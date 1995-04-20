SmartBubbles Accumulation

Indicador de Burbujas — Desaceleración del Precio + Pico de Volumen

Una herramienta visual sencilla que muestra cuadrados de colores en el gráfico cuando el precio se desacelera repentinamente junto con un aumento notable en el volumen.

(Función de relleno con efecto de burbujas concéntricas)

Ayuda a identificar los momentos clave en los que el mercado se prepara para moverse.

Qué hace el indicador:

Detecta los momentos en que el mercado “duda” antes de un movimiento

Muestra dónde entra gran volumen sin un cambio significativo de precio

Ayuda a anticipar posibles rupturas o giros de tendencia

Cómo funciona:

Analiza marcos temporales más pequeños que el del gráfico actual

Detecta velas inusualmente pequeñas (desaceleración del precio)

Comprueba si hay un volumen anormalmente alto (pico de volumen)

Muestra cuadrados verdes (alcistas) o rojos (bajistas)

Ajustes principales:

Sensibilidad del precio: cuanto menor sea el valor, mayor será la sensibilidad

Multiplicador de volumen: cuanto mayor sea el valor, más selectiva será la detección

Tamaño de las burbujas: ajusta la visibilidad del indicador

Por qué es útil:

Simple y visual

Sin cálculos complicados

Destaca configuraciones interesantes del mercado

Totalmente personalizable

Ideal para operar en rangos, rupturas o para comprender mejor la dinámica del mercado.



