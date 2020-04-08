Anchored VWAP with Alerts

El VWAP Anclado es una variación del VWAP tradicional, donde el cálculo del indicador comienza desde un punto específico en el tiempo (el ancla), en lugar de calcularse desde el inicio de la sesión de negociación o un intervalo de tiempo fijo. Esto puede ser útil para los traders que desean evaluar el comportamiento del precio en relación con el volumen a partir de eventos específicos, como una noticia importante, el inicio de una tendencia o un evento técnico, como la ruptura de un nivel de soporte o resistencia.

El indicador funciona en Forex, acciones e índices.

Es posible agregar múltiples instancias en el mismo gráfico y modificar el ancla de cada VWAP con un clic.

Active alertas cuando el precio alcance el VWAP.

El VWAP es "magnético": con el mouse sobre la vela, se auto-configura en HIGH; en el centro, en TYPICAL; y debajo de la vela, en LOW.