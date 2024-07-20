Golden Thunder EA

Presentamos Golden Thunder: El Asesor Experto de Scalping definitivo para operar con oro

Libere el potencial de la compraventa de oro con Golden Thunder, un Asesor Experto de última generación diseñado para estrategias de scalping. Esta potente herramienta se centra en los puntos de ruptura intradía para maximizar sus beneficios de manera eficiente y eficaz.

Características principales:

  • Estrategia de scalping intradía: Optimizada para el marco temporal M30, Golden Thunder identifica y capitaliza de forma experta los puntos de ruptura intradía.
  • Filtros avanzados: Incluye filtros de tiempo, niveles de equilibrio, stop loss virtual, trailing stop y filtros de spread para garantizar un rendimiento óptimo.
  • Gestión de operaciones: Le permite activar o desactivar las órdenes de compra y venta e incluye una calculadora de tamaño de lote basada en el porcentaje de capital.
  • Estrategia segura: Sin rejilla ni martingala; sólo una estrategia de crecimiento estable y constante optimizada para obtener rendimientos constantes.
  • Especificaciones técnicas: Diseñado específicamente para el oro (XAUUSD) con un requisito de depósito mínimo de $100. Asegura los mejores resultados con un VPS rápido, spread bajo, y broker de ejecución rápida.
Mi recomendación personal es IC Markets o IC Trading emparejado con el servicio MQL5 VPS. Esta combinación ofrece un ping ultrarrápido de sólo 0,6 ms, garantizando una latencia ultrabaja y una ejecución precisa de las operaciones. Basado en mi experiencia, no hay retrasos en la ejecución de órdenes, y los resultados reflejan fielmente el rendimiento de backtesting, proporcionando fiabilidad y consistencia en el trading.
    Configuración de los resultados mostrados en las imágenes: IC Markets broker, Cuenta Raw, depósito de 10.000$, utilizando datos reales de tick del 3 de Julio de 2023, en la plataforma MT5: Configuración

        Ajustes de entrada:

        1. Gestión de Riesgo:
          • Fixed_Lot: Tamaño de lote fijo por operación. Por defecto: 0.01.
          • Auto_Lot: Calcula automáticamente el tamaño del lote en función del riesgo. Por defecto: false.
          • Risk_Per_Trade: Porcentaje de riesgo por operación. Por defecto: 3.0.
        2. Configuración de operaciones:
          • Buy_Orders: Habilitar órdenes de compra. Por defecto: true.
          • Vender_Órdenes: Activar órdenes de venta. Por defecto: true.
          • Virtual_Stop_Loss: Stop loss virtual en pips. Por defecto: 20.0.
          • Security_Stop: Stop de pérdidas máximo en pips. Por defecto: 150.0.
          • Take_Profit: Take profit en pips. Por defecto: 100.0.
          • Breakeven: Habilita la funcionalidad de breakeven. Por defecto: true.
          • Breakeven_Point: Punto de activación del Breakeven en pips. Por defecto: 1.0.
          • Breakeven_Offset: Pips para mover el stop loss más allá del punto de breakeven para cubrir costes potenciales. Por defecto: 0.1.
          • Trailing_Stop: Habilita el trailing stop. Por defecto: true.
          • Trailing_Start: Pips para iniciar el trailing stop. Por defecto: 4.0.
          • Trailing_Distance: Distancia en pips para el trailing stop. Por defecto: 3.0.
          • Trailing_Step: Paso en pips para el trailing stop. Por defecto: 0.1.
          • Añadir_Comisión: Añade comisión a los cálculos. Por defecto: false.
          • Commission_USD_Per_Lot: Ingresa la comisión por lote por lado. El EA la multiplicará automáticamente por dos para tener en cuenta las operaciones de apertura y cierre. Por defecto: 3.5.
          • Plazo: Plazo recomendado. Por defecto: PERIOD_M30.
          • Filtro_Spread: Activa el filtro de dispersión. Por defecto: true.
          • Max_Spread: Máximo spread permitido en pips. Por defecto: 2.0.
        3. Filtro de tiempo:
          • Enable_Day: Habilita la negociación en el día especificado. Por defecto: true.
          • Hora_Inicio: Hora de inicio de negociación del día.
          • Hora_Fin: Hora de fin de negociación del día.

        Nota Importante: El filtro horario está configurado para GMT+3 durante el horario de verano y GMT+2 durante el horario de invierno. Si la hora del servidor de su broker difiere de ésta, deberá ajustarla manualmente en los ajustes.

        Como experto en scalping, seleccionar el bróker adecuado es crucial. Asegúrese de utilizar datos de tick reales para las pruebas retrospectivas a fin de obtener los resultados más precisos.

        ¿Por qué elegir Golden Thunder? Golden Thunder no es sólo un Asesor Experto, es su socio estratégico para navegar por el volátil mercado del oro. Gracias a sus sofisticadas funciones y a su precisión, le ayudará a conseguir un éxito consistente en el scalping.

        Comience hoy mismo: Descargue Golden Thunder ahora y mejore su trading en oro. No se olvide de dejar un comentario para apoyar el desarrollo futuro. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje privado: Contacto

        ¡Le deseamos un comercio exitoso!

        Thadeus0412
        Thadeus0412 2024.08.14 14:22 
         

        Made the purchase for this EA MT4 version, however, I was intending to buy the MT5 version, which I have back tested extensively with always positive results. I reached out to support to rectify my purchase from MT4 to MT5, however, it is taking time for them to reply. In lieu, I reached to Adam and he accommodated my request to help me out on getting the MT5 version. Superb support from his end including the setting up of the EA. Thanks Adam.

        voda007
        voda007 2025.05.22 11:02 
         

        does not trade alot but when it has its had losses very disapointed!

