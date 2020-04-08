HTF PO3 3 with FVG and Open Price Line

Este indicador muestra las velas de un marco de tiempo superior directamente en el gráfico de un marco de tiempo inferior. Le permite monitorear la acción del precio en un marco de tiempo más alto sin cambiar entre gráficos.

Qué hace este indicador:

El indicador coloca velas de un marco de tiempo superior seleccionado (como H4, Diario o Semanal) en su gráfico actual. Esto le ayuda a observar las barras de un marco temporal superior mientras analiza la estructura de un marco temporal inferior.

Funciones:

Muestra hasta 10 velas de plazos superiores en su gráfico.

Detecta Fair Value Gaps tanto en el gráfico actual como en el superior

Dibuja una línea horizontal en el precio de apertura del marco temporal superior.

Identifica las tomas de liquidez y las rupturas fallidas con alertas opcionales

Incluye un sistema doble de EMA (25 y 50 periodos) para observar la dirección de la tendencia.

Muestra una cuenta atrás hasta el cierre de la barra superior

Permite personalizar los colores, tamaños y preferencias de alerta

Actualizaciones de la versión 2.11:

Se ha añadido una EMA de 50 periodos junto a la EMA de 25 periodos en la superposición del marco temporal superior.

Se ha introducido un filtro de alineación de tendencias EMA para las alertas.

Las alertas largas ahora sólo se activan cuando la EMA de 25 periodos está por encima de la EMA de 50 periodos.

Las alertas cortas ahora sólo se activan cuando la EMA 25 está por debajo de la EMA 50.

Se ha añadido una opción para activar o desactivar el filtro de tendencia EMA.

Se ha añadido una configuración de color independiente para cada línea EMA

Uso previsto:

Este indicador está diseñado para los operadores que desean incorporar el análisis de plazos más largos en sus decisiones comerciales. Proporciona una referencia visual de la estructura de las velas en un marco de tiempo superior, Fair Value Gaps, precios de apertura y dirección de la tendencia basada en el posicionamiento de la EMA.

El indicador le ayuda a observar cómo se relaciona el precio actual con los niveles de plazos superiores sin necesidad de cambiar de gráfico.