CustomBreakout

Range Breakout EA - Descripción Simple

Concepto
Un robot de trading automatizado para MetaTrader 5 que explota las rupturas de rango con dos periodos clave:

Características

  • Gestión automática de las horas de mercado

  • Stop Loss y Take Profit personalizables

  • Trailing Stop inteligente

  • Modo de prueba integrado para simulación

  • Registros detallados para supervisión

Cómo funciona

  • Registra los precios extremos al comienzo del día

  • Espera a que se produzca una ruptura del rango secundario

  • Abre una posición en la dirección de la ruptura

  • Gestiona automáticamente la operación (SL/TP/Trailing Stop)

    El primer rango (Rango Principal) se utiliza para determinar los niveles potenciales de negociación:

    • El máximo de este rango establece el nivel para una posible orden de compra.

    • El mínimo de este rango establece el nivel para una posible orden de venta.
      En esta fase no se ejecuta ninguna operación; sólo se definen los niveles.

    El segundo rango (Breakout Range) se utiliza para desencadenar la ejecución de la operación:

    • Si el precio rompe por encima del rango de ruptura, el EA abre una orden de compra en el nivel definido por el primer rango.

    • Si el precio rompe por debajo del rango de ruptura, el EA abre una orden de venta al nivel definido por el primer rango.

    En resumen: el primer rango establece los niveles potenciales de operación, y el segundo rango decide cuándo se ejecuta realmente la operación.

¿Para quién es?

  • Principiantes: Fácil de configurar

  • Operadores con experiencia: Parámetros avanzados disponibles

  • Todos los operadores que busquen una estrategia de ruptura fiable

Ventajas

  • Totalmente automatizada

  • Sin martingala

  • Una posición al día

  • Se adapta automáticamente al horario de negociación

  • Listo para operar en 2 minutos


