MACD Signal indicator

Este es un indicador de seguimiento de tendencias basado en MACD, proporcionando señales de compra cuando está por encima de los 200 MA y señales de venta cuando está por debajo.

La señal se genera cuando el MACD cruza la línea cero. El indicador también muestra un nivel de soporte y resistencia que se puede usar como stop loss. Los parámetros ajustables incluyen el período de la MA, el EMA rápido del MACD, el EMA lento y el intervalo de soporte-resistencia. Se representa en los puntos más bajos y más altos de las velas recientes.

Configuración predeterminada:

Intervalo SR: 10

Período de MA: 200

Fast EMA: 24

Slow EMA: 26

También incluye una función de alarma.

Modificar estos valores puede resultar en señales más o menos frecuentes, se recomienda realizar pruebas para determinar la configuración más efectiva.

Se recomiendan marcos de tiempo de 1 o 4 horas, pero puede funcionar en cualquier marco de tiempo. Este indicador funciona en todos los instrumentos de negociación, incluidos Forex, acciones, materias primas, etc.