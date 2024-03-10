RSI GridMaster MT4

RSI GridMaster - Asesor Experto Avanzado de Grid Trading

Presentamos el Asesor Experto RSI GridMaster, el resultado de un extenso desarrollo y rigurosas pruebas.

Este potente sistema de trading utiliza el indicador RSI para identificar zonas de sobrecompra y sobreventa, abriendo posiciones de venta cuando el mercado está sobrecomprado y posiciones de compra cuando está sobrevendido - con el objetivo de obtener beneficios consistentes a través de un mecanismo inteligente de promediación de posiciones.

Con una amplia gama de parámetros personalizables, RSI GridMaster se adapta a su estilo personal de negociación y a las diferentes condiciones del mercado, por lo que es adecuado tanto para operadores conservadores como experimentados.





Resultados en tiempo real





Última actualización: más potencia, flexibilidad y conformidad

La última versión introduce varias actualizaciones importantes diseñadas para mejorar el rendimiento, la flexibilidad y la compatibilidad:

Conformidad FIFO: Ahora es totalmente compatible con las normas de negociación FIFO de EE.UU.

Panel de información y alertas en tiempo real: Una nueva interfaz en el gráfico muestra datos de negociación en tiempo real, el estado del sistema y alertas importantes al instante.

Función Take Profit y línea TP visual: Los niveles de Take Profit ahora son compatibles y se muestran claramente en el gráfico.

Cálculo flexible del riesgo: Elija si su riesgo se calcula en función del Saldo o del Capital.

Opciones ampliadas de recorte de pérdidas: Tres nuevos modos personalizables para limitar las pérdidas: por pips, por porcentaje de saldo o por importe de divisa de la cuenta.

Operativa de fin de semana para Crypto: Opción para habilitar la operativa de fin de semana, ideal para los mercados de criptomonedas.

Mejoras generales: Rendimiento optimizado, estabilidad mejorada y varias correcciones de errores menores.





Características principales:

Tamaño automático de lotes - Ajusta dinámicamente el tamaño de los lotes según la configuración elegida.

Control de dirección de órdenes - Opción de desactivar las órdenes de compra o venta individualmente.

Filtro de horas de negociación - Personalice las horas y sesiones de negociación.

Máximo de Posiciones Abiertas - Defina un límite para las operaciones abiertas simultáneas.

Limitación de pérdidas - Gestione el riesgo con umbrales de pérdidas predefinidos.

Trailing Stop - Asegure sus beneficios con trailing stops automáticos.

Opción Martingala - Para usuarios avanzados que prefieren estrategias de mayor riesgo.





Recomendaciones:

Pares: GBPUSD, EURUSD, AUDCAD

Marco temporal: H1

Depósito mínimo: $500 por par (Riesgo = 1)

VPS: Muy recomendable para un funcionamiento continuo

Broker: Utilice un broker de bajo spread y rápida ejecución

Para obtener instrucciones detalladas sobre el uso del EA, consulte el manual de usuario disponible

aquí.

Actualice su estrategia de trading hoy mismo con el EA RSI GridMaster - ahora más avanzado, flexible y potente que nunca.

Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta, no dude en enviarme un mensaje privado.

¡Éxito en el trading!







