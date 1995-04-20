Supply Demand Zone Signals

Escáner Avanzado de la Zona de Oferta y Demanda

El mejor escáner multisímbolo y multiestrategia para operadores de acción del precio

Descripción

¿Cansado de hojear interminablemente docenas de gráficos, buscando manualmente zonas de Oferta y Demanda de alta probabilidad? ¿Pasa horas tratando de confirmar configuraciones con múltiples indicadores, sólo para perder la entrada?

El Indicador Avanzado de Zonas de Oferta y Demanda es su solución todo en uno. Este potente indicador para MetaTrader 4 explora 20 instrumentos diferentes a través de 4 plazos clave en tiempo real, ofreciendo una visión completa del mercado directamente en un solo gráfico. Combina los principios básicos de la oferta y la demanda con herramientas de confirmación esenciales para identificar y presentar señales de operaciones procesables, con niveles de entrada, stop loss y objetivo.

Deje de buscar operaciones y permita que las configuraciones vengan a usted.

Características principales

Completo panel multisímbolo: Escanea los 20 principales pares de divisas y el oro (XAUUSD) simultáneamente, para que nunca pierda una oportunidad.

Análisis Multi-Tiempo: Obtenga señales instantáneas para los marcos temporales M15, H1, H4 y D1, además de una potente "Señal general" agregada para calibrar el sentimiento dominante del mercado.

Motor de estrategia principal: Identifica automáticamente los patrones clásicos y eficaces de oferta y demanda, incluidos el rally de base-caída (RBD) y el rally de base-caída (DBR).

Filtros de confluencia integrados: Las señales se verifican automáticamente de forma cruzada para una mayor probabilidad de uso:

RSI: Confirma condiciones de sobrecompra o sobreventa en zonas clave.



Líneas de tendencia: Valida que la configuración se alinea con la estructura actual del mercado.



Zonas S/R: Comprueba si la configuración se está produciendo en un nivel de soporte o resistencia histórico significativo.



Patrones de velas: Identifica patrones de inversión clave como barras envolventes, Dojis y martillos en zonas.

Señales operativas: El panel de control no sólo da una señal de "Compra" o "Venta", sino que proporciona niveles calculados de Límite de Entrada , Stop Loss y Objetivo en función de la estructura de la zona y de su relación personalizada Riesgo:Recompensa.

Contexto de Mercado en Tiempo Real: Vea al instante la Sesión de Negociación Actual (por ejemplo, Londres, Nueva York) y la Volatilidad actual (en pips) de cada instrumento para tomar decisiones de negociación más informadas.

Interfaz totalmente personalizable: Adapte todo el panel de control a sus preferencias. Ajuste el tamaño, la posición, los colores, los espacios entre filas y columnas, y mucho más. ¡Hágalo suyo!

Cómo funciona

El algoritmo inteligente del indicador escanea continuamente cada instrumento y marco temporal en busca de zonas válidas de Oferta y Demanda. Cuando se identifica una zona potencial, se somete a un riguroso proceso de confirmación utilizando los filtros incorporados (RSI, Tendencia, S/R, etc.). Cada confirmación se suma a la "puntuación" de la configuración. La puntuación final se traduce en una señal clara y codificada por colores, desde una compra/venta estándar hasta una compra/venta fuerte de alta convicción.

Parámetros personalizables

Cada aspecto de la estrategia es totalmente ajustable en la configuración de entrada del indicador. Puede modificar:

Todos los ajustes de diseño y color.

Periodo y niveles del RSI.

Periodo y proximidad de la Zona S/R.

Buffer de Stop Loss y Relación Riesgo:Recompensa.

Y mucho más.

Lleve sus operaciones de Oferta y Demanda al siguiente nivel. Simplifique su análisis, ahorre tiempo valioso y obtenga una ventaja poderosa con el Panel de Control Avanzado de la Zona de Oferta y Demanda.