Smart Signal Generation

Generación inteligente de señales - Cuadro de mandos profesional de seguimiento de tendencias - Indicador de negociación multidivisa

Visión general

ElTrend-Following Pro Dashboard es un indicador de trading multi-estrategia diseñado para los traders serios de Forex que exigen un análisis de nivel profesional a través de 28 pares de divisas principales y oro. Este cuadro de mandos todo en uno combina las estrategias de seguimiento de tendencias más efectivas en una única interfaz visualmente impactante que proporciona señales de trading claras, puntos de entrada precisos y niveles de gestión del riesgo calculados.


Características principales.

🚀 Análisis multiestrategia

  • Sistema de cruce de EMA ( 50/200 periodos) para identificar las principales direcciones de tendencia

  • Filtro de tendencia ADX para medir la fuerza y la validez de la tendencia

  • Indicador SuperTrend para la confirmación de la tendencia basada en la volatilidad

  • Media móvil Hull para una detección de tendencias más suave y con mayor capacidad de respuesta

Interfaz de panel de control profesional

  • Monitorización en tiempo real de 28 pares de divisas + oro

  • Señales codificadas por colores ( verde para COMPRA, rojo para VENTA, gris para NEUTRAL)

  • Configuración completa de la operación, incluidos los niveles de Precio de entrada, Stop Loss y Take Profit

  • Columnas de confirmación de la estrategiaque muestran el sesgo actual de cada sistema.

  • Porcentaje de ganancia para cada instrumento basado en el rendimiento histórico

Generación inteligente de señales

  • El sistema de confirmación múltiple requiere que al menos 3 de 4 estrategias coincidan

  • Posiciones gestionadas porriesgo con cálculo automático de la relación riesgo-recompensa 1:2

  • Actualizaciones en tiempo real que se refrescan cada segundo para el análisis de mercado más actual

Estrategias de negociación incorporadas

Este indicador combina las metodologías más potentes de seguimiento de tendencias:

  1. Moving Average Crossover (50/200 EMA ) - El sistema clásico de identificación de tendencias

  2. Índice Direccional Medio (ADX) - Filtra sólo las tendencias fuertes y válidas

  3. Indicador SuperTrend - Seguimiento de tendencias ajustado a la volatilidad con guía de stop loss

  4. Hull Moving Average - Reducción del desfase para una detección más temprana de la tendencia

Ventajas para los operadores

Para operadores principiantes

  • Señales visuales claras que eliminan la parálisis por análisis

  • Configuración completa de la operación con niveles de entrada, stop loss y take profit

  • Valor educativo al mostrar cómo múltiples estrategias se confirman entre sí

  • Gestión de riesgos incorporada con ratios adecuados de riesgo-recompensa

Para operadores avanzados

  • Monitorización multidivisa sin necesidad de cambiar de gráfico

  • Confirmación de estrategias a través de múltiples marcos temporales y sistemas

  • Parámetros personalizables para cada componente de la estrategia

  • Análisis de ahorro de tiempoa través de todos los principales pares simultáneamente

Para operadores profesionales

  • Análisis de nivel institucional en un único cuadro de mandos

  • Métricas históricas de rendimiento para cada instrumento

  • Análisis de correlación simultánea en todos los mercados de divisas

  • Eficaz herramienta de gestión de carteraspara múltiples posiciones

Especificaciones técnicas

  • Plataforma: MetaTrader 4

  • Plazos: Funciona en todos los plazos (optimizado para H1 y M15)

  • Pares de divisas: 28 pares principales y cruzados, incluyendo EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, Oro y más

  • Requisitos del sistema:Instalación estándar de MT4

  • Frecuencia de actualización: Tiempo real (actualización de 1 segundo)

Precio y Valor

Por qué este indicador vale cada centavo:

  • Sustituye a más de 4 indicadores individuales ahorrándole más de $200 en compras separadas

  • Ahorra 2-3 horas diarias en el análisis de mercado a través de múltiples pares

  • Aumenta potencialmente la rentabilidad a través de señales confirmadas de alta probabilidad

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿Qué plataforma necesito para utilizar este indicador?

El Indicador Trend-Following Pro está diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 4 (MT4 ). Requiere una instalación estándar de MT4 para funcionar correctamente.

2. ¿Cómo se generan las principales señales de COMPRA/VENTA?

Una señal se genera sólo cuando hay un fuerte consenso entre las estrategias incorporadas. El tablero requiere que al menos 3 de los 4 indicadores (EMA Crossover, ADX, SuperTrend, Hull Moving Average) estén de acuerdo en una dirección de tendencia antes de emitir una señal clara de COMPRA (Verde) o VENTA (Roja).

3. ¿Puedo ajustar la configuración de cada uno de los indicadores?

Sí. El panel de control ofrece parámetros personalizables para cada uno de los cuatro componentes de la estrategia. Esto permite a los operadores avanzados ajustar el indicador a su estilo de negociación y preferencias específicas.

4. 4. ¿Qué instrumentos cubre el panel?

El panel supervisa un total de 29 instrumentos: 28 pares de divisas principales y cruzados (como EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY) más el oro (XAU/USD).

5. ¿Cuáles son los mejores marcos temporales para utilizar con este cuadro de mandos?

Aunque el indicador funciona en todos los marcos temporales, ha sido optimizado para los gráficos H1 (1 Hora) y M15 (15 Minutos) para lograr el mejor rendimiento.

6. 6. ¿Cómo determina el indicador los niveles de Stop Loss y Take Profit?

El nivel de Stop Loss está guiado por el indicador SuperTrend basado en la volatilidad. El nivel de Take Profit se calcula automáticamente para proporcionar una relación fija de riesgo-recompensa de 1:2, asegurando que su beneficio potencial es el doble de su riesgo potencial en cada configuración de operación.

7. ¿Qué ocurre si las estrategias no coinciden?

Si menos de tres estrategias coinciden en una dirección, el tablero mostrará una señal NEUTRA, indicada por el color Gris. Este es un filtro incorporado para ayudarle a evitar operar en mercados inciertos o laterales.

8. 8. ¿Cómo se calcula la "Tasa de Ganancias" que se muestra en el panel?

El porcentaje de ganancias que se muestra para cada instrumento se basa en el rendimiento histórico. El indicador realiza pruebas retrospectivas de su estrategia de generación de señales sobre datos de mercado pasados para proporcionar una métrica de probabilidad histórica para sus señales.

9. 9. ¿Se trata de un robot de trading automatizado (EA)?

No, este es un indicador de comercio, no un robot automatizado. Proporciona una configuración completa de la operación con un precio de entrada, stop loss y nivel de take profit, pero usted es responsable de ejecutar y gestionar manualmente la operación.

10. ¿Necesito comprar cuatro indicadores separados para que esto funcione?

No, no es necesario. El Trend-Following Pro Dashboard es una herramienta todo-en-uno. Integra la funcionalidad de la EMA Crossover, ADX, SuperTrend, y Hull Moving Average en un solo tablero, ahorrándole el costo y el espacio gráfico de comprarlos y cargarlos individualmente.



