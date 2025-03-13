Golden Nights
- Asesores Expertos
- Adam Zolei
- Versión: 2.21
- Actualizado: 6 noviembre 2025
- Activaciones: 10
Golden Nights EA es un sistema de trading automatizado diseñado para operar con XAUUSD durante las horas nocturnas, cuando el mercado tiende a ser más tranquilo y estable.
Características
- Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR
- Mecanismos de equilibrio y arrastre
- SL/TP virtual con SL de emergencia visible opcional
- Filtros de entrada mediante media móvil, RSI y ATR
- Filtro de diferencial
- Protección contra caídas
- Modo de recuperación opcional con control de riesgo
- Filtros de día de negociación
Estas funciones pueden personalizarse.
Puede encontrar la guía de configuración detallada y los archivos de configuración recomendados aquí:
Recomendació n
- Símbolo: XAUUSD
- Marco temporal: Cualquiera
- Capital mínimo: 200 USD
- Corredor: Bajo spread, ejecución nocturna estable; preferible sin swap
Nota: Para los brokers que no utilizan GMT+2 con horario de verano (DST), por favor compruebe el horario de negociación del oro con su broker. Ajuste la hora de negociación del EA para que coincida con la última hora de negociación antes del cierre del mercado.
Puede encontrar el horario de negociación de su broker haciendo clic con el botón derecho en XAUUSD en la ventana de Observación del Mercado, seleccionando Especificación y comprobando el campo Horario de negociación, como se muestra en las imágenes subidas.
Se incluye un indicador para ayudarle a establecer las horas de negociación correctas tanto en el Probador de Estrategias como para la configuración manual.
Operación
Para utilizar el EA:
- Establezca el horario de negociación
- Elija un tamaño de lote fijo o basado en el riesgo
- Establezca SL/TP o active las funciones de arrastre
- Activar filtros opcionales
- Activar o desactivar el modo de recuperación
Una vez configurado, el sistema funciona automáticamente con una supervisión mínima.
Compatibilidad con empresas de apoyo
El EA Golden Nights incluye funciones útiles para cumplir los requisitos de las empresas de trading por cuenta propia:
- Límites de riesgo diarios fijos
- Protección personalizable
- Riesgo totalmente ajustable y configuración de las operaciones
Si tiene alguna pregunta o desea ayuda con la configuración, no dude en ponerse en contacto conmigo a través del sistema de mensajes MQL5.
A great EA - all profits so far after 3 weeks, on demo and live