RQL Trend Board MT4

RQL Trend Board - Descripción

RQL Trend Board es un simple pero poderoso tablero de tendencias multi-marco de tiempo.
Muestra la tendencia actual del mercado a través de varios marcos de tiempo al mismo tiempo, utilizando un método interno de clasificación de tendencias.

Cada marco temporal se muestra como un cuadro de color:

🟢 Verde - sesgo alcista → buscar configuraciones largas
🟡 Amarillo - oscilación / poco claro →no hay zona de comercio
🔴 Rojo - sesgo bajista → buscar configuraciones cortas.

El indicador ofrece unaimagen general clara de hacia dónde quiere ir el mercado, en lugar de centrarse en un único marco temporal.

Monitoriza continuamente el precio en segundo plano y se actualiza en tiempo real.

Reglas de alineación de señales

Para definir la dirección, múltiples marcos temporales deben coincidir:

  • M1: se recomiendan al menos5 colores coincidentes .

  • M5: al menos4 colores coincidentes

  • M15: al menos 4 colores coincidentes

  • H1 y superiores: al menos3 colores coincidentes

Sitodos los timeframes muestran el mismo color, la dirección es clara y el momentum suele ser más fuerte.

Cómo utilizarlo

  1. Adjuntar el indicador a cualquier gráfico

  2. Lea los colores para cada marco temporal

  3. Opere en la dirección delgrupo de colores dominante

  4. Evite operar cuando aparezcan muchos cuadros amarillos

  5. Espere a que se alineen varios marcos temporales antes de entrar

El indicador no genera entradas o salidas.
Se centra puramente en ladirección de la tendencia y el sesgo del mercado - esto por sí solo puede ser la clave del éxito.

🦖 Mentalidad de rapaz

Como un rapaz cazando a su presa, la paciencia y la alineación lo son todo:

  • observa

  • esperar la debilidad

  • atacar sólo cuando la dirección es clara

RQL Trend Board ayuda a los traders aver el mercado desde arriba, con todos los marcos temporales visibles a la vez: una visión limpia, una dirección, una decisión.

⚠️ Descargo de responsabilidad

Este indicador se proporcionaúnicamente con fines informativos y educativos.

Operar en los mercados financieros implica riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
El RQL Trend Boardno proporciona señales de trading, recomendaciones de entrada o salida, o asesoramiento financiero.

Todas las decisiones de trading tomadas utilizando este indicador sonresponsabilidad exclusiva del usuario.
El desarrollador y Raptor Quant Labsno aceptan ningunaresponsabilidad por cualquier pérdida financiera, daño u oportunidad perdida resultante del uso o mal uso de este indicador.

Al utilizar este indicador, usted reconoce que:

  • entiende los riesgos que implica el trading,

  • está operando con su propio capital,

  • y asumetoda la responsabilidad de los resultados.


