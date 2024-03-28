RSI Grid Master Mini

Se trata del RSI GridMaster Mini, la versión compacta y de libre acceso del popular sistema RSI GridMaster.

El EA opera basado en el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI) combinado con una estrategia de cuadrícula, lo que permite el comercio continuo como el mercado se mueve.

La versión Mini utiliza un tamaño de lote fijo de 0,01 y opera exclusivamente en el marco temporal H1 .
Todos los ajustes se han simplificado para que el sistema sea fácil de usar, fiable y apto para principiantes.

¿Busca más potencia y flexibilidad?

Echa un vistazo a la RSI GridMaster Premium, la versión avanzada llena de características profesionales y opciones de personalización.

La versión Premium incluye :

  • Parámetros totalmente personalizables para cada aspecto de la estrategia
  • Modo de negociación de fin de semana para criptodivisas
  • Funciones Martingale y Auto Lot
  • Cumplimiento de FIFO para brokers de EE.UU.
  • Opciones avanzadas de recorte de pérdidas y Trailing Stop
  • Panel de información y alertas en tiempo real: Una nueva interfaz en el gráfico muestra datos de operaciones en directo, el estado del sistema y alertas importantes al instante.
  • Función Take Profit y línea TP visual: Los niveles de Take Profit ahora son compatibles y se muestran claramente en el gráfico.
  • Mejoras y actualizaciones continuas

RSI GridMaster Premium

Broker recomendado

Recomendaciones

  • Pares de divisas: GBPUSD , EURUSD, AUDCAD
  • Marco temporal: H1
  • Depósito mínimo: $500 por par
  • Tipo de cuenta: Se requiere cuenta de cobertura
  • VPS: Muy recomendable para un funcionamiento continuo
  • Broker: Utilice un broker de bajo spread y rápida ejecución

El RSI GridMaster Mini es perfecto para quienes se inician en el trading o prefieren un enfoque simplificado.
Aunque ofrece menos opciones de personalización, demuestra eficazmente cómo las estrategias de cuadrícula basadas en RSI pueden generar oportunidades de trading consistentes.

Descárguelo ahora y experimente su rendimiento en condiciones reales de mercado - y no olvide dejar una reseña para apoyar el desarrollo futuro.

Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarnos un mensaje privado.

Le deseamos éxito en sus operaciones.

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

