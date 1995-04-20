Price Action Signals

Price Action Strategies Dashboard - Escáner de Señales Multi-Par (Compra/Venta con Entrada, SL & TP)

El Tablero de Estrategias de Acción del Precio es un completo escáner multi-par que detecta 10 poderosas estrategias de velas y al instante le dice si Comprar o Vender, junto con los niveles de Entrada, Stop Loss y Take Profit.

En lugar de adivinar, obtendrá reglas precisas para que pueda operar la acción del precio con confianza.

Condiciones de negociación

El panel de control evalúa 10 configuraciones de acción del precio y las convierte en señales de Compra o Venta:

  1. Pin Bar Reversal
    • Comprar: Mecha inferior larga, cuerpo pequeño en la parte superior del rango (pin alcista).
    • Vender: Mecha superior larga, cuerpo pequeño en la parte inferior del rango (clavija bajista).
  2. Ruptura de barra interior
    • Compra: La vela actual cierra dentro del rango de la vela anterior, tendencia alcista.
    • Vender: La vela actual cierra dentro del rango de la vela anterior, tendencia bajista.
  3. Vela envolvente
    • Comprar: La vela alcista envuelve completamente a la vela bajista anterior.
    • Vender: La vela bajista envuelve completamente a la vela alcista anterior.
  4. Doji Reversal
    • Comprar: Doji de cuerpo pequeño después de una vela bajista → reversión al alza.
    • Venta: Doji de cuerpo pequeño después de una vela alcista → inversión a la baja.
  5. Estrella matutina / vespertina
    • Comprar: Vela bajista → vela de indecisión pequeña → vela alcista.
    • Venta: Vela alcista → vela de indecisión pequeña → vela bajista.
  6. Martillo / Hombre Colgante
    • Comprar: Martillo con sombra inferior larga cerca de la parte inferior de la tendencia.
    • Venta: Hombre Colgante / Estrella Fugaz con larga sombra superior cerca de la parte superior.
  7. Tres Soldados Blancos / Tres Cuervos Negros
    • Comprar: Tres cierres alcistas fuertes consecutivos pisando al alza.
    • Venta: Tres cierres bajistas fuertes consecutivos pisando a la baja.
  8. Fakey Pattern (Falsa ruptura)
    • Comprar: Barra interior → ruptura falsa por debajo → cierre de nuevo dentro del rango.
    • Vender: Dentro de la barra → falsa ruptura por encima → cierre dentro del rango.
  9. Soporte/Resistencia Flip (S/R Flip)
    • Comprar: Se rompe la resistencia anterior y se vuelve a probar como soporte.
    • Vender: Se rompe el soporte anterior y se vuelve a probar como resistencia.
  10. Orden de ruptura de bloque
  • Compra: Ruptura alcista después de una vela de bloqueo de orden bajista.
  • Venta: Ruptura bajista después de una vela de bloqueo de orden alcista.

Reglas de entrada, stop loss y toma de beneficios

Nivel de Entrada

  • Calculado a partir del High/Low de la vela de señal más un buffer ATR.
    • Entrada de Compra: Máximo de la vela de señal + (ATR × Buffer).
    • Entrada de Venta: Mínimo de la vela de señal - (ATR × Buffer).

Stop Loss (SL)

  • Colocado más allá del extremo opuesto de la vela de señal con el mismo buffer ATR.
    • Buy SL: Mínimo de la vela de señal - (ATR × Buffer).
    • Sell SL: High de la vela de señal + (ATR × Buffer).

Take Profit (TP)

  • Calculado utilizando una relación Riesgo:Recompensa (por defecto 1:1,5).
    • Ejemplo: Si el riesgo = 20 pips, TP = 30 pips.
    • Comprar TP: Entrada + (distancia SL × RR).
    • TP de venta: Entrada - (distancia SL × RR).

Ejemplo de operación

🔹 EURUSD, marco temporal H1

  • Vela envolvente detectada (bajista).
  • Entrada = mínimo de la vela - (ATR × 0.1) → 1.1230
  • Stop Loss = Vela Alta + (ATR × 0.1) → 1.1260
  • Riesgo = 30 pips
  • Objetivo = Entrada - (Riesgo × 1,5) → 1,1185

Resultado: Clara configuración de Venta con SL y TP predefinidos.

Por qué los traders adoran este panel de control

  • No hay necesidad de escanear manualmente 20+ gráficos.
  • Cada señal es evaluada por estrictas reglas de acción del precio.
  • El panel muestra instantáneamente la decisión de compra/venta, entrada, SL, TP y % de ganancia.
  • El riesgo siempre se define antes de entrar en una operación.

Con el Panel de Estrategias de Acción del Precio, usted no sólo ve patrones de velas, sino que obtiene un plan de operación completo con dirección + entrada + gestión del riesgo.


Preguntas frecuentes (FAQ)

P1: ¿En qué mercados funciona este indicador?
👉 F unciona en Forex mayores, menores, cruces y Oro (XAUUSD). También puede añadir símbolos personalizados.

P2: ¿Qué marco de tiempo es el mejor?
👉 Plazos recomendados: H1, H4 y Diario para obtener señales fiables de la acción del precio.

P3: ¿Se repinta?
👉 No. Las señales se basan únicamente en velas cerradas. Una vez generadas, permanecen fijas.

P4: ¿Puedo personalizar el tamaño del tablero?
👉 S í. La anchura y la altura del panel son totalmente ajustables en las entradas.

P5: ¿Qué es el "Win %"?
👉 El Win % se calcula comprobando las señales pasadas y simulando si el TP o el SL se habrían alcanzado primero.

P6: ¿Este indicador abre operaciones automáticamente?
👉 No. Esto es sólo un tablero de señales. Para operaciones automáticas, puede solicitar una versión EA.

P7: ¿Qué muestra la columna Análisis?
👉 Muestra el patrón exacto detectado (por ejemplo, Bullish Engulf, Bearish Pin Bar) y la referencia del período ATR.

P8: ¿Puedo analizar símbolos personalizados?
👉 S í. Puede añadir su propia lista de símbolos en la configuración de entrada.

P9: ¿Se ralentizará MT4?
👉 No. El escaneo está optimizado y se actualiza sólo cada pocos segundos.

Q10: ¿Puedo usarlo para scalping?
👉 S í. Los patrones de acción del precio funcionan bien para scalpers en M15-H1, y para swing traders en H4-D1.

P11: ¿Cómo calcula la entrada, el SL y el TP?
👉 Basado en el buffer ATR + candlestick high/low con ratio Riesgo/Recompensa configurable.

Q12: ¿Puedo ajustar la configuración de ATR?
👉 S í. El periodo ATR y el tamaño del buffer son ajustables en las entradas.

P13: ¿Me avisa?
👉 El panel de control destaca las configuraciones al instante; se pueden añadir alertas de sonido/notificación en futuras actualizaciones.

P14: ¿Puedo hacer backtest con esto?
👉 S í. Puedes hacer backtest visualmente desplazándote por los gráficos o usando el probador de estrategias en modo visual.

P15: ¿Quién debería usar esto?
👉 Traders que confían en la confirmación de la acción del precio, y quieren un escáner multisímbolo para ahorrar tiempo.

Ahorra horas de análisis de gráficos - ¡Opera sólo con configuraciones de acción del precio de alta probabilidad!
 Descargue hoy mismo el panel de estrategias de acción del precio y empiece a operar de forma más inteligente.




