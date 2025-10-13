AMD Adaptive MA MT4
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Media Móvil Adaptativa AMD (AAMA)
AAMA es un indicador de media móvil adaptativa para MetaTrader 4 que ajusta automáticamente su capacidad de respuesta según las condiciones del mercado.
Características principales:
-
Media móvil adaptativa basada en el Ratio de Eficiencia de Kaufman – reacciona rápidamente en tendencias y filtra el ruido en mercados laterales
-
Detección automática de las 4 fases del mercado AMD: Acumulación, Markup (subida), Distribución, Markdown (bajada)
-
Adaptación a la volatilidad mediante ATR – ajusta la sensibilidad según las condiciones actuales del mercado
-
Panel de información en tiempo real que muestra la fase detectada, el nivel de confianza y la velocidad de adaptación
-
Sistema multi-indicador integrado: utiliza ADX, RSI y MACD para identificar con precisión las fases del mercado
-
Zonas de referencia Rápida/Lenta (Fast/Slow) para visualizar el comportamiento adaptativo
Uso:
El indicador ajusta automáticamente su velocidad de adaptación — rápido en tendencias fuertes, lento durante consolidaciones. El panel visual ayuda a interpretar la fase actual del mercado. Todos los parámetros (periodos, colores, sensibilidad) son totalmente personalizables según tu estilo de trading.
AMD Adaptive MA MT4 is a smart moving average that adjusts to market conditions,
reacting faster in trends while filtering out noise in sideways markets. It’s lightweight and easy to use.
The built-in info panel provides clear insights that help traders make better decisions,
making it a solid tool for analyzing market direction without cluttering the chart.