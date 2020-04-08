Anchored VWAP with Alerts

El VWAP Anclado es una variación del VWAP tradicional, donde el cálculo del indicador comienza desde un punto específico en el tiempo (el ancla), en lugar de calcularse desde el inicio de la sesión de negociación o un intervalo de tiempo fijo. Esto puede ser útil para los traders que desean evaluar el comportamiento del precio en relación con el volumen a partir de eventos específicos, como una noticia importante, el inicio de una tendencia o un evento técnico, como la ruptura de un nivel de soporte o resistencia.

El indicador funciona en Forex, acciones e índices.

Es posible agregar múltiples instancias en el mismo gráfico y modificar el ancla de cada VWAP con un clic.

Active alertas cuando el precio alcance el VWAP.

El VWAP es "magnético": con el mouse sobre la vela, se auto-configura en HIGH; en el centro, en TYPICAL; y debajo de la vela, en LOW.


Video Anchored VWAP with Alerts
Productos recomendados
Precision Data Extractor LWMA
Darian Michael Peelar
Utilidades
Presentamos el Extractor de Datos de Precisión: LWMA , una utilidad MQL5 diseñada para traders, analistas y quants que necesitan datos históricos precisos para construir conjuntos de datos robustos. Esta herramienta le permite extraer selectivamente datos históricos de precios e indicadores -Media Móvil Ponderada Lineal (LWMA )- de múltiples precios aplicados, marcos temporales y periodos, y luego almacenarlos en formato CSV , facilitando su introducción en modelos de aprendizaje automático , al
Intraday Vwap Orion
Joao Paulo Botelho Silva
Indicadores
Teoría El VWAP es una media móvil ponderada por volumen, que aporta mayor relevancia a los precios. El cálculo base del VWAP sigue la fórmula clásica descrita en Investopedia (https://www.investopedia.com/terms/v/vwap.asp) . VWAP = suma(precio típico[i]*volumen[i]) / suma(volumen[i]) Funcionalidades Orion Intraday VWAP innova al permitir al usuario elegir entre los periodos convencionales Diario, Semanal y Mensual, teniendo también la opción de calcular el indicador Intradía, como se utiliza e
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
VWAP Daily
Anton Polkovnikov
Indicadores
Indicador del precio medio ponderado o VWAP. El conocido VWAP estándar con el comienzo del día se añade con la función de seleccionar la periodización. Se puede calcular tanto cada día como en otros periodos. También el indicador permite excluir el volumen del cálculo, lo que permitirá utilizarlo en las criptodivisas y forex. Hay una alerta para un cruce de precios VWAP. Hay 1 y 2 desviación estándar. Ajustes: Volumen: activar y desactivar el volumen en el mecanismo de cálculo. Período: selecció
Visual Volatility Clustering mt5
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador Visual Volatility Clustering agrupa el mercado en función de la volatilidad. El indicador no redibuja y proporciona datos precisos, no utiliza precios de cierre. Utiliza los precios de apertura o los máximos o mínimos de la barra anterior completada. Por lo tanto, toda la información será clara e inequívoca. La esencia del indicador es dividir el mercado de precios en ciertas áreas de acuerdo con un tipo similar de volatilidad. Esto se puede hacer de cualquier manera. En este ejemp
VWAP Volume Weighted Average Price MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Compre 1 y llévese 1 gratis Principales características y ventajas de VWAP 1. Muestra el "Precio verdadero" o "Precio de consenso". Esta es su característica más importante. Mientras que una Media Móvil Simple (MA) da el mismo peso a cada precio, el VWAP nos dice cuál es realmente el precio medio, basándose en dónde la mayoría del dinero (volumen) acordó operar. Ejemplo: Si el precio de 100 tuvo 1.000.000 de acciones negociadas, pero el precio de 101 sólo tuvo 100 acciones negociadas... El V
Precision Data Extractor SMMA
Darian Michael Peelar
Utilidades
Presentamos el Extractor de Datos de Precisión: SMMA , una utilidad MQL5 diseñada para operadores, analistas y cuantos que necesitan datos históricos precisos para construir conjuntos de datos sólidos. Esta herramienta le permite extraer de forma selectiva datos históricos de precios e indicadores -Media Móvil Suavizada (SMMA )- de múltiples precios aplicados, marcos temporales y periodos , y luego almacenarlos en formato CSV , facilitando su introducción en modelos de aprendizaje automático, al
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicadores
El indicador destaca los puntos que un operador profesional ve en los indicadores ordinarios. VisualVol muestra visualmente diferentes indicadores de volatilidad en una única escala y una alineación común. Destaca el exceso de indicadores de volumen en color. Al mismo tiempo, se puede visualizar el Tick y el Volumen Real, el Rango Real, el ATR, el tamaño de la vela y el retorno (diferencia apertura-cierre). Gracias a VisualVol, podrá ver los periodos del mercado y el momento adecuado para las d
FREE
Start Vwap Custom Midas
Ricardo Almeida Branco
5 (3)
Indicadores
Atención: Nueva actualización- ¡4 importantes mejoras prácticas! 1) Alarma 2) Valor de texto Midas 3) Panel de clics 4) Puede conectarse a un EA para funcionar en modo semiautomático Atención - Este indicador no funciona perfectamente en backtest debido a las peculiaridades de MT5 (Lectura de hotkeys o clicks del panel) . Mi sugerencia es que pruebe Vwap Midas automático que tiene un funcionamiento automático para analizar el cálculo y luego comprar Inicio si usted piensa que el indicador se a
Stackable VWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.5 (4)
Indicadores
El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada habitualmente por los grandes operadores que indica el precio medio al que se ha negociado un símbolo a lo largo del día. Se basa tanto en el volumen como en el precio. Adicionalmente ponemos en este indicador el MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). Para aquellos que no conocen el uso y la importancia de este indicador recomiendo un gran artículo sobre este tema en Investopedia (https://www.investop
FREE
Precision Data Extractor RSI
Darian Michael Peelar
Utilidades
Presentamos Precision Data Extractor: RSI , una utilidad MQL5 diseñada para operadores, analistas y cuantos que necesitan datos históricos precisos para construir conjuntos de datos sólidos. Esta herramienta le permite extraer selectivamente datos históricos de precios e indicadores -Índice de Fuerza Relativa ( RSI )- de múltiples precios aplicados, marcos temporales y periodos , y luego almacenarlos en formato CSV , facilitando su introducción en modelos de aprendizaje automático, algoritmos de
VWAP Indicator MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicadores
Descripción : VWAP (Volume-Weighted Average Price) es la relación entre el valor negociado y el volumen total negociado en un horizonte temporal determinado. Es una medida del precio medio al que se negocia durante el horizonte de negociación. Leer más. Todos los Símbolos y Todos los Plazos son soportados. Entradas del Indicador : Modo VWAP : Modo de Cálculo VWAP. Opciones seleccionables : Individual,Sesión,Diario,Semanal,Mensual Volúmenes : Volúmenes Reales,Volúmenes Tick Tipo de Precio
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicadores
Descripción :  nos complace presentar nuestro nuevo indicador gratuito basado en uno de los indicadores profesionales y populares en el mercado de divisas (PSAR). Este indicador es una nueva modificación del indicador Parabolic SAR original. En el indicador pro SAR puede ver el cruce entre puntos y el gráfico de precios. el cruce no es una señal, pero habla sobre el final del potencial de movimiento, puede comenzar a comprar con un nuevo punto azul y colocar un límite de pérdidas un atr antes
FREE
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Automatic Vwap Midas
Ricardo Almeida Branco
5 (1)
Indicadores
El Indicador 3 Vwap Automático (Midas) puede ser utilizado por los estudiosos del Precio y el Volumen para trazar el movimiento de los impulsores del mercado. Traza automáticamente 3 Vwaps, dos de los cuales son dinámicos y se actualizarán a lo largo del día si surgen nuevos máximos o nuevos mínimos. El tercer Vwap es diario y puede ayudar si la tendencia es alcista o bajista. Además, se insertó un indicador auxiliar que traza (también dinámico) puntos de interés con precios OHLC (Apertura, Máxi
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume Profile Density V2.40 Muestra la distribución del volumen por nivel de precio, revelando zonas de interés institucional. A diferencia del volumen clásico (por tiempo), indica dónde se concentró realmente el volumen. Conceptos clave: Barras horizontales = volumen negociado por precio Barra más larga → mayor volumen Zonas rojas = soportes y resistencias importantes Usos principales: Identificar soportes/resistencias reales Determinar el POC (Point of Control) Definir la Área de Valor (70 %
FREE
Percentage range consolidation
Diego De Cesaro
Indicadores
Consolidación del rango porcentual Percentage Range Consolid ation es un potente indicador diseñado para identificar zonas de consolidación de precios basadas en cambios porcentuales a lo largo del tiempo. Ideal para operadores que buscan detectar zonas de compresión de la volatilidad y posibles puntos de ruptura. Características principales: Identifica hasta 3 zonas de consolidación simultáneas, cada una configurable de forma independiente. Cálculo basado en la variación porcentual entre el máx
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
Moving VVC mt5
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador Visual Volatility Clustering agrupa el mercado en función de la volatilidad. El indicador no redibuja y proporciona datos precisos, no utiliza precios de cierre. Utiliza los precios de apertura o los máximos o mínimos de la barra anterior completada. Por lo tanto, toda la información será clara e inequívoca. La esencia del indicador es dividir el mercado de precios en ciertas áreas de acuerdo con un tipo similar de volatilidad. Esto se puede hacer de cualquier manera. En este ejemp
Midas VWAP
Paulo Henrique Faquineli Garcia
4 (2)
Indicadores
El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada habitualmente por los grandes operadores que indica el precio medio al que se ha negociado un símbolo a lo largo del día. Se basa tanto en el volumen como en el precio. Este indicador contiene el VWAP Diario y el VWAP de MIDAS, lo que significa que usted puede anclar el inicio de los cálculos de MIDAS y, por lo tanto, podrá utilizar esta metodología para estudiar los movimientos de precio versus volumen despu
FREE
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
Indicadores
Volumen Weis Blanco Este indicador muestra la suma del volumen en cada onda, alcista o bajista, tal como fue idealizado por David Weis , pero trae un agregado importante , que es la marcación de la barra con mayor volumen de la onda (Barra Blanca)! En la codificación del indicador, se buscó optimizar el código para que requiera el mínimo procesamiento durante su uso y no sobrecargue el mt5. El indicador puede ser utilizado para el análisis y estudio pre-trading, donde el trader analiza posibl
Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El indicador Niveles de Defensa de Flujo Real es una herramienta patentada diseñada para identificar y trazar zonas de precios significativas y de alta convicción directamente en su gráfico principal de operaciones. Utiliza un análisis dinámico basado en el volumen para determinar dónde el mercado ha demostrado previamente la mayor defensa o concentración de actividad . Estas líneas trazadas sirven como niveles dinámicos de soporte y resistencia , destacando los precios en los que es más probabl
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
Asesores Expertos
https://t.me/mql5_neuroExt versión actual Señal https://www.mql5.com/ru/signals/1511461 Puede utilizar cualquier herramienta. Las bases se crearán automáticamente al inicio del Aprendizaje. Si necesitas empezar el aprendizaje desde 0 - simplemente borra los archivos base. Depósito inicial - desde 200 ye. Opciones: ¡NO INTENTE PROBAR SIN EL ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL! es suficiente que el gráfico de balance después del entrenamiento sea horizontal. generar una base de entrenamiento es ex
FREE
Weis Wave Double Side
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El indicador lateral Weis Wave Bouble para MT5 es parte del conjunto de herramientas (Wyckoff Academy Wave Market) El indicador lateral Weis Wave Bouble para MT5 se creó en base al ya establecido Weis Wave creado por David Weis. El indicador Weis Wave Double Side lee el mercado en ondas como se hizo por R. Wyckoff en 1900. Ayuda a identificar esfuerzo x resultado, causa y efecto, oferta y demanda. Su diferencial es que se puede utilizar por debajo del eje cero, mejorando aún más más lectura del
Fractal Momentum Analyzer
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Analizador de Momento Fractal: Descifre la estructura oculta del mercado Descubra una nueva dimensión del análisis de mercado con el Analizador de Momento Fractal. Mientras que los indicadores tradicionales miden el precio y el volumen, esta poderosa herramienta va más allá, cuantificando la complejidad subyacente y la estructura geométrica de los movimientos del mercado. Por sólo 30 $, puede obtener una ventaja única al comprender la naturaleza misma de la acción del precio antes de que se prod
VWAP and MVWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (7)
Indicadores
El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada habitualmente por los grandes operadores que indica el precio medio al que se ha negociado un símbolo a lo largo del día. Se basa tanto en el volumen como en el precio. Adicionalmente ponemos en este indicador el MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). Para aquellos que no conocen el uso y la importancia de este indicador recomiendo un gran artículo sobre este tema en Investopedia (https://www.investope
FREE
B4S BidLine CandleTimer
Henry Waribu Macharia
Indicadores
Presentación del B4S BidLine CandleTimer Un indicador perspicaz que combina la visualización de la línea de oferta en tiempo real con un temporizador dinámico de cuenta atrás. Obtenga una ventaja competitiva en sus operaciones mientras se mantiene informado sobre el tiempo restante hasta que comience la siguiente vela, todo ello visualizado perfectamente en su gráfico. ¿Por qué B4S BidLine CandleTimer? Libere el potencial de su estrategia de trading con el B4S BidLine CandleTimer. He aquí por qu
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indicadores
Velas Delta + CVD & CVD Indicador de flujo de órdenes que combina Delta (compra-venta), Delta de volumen acumulado (CVD) y un sistema único de velas sintéticas basado en CVD. Muestra la presión de compra/venta, la agresividad del volumen y los cambios de impulso con el histograma Delta opcional, la línea CVD y las velas combinadas CVD+Delta. Útil para scalping, trading intradía, detección de divergencias y comprensión del dominio comprador/vendedor. Visión general El indicador Delta + CVD y
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario