Nexus Signal System

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Nexus Signal System es un indicador para MT4 que combina 12 criterios técnicos para generar señales de trading. El sistema analiza la confluencia de múltiples factores (tendencia, momentum, volumen, zonas de soporte/resistencia) antes de validar una señal, lo que reduce el número de señales falsas en comparación con los indicadores que usan un solo criterio.

CRITERIOS DE ANÁLISIS (Puntuación 0–15):

  • Detección de patrones (pin bars, engulfing)

  • Análisis Multi-Timeframe (confirmación de tendencia en marcos superiores)

  • ADX Market Regime (evita mercados sin tendencia)

  • Zonas de Soporte/Resistencia (puntos swing automáticos)

  • Medias Móviles 20/50/200 (alineación de tendencia)

  • RSI 14 períodos (momentum)

  • Volumen relativo (confirmación institucional)

  • ATR (volatilidad)

FUNCIONALIDADES:

  • Señales con puntuación de calidad transparente (0–15)

  • Detección automática de zonas S/R y visualización en gráfico

  • Señales preliminares (vela actual) y confirmadas (vela cerrada)

  • Stop Loss y Take Profit calculados con ATR

  • Panel con información de mercado en tiempo real

  • 8 temas de color para personalización visual

  • 56 parámetros configurables para adaptar a tu estilo de trading

USO:

  1. INSTALACIÓN: Compilar en MetaEditor y cargar en el gráfico

  2. PARÁMETROS CLAVE:

    • Min_Signal_Score : Define el umbral mínimo de calidad (por defecto 6.5/15)

    • MTF_Timeframe : Timeframe de confirmación (por defecto H4)

    • Color_Theme : Elegir entre 8 temas visuales

  3. INTERPRETACIÓN:

    • Puntuación alta (≥8) = Más criterios validados = Mayor probabilidad

    • Puntuación baja (≤6) = Menos criterios = Menor probabilidad

    • [Score] entre corchetes = Señal preliminar, puede cambiar

    • Puntuación sin corchetes = Señal confirmada, no cambiará

  4. TRADING:

    • El indicador NO coloca órdenes automáticamente

    • El usuario decide si entrar según su estrategia

    • Respetar gestión de riesgo (1–2% por operación recomendado)

    • Probar en demo antes de operar en real

ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

  • Ningún indicador garantiza ganancias

  • El pasado no predice el futuro

  • Resultados variables según condiciones de mercado

  • Requiere comprensión de trading (no para principiantes absolutos)

  • Debe combinarse con gestión de riesgo adecuada

  • Se recomienda fuertemente probar en demo antes de usar en real

REQUISITOS TÉCNICOS:

  • MetaTrader 4 (Build 1355 o superior)

  • Conocimientos básicos de MT4 y trading Forex

  • Windows (fuente Consolas requerida, instalada por defecto)

TIMEFRAMES RECOMENDADOS: H1, H4 para mejor ratio señal/calidad


FREE
