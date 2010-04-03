CustomBreakout
- Asesores Expertos
- Vincent Jose Proenca
- Versión: 1.2
Range Breakout EA - Descripción Simple
Concepto
Un robot de trading automatizado para MetaTrader 5 que explota las rupturas de rango con dos periodos clave:
Características
-
Gestión automática de las horas de mercado
-
Stop Loss y Take Profit personalizables
-
Trailing Stop inteligente
-
Modo de prueba integrado para simulación
-
Registros detallados para supervisión
Cómo funciona
-
Registra los precios extremos al comienzo del día
-
Espera a que se produzca una ruptura del rango secundario
-
Abre una posición en la dirección de la ruptura
-
Gestiona automáticamente la operación (SL/TP/Trailing Stop)
El primer rango (Rango Principal) se utiliza para determinar los niveles potenciales de negociación:
-
El máximo de este rango establece el nivel para una posible orden de compra.
-
El mínimo de este rango establece el nivel para una posible orden de venta.
En esta fase no se ejecuta ninguna operación; sólo se definen los niveles.
El segundo rango (Breakout Range) se utiliza para desencadenar la ejecución de la operación:
-
Si el precio rompe por encima del rango de ruptura, el EA abre una orden de compra en el nivel definido por el primer rango.
-
Si el precio rompe por debajo del rango de ruptura, el EA abre una orden de venta al nivel definido por el primer rango.
En resumen: el primer rango establece los niveles potenciales de operación, y el segundo rango decide cuándo se ejecuta realmente la operación.
-
¿Para quién es?
-
Principiantes: Fácil de configurar
-
Operadores con experiencia: Parámetros avanzados disponibles
-
Todos los operadores que busquen una estrategia de ruptura fiable
Ventajas
-
Totalmente automatizada
-
Sin martingala
-
Una posición al día
-
Se adapta automáticamente al horario de negociación
-
Listo para operar en 2 minutos