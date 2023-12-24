MACD Signal indicator
- Indicadores
- Adam Zolei
- Versión: 1.1
- Actualizado: 29 diciembre 2023
Este es un indicador de seguimiento de tendencias basado en MACD, proporcionando señales de compra cuando está por encima de los 200 MA y señales de venta cuando está por debajo.
La señal se genera cuando el MACD cruza la línea cero. El indicador también muestra un nivel de soporte y resistencia que se puede usar como stop loss. Los parámetros ajustables incluyen el período de la MA, el EMA rápido del MACD, el EMA lento y el intervalo de soporte-resistencia. Se representa en los puntos más bajos y más altos de las velas recientes.
Configuración predeterminada:
- Intervalo SR: 10
- Período de MA: 200
- Fast EMA: 24
- Slow EMA: 26
- También incluye una función de alarma.
Modificar estos valores puede resultar en señales más o menos frecuentes, se recomienda realizar pruebas para determinar la configuración más efectiva.
Se recomiendan marcos de tiempo de 1 o 4 horas, pero puede funcionar en cualquier marco de tiempo. Este indicador funciona en todos los instrumentos de negociación, incluidos Forex, acciones, materias primas, etc.
Buen indicador MACD con flitrado, en M1 lo uso en XAUUSD y EURUSD para Scalping o intradia con buenos resultados. Me gustaria que vinieran los ajustes de avisos o alarma por defecto en "False" para usarlo con un EA que maneje indicadores externos sin mas avisos.