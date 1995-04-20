Harmonic Pattern Dashboard Signals

Panel de señales armónicas y de tendencia: Su Panel de Operaciones Forex Todo en Uno

¡Deje de cambiar entre docenas de gráficos y de perderse configuraciones de alta probabilidad! Harmonic & Trend Signal D ashboard es un potente indicador todo en uno para MetaTrader 4 que le ofrece todas las oportunidades de trading directamente en un único panel de fácil lectura. 📈

Analiza constantemente hasta 28 pares de divisas principales y secundarios en el marco temporal que elija, asegurándose de que siempre esté preparado para el próximo movimiento del mercado. Si usted es un operador armónico o un seguidor de la tendencia, este tablero le tiene cubierto con su sistema único de doble estrategia.

Características principales

  • Sistema de estrategia dual: El motor principal del indicador identifica poderosos patrones armónicos. Si no hay ningún patrón activo, cambia sin problemas a un sólido modelo de seguimiento de tendencia EMA/ATR, para que siempre tenga una señal clara y procesable.

  • Completo panel de control: Vea al instante el precio en tiempo real, la sesión de negociación actual, la señal (COMPRA/VENTA), el porcentaje histórico de ganancias y los niveles precisos de límite de entrada, límite de pérdida y objetivo para cada par.

  • Escaneo Multisímbolo: Monitorea automáticamente 7 pares mayores y 21 pares menores. Simplemente cárguelo en un gráfico para observar todo el mercado.

  • Visuales fáciles de usar: Las señales están codificadas por colores (Cal para Compra, Rojo para Venta, Amarillo para Neutral) para un análisis rápido y sin esfuerzo.

  • Totalmente personalizable: Ajuste fácilmente todos los parámetros clave, incluidos los ajustes ZigZag para los armónicos, los periodos EMA y ATR para el modelo de tendencia, los colores del panel y mucho más.

  • Lógica sin repintado: Las señales se calculan basándose en la acción del precio confirmada, lo que le proporciona información fiable en la que basar sus decisiones de trading.

Cómo funcionan las estrategias

  1. Motor de Patrones Armónicos (Primario): La lógica principal del indicador utiliza un sofisticado algoritmo ZigZag para detectar los puntos cruciales X, A, B y C. A continuación, calcula la Zona de Reversión Potencial (PRZ) para los patrones Gartley de alta probabilidad, proporcionándole niveles precisos de entrada, stop y objetivo basados en los ratios clásicos de Fibonacci.

  2. Modelo de tendencia de retroceso (secundario): ¿Qué pasa si no hay un patrón armónico presente en un par? Sigue estando cubierto. El indicador analiza automáticamente la tendencia mediante una EMA de 50 periodos y la volatilidad del mercado mediante un ATR de 14 periodos.

    • Si el precio está por encima de la EMA, genera una señal de COMPRA.

    • Si el precio está por debajo de la EMA, genera una señal de VENTA.

    • El Stop Loss y el Objetivo se calculan inteligentemente utilizando multiplicadores ATR, adaptándose automáticamente a la volatilidad actual del mercado.

¿Para quién es?

Esta herramienta es perfecta para:

  • Traders Armónicos que quieren ahorrar tiempo encontrando patrones válidos.

  • Trend Traders que buscan un sistema de señales multipar simple y efectivo.

  • Day Traders & Swing Traders que necesitan una visión completa del mercado sin desorden.

  • Cualquier trader que quiera tomar decisiones informadas y basadas en datos de manera más eficiente.

Los parámetros de entrada incluyen:

  • Diseño del panel: Controle el tamaño, la posición y los colores del panel.

  • Configuración de escaneo: Elija el marco temporal a escanear y configure los parámetros de ZigZag.

  • Modelo Fallback: Ajuste el periodo EMA, el periodo ATR y los multiplicadores para Stop Loss y Take Profit.

Descargue hoy mismo el Cuadro de Mando de Señales Armónicas y Tendenciales y opere en el mercado con más claridad y confianza que nunca. 🚀


