Golden Trend Matrix Signals- Indicador de Tendencia y Momento Multi-Filtro (H1/H4)

Convierta gráficos ruidosos en señales limpias y negociables. Golden Trend Matrix Signals fusiona 20 herramientas probadas en un panel de control profesional y un motor de señales diseñado para entradas de estilo oscilante en H1/H4 con salidas disciplinadas.

Qué hace

Encuentra tendencias fuertes y alineadas utilizando la estructura EMA (21/55/200).

Confirma el impulso con la fuerza ADX(14) más la dirección SuperTrend.

Temporiza las entradas con la volatilidad y el contexto de reversión a la media (BB, Keltner, Donchian, VWAP).

Gestiona las salidas mediante PSAR flip o ATR(14) trailing stop, a su elección.

Filtra el ruido con RSI, MACD, Stoch, CCI, TDI, Ichimoku, Fractales, Heiken-Ashi, Renko.

Envía alertas instantáneas (popup, sonido, push, email) con guía de entrada/salida y SL/TP.

Lógica básica (simple y estricta)

Entrada = alineación EMA + fuerza ADX + confirmación SuperTrend

Alineación EMA: Largo: EMA21 > EMA55 > EMA200 Corto: EMA21 < EMA55 < EMA200

ADX(14): Por encima del umbral fijado por el usuario (por ejemplo, 18-25) para garantizar la fuerza de la tendencia.

Supertendencia: Debe coincidir con la dirección de la configuración de la EMA para su confirmación.

Comprobaciones de contexto opcionales (conmutables): BB/Keltner squeeze/expansión, ruptura de Donchian, sesgo VWAP, armonía MACD/RSI/Stoch, sesgo de tendencia Ichimoku.

Salida = PSAR flip o ATR trail

Elija PSAR para una protección rápida o ATR(14) múltiple para una tendencia más suave.

Opción de toma parcial en Donchian mid/BB mid o en el lado opuesto VWAP.

Señales que verá

COMPRA: EMA alcista + ADX ≥ Umbral + SuperTendencia alcista → confirmación de cierre de vela.

VENTA: EMA bajista + ADX ≥ Umbral + SuperTendencia Bajista → confirmación de cierre de vela.

SALIDAS: PSAR flip alert, ATR trail hit, o señal contraria opcional.

Indicadores incluidos (20)

EMA(21/55/200), ADX(14), RSI(14), MACD, Bandas de Bollinger, Canal Keltner, SuperTrend, Nube Ichimoku, Canal Donchian, VWAP, CCI(20), Estocástico(14,3,3), PSAR, ATR(14), Heiken Ashi, Renko Overlay (visual), Fractales, TDI.









❓ Preguntas más frecuentes (FAQ)

1. ¿En qué mercados puedo utilizar Golden Flow Trend Rider?

Puede utilizarlo en pares de divisas, materias primas (oro, petróleo), índices y criptomonedas. Está optimizado para mercados líquidos en marcos temporales H1 y H4.

2. ¿Necesito los 20 indicadores para utilizarlo?

No. La lógica central es simple: Alineación EMA + fuerza ADX + confirmación SuperTrend → Entrada.

Otros indicadores (MACD, RSI, Estocástico, etc.) actúan como filtros opcionales que puede activar o desactivar en función de su estrategia.

3. ¿Se repinta el indicador?

No. Golden Flow Trend Rider utiliza la lógica de vela cerrada sólo para sus entradas y salidas. Una vez que se imprime una señal, no desaparece ni se vuelve a pintar.

4. 4. ¿Puedo recibir alertas cuando aparecen las señales?

Sí, puede habilitar alertas emergentes, de sonido, notificaciones push y alertas por correo electrónico para:

Nuevas señales de compra/venta

Señales de salida (PSAR flip o ATR trail)

Cambios de tendencia opuestos

5. ¿Cómo funcionan las salidas?

El indicador ofrece dos modos de salida:

PSAR flip - salida rápida y protectora.

ATR(14) trailing stop - salida más suave y de tendencia.

Puede elegir uno o ambos.

6. 6. ¿Puedo utilizarlo en marcos temporales inferiores o superiores?

El diseño principal es para swing trading en H1 y H4.

Sin embargo, también puede aplicarlo en M15 para scalping o D1/W1 para operaciones de posición si ajusta los umbrales ADX/ATR.

7. ¿Realiza operaciones automáticamente?

No. Golden Flow Trend Rider es un indicador, no un EA.

Le da señales, alertas y orientación en el gráfico. Usted ejecuta las operaciones manualmente (o lo combina con su propio EA).

8. ¿Cuál es el mejor umbral ADX a utilizar?

Por defecto, 20-25 es un buen equilibrio para evitar señales falsas.

Puede experimentar con niveles más altos (por ejemplo, 30) para una confirmación más fuerte en pares volátiles.

9. ¿Puedo utilizarlo para los retos comerciales de la firma prop?

Sí. El indicador funciona bien para el swing trading con una estricta gestión del riesgo, por lo que es adecuado para los retos que requieren consistencia. Siempre pruebe primero en demo.

10. 10. ¿Se proporciona soporte después de la compra?

Sí. Recibirá:

Una guía de inicio rápido y una hoja de trucos de parámetros.

Actualizaciones gratuitas de por vida para esta versión.

Soporte prioritario a través del sistema de mensajes del mercado MQL.



