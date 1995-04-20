Price Action Signals

Reglas de entrada, stop loss y toma de beneficios

Nivel de Entrada

Mínimo de la vela de señal - (ATR × Buffer).

Máximo de la vela de señal + (ATR × Buffer).

Calculado a partir del High/Low de la vela de señal más un buffer ATR .

Stop Loss (SL)

High de la vela de señal + (ATR × Buffer).

Mínimo de la vela de señal - (ATR × Buffer).

Colocado más allá del extremo opuesto de la vela de señal con el mismo buffer ATR .

Take Profit (TP)

Ejemplo: Si el riesgo = 20 pips, TP = 30 pips.

Ejemplo de operación

🔹 EURUSD, marco temporal H1

Vela envolvente detectada (bajista).

Entrada = mínimo de la vela - (ATR × 0.1) → 1.1230

Stop Loss = Vela Alta + (ATR × 0.1) → 1.1260

Riesgo = 30 pips

Objetivo = Entrada - (Riesgo × 1,5) → 1,1185

Resultado: Clara configuración de Venta con SL y TP predefinidos.

✅ Por qué los traders adoran este panel de control

No hay necesidad de escanear manualmente 20+ gráficos.

Cada señal es evaluada por estrictas reglas de acción del precio .

El panel muestra instantáneamente la decisión de compra/venta , entrada , SL , TP y % de ganancia .

El riesgo siempre se define antes de entrar en una operación.

Con el Panel de Estrategias de Acción del Precio, usted no sólo ve patrones de velas, sino que obtiene un plan de operación completo con dirección + entrada + gestión del riesgo.





Preguntas frecuentes (FAQ)

P1: ¿En qué mercados funciona este indicador?

👉 F unciona en Forex mayores, menores, cruces y Oro (XAUUSD). También puede añadir símbolos personalizados.

P2: ¿Qué marco de tiempo es el mejor?

👉 Plazos recomendados: H1, H4 y Diario para obtener señales fiables de la acción del precio.

P3: ¿Se repinta?

👉 No. Las señales se basan únicamente en velas cerradas. Una vez generadas, permanecen fijas.

P4: ¿Puedo personalizar el tamaño del tablero?

👉 S í. La anchura y la altura del panel son totalmente ajustables en las entradas.

P5: ¿Qué es el "Win %"?

👉 El Win % se calcula comprobando las señales pasadas y simulando si el TP o el SL se habrían alcanzado primero.

P6: ¿Este indicador abre operaciones automáticamente?

👉 No. Esto es sólo un tablero de señales. Para operaciones automáticas, puede solicitar una versión EA.

P7: ¿Qué muestra la columna Análisis?

👉 Muestra el patrón exacto detectado (por ejemplo, Bullish Engulf, Bearish Pin Bar) y la referencia del período ATR.

P8: ¿Puedo analizar símbolos personalizados?

👉 S í. Puede añadir su propia lista de símbolos en la configuración de entrada.

P9: ¿Se ralentizará MT4?

👉 No. El escaneo está optimizado y se actualiza sólo cada pocos segundos.

Q10: ¿Puedo usarlo para scalping?

👉 S í. Los patrones de acción del precio funcionan bien para scalpers en M15-H1, y para swing traders en H4-D1.

P11: ¿Cómo calcula la entrada, el SL y el TP?

👉 Basado en el buffer ATR + candlestick high/low con ratio Riesgo/Recompensa configurable.

Q12: ¿Puedo ajustar la configuración de ATR?

👉 S í. El periodo ATR y el tamaño del buffer son ajustables en las entradas.

P13: ¿Me avisa?

👉 El panel de control destaca las configuraciones al instante; se pueden añadir alertas de sonido/notificación en futuras actualizaciones.

P14: ¿Puedo hacer backtest con esto?

👉 S í. Puedes hacer backtest visualmente desplazándote por los gráficos o usando el probador de estrategias en modo visual.

P15: ¿Quién debería usar esto?

👉 Traders que confían en la confirmación de la acción del precio, y quieren un escáner multisímbolo para ahorrar tiempo.

⚡ Ahorra horas de análisis de gráficos - ¡Opera sólo con configuraciones de acción del precio de alta probabilidad!

Descargue hoy mismo el panel de estrategias de acción del precio y empiece a operar de forma más inteligente.