King Dual Force EA MT5

King Dual Force es un sistema de negociación de cobertura totalmente automatizado diseñado para ofrecer un rendimiento constante en todas las condiciones del mercado.

Combina el escalado dinámico de lotes, el equilibrio inverso y la lógica de entrada inteligente para maximizar el potencial de beneficios manteniendo un estricto control del riesgo.

A diferencia de los robots de cobertura ordinarios, King Dual Force está diseñado para fluir con las tendencias del mercado.

Una vez que se detecta una tendencia fuerte, "monta la ola" y viaja con ella, con el objetivo de capturar movimientos extendidos para obtener el máximo beneficio.

Características principales:

Entrada de cobertura doble con inicialización automática de COMPRA y VENTA.

Lógica de equilibrio inverso para recuperarse de las caídas.

Escala de lote y distancia de paso configurables para una gestión flexible del riesgo.

Cesta Take Profit con cálculo ponderado por lote para un objetivo de beneficios preciso.

Stop-loss basado en el dinero y trailing de grupo para la protección de la cuenta.

Objetivos diarios de pérdidas y ganancias con interrupción automática de la negociación.

Filtro de tiempo para controlar las sesiones de negociación.

Panel de control interactivo con estadísticas de cuenta en tiempo real, comandos de inicio/parada instantáneos, redimensionable y arrastrable para una máxima comodidad .

Optimizado para un funcionamiento continuo con todos los símbolos, incluidos divisas, índices y metales.

Herramientas de gestión del riesgo:

TP de cesta ponderado por lote para un bloqueo preciso de los beneficios.

Stop-loss basado en el dinero para proteger el capital.

Trailing stop de grupo para bloquear los beneficios en las cestas.

Enfriamiento configurable después de cerrar todas las operaciones.

Facilidad de uso:

Parámetros totalmente personalizables para todas las estrategias y filtros.

Interfaz visual clara con métricas de rendimiento en tiempo real.

Funciona en cualquier marco temporal y con cualquier símbolo.

Con su avanzada lógica de cobertura, su capacidad de adaptación a las tendencias y una interfaz muy práctica,King Dual Force aporta potencia y elegancia a la negociación automatizada, un verdadero aliado para los operadores que buscan un crecimiento constante y controlado con precisión profesional.