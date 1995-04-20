Nexus Signal System
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versión: 6.0
- Activaciones: 5
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Nexus Signal System es un indicador para MT4 que combina 12 criterios técnicos para generar señales de trading. El sistema analiza la confluencia de múltiples factores (tendencia, momentum, volumen, zonas de soporte/resistencia) antes de validar una señal, lo que reduce el número de señales falsas en comparación con los indicadores que usan un solo criterio.
CRITERIOS DE ANÁLISIS (Puntuación 0–15):
Detección de patrones (pin bars, engulfing)
Análisis Multi-Timeframe (confirmación de tendencia en marcos superiores)
ADX Market Regime (evita mercados sin tendencia)
Zonas de Soporte/Resistencia (puntos swing automáticos)
Medias Móviles 20/50/200 (alineación de tendencia)
RSI 14 períodos (momentum)
Volumen relativo (confirmación institucional)
ATR (volatilidad)
FUNCIONALIDADES:
Señales con puntuación de calidad transparente (0–15)
Detección automática de zonas S/R y visualización en gráfico
Señales preliminares (vela actual) y confirmadas (vela cerrada)
Stop Loss y Take Profit calculados con ATR
Panel con información de mercado en tiempo real
8 temas de color para personalización visual
56 parámetros configurables para adaptar a tu estilo de trading
USO:
INSTALACIÓN: Compilar en MetaEditor y cargar en el gráfico
PARÁMETROS CLAVE:
Min_Signal_Score : Define el umbral mínimo de calidad (por defecto 6.5/15)
MTF_Timeframe : Timeframe de confirmación (por defecto H4)
Color_Theme : Elegir entre 8 temas visuales
INTERPRETACIÓN:
Puntuación alta (≥8) = Más criterios validados = Mayor probabilidad
Puntuación baja (≤6) = Menos criterios = Menor probabilidad
[Score] entre corchetes = Señal preliminar, puede cambiar
Puntuación sin corchetes = Señal confirmada, no cambiará
TRADING:
El indicador NO coloca órdenes automáticamente
El usuario decide si entrar según su estrategia
Respetar gestión de riesgo (1–2% por operación recomendado)
Probar en demo antes de operar en real
ADVERTENCIAS IMPORTANTES:
Ningún indicador garantiza ganancias
El pasado no predice el futuro
Resultados variables según condiciones de mercado
Requiere comprensión de trading (no para principiantes absolutos)
Debe combinarse con gestión de riesgo adecuada
Se recomienda fuertemente probar en demo antes de usar en real
REQUISITOS TÉCNICOS:
MetaTrader 4 (Build 1355 o superior)
Conocimientos básicos de MT4 y trading Forex
Windows (fuente Consolas requerida, instalada por defecto)
TIMEFRAMES RECOMENDADOS: H1, H4 para mejor ratio señal/calidad