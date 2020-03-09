Momentum Matrix Pro

Momentum Matrix Pro - Panel de señales multiestrategia

Momentum Matrix Pro es un potente indicador multisímbolo y multiestrategia que reúne 10 estrategias probadas de momentum trading en una herramienta profesional.
Escanee 20 pares de divisas principales + Oro (XAU/USD) en tiempo real y obtenga señales de COMPRA/VENTA de alta precisión, completas con pruebas retrospectivas de Win%, niveles de Entry, Stop Loss y Take Profit, todo en un panel de control limpio y fácil de usar.

Si opera con momentum, esta es su solución todo en uno.

Características principales

  • Combinación de 10 estrategias de impulso
    1. Cruce de Línea Cero MACD
    2. Momento de tendencia RSI
    3. Estocástico Pinpoint Entrada
    4. Detección de Divergencia de Momento
    5. Oscilador Impresionante Momentum
    6. Entradas de Tasa de Cambio (ROC)
    7. Momento ponderado por volumen (VWAP)
    8. Filtro de Momento RSI + EMA
    9. Doble Confirmación de Momentum (MACD + RSI)
    10. Estrategia Momentum con VWAP
  • Cubre 21 Símbolos:
    EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, CADJPY, NZDJPY, EURCHF, GBPCHF, EURAUD, GBPAUD, AUDCAD, EURCAD, XAUUSD
  • Smart Dashboard Layout
    Tamaño medio, fondo negro con texto blanco para facilitar la lectura.
    Columnas: Símbolo | Precio | Señal | Win% | Entrada | Stop Loss | Objetivo | Análisis
  • Backtesting de Win% incorporado
    El indicador calcula automáticamente la precisión de la señal histórica (relación Win/Loss) para que pueda filtrar las configuraciones débiles     .
  • Niveles Listos para Operar
    Cada señal viene con niveles precisos de Entrada, Stop Loss y Toma de Ganancias, calculados dinámicamente con lógica basada en ATR     .
  • Columna de análisis clara
    Muestra qué estrategias activaron la señal (por ejemplo,     +RSITr +AO -VWAPMom). Sabrá exactamente por qué se generó la señal.

🎯 ¿Por qué elegir Momentum Matrix Pro?

  • Ahorre tiempo: Escanee múltiples pares y estrategias a la vez.
  • Aumente la precisión: Solo señales de trading respaldadas por estadísticas de Win%.
  • Claridad: Sepa exactamente qué indicadores coinciden antes de realizar una operación.
  • Panel profesional: No hay gráficos desordenados - todo está en una sola pantalla.
  • Funciona para todos los operadores: Adecuado para scalping, day trading y swing trading.

⚙️ Entradas y ajustes

  • Marco temporal: Por defecto M15 (configurable)
  • Tiempo de actualización: Por defecto 3 segundos (configurable)
  • Configuración de indicadores: Parámetros MACD, RSI, Estocástico, EMA, ROC, ATR totalmente ajustables
  • Colores y diseño: Personalizable según sus preferencias

📖 Modo de empleo

  1. Adjuntar el indicador a cualquier gráfico (sólo una vez).
  2. Dashboard escaneará automáticamente los 20 pares de divisas + Oro.
  3. Busque señales de COMPRA (Verde) o VENTA (Rojo) con alto Win% (>60%).
  4. Compruebe la columna Análisis para confirmar la estrategia.
  5. Realice operaciones utilizando los niveles de Entrada, SL y TP sugeridos.

Beneficios Clave

Combina 10 estrategias en una sola señal
 Cubre los principales pares de divisas + Oro
 Filtro de precisión Win% para evitar señales falsas
 SL/TP basado en ATR para una gestión profesional del riesgo
 Cuadro de mandos limpio y moderno - sin gráficos desordenados
 Entradas totalmente personalizables

📌 Notas

  • Este es un indicador sin repintado.
  • Funciona en cualquier cuenta MT4.
  • Marcos de tiempo recomendados: M15, M30, H1, H4.

🏆 Momentum Matrix Pro - Operar con inteligencia, no más duro.

Deje de cambiar entre gráficos e indicadores - opere con un tablero de momentum profesional.


Preguntas más frecuentes (FAQ) - Momentum Matrix Pro

P1: ¿Este indicador se repinta?
👉 No. Momentum Matrix Pro es un indicador que no repinta. Todas las señales son fijas una vez generadas.

Q2: ¿Puedo utilizar este indicador para auto-trading (EA)?
👉 Este producto es sólo un indicador. Puedes utilizar sus señales en trading manual, o conectarlo con un EA si codificas/personalizas uno.

P3: ¿En qué marcos de tiempo funciona mejor?
👉 F unciona en todos los timeframes. Recomendado: M15, M30, H1, H4 para las mejores señales de impulso.

P4: ¿Qué símbolos son compatibles?
👉 Cubre 20 principales pares de divisas + Oro (XAUUSD) de forma automática.

P5: ¿Funciona tanto en MT4 como en MT5?
👉 Esta versión es para MT4. Se puede solicitar una versión para MT5.

P6: ¿Puedo usarlo en índices, cripto u otros activos?
👉 Está optimizado para Forex + Oro, pero puedes añadir manualmente otros símbolos si tu broker los proporciona.

P7: ¿Cómo funciona la columna Win%?
👉 El indicador ejecuta un backtest histórico de señales pasadas y calcula el porcentaje de operaciones ganadoras basándose en la lógica SL/TP basada en ATR.

P8: ¿Cuál es el Win% mínimo recomendado para operar?
👉 S ugerimos sólo considerar operaciones donde Win% ≥ 60% para configuraciones de mayor probabilidad.

P9: ¿Cómo se calculan los niveles de Entrada, Stop Loss y Objetivo?
👉 Usando multiplicadores ATR (Average True Range). SL = Entrada ± ATR * 1.2, TP = Entrada ± ATR * 1.8 (configurable).

Q10: ¿Puedo personalizar los parámetros del indicador?
👉 S í, puedes ajustar los parámetros MACD, RSI, Estocástico, EMA, ATR, ROC y VWAP para adaptarlos a tu estilo de trading.

P11: ¿El tablero de instrumentos ralentiza MT4?
👉 El código está optimizado, pero como escanea 21 símbolos, úsalo en un VPS o PC confiable con internet estable.

P12: ¿Puedo usar esto para scalping?
👉 S í. En M5/M15 proporciona entradas rápidas de scalping, especialmente durante las sesiones de Londres/NY.

P13: ¿Puedo usar esto para swing trading?
Por supuesto. En H1/H4/D1 puede capturar movimientos más grandes con niveles claros de SL/TP.

P14: ¿Cómo puedo saber por qué ha aparecido una señal?
👉 La columna Análisis muestra qué estrategias activaron la señal (por ejemplo, +RSITr +AO -VWAPMom).

P15: ¿Funciona en cualquier broker?
👉 S í, funciona en todos los brokers MT4. Sólo asegúrese de que su corredor proporciona los 21 símbolos soportados.

P16: ¿Necesito abrir todos los gráficos para todos los símbolos?
No. Adjunte el indicador a un solo gráfico. Escaneará todos los símbolos soportados automáticamente.

P17: ¿Puedo cambiar los colores del tablero?
👉 S í, puede personalizar el fondo, el texto, los colores de COMPRA/VENTA y el tamaño de la fuente.

P18: ¿Es amigable para principiantes?
👉 S í. Incluso los principiantes pueden operar simplemente siguiendo la guía de Señal + Win% + SL/TP.

P19: ¿Funciona en mercados volátiles como el de las noticias?
👉 S eguirá generando señales, pero recomendamos precaución durante la publicación de noticias importantes.

P20: ¿Hay garantía de devolución del dinero?
👉 Los reembolsos no son posibles en el MQL5 Market (política de la plataforma).


