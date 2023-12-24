MACD Signal indicator

4.75

Este es un indicador de seguimiento de tendencias basado en MACD, proporcionando señales de compra cuando está por encima de los 200 MA y señales de venta cuando está por debajo.

La señal se genera cuando el MACD cruza la línea cero. El indicador también muestra un nivel de soporte y resistencia que se puede usar como stop loss. Los parámetros ajustables incluyen el período de la MA, el EMA rápido del MACD, el EMA lento y el intervalo de soporte-resistencia. Se representa en los puntos más bajos y más altos de las velas recientes.

Configuración predeterminada:

  • Intervalo SR: 10
  • Período de MA: 200
  • Fast EMA: 24
  • Slow EMA: 26
  • También incluye una función de alarma.

Modificar estos valores puede resultar en señales más o menos frecuentes, se recomienda realizar pruebas para determinar la configuración más efectiva.

Se recomiendan marcos de tiempo de 1 o 4 horas, pero puede funcionar en cualquier marco de tiempo. Este indicador funciona en todos los instrumentos de negociación, incluidos Forex, acciones, materias primas, etc.

Echa un vistazo a mis otros productos también: https://www.mql5.com/en/users/8587359/seller


Comentarios 27
Jhs
364
Jhs 2025.08.21 17:03 
 

Buen indicador MACD con flitrado, en M1 lo uso en XAUUSD y EURUSD para Scalping o intradia con buenos resultados. Me gustaria que vinieran los ajustes de avisos o alarma por defecto en "False" para usarlo con un EA que maneje indicadores externos sin mas avisos.

patrickdrew
2877
patrickdrew 2025.03.21 11:19 
 

So far this indicator looks great.

With a little DCA works a charm!!

Very helpful auhor!

Thanks to author for free EA.

Will update.

akeks-
84
akeks- 2024.12.31 08:56 
 

Всё классно.

Roman_S
139
Roman_S 2025.10.10 06:10 
 

Я думал, это будет обычный, "подвальный" индикатор, а он просто нарисовал противоположную стрелку на графике. Поясню: Быстрая МА пересекла медленную МА снизу вверх, медленная МА видно, что направлена вверх, но индикатор на М5 показал "продажу" (стрелку вниз). В самом описании к индикатору есть только англоязычное описание и, подключив "Алису", смог понять что там написано. НО! Больше всего не понравилось, что стрелка такая здоровая (я уж молчу о том, что можно было использовать другую, более приятную стрелку) и её нельзя уменьшить. И отдельное большое спасибо автору за его отзывчивость.

Adam Zolei
111157
Respuesta del desarrollador Adam Zolei 2025.10.10 19:30
Спасибо за отзыв!
Индикатор показывает сигнал на покупку, когда гистограмма пересекает уровень 0 снизу вверх, и сигнал на продажу, когда пересекает сверху вниз.
Обратите внимание, что значения по умолчанию отличаются от стандартных настроек, возможно, именно это вызвало расхождение сигналов. Эти параметры легко изменить в настройках.
Что касается стрелок, их размер также можно отрегулировать в параметрах индикатора.
Jhs
364
Jhs 2025.08.21 17:03 
 

Buen indicador MACD con flitrado, en M1 lo uso en XAUUSD y EURUSD para Scalping o intradia con buenos resultados. Me gustaria que vinieran los ajustes de avisos o alarma por defecto en "False" para usarlo con un EA que maneje indicadores externos sin mas avisos.

Adam Zolei
111157
Respuesta del desarrollador Adam Zolei 2025.08.25 18:31
¡Muchas gracias por tu valoración y por compartir tu experiencia!
Entiendo tu sugerencia sobre los avisos por defecto, pero de momento prefiero mantener la configuración actual. Siempre se pueden desactivar manualmente en los parámetros.
patrickdrew
2877
patrickdrew 2025.03.21 11:19 
 

So far this indicator looks great.

With a little DCA works a charm!!

Very helpful auhor!

Thanks to author for free EA.

Will update.

akeks-
84
akeks- 2024.12.31 08:56 
 

Всё классно.

Adam Zolei
111157
Respuesta del desarrollador Adam Zolei 2025.01.01 21:01
Спасибо за ваш отзыв! Рад, что вам всё нравится. Успехов в вашем трейдинге!
Junior MK
34
Junior MK 2024.11.04 15:29 
 

michele70
14
michele70 2024.09.25 18:57 
 

very good

Adam Zolei
111157
Respuesta del desarrollador Adam Zolei 2024.09.26 11:22
Thanks a lot! I'm happy to hear you like it.
12
