Entry/SL/TP con R:R. Panel de control sencillo para tomar decisiones rápidas. Simple pero potente asistente de trading. Este indicador detecta automáticamente el sesgo del mercado durante las sesiones de Asia, Londres y Nueva York . Ayuda a los operadores a mantenerse en el lado correcto de
Manipulation Hunter AMD
Andres Emeric Araya Rivera
1 (1)
Indicadores
Manipulation Hunter — Identifica la Convergencia del Precio con Precisión Algorítmica Manipulation Hunter es un indicador avanzado diseñado para detectar puntos de manipulación, pivotes estructurales y zonas de convergencia del precio antes de los principales movimientos direccionales del mercado. Basado en un motor algorítmico de reconocimiento de patrones AMD (Acumulación – Manipulación – Distribución) , el sistema analiza automáticamente la acción del precio para revelar niveles clave dond
Enigma 112
issam rahhal sabour
Indicadores
Indicador Enigma 112 - Manual del usuario Indicador Enigma 112 Manual de usuario completo - Ultimate Trading Solution Introducción El Enigma 112 es un completo indicador de trading multi timeframe que combina avanzados conceptos de análisis técnico incluyendo Tesla 3-6-9 Gates, Teoría Huddleston, PO3 Dealing Ranges, y sofisticados sistemas de gestión de riesgo. Tesla 3-6-9 Gates Basado en las matemáticas de vórtice de Nikola Tesla para niveles precisos de soporte y resistencia. Teorí
Pair Trading Station MT5
Young Ho Seo
4 (1)
Indicadores
Cómo utilizar Pair Trading Station La Estación de Operaciones de Pares se recomienda para el marco temporal H1 y puede utilizarla para cualquier par de divisas. Para generar señales de compra y venta, siga los siguientes pasos para aplicar la Estación de Comercio de Pares a su terminal MetaTrader. Cuando cargue la estación de comercio de pares en su gráfico, la estación de comercio de pares evaluará los datos históricos disponibles en sus plataformas MetaTrader para cada par de divisas. En su gr
XCalper TFO
Aecio de Feo Flora Neto
Indicadores
Este oscilador fue desarrollado exclusivamente por xCalper en 2015 basándose en cálculos de medias móviles para indicar y tratar de predecir niveles de sobreventa y sobrecompra. La línea rápida (blanca, por defecto) oscila básicamente entre los valores -0,5 (sobreventa) y +0,5 (sobrecompra). Cuando esta línea cruza al alza el valor -0,5, significa un nivel de precios de sobreventa. Cuando cruza hacia abajo el valor +0,5, significa un nivel de precios de sobrecompra. Cuando la línea rápida cruza
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indicadores
El Asesor Experto y el vídeo se adjuntan en la pestaña Discusión . El robot aplica una sola orden y sigue estrictamente las señales para evaluar la eficiencia del indicador. Pan PrizMA CD Phase es una opción basada en el indicador Pan PrizMA . Detalles (en ruso). El promediado por un polinomio cuádruple-cuártico aumenta la suavidad de las líneas, añade impulso y ritmo. La extrapolación por la función sinusoide cerca de una constante permite ajustar el retardo o adelanto de las señales. El valor
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indicadores
Clasificador de la fuerza de la tendencia. No cambia las lecturas del historial. Sólo cambia la clasificación de una barra no cerrada. En idea es similar al sistema completo ASCTrend, cuyo módulo de señal, o más bien su aproximación de forma algo "reducida", está disponible gratuitamente, así como en el terminal como indicador de señal SilverTrend . No es una copia exacta del sistema ASCTrend . Funciona en todos los instrumentos y en todos los rangos temporales. El indicador utiliza varios algor
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Universal Strength Meter PRO es más que un medidor de fuerza básico. En lugar de limitar el cálculo al precio, puede basarse en cualquiera de los 19 modos de fuerza integrados + 9 marcos temporales. Con el FFx USM, usted es capaz de definir cualquier período para cualquier combinación de plazos. Por ejemplo, puede establecer el cuadro de mandos para las últimas 10 velas para M15-H1-H4... ¡Flexibilidad total! Muy fácil de interpretar... Da una gran idea acerca de qué moneda es débil y cuál es
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alerter FFx Universal MTF muestra en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador elegido. Modo de 9 indicadores (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Cada uno se puede aplicar varias veces en el mismo gráfico con diferentes configuraciones. Muy fácil de interpretar. Confirme sus entradas de COMPRA cuando la mayoría de los plazos muestren color verde. Confirme sus entradas de VENTA cuando la mayoría de los plazos muestren
Otros productos de este autor
Compounding Effect Ratio Bot4
Bukola Omolola Adesina
Asesores Expertos
Compounding Effect Ratio Bot4 El Compounding Effect Ratio Bot4 es un Expert Advisor (EA) diseñado para el par de divisas GBPUSD. Combina la tendencia con patrones de velas específicos para identificar operaciones de alta probabilidad, aprovechando un sistema de gestión de riesgo inteligente para maximizar el potencial de ganancias a través del efecto compuesto y una estructuración estratégica de operaciones. A continuación, se detallan sus ventajas y características. Ventajas  * Maximización de
TemplateLoader
Bukola Omolola Adesina
Utilidades
Template Loader EA : Automatice la configuración de sus gráficos con precisión Automate chart template loading daily at your chosen time with Template Loader EA for MT4. ¿Por qué comprar Template Loader? Template Loader es una herramienta imprescindible para los traders que dependen de configuraciones gráficas específicas para sus estrategias. Su diseño sencillo, rendimiento fiable, y la automatización de ahorro de tiempo lo convierten en una valiosa adición a cualquier arsenal de comercio MT4.
Trade Signal Indicator4
Bukola Omolola Adesina
Indicadores
ULTIMATE INDICADOR DE FLECHA DE COMPRA Y VENTA MT4 - ¡Señales de trading profesionales! SEÑALES DE COMERCIO DE CRISTAL CLARO CON PRECISIÓN DE PRECISIÓN. FUNCIONA EN TODOS LOS MARCOS DE TIEMPO, MEJOR EN 1HR MARCO DE TIEMPO ¿QUÉ HACE QUE ESTE INDICADOR REVOLUCIONARIO? SIN REPINTADO - SIN CONJETURAS - ¡SIN ARREPENTIMIENTOS! SEÑALES 100% PRECISAS que nunca cambian ni desaparecen. OFFSET CERO - Las señales aparecen exactamente cuando deben aparecer PRECISIÓN PERFECTA - Mejor O CLARIDAD VISU
Templateloader 5
Bukola Omolola Adesina
Utilidades
Cargador de plantillas : Automatice la configuración de sus gráficos con precisión Automate chart template loading daily at your chosen time with Template Loader  for MT5. ¿Por qué comprar Template Loader? Template Loader es una herramienta imprescindible para los traders que dependen de configuraciones gráficas específicas para sus estrategias. Su diseño sencillo, rendimiento fiable, y la automatización de ahorro de tiempo lo convierten en una valiosa adición a cualquier arsenal de comercio MT5
Trade Signal Indicator 5
Bukola Omolola Adesina
Indicadores
INDICADOR DE FLECHA DE COMPRA Y VENTA ULTIMO - ¡Señales de trading profesionales! SEÑALES DE COMERCIO DE CRISTAL CLARO CON PRECISIÓN DE PRECISIÓN. FUNCIONA EN TODOS LOS MARCOS DE TIEMPO, MEJOR EN 1HR MARCO DE TIEMPO ¿QUÉ HACE QUE ESTE INDICADOR REVOLUCIONARIO? SIN REPINTADO - SIN CONJETURAS - ¡SIN ARREPENTIMIENTOS! SEÑALES 100% PRECISAS que nunca cambian ni desaparecen. OFFSET CERO - Las señales aparecen exactamente cuando deben aparecer PRECISIÓN PERFECTA - Mejor O CLARIDAD VISUAL IN
XTL Indicator
Bukola Omolola Adesina
Indicadores
El indicador XTL es una potente y versátil herramienta de negociación diseñada para la plataforma MetaTrader 5. Este indicador simplifica el análisis del mercado visualizando la tendencia directamente en su gráfico, pintando las velas de diferentes colores para indicar condiciones alcistas, bajistas o neutrales. Are you interested in automating your trading strategy using this indicator? I can help! This indicator's code is already optimized for use in an Expert Advisor. Póngase en contacto conm
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario