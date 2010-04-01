Golden Nights MT4

Golden Nights EA es un sistema de trading automatizado diseñado para operar con XAUUSD durante las horas nocturnas, cuando el mercado tiende a ser más tranquilo y estable.

Señal

Modo de recuperación

Características

Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR

Mecanismos de equilibrio y arrastre

SL/TP virtual con SL de emergencia visible opcional

Filtros de entrada mediante media móvil, RSI y ATR

Filtro de diferencial

Protección contra caídas

Ajuste automático del tiempo de negociación

Modo de recuperación opcional con control de riesgo

Filtros de día de negociación

Estas funciones pueden personalizarse.

Puede encontrar la guía de configuración detallada y los archivos de configuración recomendados aquí:



Guía del usuario

Recomendació n

Símbolo : XAUUSD

Marco temporal : Cualquiera

Capital mínimo : 200 USD

Corredor : Bajo spread, ejecución nocturna estable; preferible sin swap

Nota: Para los brokers que no utilizan GMT+2 con horario de verano (DST), por favor compruebe el horario de negociación del oro con su broker. Ajuste la hora de negociación del EA para que coincida con la última hora de negociación antes del cierre del mercado.

Puede encontrar el horario de negociación de su broker haciendo clic con el botón derecho en XAUUSD en la ventana de Observación del Mercado, seleccionando Especificación y comprobando el campo Horario de negociación, como se muestra en las imágenes subidas.

Se incluye un indicador para ayudarle a establecer las horas de negociación correctas tanto en el Probador de Estrategias como para la configuración manual.



Indicador BrokerTimeOffset

Operación

Para utilizar el EA:

Establezca el horario de negociación

Elija un tamaño de lote fijo o basado en el riesgo

Establezca SL/TP o active las funciones de arrastre

Activar filtros opcionales

Activar o desactivar el modo de recuperación

Una vez configurado, el sistema funciona automáticamente con una supervisión mínima.

Compatibilidad con empresas de apoyo

El EA Golden Nights incluye funciones útiles para cumplir los requisitos de las empresas de trading por cuenta propia:

Límites de riesgo diarios fijos

Protección personalizable

Riesgo totalmente ajustable y configuración de las operaciones

Si tiene alguna pregunta o desea ayuda con la configuración, no dude en ponerse en contacto conmigo a través del sistema de mensajes MQL5.