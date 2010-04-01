Golden Nights MT4

Golden Nights EA es un sistema de trading automatizado diseñado para operar con XAUUSD durante las horas nocturnas, cuando el mercado tiende a ser más tranquilo y estable.

Señal

Modo de recuperación

Características

  • Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR
  • Mecanismos de equilibrio y arrastre
  • SL/TP virtual con SL de emergencia visible opcional
  • Filtros de entrada mediante media móvil, RSI y ATR
  • Filtro de diferencial
  • Protección contra caídas
  • Ajuste automático del tiempo de negociación
  • Modo de recuperación opcional con control de riesgo
  • Filtros de día de negociación

Estas funciones pueden personalizarse.

Puede encontrar la guía de configuración detallada y los archivos de configuración recomendados aquí:

Guía del usuario

Recomendació n

  • Símbolo: XAUUSD
  • Marco temporal: Cualquiera
  • Capital mínimo: 200 USD
  • Corredor: Bajo spread, ejecución nocturna estable; preferible sin swap

Nota: Para los brokers que no utilizan GMT+2 con horario de verano (DST), por favor compruebe el horario de negociación del oro con su broker. Ajuste la hora de negociación del EA para que coincida con la última hora de negociación antes del cierre del mercado.

Puede encontrar el horario de negociación de su broker haciendo clic con el botón derecho en XAUUSD en la ventana de Observación del Mercado, seleccionando Especificación y comprobando el campo Horario de negociación, como se muestra en las imágenes subidas.

Se incluye un indicador para ayudarle a establecer las horas de negociación correctas tanto en el Probador de Estrategias como para la configuración manual.

Indicador BrokerTimeOffset

Operación

Para utilizar el EA:

  • Establezca el horario de negociación
  • Elija un tamaño de lote fijo o basado en el riesgo
  • Establezca SL/TP o active las funciones de arrastre
  • Activar filtros opcionales
  • Activar o desactivar el modo de recuperación

Una vez configurado, el sistema funciona automáticamente con una supervisión mínima.

Compatibilidad con empresas de apoyo

El EA Golden Nights incluye funciones útiles para cumplir los requisitos de las empresas de trading por cuenta propia:

  • Límites de riesgo diarios fijos
  • Protección personalizable
  • Riesgo totalmente ajustable y configuración de las operaciones

Si tiene alguna pregunta o desea ayuda con la configuración, no dude en ponerse en contacto conmigo a través del sistema de mensajes MQL5.

Productos recomendados
Dynamic Swing EURUSD
Kenji Yamamura
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es una estrategia de negociación dirigida al EURUSD en un gráfico de 1 hora. Este asesor experto utiliza indicadores y realiza operaciones de seguimiento de tendencias. No quiero depender de un solo EA; quiero construir una cartera y diversificar mis riesgos..." Si eso suena como usted, este EA es perfecto para sus necesidades. Este EA está diseñado pensando en la gestión de carteras, lo que lo convierte en un excelente complemento de otros EAs para conseguir un rendimiento e
Magic Win
Reni
4 (2)
Asesores Expertos
EA MAGIC WIN es el sistema de comercio avanzado que fue probado durante mucho tiempo en diferentes condiciones de mercado con pruebas de carga pesada. Basado en nuestro indicador personalizado que está respaldado con el concepto de reversión a la media, junto con algunos otros algoritmos, este producto se adapta a las condiciones actuales del mercado y actúa en consecuencia. Pares de divisas soportados: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD TF recomendado: M15. Setfile se puede descargar desde
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Asesores Expertos
Este es un robot de trading totalmente automático para el par de divisas EURCHF. Pero este robot puede ser configurado para operar con otros pares de divisas. TURBO SCALPER PRO utiliza una estrategia de seguimiento de tendencia basada en el indicador MACD, SAR Parabólico y Media Móvil. El robot funciona en modo totalmente automático, en el marco temporal M1. El operador no necesita configurarlo para operar. Abra EURCHF y conecte TURBO SCALPER PRO sólo a EURCHF M1 utilizando la configuración pred
IRobot Alligators
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
IRobot Alligators es un Asesor Experto basado en la teoría del caos y en el indicador técnico Alligator. Este asesor experto consiste en tres líneas, superpuestas en un gráfico de precios, que representan la mandíbula, los dientes y los labios del Alligator. Fue diseñado para ayudar a confirmar que una tendencia está en vigor y en qué dirección. Como ocurre con todas las medias móviles, la más corta (verde) se mueve primero, seguida de la media (roja) y luego de la más larga (azul). Si las tres
Gold Crasher
Hong Ling Mu
Asesores Expertos
<Lógica> EA entrará cuando el precio rompa el precio medio de la vela stick. EA hará Grid orden con la lógica de cobertura. Cuando se coloca la orden de cuadrícula, EA comprueba la tendencia y si la tendencia es de COMPRA, entonces coloca la orden de compra. Si la tendencia es de venta, entonces coloca una orden de venta. Esto es para reducir una gran caída. <Parámetro de entrada> Deslizamiento(pips) Posición máxima Tamaño del lote base Toma de beneficios stoploss Riesgo (MM) Configuración de l
Gmaster Network pending orders NPO
Oleg Papkov
Asesores Expertos
El Asesor Experto opera utilizando el indicador Estocástico con los parámetros especificados. Una operación se abre en el cruce de los niveles especificados. Los niveles por defecto son K = 11, D = 3, Sl = 3. El EA abre una operación cuando se cruzan los niveles de sobrecompra y sobreventa especificados por el operador. Las operaciones se cierran con los niveles de Take Profit, que están ocultos para el broker. Si se elige una dirección errónea, el EA abre una parrilla de órdenes. Si no hay seña
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Asesores Expertos
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Es el Asesor Experto de Forex Scalping para MT4 Trabajando en marcos de tiempo (M5) El mejor par recomendado es EU/UChf=0.4 El cálculo se basa en el indicador Envelopes ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Se puede utilizar en el marco de tiempo Kecil (M5) Rekomendasi par adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Asesores Expertos
Bar Boss   El   Asesor Experto utiliza el indicador FletBoxPush para analizar el mercado y determinar las señales comerciales. El indicador está integrado en el Asesor Experto y no se requiere su instalación adicional en el gráfico. El comercio tiene lugar en la ruptura de los niveles definidos como los límites del piso. Se utiliza la limitación de pérdidas. Descripción de la configuración del asesor TimeFrames: período del gráfico, configuración del indicador color: el color del área de precio
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Asesores Expertos
Night Rocker EA es un scalper nocturno que tiene un sistema para evaluar la volatilidad del mercado y las operaciones durante un período en que los precios son planos. Además, hay un filtro incorporado de spread y deslizamiento. Cada orden abierta tiene un stop loss y un take profit. Además, el sistema de evaluación de la volatilidad del mercado cierra las órdenes cuando las condiciones del mercado cambian en una dirección negativa para el operador. El Asesor Experto trabaja con los pares USDJPY
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
EA RSI Pending Grid
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
"RSI" suele referirse al Índice de Fuerza Relativa, un indicador técnico utilizado en los mercados financieros para analizar la fortaleza o debilidad del precio de un activo. "Cuadrícula pendiente" puede sugerir una estrategia de negociación específica que combina órdenes pendientes con técnicas de negociación en cuadrícula. RSI EA : RSI (Relative Strength Index) es un indicador técnico utilizado en el trading para evaluar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Mide la velocidad y el ca
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Asesores Expertos
El robot utiliza la estrategia comercial de romper las líneas del indicador de Bandas de Bollinger. La esencia de esta estrategia radica en el análisis constante de las líneas del indicador y la búsqueda de los puntos de ruptura más efectivos para sus líneas. Cuando el precio atraviesa la línea del indicador en una de las direcciones, el robot abre una operación en esa dirección y comienza a seguirla. Pero el robot no abre operaciones cada vez que se rompen las líneas del indicador, sino solo e
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Asesores Expertos
Uso del valor MACD para la dirección. Uso de RSI como indicador de reversión. Usando la hora de negociación abierta. (Hora recomendada 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade si la señal falla. Cortar la operación si la señal falla. Auto cálculo de lotes basado en el objetivo de beneficio y takeprofit. Capaz de establecer el valor de contraoperación. Adecuado para materias primas y divisas. Marco de tiempo H1. Posibilidad de limitar el lote abierto. Capaz de seleccionar el día para el comercio.
EA Macd Martingale
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
Crear una estrategia de negociación utilizando el indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) puede ser una herramienta poderosa para los operadores que buscan identificar tendencias y posibles puntos de entrada/salida en los mercados financieros. He aquí una sencilla estrategia de trading basada en MACD: Nombre de la estrategia: MACD Estrategia de Seguimiento de Tendencias Marco temporal: Esta estrategia puede aplicarse a varios marcos temporales, pero suele utilizarse en gráficos di
Bands Jazz
Iurii Tokman
Asesores Expertos
Bands Jazz   Bands Jazz   : el Asesor Experto se basa en el análisis de señales del indicador de   Bandas de Bollinger.   El algoritmo del Asesor Experto es sencillo, utiliza SL, TP y arrastre de posiciones abiertas. Descripción de la configuración TimeBeginHour   : número, establece la hora de inicio de la negociación. Valores de 0 a 24. TimeBeginMinute   : número, establece los minutos de la hora de inicio de la negociación. Valores de 0 a 60. TimeEndHour   - Número, establece la hora del fi
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Asesores Expertos
Este Asesor Experto opera basándose en las líneas de tendencia, así como en el análisis del volumen. Los volúmenes se calculan utilizando barras de minutos, para determinar si fueron ascendentes o descendentes. Las líneas de tendencia se trazan basándose en los máximos y mínimos del historial de operaciones. También hay indicadores adicionales. Las señales de compra o venta dependen de todos esos factores. Esto permite al EA entrar en el mercado con más precisión y realizar más operaciones. Par
EA140 MultiFX CrossFire MA
Jose Francisco Flores Rojas
Asesores Expertos
El MultiFX CrossFire MA es un asesor experto diseñado para operar con alta precisión utilizando el canal de la Media Móvil Simple (SMA) de 20 periodos . La lógica principal del EA se basa en: Entrada al alza : cuando la vela cruza desde abajo el límite inferior de la SMA 20 y posteriormente atraviesa el límite superior, el EA abre una operación de compra. Entrada a la baja : cuando la vela cruza desde arriba el límite superior de la SMA 20 y posteriormente atraviesa el límite inferior, el EA abr
Gold Swing Pro
Kenji Yamamura
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es una estrategia de negociación dirigida al XAUUSD en un gráfico de 1 hora. Se basa en inversiones de entrada y salida utilizando indicadores técnicos específicos y realiza operaciones de seguimiento de tendencia. y realiza operaciones de seguimiento de tendencia. No quiero depender de un solo EA; quiero construir una cartera y diversificar mis riesgos..." Si eso suena como usted, este EA es perfecto para sus necesidades. Este EA está diseñado pensando en la gestión de carte
Hedging The Last
Samir Arman
Asesores Expertos
Trabaja para abrir dos operaciones de cobertura, compra y venta, con un objetivo de cada operación de 20 puntos Con la apertura de múltiples tratos de enfriamiento a la manera de otro tamaño de lote y suspendiendo cada tipo de transacción de venta o compra Con un nivel de beneficios. Parámetros: Lote1: Tamaño de Lote Manual Auto_Lot: Establecer true para calcular automáticamente el tamaño de lote óptimo basado en las preferencias de riesgo, Establecer False si desea utilizar el tamaño de lote
Buy Sell Simultaneously
Danny Setyawijayanto
Asesores Expertos
Este EA abrirá Compra y Venta simultáneamente después de adjuntarlo al gráfico. Se ha personalizado agrupación paso cuadrícula y grupo multiplicador de lote. Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta. Por favor, como, compartir y suscribirse a mi canal de Youtube. Voy a dar esta EA GRATIS para todo el mundo si hay 2k Suscriptor en mi canal de Youtube , por favor pregunte a su amigo, porque suscribirse es GRATIS :). Necesita al menos 10k balance (10k centavos o 10k $), o se
Reiona
Ubaidillah
Asesores Expertos
Reiona es un Asesor Experto (EA) que se basa en la martingala y el método de cobertura. La idea principal es colocar la compra y venta en paralelo, guardar las posiciones no rentables con martingala, y mantener el beneficio durante el comercio con la cobertura. Para las entradas se utilizan los indicadores RSI, iClose, iHighest e iLowest. Los precios más altos y más bajos son para indicar el rango de nuevas órdenes, donde la siguiente orden, con el mismo tipo debe ser mayor que el 75% de difer
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Asesores Expertos
ICTVALID EA - Trading Automatizado con Conceptos de Dinero Inteligente El EA ICTVALID es un sistema de trading profesional basado en Smart Money Concepts (metodología ICT) . Detecta y negocia automáticamente configuraciones institucionales, permitiéndole seguir la estructura del mercado con precisión y consistencia. Características principales Modos de negociación duales - Elija entre Scalping (entradas de precisión a corto plazo) o Swing Trading (tendencias a largo plazo). Lógica Smart Money -
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO Próximo precio: 349 El precio se elevará a limitar el número de usuarios de esta estrategia El Asesor Experto "Volna FX" es un representante de los robots que operan a partir de niveles. Los niveles pueden ser construidos de forma automática, o pueden ser rígidamente establecidos en los parámetros del Asesor de Expertos. VER SEÑAL REAL: https: //www.mql5.com/en/signals/847709 La singularidad del asesor es que puede trabajar tanto con promedios y utilizando el principio
Demidov
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Demidov es un robot de scalping totalmente automático en los mercados de divisas. La configuración predeterminada es para el par de divisas GBPUSD. El robot determina automáticamente la dirección de la tendencia y los puntos más efectivos para abrir operaciones. Después de abrir operaciones, el robot comienza a acompañarlas para obtener el máximo efecto. En los ajustes del robot hay un parámetro de Riesgo, con el que el operador puede ajustar el volumen inicial de operaciones. En este robot, el
Hamster Grid MT4
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Un asesor de redes profesional trabaja con indicadores RSI (índice de fuerza relativa). tiene la función de reducir la reducción de la cuenta superponiendo pedidos no rentables. El gráfico muestra información sobre las ganancias. Versión MT5 https://www.mql5.com/ru/market/product/56995 OPCIONES: RSI_PERIOD - período para calcular el índice de fuerza relativa; UP_LEVEL - límite superior; DN_LEVEL - límite inferior; RSI_TIMEFRAME - período de tiempo para el cálculo; START_LOT - lote inicial;
Doctor
Andrey Kolmogorov
Asesores Expertos
Se trata de un asesor universal que trabaja en varias direcciones. La primera y principal es la asistencia en diversas situaciones que surgen durante el trading. La segunda es el scalping o el trading posicional según la tendencia, órdenes abiertas, al mismo tiempo, aseguradas con órdenes de soporte utilizando el modelo de un conjunto cuántico de algoritmos. Principales ventajas Trabajo en varias direcciones; Aumento del saldo de la cuenta durante el drawdown; Mantenimiento de las órdenes ya ab
Forest
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
EA Bollinger Bands
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
El EA (Asesor Experto) Distancia de las Bandas de Bollinger es una estrategia de negociación o algoritmo utilizado en los mercados financieros, en particular en el comercio de divisas. Las Bandas de Bollinger son una herramienta de análisis técnico que consiste en una banda central (normalmente una media móvil simple) y dos bandas exteriores (desviaciones estándar de la banda central). La estrategia EA Distancia de las Bandas de Bollinger se centra en medir la distancia entre el precio y las Ban
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Asesores Expertos
¡Venta festiva -40% está activo! Disfruta :) ¡ Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad ! Diamond PRO es una potente versión mejorada de Diamond para operadores avanzados. La versión Pro incluye núcleos optimizados, nuevos filtros de puntos de entrada mejorados, nuevo algoritmo de cierre de beneficios multietapa y contiene un número de parámetros de control externos que permiten construir y afinar sus propias decisiones y algoritmos. El sistema proporciona entradas de mercado más precisas, analiza y fil
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex Diamond EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda
Otros productos de este autor
Moving Average Signal Alert
Adam Zolei
4.44 (18)
Indicadores
Si utiliza medias móviles en su estrategia de trading, entonces este indicador puede ser muy útil para usted. Proporciona alertas cuando hay un cruce de dos medias móviles, envía alertas audibles, muestra notificaciones en su plataforma de trading y también envía un correo electrónico sobre el evento. Viene con ajustes fácilmente personalizables para adaptarse a su propio estilo y estrategia de trading. Parámetros ajustables: MA rápida MA lenta Enviar correo electrónico Alertas audibles Notific
FREE
MACD Signal alert
Adam Zolei
4.63 (8)
Indicadores
Este es un indicador de seguimiento de tendencias basado en MACD, proporcionando señales de compra cuando está por encima de los 200 MA y señales de venta cuando está por debajo. La señal se genera cuando el MACD cruza la línea cero. El indicador también muestra un nivel de soporte y resistencia que se puede usar como stop loss. Los parámetros ajustables incluyen el período de la MA, el EMA rápido del MACD, el EMA lento y el intervalo de soporte-resistencia. Se representa en los puntos más bajos
FREE
RSI GridMaster Mini
Adam Zolei
4.73 (11)
Asesores Expertos
Este es el RSI GridMaster Mini - la versión compacta y de libre acceso del popular sistema RSI GridMaster. El EA opera basado en el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI) combinado con una estrategia de cuadrícula, lo que permite el comercio continuo como el mercado se mueve. La versión Mini utiliza un tamaño de lote fijo de 0,01 y opera exclusivamente en el marco temporal H1. Todos los ajustes se han simplificado para que el sistema sea fácil de usar, fiable y apto para principiantes. ¿Busca
FREE
Golden Thunder
Adam Zolei
Asesores Expertos
Presentamos Golden Thunder: El Asesor Experto de Scalping definitivo para operar con oro Libere el potencial de la compraventa de oro con Golden Thunder, un Asesor Experto de última generación diseñado para estrategias de scalping. Esta potente herramienta se centra en los puntos de ruptura intradía para maximizar sus beneficios de manera eficiente y eficaz. Características principales: Estrategia de scalping intr adía: Optimizado para el marco temporal M30, Golden Thunder identifica y capitali
RSI GridMaster
Adam Zolei
5 (2)
Asesores Expertos
RSI GridMaster - Asesor Experto Avanzado de Grid Trading Presentamos el Asesor Experto RSI GridMaster, resultado de un extenso desarrollo y rigurosas pruebas. Este potente sistema de trading utiliza el indicador RSI para identificar las zonas de sobrecompra y sobreventa, abriendo posiciones de venta cuando el mercado está sobrecomprado y posiciones de compra cuando está sobrevendido - con el objetivo de obtener beneficios consistentes a través de un mecanismo inteligente de promediación de posi
Golden Nights
Adam Zolei
4.71 (7)
Asesores Expertos
Golden Nights EA es un sistema de trading automatizado diseñado para operar con XAUUSD durante las horas nocturnas, cuando el mercado tiende a ser más tranquilo y estable. Señal Características Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR Mecanismos de equilibrio y arrastre SL/TP virtual con SL de emergencia visible opcional Filtros de entrada mediante media móvil, RSI y ATR Filtro de diferencial Protección contra caídas Modo de recuperación opcional con control de riesgo Filtros de día de
Engulfing Signal Alert
Adam Zolei
4 (6)
Indicadores
Alerta de Señal de Vela Envolvente: Eleve su Estrategia de Trading Libere todo el potencial de sus operaciones con la Alerta de Señal de Vela Envolvente, la herramienta definitiva para identificar los retrocesos del mercado y mejorar la precisión de sus operaciones. Diseñado específicamente para los operadores que valoran la precisión y las alertas oportunas, este potente indicador detecta patrones de velas envolventes, una señal clave en el análisis técnico que a menudo indica un cambio potenci
FREE
MACD Signal indicator
Adam Zolei
4.75 (8)
Indicadores
Este es un indicador de seguimiento de tendencias basado en MACD, proporcionando señales de compra cuando está por encima de los 200 MA y señales de venta cuando está por debajo. La señal se genera cuando el MACD cruza la línea cero. El indicador también muestra un nivel de soporte y resistencia que se puede usar como stop loss. Los parámetros ajustables incluyen el período de la MA, el EMA rápido del MACD, el EMA lento y el intervalo de soporte-resistencia. Se representa en los puntos más bajos
FREE
Moving Average Signal Alert MT4
Adam Zolei
3.5 (2)
Indicadores
Si utiliza medias móviles en su estrategia de trading, entonces este indicador puede ser muy útil para usted. Proporciona alertas cuando hay un cruce de dos medias móviles, envía alertas audibles, muestra notificaciones en su plataforma de trading y también envía un correo electrónico sobre el evento. Viene con ajustes fácilmente personalizables para adaptarse a su propio estilo y estrategia de trading. Parámetros ajustables: MA rápida MA lenta Enviar correo electrónico Alertas audibles Notific
FREE
RSI GridMaster MT4
Adam Zolei
5 (1)
Asesores Expertos
RSI GridMaster - Asesor Experto Avanzado de Grid Trading Presentamos el Asesor Experto RSI GridMaster, el resultado de un extenso desarrollo y rigurosas pruebas. Este potente sistema de trading utiliza el indicador RSI para identificar zonas de sobrecompra y sobreventa, abriendo posiciones de venta cuando el mercado está sobrecomprado y posiciones de compra cuando está sobrevendido - con el objetivo de obtener beneficios consistentes a través de un mecanismo inteligente de promediación de posici
Engulfing Candle Signal Alert
Adam Zolei
4.8 (5)
Indicadores
Alerta de Señal de Vela Envolvente: Eleve su Estrategia de Trading Libere todo el potencial de sus operaciones con la Alerta de Señal de Vela Envolvente, la herramienta definitiva para identificar los retrocesos del mercado y mejorar la precisión de sus operaciones. Diseñado específicamente para los operadores que valoran la precisión y las alertas oportunas, este potente indicador detecta patrones de velas envolventes, una señal clave en el análisis técnico que a menudo indica un cambio potenci
FREE
Golden Thunder Basic MT4
Adam Zolei
1 (2)
Asesores Expertos
Presentamos Golden Thunder Basic: La oportunidad ideal para probar nuestro Asesor Experto de scalping para operar con oro de forma totalmente gratuita. Golden Thunder Basic es la elección perfecta para aquellos que quieran explorar el potencial del trading en oro con este robot de scalping desarrollado específicamente para el XAUUSD. Esta versión gratuita le permite probar las funciones básicas y la estrategia de Golden Thunder en condiciones reales de mercado sin ningún riesgo. Ofrece los mismo
FREE
Support and Resistance Alert
Adam Zolei
Utilidades
¡Mejore sus operaciones con la alerta de soporte y resistencia! ¿Está preparado para llevar sus operaciones al siguiente nivel? Le presentamos la Alerta de soportes y resistencias, la herramienta definitiva para identificar con precisión los puntos de inflexión del mercado. Características principales: Líneas de soporte y resistencia dinámicas: El indicador traza automáticamente los niveles de soporte y resistencia basándose en los mínimos y máximos locales, ofreciéndole una orientación clara s
FREE
RSI Grid Master Mini
Adam Zolei
Asesores Expertos
Se trata del RSI GridMaster Mini, la versión compacta y de libre acceso del popular sistema RSI GridMaster. El EA opera basado en el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI) combinado con una estrategia de cuadrícula, lo que permite el comercio continuo como el mercado se mueve. La versión Mini utiliza un tamaño de lote fijo de 0,01 y opera exclusivamente en el marco temporal H1 . Todos los ajustes se han simplificado para que el sistema sea fácil de usar, fiable y apto para principiantes. ¿Bus
FREE
UltimateTrend Master
Adam Zolei
5 (1)
Utilidades
Bienvenido. Nos complace presentarle a nuestro último experto, un sistema de negociación semiautomático que incluye todas las funciones necesarias para la gestión de posiciones. Simplemente trace una línea en una tendencia significativa o en un nivel de oferta y demanda, y el experto se encargará del resto por usted. Viene con una amplia gama de herramientas de gestión de riesgos y gestión de posiciones, como trailing stop, cierre parcial, break even, determinación de niveles de stop loss y take
Jade Jaguar
Adam Zolei
Asesores Expertos
Presentamos Jade Jaguar: El Asesor Experto de Inversión de Tendencia definitivo Eleve su juego de trading con Jade Jaguar, un sofisticado Asesor Experto diseñado para aprovechar el poder de las Medias Móviles y los indicadores RSI para una óptima sincronización con el mercado. Jade Jaguar destaca en la identificación de las condiciones de sobrecompra y sobreventa del mercado, asegurándose de que entra en operaciones con precisión cuando se cumplen estos umbrales cruciales. Ajustes de los resulta
RSI Signal Alert Indicator
Adam Zolei
5 (1)
Indicadores
Por qué el indicador de alerta RSI es esencial para sus herramientas de negociación En el vertiginoso mundo del trading, la información oportuna y precisa es crucial. El Indicador de Alerta RSI es una potente herramienta diseñada para ayudarle a adelantarse al mercado mediante alertas en tiempo real cuando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) alcanza niveles críticos. Tanto si es usted un operador principiante como un profesional experimentado, este indicador puede mejorar significativamente su
Support and Resistance Alert MT4
Adam Zolei
Utilidades
¡Mejore sus operaciones con la alerta de soporte y resistencia! ¿Listo para llevar sus operaciones al siguiente nivel? Le presentamos la Alerta de soportes y resistencias, la herramienta definitiva para identificar con precisión los puntos de inflexión del mercado. Características principales: Líneas de soporte y resistencia dinámicas: El indicador traza automáticamente los niveles de soporte y resistencia basándose en los mínimos y máximos locales, ofreciéndole una orientación clara sobre dónde
FREE
Trendline Trader Basic
Adam Zolei
Utilidades
Presentamos nuestro sencillo pero potente experto en trading de líneas de tendencia, diseñado para abrir posiciones en rupturas o toques de líneas de tendencia basándose en parámetros predefinidos. Todo lo que necesita hacer es cambiarle el nombre a compra, venta, límite de compra o límite de venta. Como su nombre indica, esta es la versión básica con características mínimas. Sin embargo, si usted está buscando un experto en líneas de tendencia verdaderamente profesional equipado con varias herr
FREE
Trend Line Break Alert
Adam Zolei
Indicadores
Este es un indicador simple que proporciona una alerta cuando se rompe una línea de tendencia. Puede ser útil si estás acostumbrado a utilizar líneas de tendencia en tu trading. Los parámetros ajustables incluyen: Identificador de vela: en qué vela dar la señal después de una ruptura Y tres tipos de alertas: Enviar correo electrónico Alertas audibles Notificaciones push Mira este video para aprender cómo configurar alertas de notificación en tu teléfono: https://www.youtube.com/watch?v=4oO-3f
Ultimate TrendMaster
Adam Zolei
Utilidades
Bienvenido. Nos complace presentarle a nuestro último experto, un sistema de negociación semiautomático que incluye todas las funciones necesarias para la gestión de posiciones. Simplemente trace una línea en una tendencia significativa o en un nivel de oferta y demanda, y el experto se encargará del resto por usted. Viene con una amplia gama de herramientas de gestión de riesgos y gestión de posiciones, como trailing stop, cierre parcial, break even, determinación de niveles de stop loss y take
Position Control MT4
Adam Zolei
Utilidades
The Position Control is an intuitive yet powerful trading tool that facilitates risk management from entry to exit. Incluye dimensionamiento automático de lotes y funciones fijas de stop loss y take profit, o las determina utilizando el indicador ATR. Tras abrir una posición, puede establecer puntos de equilibrio automáticos, trailing stops y elegir entre tres tipos de cierres parciales. Además, si abre una posición de 0,01 lotes desde su teléfono, el experto la cerrará automáticamente y abrirá
Manual Grid Assistant MT4
Adam Zolei
Utilidades
Welcome, we introduce the Manual Grid Assistant, which can be an excellent complement to your manual grid trading! El Asistente de Cuadrícula Manual es una herramienta de negociación eficaz y sofisticada que complementa a la perfección las estrategias de negociación de cuadrícula manual. Esta herramienta le permite gestionar en su nombre las posiciones abiertas manualmente, garantizando el máximo beneficio y controlando el riesgo. Una de sus principales ventajas es que cierra automáticamente to
Golden Thunder EA
Adam Zolei
5 (2)
Asesores Expertos
Presentamos Golden Thunder: El Asesor Experto de Scalping definitivo para operar con oro Libere el potencial de la compraventa de oro con Golden Thunder, un Asesor Experto de última generación diseñado para estrategias de scalping. Esta potente herramienta se centra en los puntos de ruptura intradía para maximizar sus beneficios de manera eficiente y eficaz. Características principales: Estrategia de scalping intradía: Optimizada para el marco temporal M30, Golden Thunder identifica y capitaliza
Jade Jaguar EA
Adam Zolei
Asesores Expertos
Presentamos Jade Jaguar: El Asesor Experto de Inversión de Tendencia definitivo Eleve su juego de trading con Jade Jaguar, un sofisticado Asesor Experto diseñado para aprovechar el poder de las Medias Móviles y los indicadores RSI para una óptima sincronización con el mercado. Jade Jaguar destaca en la identificación de las condiciones de sobrecompra y sobreventa del mercado, asegurándose de que entra en operaciones con precisión cuando se cumplen estos umbrales cruciales. Ajustes de los result
Trend Line Break Signal Alert
Adam Zolei
5 (1)
Indicadores
Este es un indicador simple que proporciona una alerta cuando se rompe una línea de tendencia. Puede ser útil si estás acostumbrado a utilizar líneas de tendencia en tu trading. Los parámetros ajustables incluyen: Identificador de vela: en qué vela dar la señal después de una ruptura Y tres tipos de alertas: Enviar correo electrónico Alertas audibles Notificaciones push Para propósitos de prueba, recomendamos utilizar MetaTrader 4 en lugar del probador de estrategias de MetaTrader 5, ya que n
Position Control
Adam Zolei
Utilidades
The Position Control is an intuitive yet powerful trading tool that facilitates risk management from entry to exit. Incluye dimensionamiento automático de lotes y funciones fijas de stop loss y take profit, o las determina utilizando el indicador ATR. Tras abrir una posición, puede establecer puntos de equilibrio automáticos, trailing stops y elegir entre tres tipos de cierres parciales. Además, si abre una posición de 0,01 lotes desde su teléfono, el experto la cerrará automáticamente y abrirá
Manual Grid Assistant
Adam Zolei
Utilidades
Welcome, we introduce the Manual Grid Assistant, which can be an excellent complement to your manual grid trading! El Asistente de Cuadrícula Manual es una herramienta de negociación eficaz y sofisticada que complementa a la perfección las estrategias de negociación de cuadrícula manual. Esta herramienta le permite gestionar en su nombre las posiciones abiertas manualmente, garantizando el máximo beneficio y controlando el riesgo. Una de sus principales ventajas es que cierra automáticamente to
RSI Signal Alert
Adam Zolei
Indicadores
Por qué el indicador de alerta RSI es esencial para sus herramientas de negociación En el vertiginoso mundo del trading, la información oportuna y precisa es crucial. El Indicador de Alerta RSI es una potente herramienta diseñada para ayudarle a adelantarse al mercado mediante alertas en tiempo real cuando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) alcanza niveles críticos. Tanto si es usted un operador principiante como un profesional experimentado, este indicador puede mejorar significativamente su
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario