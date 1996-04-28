MTF Trend Dashboard MT5
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
MTF TREND DASHBOARD - Analizador de Tendencias Multitimeframe
Un potente panel visual que muestra la dirección de la tendencia en 7 marcos temporales simultáneamente (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1).
=== CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ===
-
Detección de tendencia en tiempo real usando cruce de EMAs
-
Valores de RSI con colores de sobrecompra/sobreventa
-
Barras dinámicas de fuerza de tendencia
-
Señal de sesgo del mercado (Strong Buy/Sell, Bias, Weak, Neutral)
-
Visualización en vivo de Spread, ATR, Bid/Ask
-
Tema oscuro moderno con colores neón personalizables
-
Tamaño del panel escalable (50–200%)
-
Movible a cualquier esquina del gráfico
=== SEÑALES ===
BUY: Media rápida > Media lenta + RSI > 50
SELL: Media rápida < Media lenta + RSI < 50
La fuerza de la señal se basa en la relación MA/ATR
=== PERSONALIZACIÓN ===
-
Periodos de medias rápidas/lentas
-
Periodo de RSI
-
Periodo de ATR
-
Todos los colores del panel
-
Posición y escala del panel
=== USO RECOMENDADO ===
Ideal para estrategias seguidoras de tendencia. Use confluencia de marcos temporales superiores (4+ señales alineadas) para entradas más fuertes. Funciona en todos los símbolos y marcos temporales.
Sin repaint. Ligero. Actualiza cada 500 ms.