Harmonic Pattern Dashboard Signals
Panel de señales armónicas y de tendencia: Su Panel de Operaciones Forex Todo en Uno
¡Deje de cambiar entre docenas de gráficos y de perderse configuraciones de alta probabilidad! Harmonic & Trend Signal D ashboard es un potente indicador todo en uno para MetaTrader 4 que le ofrece todas las oportunidades de trading directamente en un único panel de fácil lectura. 📈
Analiza constantemente hasta 28 pares de divisas principales y secundarios en el marco temporal que elija, asegurándose de que siempre esté preparado para el próximo movimiento del mercado. Si usted es un operador armónico o un seguidor de la tendencia, este tablero le tiene cubierto con su sistema único de doble estrategia.
Características principales
-
Sistema de estrategia dual: El motor principal del indicador identifica poderosos patrones armónicos. Si no hay ningún patrón activo, cambia sin problemas a un sólido modelo de seguimiento de tendencia EMA/ATR, para que siempre tenga una señal clara y procesable.
-
Completo panel de control: Vea al instante el precio en tiempo real, la sesión de negociación actual, la señal (COMPRA/VENTA), el porcentaje histórico de ganancias y los niveles precisos de límite de entrada, límite de pérdida y objetivo para cada par.
-
Escaneo Multisímbolo: Monitorea automáticamente 7 pares mayores y 21 pares menores. Simplemente cárguelo en un gráfico para observar todo el mercado.
-
Visuales fáciles de usar: Las señales están codificadas por colores (Cal para Compra, Rojo para Venta, Amarillo para Neutral) para un análisis rápido y sin esfuerzo.
-
Totalmente personalizable: Ajuste fácilmente todos los parámetros clave, incluidos los ajustes ZigZag para los armónicos, los periodos EMA y ATR para el modelo de tendencia, los colores del panel y mucho más.
-
Lógica sin repintado: Las señales se calculan basándose en la acción del precio confirmada, lo que le proporciona información fiable en la que basar sus decisiones de trading.
Cómo funcionan las estrategias
-
Motor de Patrones Armónicos (Primario): La lógica principal del indicador utiliza un sofisticado algoritmo ZigZag para detectar los puntos cruciales X, A, B y C. A continuación, calcula la Zona de Reversión Potencial (PRZ) para los patrones Gartley de alta probabilidad, proporcionándole niveles precisos de entrada, stop y objetivo basados en los ratios clásicos de Fibonacci.
-
Modelo de tendencia de retroceso (secundario): ¿Qué pasa si no hay un patrón armónico presente en un par? Sigue estando cubierto. El indicador analiza automáticamente la tendencia mediante una EMA de 50 periodos y la volatilidad del mercado mediante un ATR de 14 periodos.
-
Si el precio está por encima de la EMA, genera una señal de COMPRA.
-
Si el precio está por debajo de la EMA, genera una señal de VENTA.
-
El Stop Loss y el Objetivo se calculan inteligentemente utilizando multiplicadores ATR, adaptándose automáticamente a la volatilidad actual del mercado.
-
¿Para quién es?
Esta herramienta es perfecta para:
-
Traders Armónicos que quieren ahorrar tiempo encontrando patrones válidos.
-
Trend Traders que buscan un sistema de señales multipar simple y efectivo.
-
Day Traders & Swing Traders que necesitan una visión completa del mercado sin desorden.
-
Cualquier trader que quiera tomar decisiones informadas y basadas en datos de manera más eficiente.
Los parámetros de entrada incluyen:
-
Diseño del panel: Controle el tamaño, la posición y los colores del panel.
-
Configuración de escaneo: Elija el marco temporal a escanear y configure los parámetros de ZigZag.
-
Modelo Fallback: Ajuste el periodo EMA, el periodo ATR y los multiplicadores para Stop Loss y Take Profit.
Descargue hoy mismo el Cuadro de Mando de Señales Armónicas y Tendenciales y opere en el mercado con más claridad y confianza que nunca. 🚀