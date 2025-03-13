Golden Nights

4.71

Golden Nights EA es un sistema de trading automatizado diseñado para operar con XAUUSD durante las horas nocturnas, cuando el mercado tiende a ser más tranquilo y estable.

Señal

Características

  • Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR
  • Mecanismos de equilibrio y arrastre
  • SL/TP virtual con SL de emergencia visible opcional
  • Filtros de entrada mediante media móvil, RSI y ATR
  • Filtro de diferencial
  • Protección contra caídas
  • Modo de recuperación opcional con control de riesgo
  • Filtros de día de negociación

Estas funciones pueden personalizarse.

Puede encontrar la guía de configuración detallada y los archivos de configuración recomendados aquí:

Guía del usuario

Recomendació n

  • Símbolo: XAUUSD
  • Marco temporal: Cualquiera
  • Capital mínimo: 200 USD
  • Corredor: Bajo spread, ejecución nocturna estable; preferible sin swap

Nota: Para los brokers que no utilizan GMT+2 con horario de verano (DST), por favor compruebe el horario de negociación del oro con su broker. Ajuste la hora de negociación del EA para que coincida con la última hora de negociación antes del cierre del mercado.

Puede encontrar el horario de negociación de su broker haciendo clic con el botón derecho en XAUUSD en la ventana de Observación del Mercado, seleccionando Especificación y comprobando el campo Horario de negociación, como se muestra en las imágenes subidas.

Se incluye un indicador para ayudarle a establecer las horas de negociación correctas tanto en el Probador de Estrategias como para la configuración manual.

Indicador BrokerTimeOffset

Operación

Para utilizar el EA:

  • Establezca el horario de negociación
  • Elija un tamaño de lote fijo o basado en el riesgo
  • Establezca SL/TP o active las funciones de arrastre
  • Activar filtros opcionales
  • Activar o desactivar el modo de recuperación

Una vez configurado, el sistema funciona automáticamente con una supervisión mínima.

Compatibilidad con empresas de apoyo

El EA Golden Nights incluye funciones útiles para cumplir los requisitos de las empresas de trading por cuenta propia:

  • Límites de riesgo diarios fijos
  • Protección personalizable
  • Riesgo totalmente ajustable y configuración de las operaciones

Si tiene alguna pregunta o desea ayuda con la configuración, no dude en ponerse en contacto conmigo a través del sistema de mensajes MQL5.

Comentarios 9
Sr2109
271
Sr2109 2025.04.09 10:08 
 

A great EA - all profits so far after 3 weeks, on demo and live

johnnyx87
116
johnnyx87 2025.04.06 18:03 
 

Disclaimer: This is not a sponsored review, and I am in no way affiliated with the developer or seller of Golden Nights EA. Everything shared here is based solely on my personal experience using the EA in a live trading environment.

🎯My Honest Experience After 2 Weeks of Live Trading

I’ll be honest—when I first came across Golden Nights, I was skeptical. Like many traders, I’ve seen my fair share of flashy EAs promising overnight riches, only to blow accounts within days. But something about this one felt different. Maybe it was the clear focus on low-risk, nighttime scalping, or the fact that it doesn’t rely on martingale or grid strategies. Still, I decided to take the plunge and test it on a live account with a small deposit (€500). Two weeks in, and I have to say—I’m pleasantly surprised.

✅ Results

So Far I’ve been running Golden Nights EA on XAUUSD, exactly as recommended, during the late-night sessions. Over the last 14 trading days, the EA has taken consistent trades—all of them in profit. What impressed me most wasn’t just the win rate, but how calm and stable the trading felt. No aggressive lot sizes, no massive drawdowns, and no wild recovery tactics. Just quiet, precise entries with proper stop losses and take profits. I used the low-risk mode (lot size = 0.05) with recovery turned off to keep things conservative while I got comfortable.

🌙 Why It’s Working for Me

Nighttime Edge: Trading during quieter sessions really makes a difference. There’s less slippage, smoother price action, and no news-driven chaos. (I’m using an ICMarkets MT5 account.)

Set & Forget Simplicity: I just check the trades in the morning. No need to babysit it.

Risk Management: Every trade is controlled. No doubling down or chasing losses. That’s exactly what I was looking for—steady, responsible trading.

🔧 Setup Notes

Initial setup was smooth, and the developer provides clear instructions. The time zone adjustment tool is especially handy—just match it to your broker’s session close time, and you’re good to go.

🎯 Final Thoughts

Golden Nights EA isn’t a magic money button—but that’s exactly what makes it appealing. It’s not trying to double your account in a week. Instead, it’s built for steady, sustainable growth, and so far, that’s exactly what it’s delivering. I’m definitely going to keep it running and may consider increasing my risk slightly as I build more confidence. For now, I’m just glad I gave it a shot.

✅Would I recommend it?

Yes—especially if you’re done chasing get-rich-quick EAs and want something reliable, calm, and smart.

smuthee777
22
smuthee777 2025.03.29 09:21 
 

The EA so far is positive with no negative.Thanks Mr Adam for the great job.

Productos recomendados
Open Season
Philipp Shvetsov
Asesores Expertos
Open Season es un Asesor Experto totalmente automatizado que permite a los operadores "activos" y "listos y olvidados" negociar rupturas de acción de precios EURUSD H1 de alta probabilidad. Detecta la acción del precio antes de la apertura de Londres y negocia las rupturas. El EA se basa en la psicología humana para operar con cortos de alta probabilidad. Cada operación está protegida por un stop loss Filtro de tiempo incorporado Tres técnicas de dimensionamiento de posiciones para adaptarse a s
EA i MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
Un experto totalmente automático Diseñado y producido al 100% por inteligencia artificial Este robot está construido por el libre ChatGPT Ai. Además, para utilizar la herramienta de IA (un gran asistente en MetaTrader), puede ver este producto: https://www.mql5.com/en/market/product/136348 Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas Atributos: Utilizable: en par de divisas: EURUSD en marco de tiempo: M30 en Tipo de cuenta: Cualquiera en varios brokers en empresas prop con ca
FREE
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Femto Ground
Imam Nasrudin
Asesores Expertos
[Femto Ground] Profesional, fiable y seguro GBPUSD robot de comercio. Presentación de la avanzada Asesor de Expertos desarrollado para el par GBPUSD, EA combina 2 Core Nivel Breakout Motores en 1 EA, a saber, Breakout M5 y M12, a continuación, este EA está diseñado de tal manera mediante el uso de los niveles de fibonacci personalizado y utilizando el filtro de comparación BULL BEAR POWER para detectar la fuerza de la tendencia en el M15 TimeFrame, Este indicador es un indicador especial desarro
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto que funciona en momentos de alto contraste empleado el indicador estocástico y el indicador comodity index, empleando para la salida de las operaciones los puntos de sobrecompra o sobreventa o indicación ADX. También cuenta para activar a voluntad un control de stoploss que funciona por diferencia de porcentaje en el precio, con un escalado de lote progresivo a medida que se incrementa el balance, no pierde de vista el margen de llamada de la cuenta. Aprenda qué parámetros ofrecen
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Asesores Expertos
Bitcoin Comercio Mi Expert Advisor comercio Bitcoin en H1 marco de tiempo, Basado en el indicador ADX, indicador de Bandas de Bollinger, y seguir la tendencia. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lote) Depósito mínimo: a partir de 300 usd Beneficio: 100%/año. Draw Down: < 35%. Configuración de entrada para probar mi EA: - Lotes 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin o 3100 usd/bitcoin depende de su broker y su cuenta (ajustar a la proporción correcta y no cambiar) -
AI Hybrid Trader
Catur Cipto Nugroho
Asesores Expertos
AI Hybrid Trader EA El sistema de trading inteligente que se adapta a sus necesidades Una nueva generación de sistemas de trading inteligentes impulsados por una verdadera IA Híbrida. Diseñado para adaptarse, aprender, y darle un control total sobre su proceso de formación AI. Deje de usar EAs estáticos que fallan en mercados cambiantes. Aproveche el poder de una IA adaptativa que aprende de cada operación y protege su cuenta. Oferta de lanzamiento limitada - ¡Actúe ya! Para celebrar el lan
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
Asesores Expertos
ChronoATR Guardian (Asesor de Scalping Tendencial) ChronoATR Guardian es una herramienta de trading automatizado en los mercados financieros, diseñada para operar en impulsos con confirmación basada en el ATR (Average True Range) y la tendencia. El asesor incluye ajustes preconfigurados para varios pares de divisas, lo que lo hace fácil de usar incluso para principiantes. ️ Parámetros principales Parámetro Descripción cSeconds Intervalo de tiempo (en segundos) para analizar las condiciones
Price action Ai trader
Marrion Netondo Wabomba
Asesores Expertos
PriceAction Pro EA (v1.8) PriceAction Pro EA es un Asesor Experto de MetaTrader 5 totalmente automatizado construido en torno a patrones de acción de precios de alta probabilidad , gestión estricta del riesgo y confirmación de tendencias en múltiples marcos temporales . Está diseñado para operadores que valoran la precisión, la disciplina y la protección del capital por encima de la sobreoptimización o los sistemas de estilo martingala. El EA se centra en la estructura limpia del mercado , en
EA Falcon MT5
Renat Garaev
Asesores Expertos
EA Falcon es un algoritmo que se basa en dos estrategias principales que le permiten operar en la dirección de la tendencia principal con el uso de características adicionales para hacer que el comercio sea más seguro y razonable en términos de riesgo y ganancias. Estrategias: - Fractal asimétrico. Indicador personalizado. - Regresión lineal. Un indicador personalizado que permite que el EA opere solo en la dirección de la tendencia principal. Funciones: -Filtro de noticias. Le permite esp
Goldplup
Wesley
4.75 (4)
Asesores Expertos
¡¡¡¡¡Descuento de FIN DE AÑO !!!!! (¡finaliza pronto!) Precio original $508 (antes del descuento) : Precio actual: $254 USD (+impuestos) ¡Obtenga su copia ahora antes de que sea demasiado tarde! Señales en Vivo Probadas : Señales Goldplup ACTUAR AHORA!!! o nunca... Ruptura del Canal de Donchian ¿Hasta dónde puede moverse una ruptura Donchian antes de revertir? Goldplup EA está diseñado para capturar esos movimientos con precisión. Aplica el probado método Donchian Channel en 2 modos seleccion
GoldenStrikePro
Nader Nazih Al Sayegh
Asesores Expertos
GoldenStrikePro - Asesor Experto de Breakout de Precisión para XAUUSD GoldenStrikePro es un potente e inteligente robot de trading diseñado específicamente para XAUUSD (Oro/USD). Creado para estrategias de ruptura de precisión, aprovecha la estructura del mercado en tiempo real, el análisis de tendencias basado en EMA y la ejecución inteligente de operaciones para ofrecer resultados consistentes con riesgo controlado. Tanto si eres un trader experimentado como si acabas de empezar tu viaje al
Nova DCA Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova DCA Trader es un Asesor Experto diseñado para gestionar las operaciones utilizando la estrategia Dollar-Cost Averaging (DCA) , lo que permite un escalado controlado de las posiciones durante los mercados en tendencia o volátiles. Al promediar las posiciones en niveles predefinidos, este EA tiene como objetivo mejorar el precio de entrada y maximizar el potencial de ganancias mientras gestiona el riesgo cuidadosamente. A diferencia de los sistemas de cuadrícula o martingala imprudentes, Nova
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
UJ Go Go
Tepparit Charoensappanich
Asesores Expertos
UJ Go Go - ¡Domine el USDJPY con mayor precisión! UJ Go Go es un potente Asesor Experto optimizado para el USDJPY en el marco temporal H4. Impulsado por una estrategia avanzada de EMA + RSI, ofrece rendimientos excepcionales con un riesgo controlado. Probado desde septiembre de 2024 hasta agosto de 2025 con un capital inicial de 100 $ y un lote de 0,01, consigue: - 1 Mes: 9,99% de rentabilidad - 3 Meses: 126,25% de rentabilidad - 6 Meses: 119,49% de rentabilidad - 12 Meses: 138,47% de rentabil
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Asesores Expertos
La estrategia EA : se proporciona wirh indicador incorporado basado en velas japonesas arreglos con el fin de determinar las señales y tiene diferentes entradas para posiciones cortas y largas con el fin de mejorar su precisión; Usted debe comprar este EA porque : Ha sido probado durante mucho tiempo; su indicador fue profundamente mejorado y optimizado el programa está libre de errores; es seguro porque su eficiencia es de alrededor del 70% de la asertividad; cuenta con la tecnología Trailing
Optimized EA
Kenan Gokbak
Asesores Expertos
Presentamos el Asesor Experto Avanzado basado en WPR para la Plataforma MQL5 Lleve sus operaciones al siguiente nivel con este Asesor Experto (EA), diseñado exclusivamente para aprovechar el indicador Williams Percent Range (WPR). Diseñado para usuarios que buscan un sistema de trading robusto y basado en señales, este EA proporciona señales precisas de compra y venta basadas en el análisis del WPR en múltiples marcos temporales. Diseñado específicamente para EURUSD, este EA es compatible con to
Salva EA
Pavel Komarovsky
Asesores Expertos
Salva EA es un sistema avanzado y totalmente automatizado. La base de esta estrategia es el propio gráfico de precios, el comercio se lleva a cabo desde el rango de movimiento de los precios. Beneficios No es martingala, no es arbitraje Listo para operar sin PreSetting Utilice siempre un stop loss y take profit para salvar sus inversiones Fácil de usar (no tiene ajustes complejos) Los resultados del probador convergen con los resultados en una cuenta real Pruebas de alta velocidad (puede ser op
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
Maya MT5
Manpreet Singh
4.5 (2)
Asesores Expertos
MAYA es un sistema de negociación inteligente que utiliza una estrategia de rejilla y ha funcionado bien en cuentas reales durante muchos años. A diferencia de otros sistemas que están hechos para ajustarse a datos pasados, Maya fue construido para aprovechar patrones reales y continuos en el mercado. Por lo tanto, no es sólo adivinar y esperar ganar. En realidad entiende cómo funciona el mercado y lo utiliza para ganar dinero. Sólo necesita una configuración de una sola vez y entonces usted pue
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
R1 Deep Seek EA
Canberk Dogan Denizli
Asesores Expertos
R1 Deep Seek EA: ¡la solución definitiva para operaciones de precisión! Si busca un enfoque de operaciones altamente eficiente, consistente y sostenible en el mercado Forex, combinado con un sistema avanzado de promedios impulsado matemáticamente, entonces R1 Deep Seek EA es la solución perfecta para usted. ¿Qué hace que R1 Deep Seek EA sea único? R1 Deep Seek EA está diseñado con una estrategia inteligente que ejecuta operaciones precisas y calculadas. Coloca múltiples órdenes de compra y ve
Pounds Lifter
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Pounds Lifter EA es un robot de trading totalmente automatizado que utiliza un complejo algoritmo basado principalmente en varias Medias Móviles, Formaciones de Velas, Soporte Resistencia y varios otros indicadores como confirmaciones. Este asesor de operaciones utiliza stop loss y take profit fijos. Este robot funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero está especialmente diseñado para GBPUSD H1 marco de tiempo. Parámetros de configuración: Expert Name - Nombre del EA. Magic
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Asesores Expertos
UnoBot EA - Su todo-en-una solución de comercio de gran alcance UnoBot EA es un sistema de trading automatizado de última generación creado para los traders que exigen consistencia, precisión y potencia . Con inteligencia de seguimiento de tendencias , ejecución multidivisa , lógica de divergencia e inversión , y confluencia armónica + Fibonacci , UnoBot proporciona una ventaja única en los mercados de rápido movimiento de hoy en día. Características principales Trend Strategy Core - Opera en
BASTET19z
Sorakrit Lueangtipayajun
Asesores Expertos
Este EA se basa en una estrategia de inversión de las Bandas de Bollinger. Detecta automáticamente los retrocesos de precios en la banda de Bollinger superior o inferior y abre operaciones en la dirección del rebote esperado. El sistema calcula dinámicamente los niveles óptimos de toma de beneficios (TP) basándose en la volatilidad y estructura recientes del mercado, asegurando una captura de beneficios eficiente sin intervención manual. Resultados en vivo (6 meses): +125,52% de beneficio, 20
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Asesores Expertos
Presentamos Neural Bitcoin Impulse , un innovador robot de negociación creado utilizando tecnología de entrenamiento de redes neuronales sobre voluminosos conjuntos de datos de mercado. El modelo matemático de inteligencia artificial incorporado busca el impulso potencial de cada próxima barra de mercado y utiliza los patrones resultantes de divergencia y convergencia entre los indicadores predictivos y el precio para formar puntos de inversión de alta precisión para abrir posiciones de negocia
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Trend Flow EA MT5
Ongkysetiawan
Asesores Expertos
Deje de perseguir al mercado y empiece a fluir con él. Trend Flow EA MT5 está diseñado para los operadores que quieren un enfoque limpio y lógico a los mercados sin mirar los gráficos todo el día . Sin Martingale, sin Grid, sin promedios arriesgados. Timeframe: H1 (1 Hora) es el punto dulce. Ignora el ruido. Sólo abre una operación cuando el precio se "recarga" y confirma que está listo para continuar la tendencia.
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Asesores Expertos
Nexus Stock Trader Live Signal ( comercio 3% Saldo de la Cuenta de Riesgo) Nexus EA mql5 canal público: Nexus Comunidad Chat Público Acerca de Nexus Stock Trader: Nexus Stock Trader es una MT5 Expert Advisor comercio de acciones de EE.UU.. La estrategia tratará de montar las tendencias a largo plazo de varias semanas de las mayores acciones de capitalización bursátil en el mercado de EE.UU.. El EA limita el riesgo por un ajustado pero eficaz trailing stop. Lista de valores: AAPL, ADBE, AMD, AMZ
Double Decker MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 Versión MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Doble Decker EA Entradas de Precisión Usando el Oscilador Acelerador + Envolventes Double Decker es un potente Asesor Experto que combina el Oscilador Acelerador (AC) para la detección temprana del impulso con el indicador Envelopes para filtrar la dirección de la tendencia y los límites dinámicos del precio. Estrategia principal: Utiliza el Oscilador Acelerador para identifi
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Otros productos de este autor
Moving Average Signal Alert
Adam Zolei
4.44 (18)
Indicadores
Si utiliza medias móviles en su estrategia de trading, entonces este indicador puede ser muy útil para usted. Proporciona alertas cuando hay un cruce de dos medias móviles, envía alertas audibles, muestra notificaciones en su plataforma de trading y también envía un correo electrónico sobre el evento. Viene con ajustes fácilmente personalizables para adaptarse a su propio estilo y estrategia de trading. Parámetros ajustables: MA rápida MA lenta Enviar correo electrónico Alertas audibles Notific
FREE
MACD Signal alert
Adam Zolei
4.63 (8)
Indicadores
Este es un indicador de seguimiento de tendencias basado en MACD, proporcionando señales de compra cuando está por encima de los 200 MA y señales de venta cuando está por debajo. La señal se genera cuando el MACD cruza la línea cero. El indicador también muestra un nivel de soporte y resistencia que se puede usar como stop loss. Los parámetros ajustables incluyen el período de la MA, el EMA rápido del MACD, el EMA lento y el intervalo de soporte-resistencia. Se representa en los puntos más bajos
FREE
RSI GridMaster Mini
Adam Zolei
4.73 (11)
Asesores Expertos
Este es el RSI GridMaster Mini - la versión compacta y de libre acceso del popular sistema RSI GridMaster. El EA opera basado en el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI) combinado con una estrategia de cuadrícula, lo que permite el comercio continuo como el mercado se mueve. La versión Mini utiliza un tamaño de lote fijo de 0,01 y opera exclusivamente en el marco temporal H1. Todos los ajustes se han simplificado para que el sistema sea fácil de usar, fiable y apto para principiantes. ¿Busca
FREE
Golden Thunder
Adam Zolei
Asesores Expertos
Presentamos Golden Thunder: El Asesor Experto de Scalping definitivo para operar con oro Libere el potencial de la compraventa de oro con Golden Thunder, un Asesor Experto de última generación diseñado para estrategias de scalping. Esta potente herramienta se centra en los puntos de ruptura intradía para maximizar sus beneficios de manera eficiente y eficaz. Características principales: Estrategia de scalping intr adía: Optimizado para el marco temporal M30, Golden Thunder identifica y capitali
RSI GridMaster
Adam Zolei
5 (2)
Asesores Expertos
RSI GridMaster - Asesor Experto Avanzado de Grid Trading Presentamos el Asesor Experto RSI GridMaster, resultado de un extenso desarrollo y rigurosas pruebas. Este potente sistema de trading utiliza el indicador RSI para identificar las zonas de sobrecompra y sobreventa, abriendo posiciones de venta cuando el mercado está sobrecomprado y posiciones de compra cuando está sobrevendido - con el objetivo de obtener beneficios consistentes a través de un mecanismo inteligente de promediación de posi
Engulfing Signal Alert
Adam Zolei
4 (6)
Indicadores
Alerta de Señal de Vela Envolvente: Eleve su Estrategia de Trading Libere todo el potencial de sus operaciones con la Alerta de Señal de Vela Envolvente, la herramienta definitiva para identificar los retrocesos del mercado y mejorar la precisión de sus operaciones. Diseñado específicamente para los operadores que valoran la precisión y las alertas oportunas, este potente indicador detecta patrones de velas envolventes, una señal clave en el análisis técnico que a menudo indica un cambio potenci
FREE
MACD Signal indicator
Adam Zolei
4.75 (8)
Indicadores
Este es un indicador de seguimiento de tendencias basado en MACD, proporcionando señales de compra cuando está por encima de los 200 MA y señales de venta cuando está por debajo. La señal se genera cuando el MACD cruza la línea cero. El indicador también muestra un nivel de soporte y resistencia que se puede usar como stop loss. Los parámetros ajustables incluyen el período de la MA, el EMA rápido del MACD, el EMA lento y el intervalo de soporte-resistencia. Se representa en los puntos más bajos
FREE
Moving Average Signal Alert MT4
Adam Zolei
3.5 (2)
Indicadores
Si utiliza medias móviles en su estrategia de trading, entonces este indicador puede ser muy útil para usted. Proporciona alertas cuando hay un cruce de dos medias móviles, envía alertas audibles, muestra notificaciones en su plataforma de trading y también envía un correo electrónico sobre el evento. Viene con ajustes fácilmente personalizables para adaptarse a su propio estilo y estrategia de trading. Parámetros ajustables: MA rápida MA lenta Enviar correo electrónico Alertas audibles Notific
FREE
Golden Nights MT4
Adam Zolei
Asesores Expertos
Golden Nights EA es un sistema de trading automatizado diseñado para operar con XAUUSD durante las horas nocturnas, cuando el mercado tiende a ser más tranquilo y estable. Señal Modo de recuperación Características Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR Mecanismos de equilibrio y arrastre SL/TP virtual con SL de emergencia visible opcional Filtros de entrada mediante media móvil, RSI y ATR Filtro de diferencial Protección contra caídas Ajuste automático del tiempo de negociación Modo
RSI GridMaster MT4
Adam Zolei
5 (1)
Asesores Expertos
RSI GridMaster - Asesor Experto Avanzado de Grid Trading Presentamos el Asesor Experto RSI GridMaster, el resultado de un extenso desarrollo y rigurosas pruebas. Este potente sistema de trading utiliza el indicador RSI para identificar zonas de sobrecompra y sobreventa, abriendo posiciones de venta cuando el mercado está sobrecomprado y posiciones de compra cuando está sobrevendido - con el objetivo de obtener beneficios consistentes a través de un mecanismo inteligente de promediación de posici
Engulfing Candle Signal Alert
Adam Zolei
4.8 (5)
Indicadores
Alerta de Señal de Vela Envolvente: Eleve su Estrategia de Trading Libere todo el potencial de sus operaciones con la Alerta de Señal de Vela Envolvente, la herramienta definitiva para identificar los retrocesos del mercado y mejorar la precisión de sus operaciones. Diseñado específicamente para los operadores que valoran la precisión y las alertas oportunas, este potente indicador detecta patrones de velas envolventes, una señal clave en el análisis técnico que a menudo indica un cambio potenci
FREE
Golden Thunder Basic MT4
Adam Zolei
1 (2)
Asesores Expertos
Presentamos Golden Thunder Basic: La oportunidad ideal para probar nuestro Asesor Experto de scalping para operar con oro de forma totalmente gratuita. Golden Thunder Basic es la elección perfecta para aquellos que quieran explorar el potencial del trading en oro con este robot de scalping desarrollado específicamente para el XAUUSD. Esta versión gratuita le permite probar las funciones básicas y la estrategia de Golden Thunder en condiciones reales de mercado sin ningún riesgo. Ofrece los mismo
FREE
Support and Resistance Alert
Adam Zolei
Utilidades
¡Mejore sus operaciones con la alerta de soporte y resistencia! ¿Está preparado para llevar sus operaciones al siguiente nivel? Le presentamos la Alerta de soportes y resistencias, la herramienta definitiva para identificar con precisión los puntos de inflexión del mercado. Características principales: Líneas de soporte y resistencia dinámicas: El indicador traza automáticamente los niveles de soporte y resistencia basándose en los mínimos y máximos locales, ofreciéndole una orientación clara s
FREE
RSI Grid Master Mini
Adam Zolei
Asesores Expertos
Se trata del RSI GridMaster Mini, la versión compacta y de libre acceso del popular sistema RSI GridMaster. El EA opera basado en el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI) combinado con una estrategia de cuadrícula, lo que permite el comercio continuo como el mercado se mueve. La versión Mini utiliza un tamaño de lote fijo de 0,01 y opera exclusivamente en el marco temporal H1 . Todos los ajustes se han simplificado para que el sistema sea fácil de usar, fiable y apto para principiantes. ¿Bus
FREE
UltimateTrend Master
Adam Zolei
5 (1)
Utilidades
Bienvenido. Nos complace presentarle a nuestro último experto, un sistema de negociación semiautomático que incluye todas las funciones necesarias para la gestión de posiciones. Simplemente trace una línea en una tendencia significativa o en un nivel de oferta y demanda, y el experto se encargará del resto por usted. Viene con una amplia gama de herramientas de gestión de riesgos y gestión de posiciones, como trailing stop, cierre parcial, break even, determinación de niveles de stop loss y take
Jade Jaguar
Adam Zolei
Asesores Expertos
Presentamos Jade Jaguar: El Asesor Experto de Inversión de Tendencia definitivo Eleve su juego de trading con Jade Jaguar, un sofisticado Asesor Experto diseñado para aprovechar el poder de las Medias Móviles y los indicadores RSI para una óptima sincronización con el mercado. Jade Jaguar destaca en la identificación de las condiciones de sobrecompra y sobreventa del mercado, asegurándose de que entra en operaciones con precisión cuando se cumplen estos umbrales cruciales. Ajustes de los resulta
RSI Signal Alert Indicator
Adam Zolei
5 (1)
Indicadores
Por qué el indicador de alerta RSI es esencial para sus herramientas de negociación En el vertiginoso mundo del trading, la información oportuna y precisa es crucial. El Indicador de Alerta RSI es una potente herramienta diseñada para ayudarle a adelantarse al mercado mediante alertas en tiempo real cuando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) alcanza niveles críticos. Tanto si es usted un operador principiante como un profesional experimentado, este indicador puede mejorar significativamente su
Support and Resistance Alert MT4
Adam Zolei
Utilidades
¡Mejore sus operaciones con la alerta de soporte y resistencia! ¿Listo para llevar sus operaciones al siguiente nivel? Le presentamos la Alerta de soportes y resistencias, la herramienta definitiva para identificar con precisión los puntos de inflexión del mercado. Características principales: Líneas de soporte y resistencia dinámicas: El indicador traza automáticamente los niveles de soporte y resistencia basándose en los mínimos y máximos locales, ofreciéndole una orientación clara sobre dónde
FREE
Trendline Trader Basic
Adam Zolei
Utilidades
Presentamos nuestro sencillo pero potente experto en trading de líneas de tendencia, diseñado para abrir posiciones en rupturas o toques de líneas de tendencia basándose en parámetros predefinidos. Todo lo que necesita hacer es cambiarle el nombre a compra, venta, límite de compra o límite de venta. Como su nombre indica, esta es la versión básica con características mínimas. Sin embargo, si usted está buscando un experto en líneas de tendencia verdaderamente profesional equipado con varias herr
FREE
Trend Line Break Alert
Adam Zolei
Indicadores
Este es un indicador simple que proporciona una alerta cuando se rompe una línea de tendencia. Puede ser útil si estás acostumbrado a utilizar líneas de tendencia en tu trading. Los parámetros ajustables incluyen: Identificador de vela: en qué vela dar la señal después de una ruptura Y tres tipos de alertas: Enviar correo electrónico Alertas audibles Notificaciones push Mira este video para aprender cómo configurar alertas de notificación en tu teléfono: https://www.youtube.com/watch?v=4oO-3f
Ultimate TrendMaster
Adam Zolei
Utilidades
Bienvenido. Nos complace presentarle a nuestro último experto, un sistema de negociación semiautomático que incluye todas las funciones necesarias para la gestión de posiciones. Simplemente trace una línea en una tendencia significativa o en un nivel de oferta y demanda, y el experto se encargará del resto por usted. Viene con una amplia gama de herramientas de gestión de riesgos y gestión de posiciones, como trailing stop, cierre parcial, break even, determinación de niveles de stop loss y take
Position Control MT4
Adam Zolei
Utilidades
The Position Control is an intuitive yet powerful trading tool that facilitates risk management from entry to exit. Incluye dimensionamiento automático de lotes y funciones fijas de stop loss y take profit, o las determina utilizando el indicador ATR. Tras abrir una posición, puede establecer puntos de equilibrio automáticos, trailing stops y elegir entre tres tipos de cierres parciales. Además, si abre una posición de 0,01 lotes desde su teléfono, el experto la cerrará automáticamente y abrirá
Manual Grid Assistant MT4
Adam Zolei
Utilidades
Welcome, we introduce the Manual Grid Assistant, which can be an excellent complement to your manual grid trading! El Asistente de Cuadrícula Manual es una herramienta de negociación eficaz y sofisticada que complementa a la perfección las estrategias de negociación de cuadrícula manual. Esta herramienta le permite gestionar en su nombre las posiciones abiertas manualmente, garantizando el máximo beneficio y controlando el riesgo. Una de sus principales ventajas es que cierra automáticamente to
Golden Thunder EA
Adam Zolei
5 (2)
Asesores Expertos
Presentamos Golden Thunder: El Asesor Experto de Scalping definitivo para operar con oro Libere el potencial de la compraventa de oro con Golden Thunder, un Asesor Experto de última generación diseñado para estrategias de scalping. Esta potente herramienta se centra en los puntos de ruptura intradía para maximizar sus beneficios de manera eficiente y eficaz. Características principales: Estrategia de scalping intradía: Optimizada para el marco temporal M30, Golden Thunder identifica y capitaliza
Jade Jaguar EA
Adam Zolei
Asesores Expertos
Presentamos Jade Jaguar: El Asesor Experto de Inversión de Tendencia definitivo Eleve su juego de trading con Jade Jaguar, un sofisticado Asesor Experto diseñado para aprovechar el poder de las Medias Móviles y los indicadores RSI para una óptima sincronización con el mercado. Jade Jaguar destaca en la identificación de las condiciones de sobrecompra y sobreventa del mercado, asegurándose de que entra en operaciones con precisión cuando se cumplen estos umbrales cruciales. Ajustes de los result
Trend Line Break Signal Alert
Adam Zolei
5 (1)
Indicadores
Este es un indicador simple que proporciona una alerta cuando se rompe una línea de tendencia. Puede ser útil si estás acostumbrado a utilizar líneas de tendencia en tu trading. Los parámetros ajustables incluyen: Identificador de vela: en qué vela dar la señal después de una ruptura Y tres tipos de alertas: Enviar correo electrónico Alertas audibles Notificaciones push Para propósitos de prueba, recomendamos utilizar MetaTrader 4 en lugar del probador de estrategias de MetaTrader 5, ya que n
Position Control
Adam Zolei
Utilidades
The Position Control is an intuitive yet powerful trading tool that facilitates risk management from entry to exit. Incluye dimensionamiento automático de lotes y funciones fijas de stop loss y take profit, o las determina utilizando el indicador ATR. Tras abrir una posición, puede establecer puntos de equilibrio automáticos, trailing stops y elegir entre tres tipos de cierres parciales. Además, si abre una posición de 0,01 lotes desde su teléfono, el experto la cerrará automáticamente y abrirá
Manual Grid Assistant
Adam Zolei
Utilidades
Welcome, we introduce the Manual Grid Assistant, which can be an excellent complement to your manual grid trading! El Asistente de Cuadrícula Manual es una herramienta de negociación eficaz y sofisticada que complementa a la perfección las estrategias de negociación de cuadrícula manual. Esta herramienta le permite gestionar en su nombre las posiciones abiertas manualmente, garantizando el máximo beneficio y controlando el riesgo. Una de sus principales ventajas es que cierra automáticamente to
RSI Signal Alert
Adam Zolei
Indicadores
Por qué el indicador de alerta RSI es esencial para sus herramientas de negociación En el vertiginoso mundo del trading, la información oportuna y precisa es crucial. El Indicador de Alerta RSI es una potente herramienta diseñada para ayudarle a adelantarse al mercado mediante alertas en tiempo real cuando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) alcanza niveles críticos. Tanto si es usted un operador principiante como un profesional experimentado, este indicador puede mejorar significativamente su
Filtro:
farkas09
98
farkas09 2025.07.23 03:45 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Adam Zolei
109698
Respuesta del desarrollador Adam Zolei 2025.07.23 23:16
Thank you for the review, I’ve sent you a private message.
Nice Trader
2745
Aller Uja 2025.04.24 11:15 
 

I’ve been using this EA since its public release, and the strategy suits me well — the daily trades have confirmed its consistency nicely.

It’s very important to monitor your own risk tolerance, and stop-loss trades are always a normal part of any EA.

Since I’ve used it for less than 3 months, I’m giving it 4 stars for now. After three full months, I’ll add the final star if I don’t notice any drop in reliability. The developer is also helpful and very professional — thank you! 😎

Adam Zolei
109698
Respuesta del desarrollador Adam Zolei 2025.04.24 20:17
Thank you so much for your thoughtful review and kind words! I really appreciate your balanced feedback and I’m glad the strategy suits you well. Fingers crossed for that 5th star!
Jayadevan Kunnath Puthenpura
210
Jayadevan Kunnath Puthenpura 2025.04.19 19:47 
 

I’ve been using this EA for a month, and I really like it. It’s calm and quiet, taking trades during low-volatility times. It doesn’t use big lot sizes, and it’s been very steady. So far, I haven’t had any losing trades. I recommend it to anyone who takes trading seriously. The stop loss is a bit big, but if you manage it properly, the results are good.

Adam Zolei
109698
Respuesta del desarrollador Adam Zolei 2025.04.20 19:23
Thank you for the great feedback! Glad to hear it's working well for you, wishing you continued success in your trading!
Sr2109
271
Sr2109 2025.04.09 10:08 
 

A great EA - all profits so far after 3 weeks, on demo and live

Adam Zolei
109698
Respuesta del desarrollador Adam Zolei 2025.04.09 19:00
Thank you so much for your kind feedback! I'm really glad to hear that it's been performing well for you both on demo and live. Wishing you continued success and many more winning trades ahead!
johnnyx87
116
johnnyx87 2025.04.06 18:03 
 

Disclaimer: This is not a sponsored review, and I am in no way affiliated with the developer or seller of Golden Nights EA. Everything shared here is based solely on my personal experience using the EA in a live trading environment.

🎯My Honest Experience After 2 Weeks of Live Trading

I’ll be honest—when I first came across Golden Nights, I was skeptical. Like many traders, I’ve seen my fair share of flashy EAs promising overnight riches, only to blow accounts within days. But something about this one felt different. Maybe it was the clear focus on low-risk, nighttime scalping, or the fact that it doesn’t rely on martingale or grid strategies. Still, I decided to take the plunge and test it on a live account with a small deposit (€500). Two weeks in, and I have to say—I’m pleasantly surprised.

✅ Results

So Far I’ve been running Golden Nights EA on XAUUSD, exactly as recommended, during the late-night sessions. Over the last 14 trading days, the EA has taken consistent trades—all of them in profit. What impressed me most wasn’t just the win rate, but how calm and stable the trading felt. No aggressive lot sizes, no massive drawdowns, and no wild recovery tactics. Just quiet, precise entries with proper stop losses and take profits. I used the low-risk mode (lot size = 0.05) with recovery turned off to keep things conservative while I got comfortable.

🌙 Why It’s Working for Me

Nighttime Edge: Trading during quieter sessions really makes a difference. There’s less slippage, smoother price action, and no news-driven chaos. (I’m using an ICMarkets MT5 account.)

Set & Forget Simplicity: I just check the trades in the morning. No need to babysit it.

Risk Management: Every trade is controlled. No doubling down or chasing losses. That’s exactly what I was looking for—steady, responsible trading.

🔧 Setup Notes

Initial setup was smooth, and the developer provides clear instructions. The time zone adjustment tool is especially handy—just match it to your broker’s session close time, and you’re good to go.

🎯 Final Thoughts

Golden Nights EA isn’t a magic money button—but that’s exactly what makes it appealing. It’s not trying to double your account in a week. Instead, it’s built for steady, sustainable growth, and so far, that’s exactly what it’s delivering. I’m definitely going to keep it running and may consider increasing my risk slightly as I build more confidence. For now, I’m just glad I gave it a shot.

✅Would I recommend it?

Yes—especially if you’re done chasing get-rich-quick EAs and want something reliable, calm, and smart.

Adam Zolei
109698
Respuesta del desarrollador Adam Zolei 2025.04.06 18:18
Wow, thank you for such a thoughtful and detailed review! I'm really glad to hear it's working well for you — wishing you continued success and steady growth!
smuthee777
22
smuthee777 2025.03.29 09:21 
 

The EA so far is positive with no negative.Thanks Mr Adam for the great job.

Adam Zolei
109698
Respuesta del desarrollador Adam Zolei 2025.03.29 10:03
Thank you for your kind words! I'm glad to hear it's working well for you. Wishing you continued success with the EA!
Simone Castoro
157
Simone Castoro 2025.03.26 18:26 
 

Not a great EA...big SL and small TP. I was hoping for a better system

Adam Zolei
109698
Respuesta del desarrollador Adam Zolei 2025.03.26 20:18
Thank you for your feedback. I'm sorry to hear that the EA did not meet your expectations. However, I believe your assessment might be a bit premature. The risk-reward ratio is well compensated by the high win rate. The EA is currently performing excellently on the live signal, with a 290% profit, a 100% win rate, and 5% drawdown over 26 consecutive winning trades.
Anika Svensson
41
Anika Svensson 2025.03.19 22:34 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Adam Zolei
109698
Respuesta del desarrollador Adam Zolei 2025.03.24 22:08
Hi Anika,
Thank you for your kind words and positive review! I’m glad you see the potential in the EA. If you have any questions or need assistance with settings, feel free to reach out. Happy trading!
Mr Christopher Michael Tonks
810
Mr Christopher Michael Tonks 2025.03.14 20:50 
 

Great customer support and EA has made its 1st win for me. Thanks Adam

Adam Zolei
109698
Respuesta del desarrollador Adam Zolei 2025.03.14 21:05
Thank you so much for your kind words! I’m thrilled to hear that the EA has already made its first win for you – that’s fantastic news! If you ever have questions or need support, don’t hesitate to reach out. Wishing you many more successful trades ahead!
Respuesta al comentario