MTF Trend Dashboard MT5

MTF TREND DASHBOARD - Analizador de Tendencias Multitimeframe

Un potente panel visual que muestra la dirección de la tendencia en 7 marcos temporales simultáneamente (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1).

=== CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ===

  • Detección de tendencia en tiempo real usando cruce de EMAs

  • Valores de RSI con colores de sobrecompra/sobreventa

  • Barras dinámicas de fuerza de tendencia

  • Señal de sesgo del mercado (Strong Buy/Sell, Bias, Weak, Neutral)

  • Visualización en vivo de Spread, ATR, Bid/Ask

  • Tema oscuro moderno con colores neón personalizables

  • Tamaño del panel escalable (50–200%)

  • Movible a cualquier esquina del gráfico

=== SEÑALES ===

BUY: Media rápida > Media lenta + RSI > 50
SELL: Media rápida < Media lenta + RSI < 50
La fuerza de la señal se basa en la relación MA/ATR

=== PERSONALIZACIÓN ===

  • Periodos de medias rápidas/lentas

  • Periodo de RSI

  • Periodo de ATR

  • Todos los colores del panel

  • Posición y escala del panel

=== USO RECOMENDADO ===

Ideal para estrategias seguidoras de tendencia. Use confluencia de marcos temporales superiores (4+ señales alineadas) para entradas más fuertes. Funciona en todos los símbolos y marcos temporales.

Sin repaint. Ligero. Actualiza cada 500 ms.


