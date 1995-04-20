Golden Trend Matrix Signals

Golden Trend Matrix Signals- Indicador de Tendencia y Momento Multi-Filtro (H1/H4)

Convierta gráficos ruidosos en señales limpias y negociables. Golden Trend Matrix Signals fusiona 20 herramientas probadas en un panel de control profesional y un motor de señales diseñado para entradas de estilo oscilante en H1/H4 con salidas disciplinadas.

Qué hace

  • Encuentra tendencias fuertes y alineadas utilizando la estructura EMA (21/55/200).

  • Confirma el impulso con la fuerza ADX(14) más la dirección SuperTrend.

  • Temporiza las entradas con la volatilidad y el contexto de reversión a la media (BB, Keltner, Donchian, VWAP).

  • Gestiona las salidas mediante PSAR flip o ATR(14) trailing stop, a su elección.

  • Filtra el ruido con RSI, MACD, Stoch, CCI, TDI, Ichimoku, Fractales, Heiken-Ashi, Renko.

  • Envía alertas instantáneas (popup, sonido, push, email) con guía de entrada/salida y SL/TP.

Lógica básica (simple y estricta)

Entrada = alineación EMA + fuerza ADX + confirmación SuperTrend

  • Alineación EMA:

    • Largo: EMA21 > EMA55 > EMA200

    • Corto: EMA21 < EMA55 < EMA200

  • ADX(14): Por encima del umbral fijado por el usuario (por ejemplo, 18-25) para garantizar la fuerza de la tendencia.

  • Supertendencia: Debe coincidir con la dirección de la configuración de la EMA para su confirmación.

  • Comprobaciones de contexto opcionales (conmutables): BB/Keltner squeeze/expansión, ruptura de Donchian, sesgo VWAP, armonía MACD/RSI/Stoch, sesgo de tendencia Ichimoku.

Salida = PSAR flip o ATR trail

  • Elija PSAR para una protección rápida o ATR(14) múltiple para una tendencia más suave.

  • Opción de toma parcial en Donchian mid/BB mid o en el lado opuesto VWAP.

Señales que verá

  • COMPRA: EMA alcista + ADX ≥ Umbral + SuperTendencia alcista → confirmación de cierre de vela.

  • VENTA: EMA bajista + ADX ≥ Umbral + SuperTendencia Bajista → confirmación de cierre de vela.

  • SALIDAS: PSAR flip alert, ATR trail hit, o señal contraria opcional.

Indicadores incluidos (20)

EMA(21/55/200), ADX(14), RSI(14), MACD, Bandas de Bollinger, Canal Keltner, SuperTrend, Nube Ichimoku, Canal Donchian, VWAP, CCI(20), Estocástico(14,3,3), PSAR, ATR(14), Heiken Ashi, Renko Overlay (visual), Fractales, TDI.



    ❓ Preguntas más frecuentes (FAQ)

    1. ¿En qué mercados puedo utilizar Golden Flow Trend Rider?

    Puede utilizarlo en pares de divisas, materias primas (oro, petróleo), índices y criptomonedas. Está optimizado para mercados líquidos en marcos temporales H1 y H4.

    2. ¿Necesito los 20 indicadores para utilizarlo?

    No. La lógica central es simple: Alineación EMA + fuerza ADX + confirmación SuperTrend → Entrada.
    Otros indicadores (MACD, RSI, Estocástico, etc.) actúan como filtros opcionales que puede activar o desactivar en función de su estrategia.

    3. ¿Se repinta el indicador?

    No. Golden Flow Trend Rider utiliza la lógica de vela cerrada sólo para sus entradas y salidas. Una vez que se imprime una señal, no desaparece ni se vuelve a pintar.

    4. 4. ¿Puedo recibir alertas cuando aparecen las señales?

    Sí, puede habilitar alertas emergentes, de sonido, notificaciones push y alertas por correo electrónico para:

    • Nuevas señales de compra/venta

    • Señales de salida (PSAR flip o ATR trail)

    • Cambios de tendencia opuestos

    5. ¿Cómo funcionan las salidas?

    El indicador ofrece dos modos de salida:

    • PSAR flip - salida rápida y protectora.

    • ATR(14) trailing stop - salida más suave y de tendencia.
      Puede elegir uno o ambos.

    6. 6. ¿Puedo utilizarlo en marcos temporales inferiores o superiores?

    El diseño principal es para swing trading en H1 y H4.
    Sin embargo, también puede aplicarlo en M15 para scalping o D1/W1 para operaciones de posición si ajusta los umbrales ADX/ATR.

    7. ¿Realiza operaciones automáticamente?

    No. Golden Flow Trend Rider es un indicador, no un EA.
    Le da señales, alertas y orientación en el gráfico. Usted ejecuta las operaciones manualmente (o lo combina con su propio EA).

    8. ¿Cuál es el mejor umbral ADX a utilizar?

    Por defecto, 20-25 es un buen equilibrio para evitar señales falsas.
    Puede experimentar con niveles más altos (por ejemplo, 30) para una confirmación más fuerte en pares volátiles.

    9. ¿Puedo utilizarlo para los retos comerciales de la firma prop?

    Sí. El indicador funciona bien para el swing trading con una estricta gestión del riesgo, por lo que es adecuado para los retos que requieren consistencia. Siempre pruebe primero en demo.

    10. 10. ¿Se proporciona soporte después de la compra?

    Sí. Recibirá:

    • Una guía de inicio rápido y una hoja de trucos de parámetros.

    • Actualizaciones gratuitas de por vida para esta versión.

    • Soporte prioritario a través del sistema de mensajes del mercado MQL.


    Productos recomendados
    Yawabeh SD Volume V1
    SHEHZADA BEHRAM
    Indicadores
    Yawabeh SD Pro - Indicador Profesional de Oferta y Demanda Opere de forma más inteligente con zonas de oferta/demanda confirmadas por volumen Nuestro algoritmo de grado institucional identifica zonas de reversión de alta probabilidad antes de que el precio reaccione, dándole ventaja en Forex, Cripto y Acciones. Características principales Confirmación Multi-Tiempo - Vea la fuerza de la tendencia a través de múltiples marcos de tiempo simultáneamente - Alinee sus operaciones con el impulso del
    Star arrows
    Guner Koca
    Indicadores
    Star flechas indicador no es repintar flecha sindicator. es sutable para el comerciante experimentado y principiantes. funciona todos los plazos y todos los pares. facil de usar.da flechas estrella superior e inferior. si la flecha hacia arriba el precio que es vender señales. si las flechas por debajo de los precios que es la señal de compra. cnt es el numero de barras hacia atras y se establece por defecto en 1000. se puede aumentar segun los numeros de barras de los graficos.
    King Binary Magnet Indicator
    Md Meraz Mahmud
    Indicadores
    Este indicador funciona en MT4 y es muy fácil de usar. Cuando reciba una señal de él, espere a que la vela con la señal se cierre y entre en su operación al comienzo de la siguiente vela nueva . Una flecha roja significa vender y una flecha verde significa comprar. Todas las flechas vienen con Alerta como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿Te parece bien? 1 minute candle 1 minute expire
    Stop Grabber Scanner MT4
    Samil Bozuyuk
    Indicadores
    El indicador busca señales de stop grabber (patrón especial de Joe Dinapoli que da señales de compra / venta de muy alta probabilidad y no repinta) en múltiples marcos de tiempo para todos los mercados filtrados y muestra los resultados en el Dashboard. Características principales Dashboard se puede utilizar para todos los mercados Puede escanear patrones de stop grabber en MN1, W1, D1, H4, H1, M30, M15 ,M5, M1 timeframes Parámetros UseMarketWatch: Establezca true para copiar todos los símbolo
    Oscillator Trends
    Maryna Shulzhenko
    Indicadores
    El Oscilador Los indicadores de tendencia son muy útiles para identificar el decaimiento de la tendencia. Nadie anuló la divergencia. El uso correcto de esta señal le dará cierta ventaja en el mercado. Cuando se trabaja en plano. El principio de funcionamiento del oscilador se basa en la medición de las fluctuaciones. El indicador trata de determinar el máximo o mínimo de la próxima oscilación - una salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa. No hay que olvidar que estas señales son más in
    SRFractalLevels
    Abolfazl Abbasi
    Indicadores
    Este indicador analiza los niveles más importantes de diferentes marcos de tiempo y le muestra el mejor de ellos en el gráfico y estos niveles se obtienen con fractal (bill williams) aprobación. Puede utilizar este indicador para determinar los niveles más importantes para usted y operar con facilidad. Ya no necesitará pasar horas comprobando diferentes niveles porque el indicador lo hará por usted de la mejor manera posible y le ahorrará tiempo. Las superficies que se extraen para usted tienen
    HC ARROW
    Cuong Pham
    Indicadores
    El indicador le muestra señales de compra/venta y no repinta. Funciona bien con casi todos los pares, mientras que los mejores son GBPUSD, XAUUSD y EURUSD. El producto funciona mejor en H1 y H4. Puede cambiar los parámetros en la pestaña de entradas para obtener las mejores señales y los mejores resultados comerciales en cada par. Puede activar/desactivar las alertas cuando aparezca la señal. El indicador es fácil de usar. Parámetros barstrip & Sensitive: cantidad de barras para procesar los pr
    MACD Arrows indicator
    Nedyalka Zhelyazkova
    Indicadores
    MACD Crossover Arrows & Alert es un indicador MT4 (MetaTrader 4) y se puede utilizar con cualquier sistema de comercio de divisas / estrategias para la confirmación adicional de las entradas o salidas de comercio en el mercado de valores y divisas. Este indicador mt4 proporciona una señal de COMPRA si la línea principal MACD cruza por encima de la línea de señal MACD. También muestra una señal de VENTA si la línea principal MACD cruza por debajo de la línea de señal MACD . ESTRATEGIA Los operad
    FREE
    Non Repainting XY Trend
    Ramzi Abuwarda
    Indicadores
    Descubriendo el indicador de tendencia XY sin repintado: su guía definitiva para el éxito en Forex y opciones binarias En el dinámico mundo del trading de Forex y opciones binarias, mantenerse a la vanguardia es primordial. Los traders están constantemente buscando herramientas que puedan proporcionarles una ventaja competitiva, y una de esas herramientas poderosas que ha estado causando sensación en la comunidad de trading es el indicador "Non-Repainting XY Trend". Introducción: El indicador de
    Super Auto Fibonacci
    Muhammed Emin Ugur
    Indicadores
    Descubra el poder de la precisión y la eficacia en sus operaciones con el indicador MT4 "Super Auto Fibonacci ". Esta herramienta de vanguardia está meticulosamente diseñada para mejorar su análisis técnico, proporcionándole información valiosa para tomar decisiones de trading informadas. Características principales: Análisis Fibonacci Automatizado: Diga adiós a la molestia del dibujo manual de retrocesos y extensiones de Fibonacci. "Super Auto Fibonacci" identifica y traza instantáneamente los
    FREE
    Trend PA
    Mikhail Nazarenko
    5 (3)
    Indicadores
    El indicador Trend PA utiliza Price Action y su propio algoritmo de filtrado para determinar la tendencia. Este enfoque ayuda a determinar con precisión los puntos de entrada y la tendencia actual en cualquier marco temporal. El indicador utiliza su propio algoritmo para analizar los cambios de precios y la Acción del Precio. Lo que le da la ventaja de reconocer, sin demora, una nueva tendencia naciente con menos falsos positivos. Las condiciones de filtrado de la tendencia se pueden selecciona
    Unstoppable Signals
    Andri Maulana
    Indicadores
    Desbloquee Señales Imparables : Su ventaja en el trading ¡Deje de adivinar y empiece a operar con confianza! El indicador Señales Imparables (Sistema BB-AO-MACD) es su herramienta todo en uno para captar movimientos de alta probabilidad en el mercado. Hemos fusionado el poder de tres indicadores probados - Bandas de Bollinger (BB) , Oscilador Asombroso (AO) y MACD - en un sistema simple que le da señales confirmadas, sin repintar , directamente en su gráfico. Por qué necesita este indicador Est
    FREE
    DTFX Algo Zones for MT4
    Minh Truong Pham
    Indicadores
    DTFX Algo Zones son retrocesos de Fibonacci autogenerados basados en los cambios de la estructura del mercado. Estos niveles de retroceso están destinados a ser utilizados como niveles de soporte y resistencia para buscar el rebote del precio para confirmar la dirección. USO Figura 1 Debido a que los niveles de retroceso sólo se generan a partir de cambios identificados en la estructura del mercado, los retrocesos se limitan a partir de las zonas consideradas más importantes debido a la r
    BinaryAIMBOT
    Artur Karian
    Indicadores
    El indicador está diseñado para opciones binarias. Produce una alerta sonora, después de lo cual usted debe entrar instantáneamente en el mercado. El indicador funciona basándose en las señales del RSI y el CCI, así como en los niveles de soporte y resistencia. Cuando el gráfico está en zonas de sobrecompra y sobreventa, el indicador encuentra un nivel en esta zona y le notifica mediante un sonido y un mensaje. Parámetros del indicador dist - el número de puntos para generar una señal. Los valo
    Di Napoli Detrended Oscillator MT4
    Samil Bozuyuk
    Indicadores
    Estudio no propietario de Joe Dinapoli utilizado para la evaluación de sobrecompra/sobreventa. Usos del indicador Detrended Oscillator Toma de beneficios. Filtro para técnicas de entrada al mercado. Colocación de stops. Parte del patrón de ruptura de volatilidad. Determinación de cambios de tendencia importantes. Parte del patrón Dinapoli Stretch. Entradas lnpPeriod: Periodo de la media móvil Método: Método de cálculo ******************************************************************************
    FREE
    Break Out Signal Osw
    William Oswaldo Mayorga Urduy
    Indicadores
    BREAK OUT SIGNAL OSW (METATRADER 4) Quieres trabajar rotura de altos y bajos? este es el indicador perfecto para tomar señales de este tipo de entradas. Tan pronto inicia le indicador no te mostrará ninguna señal, pero a medida que va avanzando el precio, ira leyendo el mercado hasta encontrar el patrón perfecto para tomar los Break Out. El indicador para leer los altos y bajos tiene una configuración especial para el Zig Zag, el cual permite tomar únicamente los mas adecuados. Como todo indicad
    True Magic Oscillator
    Muhammed Emin Ugur
    Indicadores
    El indicador True Magic Oscillator está diseñado para operar con señales. Este indicador genera señales de tendencia. Utiliza muchos algoritmos e indicadores para generar esta señal. Intenta generar señales a partir de los puntos con mayor potencial de tendencia. Este indicador es un producto de trading completo. Este indicador no necesita indicadores adicionales. El indicador nunca se repinta. El punto en el que se da la señal no cambia. Características y Recomendaciones Funciona con tod
    Reversal Pattern MT4
    Denis Povtorenko
    Indicadores
    El indicador técnico "Patrones de inversión" es una interpretación matemática de los patrones de inversión clásicos: Pin Bar, Harami y Engulfing. Es decir, la "barra de reversión", el "Harami" y la "Absorción". Este indicador permite determinar el momento de reversión de las cotizaciones en función de la dinámica del mercado y del ganador entre los "toros" y los "osos". El indicador muestra el momento de reversión en los máximos y mínimos locales del gráfico de cualquier marco temporal, lo que
    Stronger Trend
    Harun Celik
    Indicadores
    Stronger Trend es un indicador que genera señales de tendencia. Genera señales de tendencia con su propio algoritmo. Estas flechas dan señales de compra y venta. El indicador ciertamente no repinta. Se puede utilizar en todos los pares. Envía una señal al usuario con la función de alerta. Reglas de comercio Introduzca la señal cuando llegue la señal de compra y venta. Sólo se debe iniciar la operación cuando se reciban avisos de señal. Es absolutamente necesario cerrar la operación cuando se re
    MagicBB Diamond
    Lungile Mpofu
    Indicadores
    Lleve su experiencia de trading al siguiente nivel y obtenga el indicador Magic Bollinger Bands Diamond. MagicBB Diamond Indic ador es MT4 Indicador que puede sugerir señales para usted, mientras que en MT4. El indicador se crea con Non Lag Bollinger Bands estrategia para las mejores entradas. Este es un sistema para apuntar 10 a 20 pips por operación. El indicador dará alertas en el par donde se originó la señal incluyendo el marco de tiempo. Si la señal es enviada, usted ingresa su operación y
    Sef
    Oleg Borisov
    Indicadores
    Indicador diseñado tanto para principiantes como para profesionales. Este indicador le ayudará a reducir el número de errores al abrir órdenes; predecir el movimiento de los precios (en ausencia de noticias significativas); no apresurarse a cerrar prematuramente las operaciones rentables y aumentar los beneficios; no apresurarse a entrar en el mercado y esperar "presas fáciles": y aumentar la rentabilidad de las operaciones. Señales de COMPRA y VENTA, ALARMA y PUSH - https://www.mql5.com/ru/mar
    FREE
    Quantum Entry PRO
    Aleksandr Makarov
    Indicadores
    Quantum Entry es un potente sistema de negociación de acción del precio basado en una de las estrategias más populares y conocidas entre los operadores: ¡la estrategia de ruptura! Este indicador produce señales claras de compra y venta basadas en rupturas de zonas clave de soporte y resistencia. A diferencia de los indicadores de ruptura típicos, utiliza cálculos avanzados para confirmar con precisión la ruptura. Cuando se produce una ruptura, recibe alertas instantáneas. Sin retardo ni repintad
    Strong Volume Trend
    Muhammed Emin Ugur
    Indicadores
    El indicador Strong Volume Trend MT4 es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a identificar y capitalizar tendencias de volumen significativas en los mercados financieros. Con su algoritmo avanzado, este indicador detecta con precisión la fuerza y la dirección de los movimientos de volumen, permitiendo a los operadores tomar decisiones de trading informadas. Características: Análisis de la fuerza del volumen: El indicador analiza los datos de volumen e identifica las tend
    Visual Phoenix Turn Indicator MT4
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Indicadores
    Presentación del indicador de giro Phoenix El indicador de giro Phoenix está diseñado para operadores que buscan aprovechar el poder de la detección precisa de giros del mercado. Esta herramienta proporciona señales visuales claras para identificar oportunidades potenciales de compra y venta basadas en la acción dinámica de los precios y en la lógica basada en indicadores. ¿Por qué elegir Phoenix Turn? Flexibilidad no optimizada: Este indicador se proporciona como una herramienta en bruto para
    Exact Arrow Entry
    Muhammed Emin Ugur
    4 (3)
    Indicadores
    El indicador Exact Arrow Entry Signal es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a tomar decisiones informadas en los mercados financieros. Este indicador avanzado aprovecha algoritmos de vanguardia y análisis técnicos para identificar posibles puntos de entrada con gran precisión. Características : 1. Puntos de entrada de precisión: El indicador genera señales de flecha precisas en el gráfico, destacando los posibles puntos de entrada para diversas estrategias de negocia
    Trend Long
    Maryna Shulzhenko
    Indicadores
    El indicador Trend Long acompaña a las tendencias largas. Sólo puede utilizarse para determinar la tendencia global, pero no como punto de entrada. Para el punto de entrada se puede utilizar cualquier indicador fiable. O el RSI estándar, basado en niveles de sobrecompra / sobreventa. El indicador se puede utilizar sin restricciones de instrumentos o plazos. ¡Experimente con los parámetros! Los parámetros no son lineales. Cuando se especifica un periodo, sólo se especifica un periodo para deter
    Happy Scalping Indicator
    Leandro Bernardez Camero
    Indicadores
    Este indicador fue diseñado para scalping agresivo y entradas rápidas en opciones binarias , generando señales en cada vela , para que puedas saber exactamente qué está ocurriendo en todo momento. Únete al canal de Happy Scalping: MQL5 No repinta : la señal de la vela actual se genera en TIEMPO REAL , lo que significa que puede cambiar mientras la vela aún está en formación, dependiendo de si el precio sube o baja respecto al cierre de la vela anterior. Pero una vez que la vela cierra , el col
    Binary Sig2
    Rustam Tairov
    Indicadores
    Les presento a un indicador scalper, y también funciona bien en las opciones binarias, además, añadió la función de notificación, donde en el tiempo se puede abrir órdenes en cualquier lugar, lo principal que había Internet, pero para que esta función funcione instalar el indicador en las cotizaciones deseadas y todo esto en un servidor VPN. En este indicador para el filtrado de señal adicional se utiliza el indicador RSI, el período se puede cambiar en la configuración, para buscar entradas par
    Pine script scalping indicator
    Andrey Kozak
    Indicadores
    Pine script scalping indicator es un sistema analítico multinivel diseñado para la interpretación precisa de las microfluctuaciones de precios en condiciones de alta volatilidad. Su núcleo se basa en un modelo complejo de filtrado dinámico de series de precios, combinado con proyecciones intertemporales y aproximación no lineal de vectores de tendencia. A diferencia de las herramientas estándar de análisis técnico, este indicador no se limita a un enfoque oscilador estático, sino que utiliza una
    Engulfingfinder
    Miracle Obinna Okafor
    Indicadores
    El indicador se basa en la identificación de patrones de velas envolventes en el marco temporal actual. Cuando se encuentran tales patrones, genera señales de compra y venta representadas por flechas hacia arriba y hacia abajo, respectivamente. Sin embargo, el usuario es responsable de determinar la tendencia predominante. Una vez identificada la tendencia, debe operar en línea con la señal correspondiente que se alinee con la dirección de la tendencia.
    FREE
    Los compradores de este producto también adquieren
    Gann Made Easy
    Oleg Rodin
    4.83 (152)
    Indicadores
    Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
    Smc Blast Signal
    Mohit Dhariwal
    5 (4)
    Indicadores
    AÑO NUEVO 2026 PRECIO DE OFERTA A SÓLO 99 DÓLARES POCAS COPIAS SÓLO A ESTE PRECIO Del 10 de enero al 20 de enero A MEDIANOCHE Oferta final ATRAPE SU COPIA EN ESTA Víspera de Año Nuevo Los precios se incrementarán a 150 una vez finalizado el periodo de oferta EA completo y Alert plus para alertas también serán proporcionados en esta oferta junto con la compra del Indicador. Copias limitadas sólo a este precio y Ea también. Obtenga su copia pronto Alerta más para el indicador con el archivo de con
    Scalper Inside PRO
    Alexey Minkov
    4.74 (69)
    Indicadores
    Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
    Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
    Bernhard Schweigert
    4.79 (102)
    Indicadores
    ¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
    M1 Sniper
    Oleg Rodin
    4.89 (18)
    Indicadores
    M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
    Game Changer Indicator
    Vasiliy Strukov
    4.38 (13)
    Indicadores
    Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
    Gold Signal Pro
    Mohamed Hassan
    Indicadores
    Primeras 25 copias a $80, después el precio pasa a ser $149 (quedan 13 copias) Gold Signal Pro es un potente indicador MT4 diseñado para ayudar a los operadores a detectar fuertes reacciones de los precios en el mercado. Se centra en rechazos de mecha claros , mostrando cuando el precio rechaza fuertemente un nivel y a menudo continúa en la misma dirección. Gold Signal Pro está diseñado principalmente para el scalping de oro (XAUUSD) y funciona mejor en plazos más bajos como M5 y M15 , donde
    GOLD Impulse with Alert
    Bernhard Schweigert
    4.64 (11)
    Indicadores
    Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
    Atomic Analyst
    Issam Kassas
    5 (3)
    Indicadores
    En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
    Trending Volatility System
    Vitalyi Belyh
    5 (3)
    Indicadores
    Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
    Trend indicator AI
    Ramil Minniakhmetov
    4.95 (76)
    Indicadores
    Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
    Apollo SR Master
    Oleg Rodin
    5 (1)
    Indicadores
    Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
    Miraculous Indicator Binary and Forex
    Ramzi Abuwarda
    Indicadores
    Indicador Miraculous – Herramienta 100% Sin Repintado para Forex y Opciones Binarias Basada en la Escuadra de Nueve de Gann Este video presenta el Indicador Miraculous , una herramienta de trading altamente precisa y potente, desarrollada específicamente para traders de Forex y Opciones Binarias. Lo que hace único a este indicador es su fundamento en la legendaria Escuadra de Nueve de Gann y la Ley de Vibración de Gann , lo que lo convierte en una de las herramientas de pronóstico más precisas d
    FX Volume
    Daniel Stein
    4.63 (38)
    Indicadores
    FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
    Matrix Arrow Indicator MT4
    Juvenille Emperor Limited
    5 (3)
    Indicadores
    Matrix Arrow Indicator MT4 es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador 100% sin repintado de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices, acciones.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de productos básicos (CCI) Ve
    Trend Screener
    STE S.S.COMPANY
    4.79 (95)
    Indicadores
    Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
    Forex Liquidity Finder
    Aditya Jayswal
    Indicadores
    ZeusArrow Buscador Inteligente de Liquidez Smart Liquidity Finder es un indicador controlado por Inteligencia Artificial basado en la idea de Your SL is My Entry. Escanea y dibuja las principales áreas de liquidez en el gráfico dividiéndolas en zonas de prima y de descuento y le permite encontrar las mejores configuraciones de trading posibles y le ayuda a decidir el precio de entrada perfecto para evitar que su Stop Loss sea cazado. Ahora no más confusión acerca de cuándo y dónde entrar. Benef
    Currency Strength Exotics
    Bernhard Schweigert
    4.88 (33)
    Indicadores
    ¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
    Slayer Scalping
    Abdulkarim Karazon
    5 (2)
    Indicadores
    Este indicador se centra en dos niveles de take profit y un stoploss muy ajustado; la idea es escalpar el mercado en marcos temporales más altos comenzando desde el m15 en adelante, ya que estos plazos no se ven muy afectados por el spread y la comisión del corredor; el indicador da señales de compra/venta basadas en la estrategia de divergencia de precio, donde grafica una flecha de compra con niveles de tp/sl cuando se cumplen plenamente las condiciones de divergencia alcista. Lo mismo ocurre
    Dynamic Forex28 Navigator
    Bernhard Schweigert
    4.43 (7)
    Indicadores
    Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
    Algo Pumping MT4
    Ihor Otkydach
    4.69 (16)
    Indicadores
    PUMPING STATION – Tu estrategia personal "todo incluido" Te presentamos PUMPING STATION, un indicador revolucionario para Forex que transformará tu forma de operar en una experiencia emocionante y eficaz. No es solo un asistente, sino un sistema de trading completo con potentes algoritmos que te ayudarán a operar de forma más estable. Al comprar este producto, recibes GRATIS: Archivos de configuración exclusivos: para una configuración automática y un rendimiento óptimo. Manual en video paso a p
    FX Power MT4 NG
    Daniel Stein
    4.95 (20)
    Indicadores
    FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
    Trend Lines PRO
    Roman Podpora
    5 (1)
    Indicadores
    LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
    Smart Trend Trading System
    Issam Kassas
    Indicadores
    Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
    Supply and Demand Dashboard PRO
    Bernhard Schweigert
    4.8 (20)
    Indicadores
    ¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
    PZ Day Trading
    PZ TRADING SLU
    3.67 (3)
    Indicadores
    Este indicador detecta reversiones de precios en forma de zig-zag, utilizando solo análisis de acción de precios y un canal donchian. Ha sido diseñado específicamente para el comercio a corto plazo, sin repintar ni pintar en absoluto. Es una herramienta fantástica para comerciantes astutos con el objetivo de aumentar el tiempo de sus operaciones. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Proporciona va
    Slayer Binary
    Abdulkarim Karazon
    5 (1)
    Indicadores
    Slayer Binary es un indicador de flecha de una vela con opciones binarias. Este indicador no es para quienes buscan el santo grial, ya que es un enfoque poco realista del trading en general. El indicador ofrece una tasa de acierto estable y, si se usa con gestión de dinero y un objetivo diario, será aún más fiable. El indicador incluye muchas características que se enumeran a continuación: CARACTERÍSTICAS NO REPINTADO: El indicador no repinta sus flechas en vivo;Una vez que se da una flecha, e
    M1 Arrow
    Oleg Rodin
    5 (20)
    Indicadores
    Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
    BlueDigitsFx OBV Divergence
    Ziggy Janssen
    4.84 (25)
    Indicadores
    Versión para MT5 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/50538 Canal y grupo de Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Acceso al grupo VIP: Envía el comprobante de pago a nuestro buzón privado Broker recomendado: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx OBV Divergence — Potente indicador MT4 para detectar divergencias OBV y predecir reversiones de mercado El indicador BlueDigitsFx OBV Divergence analiza el precio y el volumen On-Balance (OBV) para identificar divergen
    Prop Firm Gold Indicator
    Mohit Dhariwal
    5 (3)
    Indicadores
    Este es un indicador de oro único en el canal de comercio pullbacks y da entradas precisas sobre el oro y los principales pares de divisas en M15tf. Tiene la capacidad de pasar cualquier firma prop Desafío y obtener entradas precisas en el oro y los principales pares de divisas. EA PARA LA EMPRESA PROP Y EL INDICADOR DE CANAL ES LIBRE JUNTO CON ESTE INDICADOR DE GRAN ALCANCE JUNTO CON EL MEJOR ARCHIVO DE CONJUNTO PARA LOS PRIMEROS 25 USUARIOS. Estrategia probador informe está en la sección de c
    Otros productos de este autor
    Advanced Breakout Scanner Dashboard
    Sivakumar Subbaiya
    Indicadores
    ¡Deje de perder poderosas oportunidades de ruptura! El Advanced Breakout Scanner Dashboard es una herramienta de trading profesional que monitoriza hasta 28 pares de divisas en tiempo real, buscando simultáneamente diez estrategias únicas de ruptura de alta probabilidad. Conéctelo a un solo gráfico para obtener una visión completa de todo el mercado, identificando al instante las mejores configuraciones de negociación a medida que ocurren. No se trata sólo de un indicador de señales, sino de un
    Chart Pattern Signals
    Sivakumar Subbaiya
    Indicadores
    Indicador Chart Pattern Strategies Signals Versión: 1.02 Visión general El indicador Chart Pattern Strategies Signals es un completo panel de control para MetaTrader 4 diseñado para ofrecer a los operadores una potente visión general de las posibles configuraciones de patrones gráficos en múltiples mercados. Supervisa una lista personalizable de instrumentos en tiempo real, mostrando información clara y procesable directamente en su gráfico. Esta herramienta está diseñada para ayudar a los oper
    Algorithmic and Quant Strategies Signals
    Sivakumar Subbaiya
    Indicadores
    Panel de Señales de Estrategias Algorítmicas y Cuánticas para MT4 Lleve sus operaciones de divisas al siguiente nivel con el Tablero de Señales AQS , una herramienta completa y potente diseñada para operadores serios. Este indicador elimina la necesidad de cambiar constantemente entre los gráficos, proporcionando un panel centralizado, todo-en-uno que supervisa todo el mercado de divisas para usted. Construido sobre una base de algoritmos probados y principios de comercio cuantitativo, el tabler
    Major FX Signals Panel
    Sivakumar Subbaiya
    Indicadores
    Major FX Signal Panel ( AI Trade Planner's) - Panel Profesional de Señales Intradía Libere su potencial de trading intradía con un potente panel de señales todo en uno. ¿Está cansado de cambiar entre gráficos y luchar para encontrar configuraciones intradía de alta probabilidad? Este Panel es un indicador de MetaTrader 4 de nivel profesional diseñado para proporcionarle una ventaja decisiva. Escanea los siete principales pares de divisas en tiempo real y ofrece un plan de comercio completo, basa
    Range Bound Signals
    Sivakumar Subbaiya
    Indicadores
    Tablero de Estrategias de Rango y Reversión (MT4) Opere reversiones limpias con confianza. Este indicador MT4 escanea 20 instrumentos principales en tiempo real y señala las oportunidades de rango de alta probabilidad y de reversión de la media , y luego lo muestra todo en un panel sencillo y profesional. Por qué gusta a los operadores 10 configuraciones probadas en una sola herramienta Rebote de soporte/resistencia, reversión a la media de Bollinger, OB/OS del RSI, giro del MACD, OB/OS del es
    Ultimate Trend Following Scanner
    Sivakumar Subbaiya
    Indicadores
    Escáner definitivo de seguimiento de tendencias ¿Está cansado de hojear manualmente docenas de gráficos, buscando desesperadamente la próxima gran tendencia? ¿Siente que se le escapan constantemente las mejores entradas o que entra en mercados agitados y laterales? La búsqueda de tendencias fuertes y fiables ha terminado. Presentamos el escáner de seguimiento de tendencias definitivo : su centro de mando todo en uno para dominar los mercados. Este potente panel de control para MT4 está meticulo
    OrionFX AI Market Scanner Signal Dashboard
    Sivakumar Subbaiya
    Indicadores
    OrionFX AI Market Scanner - Su tablero de señales definitivo Deje de cambiar entre docenas de gráficos. Vea todo el mercado de divisas desde una única interfaz profesional. OrionFX es un escáner de mercado de nivel profesional que combina un potente panel de 24 instrumentos con una estrategia de señal de cinco indicadores de gran influencia. Diseñado para operadores que exigen precisión y claridad, este indicador escanea el mercado en tiempo real, identificando las configuraciones comerciales de
    Smart Signal Generation
    Sivakumar Subbaiya
    Indicadores
    Generación inteligente de señales - Cuadro de mandos profesional de seguimiento de tendencias - Indicador de negociación multidivisa Visión general El Trend-Following Pro Dashboard es un indicador de trading multi-estrategia diseñado para los traders serios de Forex que exigen un análisis de nivel profesional a través de 28 pares de divisas principales y oro. Este cuadro de mandos todo en uno combina las estrategias de seguimiento de tendencias más efectivas en una única interfaz visualmente imp
    Momentum Scan Signal Dashboard
    Sivakumar Subbaiya
    Indicadores
    Momentum Scan Pro - El Cuadro de Mando de Señales Multi-Tiempo Definitivo Deje de cambiar entre gráficos y marcos temporales. Momentum Scan Pro es un potente panel todo en uno que escanea todo el mercado en busca de señales de momentum de alta probabilidad, ofreciéndole todo lo que necesita para operar con confianza en una única y limpia interfaz. Diseñado para los operadores que valoran la velocidad y la eficiencia, este indicador escanea hasta 28 instrumentos a través de 5 marcos temporales d
    Momentum Matrix Pro
    Sivakumar Subbaiya
    Indicadores
    Momentum Matrix Pro - Panel de señales multiestrategia Momentum Matrix Pro es un potente indicador multisímbolo y multiestrategia que reúne 10 estrategias probadas de momentum trading en una herramienta profesional. Escanee 20 pares de divisas principales + Oro (XAU/USD) en tiempo real y obtenga señales de COMPRA/VENTA de alta precisión , completas con pruebas retrospectivas de Win%, niveles de Entry, Stop Loss y Take Profit , todo en un panel de control limpio y fácil de usar. Si opera con mom
    Price Action Signals
    Sivakumar Subbaiya
    Indicadores
    Price Action Strategies Dashboard - Escáner de Señales Multi-Par (Compra/Venta con Entrada, SL & TP) El Tablero de Estrategias de Acción del Precio es un completo escáner multi-par que detecta 10 poderosas estrategias de velas y al instante le dice si Comprar o Vender , junto con los niveles de Entrada, Stop Loss y Take Profit . En lugar de adivinar, obtendrá reglas precisas para que pueda operar la acción del precio con confianza. Condiciones de negociación El panel de control evalúa 10 configu
    Supply Demand Zone Signals
    Sivakumar Subbaiya
    Indicadores
    Escáner Avanzado de la Zona de Oferta y Demanda El mejor escáner multisímbolo y multiestrategia para operadores de acción del precio Descripción ¿Cansado de hojear interminablemente docenas de gráficos, buscando manualmente zonas de Oferta y Demanda de alta probabilidad? ¿Pasa horas tratando de confirmar configuraciones con múltiples indicadores, sólo para perder la entrada? El Indicador Avanzado de Zonas de Oferta y Demanda es su solución todo en uno. Este potente indicador para MetaTrader 4 ex
    Fibonacci Strategies Signals Indicator
    Sivakumar Subbaiya
    Indicadores
    Cuadro de mando Fibonacci Pro: La mejor herramienta de trading 10 en 1 ¿Está cansado de hojear interminablemente docenas de gráficos, tratando de encontrar la entrada perfecta? ¿Le cuesta hacer un seguimiento de múltiples indicadores en diferentes pares de divisas, perdiendo a menudo las mejores oportunidades? El Cuadro de Mando de Fibonacci Pro es su solución completa. Este potente indicador todo en uno fue creado para los operadores que exigen precisión y eficiencia. Supervisa todos los pares
    Harmonic Pattern Dashboard Signals
    Sivakumar Subbaiya
    Indicadores
    Panel de señales armónicas y de tendencia: Su Panel de Operaciones Forex Todo en Uno ¡Deje de cambiar entre docenas de gráficos y de perderse configuraciones de alta probabilidad! Harmonic & Trend Signal D ashboard es un potente indicador todo en uno para MetaTrader 4 que le ofrece todas las oportunidades de trading directamente en un único panel de fácil lectura. Analiza constantemente hasta 28 pares de divisas principales y secundarios en el marco temporal que elija, asegurándose de que sie
    Signal Master Pro
    Sivakumar Subbaiya
    Indicadores
    Signal Master Pro: El principal indicador de trading multiestrategia Un sistema de trading profesional para plataformas MT4 Signal Master Pro representa un completo ecosistema de trading, integrando múltiples estrategias validadas en una única y robusta herramienta. Diseñado por traders experimentados para inversores dedicados, este sistema proporciona señales de trading de alta probabilidad con una claridad excepcional y minimizando el ruido del mercado. Lógica de ejecución de señales Señal de
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario