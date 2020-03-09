Momentum Matrix Pro
- Indicadores
- Sivakumar Subbaiya
- Versión: 1.4
- Activaciones: 20
Momentum Matrix Pro - Panel de señales multiestrategia
Momentum Matrix Pro es un potente indicador multisímbolo y multiestrategia que reúne 10 estrategias probadas de momentum trading en una herramienta profesional.
Escanee 20 pares de divisas principales + Oro (XAU/USD) en tiempo real y obtenga señales de COMPRA/VENTA de alta precisión, completas con pruebas retrospectivas de Win%, niveles de Entry, Stop Loss y Take Profit, todo en un panel de control limpio y fácil de usar.
Si opera con momentum, esta es su solución todo en uno.
Características principales
- Combinación de 10 estrategias de impulso
- Cruce de Línea Cero MACD
- Momento de tendencia RSI
- Estocástico Pinpoint Entrada
- Detección de Divergencia de Momento
- Oscilador Impresionante Momentum
- Entradas de Tasa de Cambio (ROC)
- Momento ponderado por volumen (VWAP)
- Filtro de Momento RSI + EMA
- Doble Confirmación de Momentum (MACD + RSI)
- Estrategia Momentum con VWAP
- Cubre 21 Símbolos:
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, CADJPY, NZDJPY, EURCHF, GBPCHF, EURAUD, GBPAUD, AUDCAD, EURCAD, XAUUSD
- Smart Dashboard Layout
Tamaño medio, fondo negro con texto blanco para facilitar la lectura.
Columnas: Símbolo | Precio | Señal | Win% | Entrada | Stop Loss | Objetivo | Análisis
- Backtesting de Win% incorporado
El indicador calcula automáticamente la precisión de la señal histórica (relación Win/Loss) para que pueda filtrar las configuraciones débiles .
- Niveles Listos para Operar
Cada señal viene con niveles precisos de Entrada, Stop Loss y Toma de Ganancias, calculados dinámicamente con lógica basada en ATR .
- Columna de análisis clara
Muestra qué estrategias activaron la señal (por ejemplo, +RSITr +AO -VWAPMom). Sabrá exactamente por qué se generó la señal.
🎯 ¿Por qué elegir Momentum Matrix Pro?
- Ahorre tiempo: Escanee múltiples pares y estrategias a la vez.
- Aumente la precisión: Solo señales de trading respaldadas por estadísticas de Win%.
- Claridad: Sepa exactamente qué indicadores coinciden antes de realizar una operación.
- Panel profesional: No hay gráficos desordenados - todo está en una sola pantalla.
- Funciona para todos los operadores: Adecuado para scalping, day trading y swing trading.
⚙️ Entradas y ajustes
- Marco temporal: Por defecto M15 (configurable)
- Tiempo de actualización: Por defecto 3 segundos (configurable)
- Configuración de indicadores: Parámetros MACD, RSI, Estocástico, EMA, ROC, ATR totalmente ajustables
- Colores y diseño: Personalizable según sus preferencias
📖 Modo de empleo
- Adjuntar el indicador a cualquier gráfico (sólo una vez).
- Dashboard escaneará automáticamente los 20 pares de divisas + Oro.
- Busque señales de COMPRA (Verde) o VENTA (Rojo) con alto Win% (>60%).
- Compruebe la columna Análisis para confirmar la estrategia.
- Realice operaciones utilizando los niveles de Entrada, SL y TP sugeridos.
Beneficios Clave
✅ Combina 10 estrategias en una sola señal
✅ Cubre los principales pares de divisas + Oro
✅ Filtro de precisión Win% para evitar señales falsas
✅ SL/TP basado en ATR para una gestión profesional del riesgo
✅ Cuadro de mandos limpio y moderno - sin gráficos desordenados
✅ Entradas totalmente personalizables
📌 Notas
- Este es un indicador sin repintado.
- Funciona en cualquier cuenta MT4.
- Marcos de tiempo recomendados: M15, M30, H1, H4.
🏆 Momentum Matrix Pro - Operar con inteligencia, no más duro.
Deje de cambiar entre gráficos e indicadores - opere con un tablero de momentum profesional.
Preguntas más frecuentes (FAQ) - Momentum Matrix Pro
P1: ¿Este indicador se repinta?
👉 No. Momentum Matrix Pro es un indicador que no repinta. Todas las señales son fijas una vez generadas.
Q2: ¿Puedo utilizar este indicador para auto-trading (EA)?
👉 Este producto es sólo un indicador. Puedes utilizar sus señales en trading manual, o conectarlo con un EA si codificas/personalizas uno.
P3: ¿En qué marcos de tiempo funciona mejor?
👉 F unciona en todos los timeframes. Recomendado: M15, M30, H1, H4 para las mejores señales de impulso.
P4: ¿Qué símbolos son compatibles?
👉 Cubre 20 principales pares de divisas + Oro (XAUUSD) de forma automática.
P5: ¿Funciona tanto en MT4 como en MT5?
👉 Esta versión es para MT4. Se puede solicitar una versión para MT5.
P6: ¿Puedo usarlo en índices, cripto u otros activos?
👉 Está optimizado para Forex + Oro, pero puedes añadir manualmente otros símbolos si tu broker los proporciona.
P7: ¿Cómo funciona la columna Win%?
👉 El indicador ejecuta un backtest histórico de señales pasadas y calcula el porcentaje de operaciones ganadoras basándose en la lógica SL/TP basada en ATR.
P8: ¿Cuál es el Win% mínimo recomendado para operar?
👉 S ugerimos sólo considerar operaciones donde Win% ≥ 60% para configuraciones de mayor probabilidad.
P9: ¿Cómo se calculan los niveles de Entrada, Stop Loss y Objetivo?
👉 Usando multiplicadores ATR (Average True Range). SL = Entrada ± ATR * 1.2, TP = Entrada ± ATR * 1.8 (configurable).
Q10: ¿Puedo personalizar los parámetros del indicador?
👉 S í, puedes ajustar los parámetros MACD, RSI, Estocástico, EMA, ATR, ROC y VWAP para adaptarlos a tu estilo de trading.
P11: ¿El tablero de instrumentos ralentiza MT4?
👉 El código está optimizado, pero como escanea 21 símbolos, úsalo en un VPS o PC confiable con internet estable.
P12: ¿Puedo usar esto para scalping?
👉 S í. En M5/M15 proporciona entradas rápidas de scalping, especialmente durante las sesiones de Londres/NY.
P13: ¿Puedo usar esto para swing trading?
Por supuesto. En H1/H4/D1 puede capturar movimientos más grandes con niveles claros de SL/TP.
P14: ¿Cómo puedo saber por qué ha aparecido una señal?
👉 La columna Análisis muestra qué estrategias activaron la señal (por ejemplo, +RSITr +AO -VWAPMom).
P15: ¿Funciona en cualquier broker?
👉 S í, funciona en todos los brokers MT4. Sólo asegúrese de que su corredor proporciona los 21 símbolos soportados.
P16: ¿Necesito abrir todos los gráficos para todos los símbolos?
No. Adjunte el indicador a un solo gráfico. Escaneará todos los símbolos soportados automáticamente.
P17: ¿Puedo cambiar los colores del tablero?
👉 S í, puede personalizar el fondo, el texto, los colores de COMPRA/VENTA y el tamaño de la fuente.
P18: ¿Es amigable para principiantes?
👉 S í. Incluso los principiantes pueden operar simplemente siguiendo la guía de Señal + Win% + SL/TP.
P19: ¿Funciona en mercados volátiles como el de las noticias?
👉 S eguirá generando señales, pero recomendamos precaución durante la publicación de noticias importantes.
P20: ¿Hay garantía de devolución del dinero?
👉 Los reembolsos no son posibles en el MQL5 Market (política de la plataforma).