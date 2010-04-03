CustomBreakout

Registra los precios extremos al comienzo del día

Espera a que se produzca una ruptura del rango secundario

Abre una posición en la dirección de la ruptura

Gestiona automáticamente la operación (SL/TP/Trailing Stop)





El primer rango (Rango Principal) se utiliza para determinar los niveles potenciales de negociación:

El máximo de este rango establece el nivel para una posible orden de compra .

El mínimo de este rango establece el nivel para una posible orden de venta.

En esta fase no se ejecuta ninguna operación; sólo se definen los niveles.

El segundo rango (Breakout Range) se utiliza para desencadenar la ejecución de la operación:

Si el precio rompe por encima del rango de ruptura , el EA abre una orden de compra en el nivel definido por el primer rango.

Si el precio rompe por debajo del rango de ruptura, el EA abre una orden de venta al nivel definido por el primer rango.

En resumen: el primer rango establece los niveles potenciales de operación, y el segundo rango decide cuándo se ejecuta realmente la operación.



