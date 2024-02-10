Moving Average Signal Alert MT4

3.5

Si utiliza medias móviles en su estrategia de trading, entonces este indicador puede ser muy útil para usted. Proporciona alertas cuando hay un cruce de dos medias móviles, envía alertas audibles, muestra notificaciones en su plataforma de trading y también envía un correo electrónico sobre el evento. Viene con ajustes fácilmente personalizables para adaptarse a su propio estilo y estrategia de trading.

Parámetros ajustables:

  • MA rápida
  • MA lenta
  • Enviar correo electrónico
  • Alertas audibles
  • Notificaciones push

¡Eche un vistazo a mis otros productos también: https://www.mql5.com/en/users/8587359/seller

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre ellos, no dude en dejar un comentario o enviar un mensaje privado.

¡Éxito en su trading!

Comentarios 11
Eve55 Eve55
169
Eve55 Eve55 2025.10.17 09:46 
 

It did not work for me

Eve55 Eve55
169
Eve55 Eve55 2025.10.17 09:46 
 

It did not work for me

Adam Zolei
111299
Respuesta del desarrollador Adam Zolei 2025.10.17 17:51
Thanks for your feedback! Could you please send me a private message with a bit more detail about what didn’t work? I’ll gladly take a look and see if I can help or improve it.
Vlad_76
44
Vlad_76 2025.02.24 10:06 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Adam Zolei
111299
Respuesta del desarrollador Adam Zolei 2025.02.24 19:46
Спасибо за ваш отзыв! 😊 Рад, что индикатор помогает в вашей стратегии. Удачной торговли! 📈
sunnychow
9048
sunnychow 2025.01.24 13:24 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Adam Zolei
111299
Respuesta del desarrollador Adam Zolei 2025.01.25 11:52
You're welcome! I'm glad to hear you're happy with it. 😊
tully.36
144
tully.36 2025.01.18 23:41 
 

It did not work for me

Adam Zolei
111299
Respuesta del desarrollador Adam Zolei 2025.01.19 22:22
Hello, I’m sorry to hear that the indicator didn’t work as expected for you. Please feel free to contact me so we can look into the issue and find a solution together. Make sure the indicator is running in the correct environment and with the appropriate settings. If you have any suggestions on how the indicator could be improved, I’d be happy to hear them. Looking forward to assisting you!
[Eliminado] 2024.11.05 21:25 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

[Eliminado] 2024.11.04 08:28 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

[Eliminado] 2024.11.02 00:22 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Stanislav Melnikov
792
Stanislav Melnikov 2024.06.25 14:04 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

ZMJ614
71
ZMJ614 2024.06.20 10:54 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Adam Zolei
111299
Respuesta del desarrollador Adam Zolei 2024.06.20 12:41
Thank you for your feedback! I'm glad to hear you find it useful.
masoud aghamohammadi
40
masoud aghamohammadi 2024.06.05 19:05 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Adam Zolei
111299
Respuesta del desarrollador Adam Zolei 2024.06.05 21:39
Hi Masoud Aghamohammadi,
Thank you for your feedback! I'm glad to hear that you find the indicator accurate. If you have any questions or need further assistance with any of our products, please feel free to reach out.
Wishing you successful trading!
vandreifx
224
vandreifx 2024.05.18 09:30 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Adam Zolei
111299
Respuesta del desarrollador Adam Zolei 2024.05.18 12:36
Thank you very much for your feedback! I'm glad to hear that you find the indicator useful. Wishing you continued success in your trading!
