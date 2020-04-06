CatBoost Clusters Distance MA 3 Silver
- Asesores Expertos
- Roman Poshtar
- Versión: 1.1
- Actualizado: 22 diciembre 2025
- Activaciones: 15
EACatBoost Clusters Distance MA 3Silver opera sobre el algoritmo Сatboost utilizando métodos de clustering. La elección y construcción de signos para el aprendizaje se describe en detalle en mis artículos, que se pueden encontrar a continuación:
Experimentos con redes neuronales (Parte 2):Optimizacióninteligente de redes neuronaleshttps://www.mql5.com/en/articles/11186
Experimentos con redes neuronales (Parte 3):Aplicación prácticahttps://www.mql5.com/en/articles/11949
Experimentos con redes neuronales (Parte 4):Plantillashttps://www.mql5.com/en/articles/12202
Experimentos con redes neuronales (Parte 5): Normalización de entradas para pasarlas a unaredneuronal https://www.mql5.com/en/articles/12459
Experimentos con redes neuronales (Parte 6): El perceptrón como herramienta autosuficiente para la previsión de precioshttps://www.mql5.com/en/articles/12515
El asesor controla la distancia entre los indicadores de la media móvil: 48, 144 y 720.
Recomendaciones:
Conexión de la cuenta a través del Servicio Service. Le permitirá obtener un beneficio adicional en forma de devolución del spread.
Vapores de divisas: XAGUSD (Plata).
Marco temporal: H1.
El spread no es importante, el broker no es importante.
Ajustes:
- "----------- Abrir ajustes -----------" ";
- Intensidad - intensidad del comercio;
- "---------------lots settings -----------";
- Maximumrisk - el riesgo máximo de 1 transacción (el número de estrategias incluidas);
- Customlot - lote fijo para una operación;
- "------------Close settings-------------";
- TakeProfit - beneficio fijo;
- StopLoss - pérdida fija;
- "------------ Otros ajustes ----------";
- MaxSpread - spread máximo de apertura de la posición;
- Slippage - deslizamiento;
- Magic - número mágico;
- Eacomment - es un comentario sobre las posiciones (atención - no cambie los comentarios a las posiciones. El asesor lleva un registro de los comentarios).