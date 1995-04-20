Iceblock Volume
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versión: 1.1
- Actualizado: 5 diciembre 2025
Frase corta:
Iceblock — indicador MT4 que identifica clusters de alto volumen con poco movimiento de precio (comportamiento tipo iceberg).
TF:
Funciona en todos los marcos temporales (M1 a D1).
Par:
Compatible con Forex, índices, oro y CFDs.
Ajustes:
VolumeLookback – velas para calcular volumen medio
VolumeThreshold – multiplicador para detectar volumen anormal
ClusterSize – número de velas cercanas para confirmar un cluster
RangeComparisonPeriod – periodo para promediar rangos (high–low)
Conclusión breve:
Iceblock resalta zonas con actividad de trading elevada y pequeño rango de precio — similar a órdenes iceberg, usando solo volumen y precio. Las flechas señalan actividad inusual, no señales de trading.