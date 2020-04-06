King Dual Force EA MT5

King Dual Force es un sistema de negociación de cobertura totalmente automatizado diseñado para ofrecer un rendimiento constante en todas las condiciones del mercado.
Combina el escalado dinámico de lotes, el equilibrio inverso y la lógica de entrada inteligente para maximizar el potencial de beneficios manteniendo un estricto control del riesgo.

A diferencia de los robots de cobertura ordinarios, King Dual Force está diseñado para fluir con las tendencias del mercado.
Una vez que se detecta una tendencia fuerte, "monta la ola" y viaja con ella, con el objetivo de capturar movimientos extendidos para obtener el máximo beneficio.

Características principales:

  • Entrada de cobertura doble con inicialización automática de COMPRA y VENTA.

  • Lógica de equilibrio inverso para recuperarse de las caídas.

  • Escala de lote y distancia de paso configurables para una gestión flexible del riesgo.

  • Cesta Take Profit con cálculo ponderado por lote para un objetivo de beneficios preciso.

  • Stop-loss basado en el dinero y trailing de grupo para la protección de la cuenta.

  • Objetivos diarios de pérdidas y ganancias con interrupción automática de la negociación.

  • Filtro de tiempo para controlar las sesiones de negociación.

  • Panel de control interactivo con estadísticas de cuenta en tiempo real, comandos de inicio/parada instantáneos,redimensionable y arrastrable para una máxima comodidad.

  • Optimizado para un funcionamiento continuo con todos los símbolos, incluidos divisas, índices y metales.

Herramientas de gestión del riesgo:

  • TP de cesta ponderado por lote para un bloqueo preciso de los beneficios.

  • Stop-loss basado en el dinero para proteger el capital.

  • Trailing stop de grupo para bloquear los beneficios en las cestas.

  • Enfriamiento configurable después de cerrar todas las operaciones.

Facilidad de uso:

  • Parámetros totalmente personalizables para todas las estrategias y filtros.

  • Interfaz visual clara con métricas de rendimiento en tiempo real.

  • Funciona en cualquier marco temporal y con cualquier símbolo.

Con su avanzada lógica de cobertura, su capacidad de adaptación a las tendencias y una interfaz muy práctica,King Dual Force aporta potencia y elegancia a la negociación automatizada, un verdadero aliado para los operadores que buscan un crecimiento constante y controlado con precisión profesional.


Otros productos de este autor
King Dual Force EA
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Asesores Expertos
King Dual Force es un sistema de negociación de cobertura totalmente automatizado diseñado para ofrecer un rendimiento constante en todas las condiciones de mercado. Combina el escalado dinámico de lotes, el equilibrio inverso y la lógica de entrada inteligente para maximizar el potencial de beneficios manteniendo un estricto control del riesgo. A diferencia de los robots de cobertura ordinarios, King Dual Force está diseñado para fluir con las tendencias del mercado. Una vez que se detecta una
King ElChart Manual Trade Panel MT4
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Utilidades
King Chart - Panel de Trading Manual para MetaTrader 4 Una herramienta potente y fácil de usar diseñada para simplificar la operativa manual en la plataforma MT4. Este panel ayuda a los operadores a ejecutar órdenes rápidamente, gestionar el riesgo de forma eficiente y monitorizar el rendimiento de la cuenta en tiempo real. Características principales Múltiples botones de entrada 3 botones de compra y 3 de venta para la ejecución instantánea de operaciones. Cada botón está vinculado a una entrad
King ElChart
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Asesores Expertos
King ElChart - EA avanzado de doble sistema para MetaTrader 5 Visión general King ElChart es un Asesor Experto premium diseñado para operadores serios que exigen precisión, estabilidad y flexibilidad en todas las condiciones del mercado. Combina lógica adaptativa, protección inteligente del capital y control de operaciones multifase en un marco unificado. Principales características - Arquitectura de doble núcleo que se ajusta dinámicamente a los cambios de volatilidad - Lógica inteligente de g
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Utilidades
King Chart - Panel de trading manual para MetaTrader 5 Visión general King Chart es un sencillo pero potente panel de trading manual creado para operadores que buscan velocidad, precisión y claridad. Permite una rápida ejecución de órdenes, un claro control de lotes y la monitorización de la cuenta en tiempo real, todo directamente en su gráfico MT5. Características principales Ejecución de Operaciones Multi-Lote 3 botones de compra y 3 de venta para una ejecución instantánea Cada botón está v
Momentum Ninja Advanced MT5
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Indicadores
Momentum Ninja MT5 Avanzado Este indicador es una versión mejorada del indicador Momentum clásico. Características principales : - Basado en la lógica de momentum al estilo NinjaTrader. - Utiliza suavizado basado en EMA para lecturas más limpias y estables. - Muestra cambios de color dinámicos para resaltar la fuerza alcista y bajista. - Envía alertas cuando el impulso cruza por encima o por debajo de cero. - Totalmente personalizable y sin repintado. - Ligero y optimizado para todos los símbol
King ElChart Telegram Bridge
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Utilidades
Puente de telegramas King ElChart Un puente profesional entre MetaTrader y Telegram. Puede enviar y recibir señales de trading al instante y gestionar las operaciones automáticamente. CARACTERÍSTICAS - Dos modos: Emisor y Receptor - Funciona con cualquier símbolo o marco temporal - Rápido y ligero - Fácil configuración y visualización del estado en tiempo real NOTA Después de la compra, por favor póngase en contacto conmigo a través de mensajes privados MQL5 para recibir el paquete puente y as
King ElChart Breakout
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Asesores Expertos
King ElChart Breakout EA es un sistema profesional de operaciones de ruptura diseñado para operadores que desean un enfoque preciso, fiable y totalmente automatizado de las rupturas del mercado. El EA ejecuta operaciones basadas en dos poderosos mecanismos : 1. 1. Breakout diario: utiliza el máximo y el mínimo del día anterior con un desplazamiento personalizable. 2. 2. Breakout de sesión - para sesiones asiáticas, londinenses y neoyorquinas con detección dinámica de máximos y mínimos de sesió
