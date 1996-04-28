MTF Trend Dashboard MT5

MTF TREND DASHBOARD - Analizador de Tendencias Multitimeframe

Un potente panel visual que muestra la dirección de la tendencia en 7 marcos temporales simultáneamente (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1).

=== CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ===

Detección de tendencia en tiempo real usando cruce de EMAs

Valores de RSI con colores de sobrecompra/sobreventa

Barras dinámicas de fuerza de tendencia

Señal de sesgo del mercado (Strong Buy/Sell, Bias, Weak, Neutral)

Visualización en vivo de Spread, ATR, Bid/Ask

Tema oscuro moderno con colores neón personalizables

Tamaño del panel escalable (50–200%)

Movible a cualquier esquina del gráfico

=== SEÑALES ===

BUY: Media rápida > Media lenta + RSI > 50

SELL: Media rápida < Media lenta + RSI < 50

La fuerza de la señal se basa en la relación MA/ATR

=== PERSONALIZACIÓN ===

Periodos de medias rápidas/lentas

Periodo de RSI

Periodo de ATR

Todos los colores del panel

Posición y escala del panel

=== USO RECOMENDADO ===

Ideal para estrategias seguidoras de tendencia. Use confluencia de marcos temporales superiores (4+ señales alineadas) para entradas más fuertes. Funciona en todos los símbolos y marcos temporales.

Sin repaint. Ligero. Actualiza cada 500 ms.