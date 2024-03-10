RSI GridMaster MT4
- Asesores Expertos
- Adam Zolei
- Versión: 3.89
- Actualizado: 9 octubre 2025
- Activaciones: 10
RSI GridMaster - Asesor Experto Avanzado de Grid Trading
Presentamos el Asesor Experto RSI GridMaster, el resultado de un extenso desarrollo y rigurosas pruebas.
Este potente sistema de trading utiliza el indicador RSI para identificar zonas de sobrecompra y sobreventa, abriendo posiciones de venta cuando el mercado está sobrecomprado y posiciones de compra cuando está sobrevendido - con el objetivo de obtener beneficios consistentes a través de un mecanismo inteligente de promediación de posiciones.
Con una amplia gama de parámetros personalizables, RSI GridMaster se adapta a su estilo personal de negociación y a las diferentes condiciones del mercado, por lo que es adecuado tanto para operadores conservadores como experimentados.
Última actualización: más potencia, flexibilidad y conformidad
La última versión introduce varias actualizaciones importantes diseñadas para mejorar el rendimiento, la flexibilidad y la compatibilidad:
- Conformidad FIFO: Ahora es totalmente compatible con las normas de negociación FIFO de EE.UU.
- Panel de información y alertas en tiempo real: Una nueva interfaz en el gráfico muestra datos de negociación en tiempo real, el estado del sistema y alertas importantes al instante.
- Función Take Profit y línea TP visual: Los niveles de Take Profit ahora son compatibles y se muestran claramente en el gráfico.
- Cálculo flexible del riesgo: Elija si su riesgo se calcula en función del Saldo o del Capital.
- Opciones ampliadas de recorte de pérdidas: Tres nuevos modos personalizables para limitar las pérdidas: por pips, por porcentaje de saldo o por importe de divisa de la cuenta.
- Operativa de fin de semana para Crypto: Opción para habilitar la operativa de fin de semana, ideal para los mercados de criptomonedas.
- Mejoras generales: Rendimiento optimizado, estabilidad mejorada y varias correcciones de errores menores.
Características principales:
- Tamaño automático de lotes - Ajusta dinámicamente el tamaño de los lotes según la configuración elegida.
- Control de dirección de órdenes - Opción de desactivar las órdenes de compra o venta individualmente.
- Filtro de horas de negociación - Personalice las horas y sesiones de negociación.
- Máximo de Posiciones Abiertas - Defina un límite para las operaciones abiertas simultáneas.
- Limitación de pérdidas - Gestione el riesgo con umbrales de pérdidas predefinidos.
- Trailing Stop - Asegure sus beneficios con trailing stops automáticos.
- Opción Martingala - Para usuarios avanzados que prefieren estrategias de mayor riesgo.
Recomendaciones:
- Pares: GBPUSD, EURUSD, AUDCAD
- Marco temporal: H1
- Depósito mínimo: $500 por par (Riesgo = 1)
- VPS: Muy recomendable para un funcionamiento continuo
- Broker: Utilice un broker de bajo spread y rápida ejecución
Actualice su estrategia de trading hoy mismo con el EA RSI GridMaster - ahora más avanzado, flexible y potente que nunca.
Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta, no dude en enviarme un mensaje privado.
¡Éxito en el trading!
非常好，非常强大