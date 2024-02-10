Moving Average Signal Alert MT4
- Indicadores
- Adam Zolei
- Versión: 1.1
- Actualizado: 23 septiembre 2025
Si utiliza medias móviles en su estrategia de trading, entonces este indicador puede ser muy útil para usted. Proporciona alertas cuando hay un cruce de dos medias móviles, envía alertas audibles, muestra notificaciones en su plataforma de trading y también envía un correo electrónico sobre el evento. Viene con ajustes fácilmente personalizables para adaptarse a su propio estilo y estrategia de trading.
Parámetros ajustables:
- MA rápida
- MA lenta
- Enviar correo electrónico
- Alertas audibles
- Notificaciones push
It did not work for me