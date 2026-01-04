Fx Trade Monitor

Fx Trade Monitor - Seguimiento profesional de estrategias y gestión del riesgo

Una potente utilidad gratuita para supervisar las operaciones abiertas/cerradas, visualizar el historial y gestionar el riesgo con alertas avanzadas de reducción. Incluye exportación CSV a Excel.

Fx Trade Monitor es una herramienta esencial diseñada tanto para operadores manuales como para usuarios de EA. Proporciona una visión cristalina del rendimiento de sus operaciones directamente en el gráfico, filtrando por Número Mágico o Comentario. A diferencia de los paneles de información simples, esta herramienta se centra en gran medida en la gestión de riesgos y análisis de rendimiento.

Su uso es totalmente GRATUITO.

Características principales:

1. Cuadro de Mando Profesional

  • Obtenga estadísticas en tiempo real de las operaciones abiertas (recuento, lotes, PnL actual, PnL fijo).
  • Desglose detallado de las Operaciones Cerradas (Largas, Cortas, Ganadoras, Perdedoras).
  • Rastrea el Beneficio Neto y el Total de Operaciones al instante.**Cálculo del Beneficio Neto:** El PnL mostrado siempre refleja su resultado NETO , ya que resta todas las Comisiones eincluye/resta todos los Swaps (Overnight/RolloverFees).

2. Gestión avanzada del riesgo (alertas de reducción)

Proteja su capital con un control profesional de las reducciones. La herramienta calcula su Drawdown en tiempo real en función del capital cerrado.

  • Dos Modos de Cálculo: Elija entre Divisa (importe fijo) o Porcentaje (%) del saldo.
  • Límite de Reducción Inicial: Establece un límite mínimo para su estrategia.
  • Trailing Drawdown Limit: Rastrea su pico más alto de equidad (High-Water Mark). Si la estrategia devuelve demasiado beneficio desde el pico, usted recibe una alerta.
  • Alertas inteligentes: Reciba alertas emergentes y sonoras inmediatamente cuando se supere un límite. El panel cambia de color (Verde/Naranja/Rojo) para reflejar su estado de seguridad.

3. Historial Visual de Operaciones

  • Dibuja automáticamente flechas de Entrada/Salida y líneas de tendencia de conexión para las operaciones históricas en el gráfico.
  • Distingue claramente entre operaciones rentables (Verde) y perdedoras (Rojo).

4. Exportación CSV avanzada (compatible con Excel)

  • Exporte su historial de operaciones con un solo clic.
  • Característica exclusiva: El CSV incluye una columna "Curva de Balance" precalculada. Simplemente abra el archivo en Excel, seleccione esta columna e inserte un Gráfico de Líneas para visualizar instantáneamente la curva de crecimiento de su estrategia.
  • Gestión inteligente de archivos: Crea automáticamente nuevos archivos o sobrescribe los existentes de forma inteligente.

¿A quién va dirigido?

  • Operadores Algo: Utilice el filtro Número Mágico para monitorizar EAs específicos individualmente.
  • Operadores manuales: Utilice el filtro Comentario para etiquetar las operaciones con diferentes estrategias (por ejemplo, "Acción del precio", "Scalp EURUSD", "Operación de noticias"). Realice un seguimiento de su rendimiento diario/semanal para cada método y respete sus límites de riesgo.
  • Operadores de Prop Firm: Utilice la función Trailing Drawdown para practicar el cumplimiento de reglas estrictas de reducción del riesgo.

Parámetros de entrada:

  • Ajustes de Filtro: Filtre por Número Mágico o Comentario.
  • Configuración del panel: Personalice la posición de las esquinas, el tamaño de la fuente y la profundidad del historial.
  • Ajustes de Riesgo: Seleccione la Unidad de Riesgo (Divisa/Porcentaje), establezca los límites de DD Inicial y Final.
  • Configuración de alertas: Activar/desactivar alertas emergentes o sonoras.
  • Configuración de exportación: Opciones de formato decimal para compatibilidad con CSV.

**MAXIMICE ELRENDIMIENTO DE SUS OPERACIONES**

El Fx Trade Monitor es su compañero esencial para un trading disciplinado. Si usted está buscando estrategias para analizar, echa un vistazo a mi cartera de probada Expert Advisor:

**¡Noches de OroEA: El 900% + Performer!

Esta es la estrategia que ha demostrado su fuerza, logrando un rendimiento verificado de más del 900% de crecimiento. ¡Analice sus estadísticas en vivo con el Fx Trade Monitor hoy mismo! Ver el rendimiento:[LINK TO GOLDEN NIGHTS EA]

Ver todas mis herramientas de trading de alto rendimiento:[PÁGINA DE PRODUCTOS]


