RSI GridMaster MT4

5

RSI GridMaster - Asesor Experto Avanzado de Grid Trading

Presentamos el Asesor Experto RSI GridMaster, el resultado de un extenso desarrollo y rigurosas pruebas.

Este potente sistema de trading utiliza el indicador RSI para identificar zonas de sobrecompra y sobreventa, abriendo posiciones de venta cuando el mercado está sobrecomprado y posiciones de compra cuando está sobrevendido - con el objetivo de obtener beneficios consistentes a través de un mecanismo inteligente de promediación de posiciones.

Con una amplia gama de parámetros personalizables, RSI GridMaster se adapta a su estilo personal de negociación y a las diferentes condiciones del mercado, por lo que es adecuado tanto para operadores conservadores como experimentados.


Resultados en tiempo real


Última actualización: más potencia, flexibilidad y conformidad

La última versión introduce varias actualizaciones importantes diseñadas para mejorar el rendimiento, la flexibilidad y la compatibilidad:

  • Conformidad FIFO: Ahora es totalmente compatible con las normas de negociación FIFO de EE.UU.
  • Panel de información y alertas en tiempo real: Una nueva interfaz en el gráfico muestra datos de negociación en tiempo real, el estado del sistema y alertas importantes al instante.
  • Función Take Profit y línea TP visual: Los niveles de Take Profit ahora son compatibles y se muestran claramente en el gráfico.
  • Cálculo flexible del riesgo: Elija si su riesgo se calcula en función del Saldo o del Capital.
  • Opciones ampliadas de recorte de pérdidas: Tres nuevos modos personalizables para limitar las pérdidas: por pips, por porcentaje de saldo o por importe de divisa de la cuenta.
  • Operativa de fin de semana para Crypto: Opción para habilitar la operativa de fin de semana, ideal para los mercados de criptomonedas.
  • Mejoras generales: Rendimiento optimizado, estabilidad mejorada y varias correcciones de errores menores.


Características principales:

  • Tamaño automático de lotes - Ajusta dinámicamente el tamaño de los lotes según la configuración elegida.
  • Control de dirección de órdenes - Opción de desactivar las órdenes de compra o venta individualmente.
  • Filtro de horas de negociación - Personalice las horas y sesiones de negociación.
  • Máximo de Posiciones Abiertas - Defina un límite para las operaciones abiertas simultáneas.
  • Limitación de pérdidas - Gestione el riesgo con umbrales de pérdidas predefinidos.
  • Trailing Stop - Asegure sus beneficios con trailing stops automáticos.
  • Opción Martingala - Para usuarios avanzados que prefieren estrategias de mayor riesgo.


Recomendaciones:

  • Pares: GBPUSD, EURUSD, AUDCAD
  • Marco temporal: H1
  • Depósito mínimo: $500 por par (Riesgo = 1)
  • VPS: Muy recomendable para un funcionamiento continuo
  • Broker: Utilice un broker de bajo spread y rápida ejecución
Para obtener instrucciones detalladas sobre el uso del EA, consulte el manual de usuario disponible aquí.

    Actualice su estrategia de trading hoy mismo con el EA RSI GridMaster - ahora más avanzado, flexible y potente que nunca.

    Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta, no dude en enviarme un mensaje privado.

    ¡Éxito en el trading!



    Comentarios 1
    zjd_77
    42
    zjd_77 2025.02.15 15:33 
     

    非常好，非常强大

    Productos recomendados
    DJ30 Picsou
    Julien Jean Bernard Lajardie
    Asesores Expertos
    DJ30 Auto-Adaptative MA EA - Asesor Experto para operaciones con DJ30 DJ30 Auto-Adaptative MA EA es una sólida herramienta de negociación diseñada específicamente para el índice DJ30 en el marco temporal de 30 minutos. Este Asesor Experto combina una probada estrategia de medias móviles con un innovador sistema de Stop Loss autoadaptativo, proporcionando un equilibrio entre la gestión del riesgo y la optimización de las operaciones. Características principales: Stop Loss autoadaptativo : El EA a
    Fxdolarix
    Andrey Kozak
    Asesores Expertos
    Fxdolarix es un robot revendedor automático para GBPUSD M5. Fue probado en una cuenta real durante 3 meses. El robot utiliza una estrategia de especulación centrada en los movimientos de precios intradía a corto plazo. El énfasis principal está en identificar momentos de volatilidad a corto plazo y ejecutar operaciones rápidas. El robot utiliza indicadores como: iMACD, iMA, iStochastic. Utilizando estos indicadores, el robot identifica la dirección de la tendencia y, con la ayuda de la activida
    Smart Grid Pro
    Erik Shahazizyan
    Asesores Expertos
    El asesor se basa en una estrategia de rejilla y el promedio de órdenes, es universal y puede trabajar en cualquier par de divisas, dependiendo de la configuración, es importante averiguar el rango de fluctuaciones de precios para una apuesta de moneda específica en los últimos 2-3 meses. Durante las noticias importantes, se recomienda establecer un plazo alto. El asesor tiene ajustes claros y fácilmente manejables; puede configurar la precisión del promedio, el número de órdenes después de las
    Forex Gump Special
    Andrey Kozak
    Asesores Expertos
    Forex Gump Special es un robot de comercio automático para el par de divisas GBPUSD. El robot opera sobre la base de la ruptura del precio límite. Utilizando el algoritmo de promediación, el robot analiza el mercado y marca los puntos de precios máximos y mínimos, construyendo así un canal virtual. Además, el robot analiza el movimiento del precio y tan pronto como el precio va más allá del canal virtual, el robot abre una operación en la dirección opuesta. Este algoritmo de negociación se basa
    TrendLines And Volumes
    Alexander Nikolaev
    Asesores Expertos
    Este Asesor Experto opera basándose en las líneas de tendencia, así como en el análisis del volumen. Los volúmenes se calculan utilizando barras de minutos, para determinar si fueron ascendentes o descendentes. Las líneas de tendencia se trazan basándose en los máximos y mínimos del historial de operaciones. También hay indicadores adicionales. Las señales de compra o venta dependen de todos esos factores. Esto permite al EA entrar en el mercado con más precisión y realizar más operaciones. Par
    Prop Firm Scalper EA
    Edward Murithi Kaibu
    Asesores Expertos
    Este es un EA que cumple con las normas de las empresas de props. Se puede utilizar en las empresas que permiten el comercio de noticias sin temor a incumplir las normas. Se trata de una tendencia scalping siguiente EA, Plug and play. Sólo necesita el ajuste de los parámetros de tamaño de lote, pero también puede ser modificado para adaptarse a muchos estilos de negociación utilizando los parámetros de media móvil. Funciona mejor en los pares EURUSD, GBPUSD, NZDUSD y USDCAD en el marco de tiempo
    Exp Tick Hamster MT4
    Vladislav Andruschenko
    3.62 (13)
    Asesores Expertos
    Experto en optimización automática de todos los parámetros para cualquier símbolo comercial para MetaTrader 4. ¡T rading EA sin ajustes! Tick   Hamster     : este es un   experto en comercio automatizado para principiantes y usuarios que no desean configurar un asesor. Experimente el comercio automatizado sin complicaciones con nuestro asesor experto para principiantes. No hay necesidad de preocuparse por configuraciones complicadas: nuestro experto se encarga de todo por usted. ¡Comience su via
    Quadro Multi Grid Scalper
    Syarif Nur Arief
    4.2 (5)
    Asesores Expertos
    Nunca sabemos lo que el precio del mercado va a ir en el segundo siguiente. Es por eso que un comerciante tiene que encontrar una buena manera de tener una buena estrategia de salida. Quadro Multi Grid Scalper es un scalper Grid de alta frecuencia utilizando Dynamic Fibo Level, con sólo 3 orden máxima abierta cada ciclo, hará menos riesgo para su cuenta. Este EA utiliza el sistema de salida de promedios con la configuración de martingala cambiante, y utiliza el objetivo de beneficio total para e
    Grid and MACD
    Volodymyr Hrybachov
    Asesores Expertos
    Este es un Asesor Experto de cuadrícula. Tiene varias estrategias de negociación basadas en el indicador MACD. Los niveles de trailing stop, stop loss y take profit virtuales pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La parrilla de órdenes es adaptativa, en ella sólo se
    Fibo Grip
    Marta Gonzalez
    Asesores Expertos
    FIBO GRIP Es un sistema avanzado de trading. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático, que le permite presize el comercio de acuerdo a las preferencias del comerciante. Es una revolución en la personalización de la negociación. Los algoritmos desarrollados para la identificación de áreas de cambio de tendencia. Puede descargar la demo y probarlo usted mismo. Curva de crecimiento muy estable como resultado de las técnicas de promediación inteligente. Enfoque de "seguridad ante todo" e
    FX Arrow Reversal EA
    Thomas Bradley Butler
    Asesores Expertos
    OPTMIZE EA ANTES DE BACKTEST Y USO. FX Arrow Reversal EA es el EA de una versión del indicador que se encuentra aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/87684 OPTIMIZAR Este EA fue hecho y optimizado en gráficos EUR/USD15 min de los datos de este año, 2022. El comercio hacia adelante y optimizar cuando sea necesario. También si desea operar manualmente por la versión del indicador Otros activos y marcos de tiempo puede ser explorado a través de la optimización. Back test en un año de datos.
    Moving Band EA
    Vijaya Kumar Hegde
    Asesores Expertos
    Moving Band EA es un Asesor Experto que se basa en tendencias y opera utilizando la intersección de Medias Móviles y Bandas de Bollinger. Parámetros de entrada Distancia desde la venta más alta permitida : Si aparece una señal de venta, el precio debe estar por encima de la orden de venta abierta más alta, más esta distancia en puntos (incluso más alta). Distancia desde la Compra más Baja Permitida : Si aparece una señal de Compra, el precio debe estar por debajo de la orden de compra abierta m
    IRobot Alligators
    Paranchai Tensit
    Asesores Expertos
    IRobot Alligators es un Asesor Experto basado en la teoría del caos y en el indicador técnico Alligator. Este asesor experto consiste en tres líneas, superpuestas en un gráfico de precios, que representan la mandíbula, los dientes y los labios del Alligator. Fue diseñado para ayudar a confirmar que una tendencia está en vigor y en qué dirección. Como ocurre con todas las medias móviles, la más corta (verde) se mueve primero, seguida de la media (roja) y luego de la más larga (azul). Si las tres
    Abrupt400
    Andrej Nikitin
    Asesores Expertos
    Abrupt400 es un sistema de trading intradía que utiliza movimientos de precios de retroceso a corto plazo. El Asesor Experto puede funcionar con diferentes pares de divisas. Incluye una opción de martingala que, sin embargo, debe utilizarse con cuidado . Para ver las estadísticas del EA con diferentes brokers en diferentes símbolos, por favor visite la sección Señales de Trading para MetaTrader 4 . Parámetros Gestión del riesgo: volumen de entrada - un volumen para la entrada Si el valor es mayo
    Turbo Scalper PRO
    Leven Yavorov
    Asesores Expertos
    Este es un robot de trading totalmente automático para el par de divisas EURCHF. Pero este robot puede ser configurado para operar con otros pares de divisas. TURBO SCALPER PRO utiliza una estrategia de seguimiento de tendencia basada en el indicador MACD, SAR Parabólico y Media Móvil. El robot funciona en modo totalmente automático, en el marco temporal M1. El operador no necesita configurarlo para operar. Abra EURCHF y conecte TURBO SCALPER PRO sólo a EURCHF M1 utilizando la configuración pred
    Dream Chaser
    Roman Lomaev
    Asesores Expertos
    Dream Chaser: Asesor Experto para MetaTrader 4 Dream Chaser   es un Asesor Experto potente y multifuncional que combina el análisis de la volatilidad del mercado con una estrategia de trading de grid. Está diseñado para la búsqueda automática de puntos de entrada y la gestión de posiciones, equipado con una interfaz visual conveniente para el control manual. Características Principales Estrategia Híbrida:   Utiliza el análisis de tamaños de velas para la entrada inicial y el método de grid
    Elf Scalper GBPUSD 5min
    Alexey Kapkov
    Asesores Expertos
    El Asesor experto utiliza un sistema integrado de "Recuperación" (bloqueo) y recuperación de saldo. El EA se basa en un indicador personalizado "Elf" que es una estrategia de negociación en sí mismo. El principio de funcionamiento de este EA es el Breakdown/Rollback de los niveles de soporte en la dirección de la tendencia. Construido - en los indicadores le permiten determinar la dirección de la tendencia, por lo que todas las órdenes se aplazan sólo en la dirección de la tendencia. La confi
    Macd Pro I
    Steve Zoeger
    Asesores Expertos
    MACD Pro I EA https://youtu.be/2wCzTFIGNp4 =============== Este Robot es totalmente automatizado y ha sido creado para todo el mundo. El Robot funciona también en cuentas cent. El Ea se basa en el indicador MACD y 3 más y se ha mantenido simple. ========================================= Tal vez sea mejor ir por pequeñas ganancias, configurarlo en marcos de tiempo más altos entonces usted puede utilizarlo para más pares al mismo tiempo. =========================================== => funciona
    Jet Punch
    Didit Haryadi Saputra
    Asesores Expertos
    Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
    Engulfing Scalping EA
    Suriya Thammalungka
    Asesores Expertos
    Engulfing Scalping EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operadores que aprecian la fiabilidad de la Acción del Precio combinada con un sólido mecanismo de recuperación. Este EA opera basado en el clásico patrón de vela envolvente , una de las señales de reversión y continuación más poderosas del análisis técnico. No se basa en indicadores rezagados, sino que lee el sentimiento del mercado directamente de los gráficos. Cómo funciona La lógica se divide en dos fases inteli
    Hamster Gold Trading
    Nguyen Hang Hai Ha
    Asesores Expertos
    Expert Advisor Hamster Gold Trading es un robot de trading automático programado con algoritmos exclusivos y únicos. El EA está optimizado para el mercado del Oro. La estrategia del EA aplica patrones de movimiento junto con el impulso del precio para obtener señales fiables y precisas. Las señales también se introducen utilizando el método inteligente de trampa de impulso, donde las órdenes Stop se cancelan a menudo cuando no se alcanza el impulso. Las operaciones se cierran rápidamente median
    Forest
    Vadim Podoprigora
    Asesores Expertos
    Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
    Slope of Moving Average
    Zafar Iqbal Sheraslam
    Asesores Expertos
    El término "EA Pendiente de la Media Móvil" probablemente se refiere a un concepto relacionado con el trading y el análisis técnico, particularmente en el contexto del uso de Asesores Expertos (EAs) en plataformas de trading como MetaTrader. He aquí una explicación de cada parte del término: EA (Asesor Experto) : Un EA es un programa de software utilizado en MetaTrader y otras plataformas de negociación para automatizar estrategias de negociación. Los operadores pueden crear o comprar EAs para e
    Hamster Original
    Himma Youssef
    Asesores Expertos
    Hamster Original (Muy rápido, fácil de configurar, ¡más potencia!) Puede comprobar en directo Hamster Original trading en Telegram_Channel El Hamster Original es un Robot de Trading que no utiliza martingala clásica. Programar opciones de scalping. utiliza algunos indicadores como un filtro para maximizar las entradas correctas. Recomendaciones : Lote = 0.01. ( si autolot habilitado Permitir (Lote inicial) por (xx)USD = 50 ). Saldo = 100 USD. Par = EURUSD. TimeFrame = 5Min. Broker = Trusted B
    MACD Momentum Pro MT4 Hma Wma Trend ADX
    Adam Benjamin Kildare
    Asesores Expertos
    MACD Momentum Pro es un Asesor Experto profesional totalmente personalizable que utiliza cruces MACD de barras cerradas , confirma la tendencia con HMA/WMA y filtra con ADX . Es fácil de ejecutar en el Probador de Estrategias de MetaTrader 4, por lo que puede realizar pruebas retrospectivas, optimizar y encontrar parámetros que se adapten a cualquier símbolo y marco temporal. Repleto de características SL y TP basados en ATR - Se adaptan a la volatilidad; se acabaron los niveles únicos. Riesgo
    Stacking King EA
    Dora Nafwa Mwabini
    Asesores Expertos
    Stacking King EA – Precisión, Fácil de usar Descripción: Stacking King EA es una potente herramienta de trading que te permite abrir múltiples operaciones al instante con un solo clic o apilar operaciones automáticamente cada minuto durante un tiempo determinado, directamente en tu terminal MT4. Tanto si eres scalper, seguidor de tendencias o apilador de rupturas, este EA te ofrece control total con el mínimo esfuerzo. Diseñado para traders reales, en mercados reales. No es solo un juguete para
    Angel Gold
    Thi Tra Mi Duong
    Asesores Expertos
    Bienvenido a mi tienda de productos. Presentamos EA Angel Gold, el nuevo producto dedicado al Oro. El EA programa estrategias de trading scalper efectivas con señales monitorizadas y entra en el mercado cuando hay fluctuaciones de sobrecompra, sobreventa y retrocesos. La estrategia de EA tiene Stop Loss disponible con distancias cortas para proteger las cuentas y reducir los riesgos. Así que usted puede utilizar EA con cuentas con saldos pequeños a partir de 100 USD. Características: + Trading t
    Ichimotor EA
    Vijaya Kumar Hegde
    Asesores Expertos
    Ichimotor EA es un Asesor Experto multidivisa basado en tendencias que funciona con la intersección de dos indicadores - la nube Ichimoku y Alligator con ajustes personalizados. Parámetros de entrada Método de entrada Esperar tendencia : el EA esperará hasta que la tendencia coincida con la flecha basada en los 2 valores senkouspan. Inmediato : el EA realizará una operación una vez que aparezca la flecha. Método SL/TP Estático: Stop loss y Take Profit a partir de los valores "SL en Puntos" y "TP
    Fundamental Robot MT4
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Asesores Expertos
    El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy simple y sin parámetros d
    Auto sl tp settings
    Kaijun Wang
    Asesores Expertos
    任何交易者的最佳伙伴！ Este EA carga. 1. Puede establecer automáticamente Stop Loss y Take Profit para órdenes sin Stop Loss y Take Profit. 2. Puede beneficiarse de las órdenes en el beneficio después de un cierto rango establecido para proteger los beneficios 3. Puede mover el take-profit y stop-loss Características 1. Puede establecer automáticamente el take-profit y stop-loss para órdenes sin stop-loss y take-profit. 2. Las órdenes con beneficios pueden fijarse en un determinado margen de
    Los compradores de este producto también adquieren
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (19)
    Asesores Expertos
    Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.67 (12)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.29 (28)
    Asesores Expertos
    Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Asesores Expertos
    El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
    Jesko
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    Asesores Expertos
    Jesko EA –  Jesko es un Asesor Experto (EA) especial , construido sobre una estrategia comprobada que ha sido optimizada y testeada durante años. Ha sido probado en cuentas reales y ha demostrado un rendimiento rentable y de bajo riesgo de manera consistente. Ahora hemos decidido ponerlo a disposición del público. Signal live     Cuatro meses de cuenta real  Instalación fácil  Funciona con cualquier bróker (se recomienda cuenta ECN)  Depósito mínimo: 100 USD  Soporte 24/7  ¡Compra Jesko una vez
    EA Gold Stuff
    Vasiliy Strukov
    4.73 (1072)
    Asesores Expertos
    EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
    Gold Medalist
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    Gold Medalist es un sistema inteligente centrado en las operaciones volátiles en el mercado XAUUSD. Su objetivo es identificar y explotar eficazmente los impulsos de los precios a corto plazo, proporcionando a los operadores nuevas oportunidades de beneficio. ¡Oferta especial para los 10 primeros compradores! Próximo precio: $1,495 La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller La ventaja clave de Gold Medalist reside en su sistema úni
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Asesores Expertos
    Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
    EA Game Changer
    Vasiliy Strukov
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
    FXbot mt4
    Marek Kvarda
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Este robot utiliza su propio oscilador incorporado y otras herramientas para medir los movimientos del mercado (volatilidad, velocidad, potencia y dirección). En el momento adecuado, coloca una orden pendiente invisible en el mercado, con la que sigue trabajando según el TradingMode establecido. Se recomienda utilizar un bróker rápido con comisiones bajas, cotizaciones precisas y sin limitación del tamaño del stop loss. Puede utilizar cualquier marco temporal. Características Protección de spre
    Trend AI EA
    Ramil Minniakhmetov
    4.77 (43)
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
    Gold King AI MT4
    Rodrigo Arana Garcia
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Solo quedan 1/5 copias a este precio ---> Próximo precio 250$ // Versión MT5 Gold King AI se creó utilizando TensorTrade, un marco de trabajo de código abierto en Python diseñado específicamente para crear, entrenar, evaluar e implementar algoritmos de trading robustos utilizando el aprendizaje por refuerzo. El algoritmo opera durante la sesión bursátil de Nueva York. Tras analizar el mercado durante un par de horas para identificar áreas de interés, coloca órdenes pendientes que se ejecutan cu
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.87 (30)
    Asesores Expertos
    Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
    Javier Gold Scalper V2
    Felipe Jose Costa Pereira
    5 (3)
    Asesores Expertos
    Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
    XGen Scalper MT4
    Burak Baltaci
    Asesores Expertos
    XGen Scalper MT4 : sistema profesional de comercio automático XGen Scalper es un asesor experto de última generación que combina un avanzado algoritmo con análisis técnicos probados para ofrecer resultados consistentes en todos los mercados. Este potente sistema de comercio funciona a la perfección con pares de divisas, metales preciosos como el oro y la plata, criptomonedas e índices de materias primas. Tecnología algorítmica avanzada El algoritmo patentado de exploración de ondas procesa l
    Advanced Multi Scalping EA m
    DMITRII GRIDASOV
    5 (1)
    Asesores Expertos
    ADVANCED MULTI SCALPING EA : es un sistema de operaciones multipar completamente automático, muy seguro y con un crecimiento constante. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad: realiza entre 70 y 100 operaciones por mes. Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Cara
    Golden Mirage mt4
    Michela Russo
    5 (2)
    Asesores Expertos
    ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
    Aurum AI mt4
    Leonid Arkhipov
    4.94 (31)
    Asesores Expertos
    ACTUALIZACIÓN — DICIEMBRE 2025 A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta. Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable. Live Signal Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading. Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanza
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.35 (85)
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
    KT Gold Drift EA MT4
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    Asesores Expertos
    Señal en vivo de ICMarkets: Haga clic aquí Este EA se ofrece a un precio inicial de lanzamiento. El precio aumentará gradualmente con cada cierto número de ventas y nunca será reducido. Los compradores tempranos obtienen el mejor precio disponible. ¿Qué necesita hacer para tener éxito con KT Gold Drift EA? Paciencia. Disciplina. Tiempo. KT Gold Drift EA se basa en un enfoque de trading real utilizado por traders profesionales y gestores de fondos privados. Su fortaleza no está en la emoción a c
    EA Legendary Scalper MT4
    Ruslan Pishun
    Asesores Expertos
    Imagine que tiene un operador con experiencia que vigila el mercado todos los días, espera a que el precio supere un nivel importante y abre una operación al instante. Eso es exactamente lo que hace este asesor. No adivina, sino que actúa sólo cuando el mercado da una señal clara. Breakdown - y seguir adelante, con un plan claro para la parada y el objetivo. El asesor de desglose habitual puede equivocarse. El nuestro piensa. Utiliza una red neuronal que analiza cientos de parámetros antes de ca
    Blox
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Señal en vivo >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Clic Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pe
    BlackCat Grid
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    5 (1)
    Asesores Expertos
    "BlackCat Grid" es un asesor comercial automatizado (asesor experto) desarrollado para la plataforma MetaTrader 4, especializado en la estrategia comercial de cuadrícula. Está diseñado para el comercio automatizado en el mercado Forex, minimizando la necesidad de intervención manual constante. La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Principio de funcionamiento El EA abre una serie de órdenes según un paso y tamaño de lote especifica
    Capybara
    Sergey Kasirenko
    4.65 (54)
    Asesores Expertos
    Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
    Theranto v3
    Hossein Davarynejad
    Asesores Expertos
    ////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
    Axis Trend Grid EA
    Yeoh Kian Hui
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Señal de Cuenta Real: https: //www.mql5.com/en/signals/2352008 PRECIO PROMOCIONAL DE LANZAMIENTO DE $49 HASTA EL 11 DE ENERO DE 2026 !!! (Precio Final: $199) La Estrategia Axis Trend Grid Strategy es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado para el seguimiento de tendencias de alta precisión en instrumentos volátiles como XAUUSD (Oro) y NAS100 (Nasdaq) . El sistema utiliza un mecanismo único de "entrada en escalera" que aprovecha el impulso del mercado colocando órdenes pendiente
    Otros productos de este autor
    Golden Nights
    Adam Zolei
    4.71 (7)
    Asesores Expertos
    Golden Nights EA es un sistema de trading automatizado diseñado para operar con XAUUSD durante las horas nocturnas, cuando el mercado tiende a ser más tranquilo y estable. Señal Características Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR Mecanismos de equilibrio y arrastre SL/TP virtual con SL de emergencia visible opcional Filtros de entrada mediante media móvil, RSI y ATR Filtro de diferencial Protección contra caídas Modo de recuperación opcional con control de riesgo Filtros de día de
    Golden Thunder
    Adam Zolei
    Asesores Expertos
    Presentamos Golden Thunder: El Asesor Experto de Scalping definitivo para operar con oro Libere el potencial de la compraventa de oro con Golden Thunder, un Asesor Experto de última generación diseñado para estrategias de scalping. Esta potente herramienta se centra en los puntos de ruptura intradía para maximizar sus beneficios de manera eficiente y eficaz. Características principales: Estrategia de scalping intr adía: Optimizado para el marco temporal M30, Golden Thunder identifica y capitali
    Moving Average Signal Alert
    Adam Zolei
    4.44 (18)
    Indicadores
    Si utiliza medias móviles en su estrategia de trading, entonces este indicador puede ser muy útil para usted. Proporciona alertas cuando hay un cruce de dos medias móviles, envía alertas audibles, muestra notificaciones en su plataforma de trading y también envía un correo electrónico sobre el evento. Viene con ajustes fácilmente personalizables para adaptarse a su propio estilo y estrategia de trading. Parámetros ajustables: MA rápida MA lenta Enviar correo electrónico Alertas audibles Notific
    FREE
    MACD Signal alert
    Adam Zolei
    4.63 (8)
    Indicadores
    Este es un indicador de seguimiento de tendencias basado en MACD, proporcionando señales de compra cuando está por encima de los 200 MA y señales de venta cuando está por debajo. La señal se genera cuando el MACD cruza la línea cero. El indicador también muestra un nivel de soporte y resistencia que se puede usar como stop loss. Los parámetros ajustables incluyen el período de la MA, el EMA rápido del MACD, el EMA lento y el intervalo de soporte-resistencia. Se representa en los puntos más bajos
    FREE
    RSI GridMaster
    Adam Zolei
    5 (2)
    Asesores Expertos
    RSI GridMaster - Asesor Experto Avanzado de Grid Trading Presentamos el Asesor Experto RSI GridMaster, resultado de un extenso desarrollo y rigurosas pruebas. Este potente sistema de trading utiliza el indicador RSI para identificar las zonas de sobrecompra y sobreventa, abriendo posiciones de venta cuando el mercado está sobrecomprado y posiciones de compra cuando está sobrevendido - con el objetivo de obtener beneficios consistentes a través de un mecanismo inteligente de promediación de posi
    RSI GridMaster Mini
    Adam Zolei
    4.73 (11)
    Asesores Expertos
    Este es el RSI GridMaster Mini - la versión compacta y de libre acceso del popular sistema RSI GridMaster. El EA opera basado en el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI) combinado con una estrategia de cuadrícula, lo que permite el comercio continuo como el mercado se mueve. La versión Mini utiliza un tamaño de lote fijo de 0,01 y opera exclusivamente en el marco temporal H1. Todos los ajustes se han simplificado para que el sistema sea fácil de usar, fiable y apto para principiantes. ¿Busca
    FREE
    Engulfing Signal Alert
    Adam Zolei
    4 (6)
    Indicadores
    Alerta de Señal de Vela Envolvente: Eleve su Estrategia de Trading Libere todo el potencial de sus operaciones con la Alerta de Señal de Vela Envolvente, la herramienta definitiva para identificar los retrocesos del mercado y mejorar la precisión de sus operaciones. Diseñado específicamente para los operadores que valoran la precisión y las alertas oportunas, este potente indicador detecta patrones de velas envolventes, una señal clave en el análisis técnico que a menudo indica un cambio potenci
    FREE
    MACD Signal indicator
    Adam Zolei
    4.75 (8)
    Indicadores
    Este es un indicador de seguimiento de tendencias basado en MACD, proporcionando señales de compra cuando está por encima de los 200 MA y señales de venta cuando está por debajo. La señal se genera cuando el MACD cruza la línea cero. El indicador también muestra un nivel de soporte y resistencia que se puede usar como stop loss. Los parámetros ajustables incluyen el período de la MA, el EMA rápido del MACD, el EMA lento y el intervalo de soporte-resistencia. Se representa en los puntos más bajos
    FREE
    Moving Average Signal Alert MT4
    Adam Zolei
    3.5 (2)
    Indicadores
    Si utiliza medias móviles en su estrategia de trading, entonces este indicador puede ser muy útil para usted. Proporciona alertas cuando hay un cruce de dos medias móviles, envía alertas audibles, muestra notificaciones en su plataforma de trading y también envía un correo electrónico sobre el evento. Viene con ajustes fácilmente personalizables para adaptarse a su propio estilo y estrategia de trading. Parámetros ajustables: MA rápida MA lenta Enviar correo electrónico Alertas audibles Notific
    FREE
    Golden Nights MT4
    Adam Zolei
    Asesores Expertos
    Golden Nights EA es un sistema de trading automatizado diseñado para operar con XAUUSD durante las horas nocturnas, cuando el mercado tiende a ser más tranquilo y estable. Señal Modo de recuperación Características Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR Mecanismos de equilibrio y arrastre SL/TP virtual con SL de emergencia visible opcional Filtros de entrada mediante media móvil, RSI y ATR Filtro de diferencial Protección contra caídas Ajuste automático del tiempo de negociación Modo
    Engulfing Candle Signal Alert
    Adam Zolei
    4.8 (5)
    Indicadores
    Alerta de Señal de Vela Envolvente: Eleve su Estrategia de Trading Libere todo el potencial de sus operaciones con la Alerta de Señal de Vela Envolvente, la herramienta definitiva para identificar los retrocesos del mercado y mejorar la precisión de sus operaciones. Diseñado específicamente para los operadores que valoran la precisión y las alertas oportunas, este potente indicador detecta patrones de velas envolventes, una señal clave en el análisis técnico que a menudo indica un cambio potenci
    FREE
    Fx Trade Monitor
    Adam Zolei
    Utilidades
    Fx Trade Monitor - Seguimiento profesional de estrategias y gestión del riesgo Una potente utilidad gratuita para supervisar las operaciones abiertas/cerradas, visualizar el historial y gestionar el riesgo con alertas avanzadas de reducción. Incluye exportación CSV a Excel. Fx Trade Monitor es una herramienta esencial diseñada tanto para operadores manuales como para usuarios de EA. Proporciona una visión cristalina del rendimiento de sus operaciones directamente en el gráfico, filtrando por Núm
    FREE
    Golden Thunder Basic MT4
    Adam Zolei
    1 (2)
    Asesores Expertos
    Presentamos Golden Thunder Basic: La oportunidad ideal para probar nuestro Asesor Experto de scalping para operar con oro de forma totalmente gratuita. Golden Thunder Basic es la elección perfecta para aquellos que quieran explorar el potencial del trading en oro con este robot de scalping desarrollado específicamente para el XAUUSD. Esta versión gratuita le permite probar las funciones básicas y la estrategia de Golden Thunder en condiciones reales de mercado sin ningún riesgo. Ofrece los mismo
    FREE
    UltimateTrend Master
    Adam Zolei
    5 (1)
    Utilidades
    Bienvenido. Nos complace presentarle a nuestro último experto, un sistema de negociación semiautomático que incluye todas las funciones necesarias para la gestión de posiciones. Simplemente trace una línea en una tendencia significativa o en un nivel de oferta y demanda, y el experto se encargará del resto por usted. Viene con una amplia gama de herramientas de gestión de riesgos y gestión de posiciones, como trailing stop, cierre parcial, break even, determinación de niveles de stop loss y take
    RSI Grid Master Mini
    Adam Zolei
    Asesores Expertos
    Se trata del RSI GridMaster Mini, la versión compacta y de libre acceso del popular sistema RSI GridMaster. El EA opera basado en el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI) combinado con una estrategia de cuadrícula, lo que permite el comercio continuo como el mercado se mueve. La versión Mini utiliza un tamaño de lote fijo de 0,01 y opera exclusivamente en el marco temporal H1 . Todos los ajustes se han simplificado para que el sistema sea fácil de usar, fiable y apto para principiantes. ¿Bus
    FREE
    Support and Resistance Alert
    Adam Zolei
    Utilidades
    ¡Mejore sus operaciones con la alerta de soporte y resistencia! ¿Está preparado para llevar sus operaciones al siguiente nivel? Le presentamos la Alerta de soportes y resistencias, la herramienta definitiva para identificar con precisión los puntos de inflexión del mercado. Características principales: Líneas de soporte y resistencia dinámicas: El indicador traza automáticamente los niveles de soporte y resistencia basándose en los mínimos y máximos locales, ofreciéndole una orientación clara s
    FREE
    Jade Jaguar
    Adam Zolei
    Asesores Expertos
    Presentamos Jade Jaguar: El Asesor Experto de Inversión de Tendencia definitivo Eleve su juego de trading con Jade Jaguar, un sofisticado Asesor Experto diseñado para aprovechar el poder de las Medias Móviles y los indicadores RSI para una óptima sincronización con el mercado. Jade Jaguar destaca en la identificación de las condiciones de sobrecompra y sobreventa del mercado, asegurándose de que entra en operaciones con precisión cuando se cumplen estos umbrales cruciales. Ajustes de los resulta
    RSI Signal Alert Indicator
    Adam Zolei
    5 (1)
    Indicadores
    Por qué el indicador de alerta RSI es esencial para sus herramientas de negociación En el vertiginoso mundo del trading, la información oportuna y precisa es crucial. El Indicador de Alerta RSI es una potente herramienta diseñada para ayudarle a adelantarse al mercado mediante alertas en tiempo real cuando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) alcanza niveles críticos. Tanto si es usted un operador principiante como un profesional experimentado, este indicador puede mejorar significativamente su
    Trendline Trader Basic
    Adam Zolei
    Utilidades
    Presentamos nuestro sencillo pero potente experto en trading de líneas de tendencia, diseñado para abrir posiciones en rupturas o toques de líneas de tendencia basándose en parámetros predefinidos. Todo lo que necesita hacer es cambiarle el nombre a compra, venta, límite de compra o límite de venta. Como su nombre indica, esta es la versión básica con características mínimas. Sin embargo, si usted está buscando un experto en líneas de tendencia verdaderamente profesional equipado con varias herr
    FREE
    Support and Resistance Alert MT4
    Adam Zolei
    Utilidades
    ¡Mejore sus operaciones con la alerta de soporte y resistencia! ¿Listo para llevar sus operaciones al siguiente nivel? Le presentamos la Alerta de soportes y resistencias, la herramienta definitiva para identificar con precisión los puntos de inflexión del mercado. Características principales: Líneas de soporte y resistencia dinámicas: El indicador traza automáticamente los niveles de soporte y resistencia basándose en los mínimos y máximos locales, ofreciéndole una orientación clara sobre dónde
    FREE
    Trend Line Break Alert
    Adam Zolei
    Indicadores
    Este es un indicador simple que proporciona una alerta cuando se rompe una línea de tendencia. Puede ser útil si estás acostumbrado a utilizar líneas de tendencia en tu trading. Los parámetros ajustables incluyen: Identificador de vela: en qué vela dar la señal después de una ruptura Y tres tipos de alertas: Enviar correo electrónico Alertas audibles Notificaciones push Mira este video para aprender cómo configurar alertas de notificación en tu teléfono: https://www.youtube.com/watch?v=4oO-3f
    Ultimate TrendMaster
    Adam Zolei
    Utilidades
    Bienvenido. Nos complace presentarle a nuestro último experto, un sistema de negociación semiautomático que incluye todas las funciones necesarias para la gestión de posiciones. Simplemente trace una línea en una tendencia significativa o en un nivel de oferta y demanda, y el experto se encargará del resto por usted. Viene con una amplia gama de herramientas de gestión de riesgos y gestión de posiciones, como trailing stop, cierre parcial, break even, determinación de niveles de stop loss y take
    Position Control MT4
    Adam Zolei
    Utilidades
    The Position Control is an intuitive yet powerful trading tool that facilitates risk management from entry to exit. Incluye dimensionamiento automático de lotes y funciones fijas de stop loss y take profit, o las determina utilizando el indicador ATR. Tras abrir una posición, puede establecer puntos de equilibrio automáticos, trailing stops y elegir entre tres tipos de cierres parciales. Además, si abre una posición de 0,01 lotes desde su teléfono, el experto la cerrará automáticamente y abrirá
    Manual Grid Assistant MT4
    Adam Zolei
    Utilidades
    Welcome, we introduce the Manual Grid Assistant, which can be an excellent complement to your manual grid trading! El Asistente de Cuadrícula Manual es una herramienta de negociación eficaz y sofisticada que complementa a la perfección las estrategias de negociación de cuadrícula manual. Esta herramienta le permite gestionar en su nombre las posiciones abiertas manualmente, garantizando el máximo beneficio y controlando el riesgo. Una de sus principales ventajas es que cierra automáticamente to
    Golden Thunder EA
    Adam Zolei
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Presentamos Golden Thunder: El Asesor Experto de Scalping definitivo para operar con oro Libere el potencial de la compraventa de oro con Golden Thunder, un Asesor Experto de última generación diseñado para estrategias de scalping. Esta potente herramienta se centra en los puntos de ruptura intradía para maximizar sus beneficios de manera eficiente y eficaz. Características principales: Estrategia de scalping intradía: Optimizada para el marco temporal M30, Golden Thunder identifica y capitaliza
    Jade Jaguar EA
    Adam Zolei
    Asesores Expertos
    Presentamos Jade Jaguar: El Asesor Experto de Inversión de Tendencia definitivo Eleve su juego de trading con Jade Jaguar, un sofisticado Asesor Experto diseñado para aprovechar el poder de las Medias Móviles y los indicadores RSI para una óptima sincronización con el mercado. Jade Jaguar destaca en la identificación de las condiciones de sobrecompra y sobreventa del mercado, asegurándose de que entra en operaciones con precisión cuando se cumplen estos umbrales cruciales. Ajustes de los result
    Trend Line Break Signal Alert
    Adam Zolei
    5 (1)
    Indicadores
    Este es un indicador simple que proporciona una alerta cuando se rompe una línea de tendencia. Puede ser útil si estás acostumbrado a utilizar líneas de tendencia en tu trading. Los parámetros ajustables incluyen: Identificador de vela: en qué vela dar la señal después de una ruptura Y tres tipos de alertas: Enviar correo electrónico Alertas audibles Notificaciones push Para propósitos de prueba, recomendamos utilizar MetaTrader 4 en lugar del probador de estrategias de MetaTrader 5, ya que n
    Position Control
    Adam Zolei
    Utilidades
    The Position Control is an intuitive yet powerful trading tool that facilitates risk management from entry to exit. Incluye dimensionamiento automático de lotes y funciones fijas de stop loss y take profit, o las determina utilizando el indicador ATR. Tras abrir una posición, puede establecer puntos de equilibrio automáticos, trailing stops y elegir entre tres tipos de cierres parciales. Además, si abre una posición de 0,01 lotes desde su teléfono, el experto la cerrará automáticamente y abrirá
    Manual Grid Assistant
    Adam Zolei
    Utilidades
    Welcome, we introduce the Manual Grid Assistant, which can be an excellent complement to your manual grid trading! El Asistente de Cuadrícula Manual es una herramienta de negociación eficaz y sofisticada que complementa a la perfección las estrategias de negociación de cuadrícula manual. Esta herramienta le permite gestionar en su nombre las posiciones abiertas manualmente, garantizando el máximo beneficio y controlando el riesgo. Una de sus principales ventajas es que cierra automáticamente to
    RSI Signal Alert
    Adam Zolei
    Indicadores
    Por qué el indicador de alerta RSI es esencial para sus herramientas de negociación En el vertiginoso mundo del trading, la información oportuna y precisa es crucial. El Indicador de Alerta RSI es una potente herramienta diseñada para ayudarle a adelantarse al mercado mediante alertas en tiempo real cuando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) alcanza niveles críticos. Tanto si es usted un operador principiante como un profesional experimentado, este indicador puede mejorar significativamente su
    Filtro:
    zjd_77
    42
    zjd_77 2025.02.15 15:33 
     

    非常好，非常强大

    Adam Zolei
    111091
    Respuesta del desarrollador Adam Zolei 2025.02.16 12:33
    谢谢你的反馈！祝你交易顺利，利润丰厚！
    Respuesta al comentario