Supply Demand Zone Signals

Escáner Avanzado de la Zona de Oferta y Demanda

El mejor escáner multisímbolo y multiestrategia para operadores de acción del precio

Descripción

¿Cansado de hojear interminablemente docenas de gráficos, buscando manualmente zonas de Oferta y Demanda de alta probabilidad? ¿Pasa horas tratando de confirmar configuraciones con múltiples indicadores, sólo para perder la entrada?

El Indicador Avanzado de Zonas de Oferta y Demanda es su solución todo en uno. Este potente indicador para MetaTrader 4 explora 20 instrumentos diferentes a través de 4 plazos clave en tiempo real, ofreciendo una visión completa del mercado directamente en un solo gráfico. Combina los principios básicos de la oferta y la demanda con herramientas de confirmación esenciales para identificar y presentar señales de operaciones procesables, con niveles de entrada, stop loss y objetivo.

Deje de buscar operaciones y permita que las configuraciones vengan a usted.

Características principales

  • Completo panel multisímbolo: Escanea los 20 principales pares de divisas y el oro (XAUUSD) simultáneamente, para que nunca pierda una oportunidad.
  • Análisis Multi-Tiempo: Obtenga señales instantáneas para los marcos temporales M15, H1, H4 y D1, además de una potente "Señal general" agregada para calibrar el sentimiento dominante del mercado.
  • Motor de estrategia principal: Identifica automáticamente los patrones clásicos y eficaces de oferta y demanda, incluidos el rally de base-caída (RBD) y el rally de base-caída (DBR).
  • Filtros de confluencia integrados: Las señales se verifican automáticamente de forma cruzada para una mayor probabilidad de uso:
    • RSI: Confirma condiciones de sobrecompra o sobreventa en zonas clave.
    • Líneas de tendencia: Valida que la configuración se alinea con la estructura actual del mercado.
    • Zonas S/R: Comprueba si la configuración se está produciendo en un nivel de soporte o resistencia histórico significativo.
    • Patrones de velas: Identifica patrones de inversión clave como barras envolventes, Dojis y martillos en zonas.
  • Señales operativas: El panel de control no sólo da una señal de "Compra" o "Venta", sino que proporciona niveles calculados de Límite de Entrada, Stop Loss y Objetivo en función de la estructura de la zona y de su relación personalizada Riesgo:Recompensa.
  • Contexto de Mercado en Tiempo Real: Vea al instante la Sesión de Negociación Actual (por ejemplo, Londres, Nueva York) y la Volatilidad actual (en pips) de cada instrumento para tomar decisiones de negociación más informadas.
  • Interfaz totalmente personalizable: Adapte todo el panel de control a sus preferencias. Ajuste el tamaño, la posición, los colores, los espacios entre filas y columnas, y mucho más. ¡Hágalo suyo!

Cómo funciona

El algoritmo inteligente del indicador escanea continuamente cada instrumento y marco temporal en busca de zonas válidas de Oferta y Demanda. Cuando se identifica una zona potencial, se somete a un riguroso proceso de confirmación utilizando los filtros incorporados (RSI, Tendencia, S/R, etc.). Cada confirmación se suma a la "puntuación" de la configuración. La puntuación final se traduce en una señal clara y codificada por colores, desde una compra/venta estándar hasta una compra/venta fuerte de alta convicción.

Parámetros personalizables

Cada aspecto de la estrategia es totalmente ajustable en la configuración de entrada del indicador. Puede modificar:

  • Todos los ajustes de diseño y color.
  • Periodo y niveles del RSI.
  • Periodo y proximidad de la Zona S/R.
  • Buffer de Stop Loss y Relación Riesgo:Recompensa.
  • Y mucho más.

Lleve sus operaciones de Oferta y Demanda al siguiente nivel. Simplifique su análisis, ahorre tiempo valioso y obtenga una ventaja poderosa con el Panel de Control Avanzado de la Zona de Oferta y Demanda.


Productos recomendados
PZ 123 Pattern
PZ TRADING SLU
1 (1)
Indicadores
El patrón 123 es uno de los patrones de gráficos más populares, potentes y flexibles. El patrón se compone de tres puntos de precio: un fondo, un pico o valle, y un retroceso de Fibonacci entre 38.2% y 71.8%. Un patrón se considera válido cuando el precio se rompe más allá del último pico o valle, momento en el que el indicador traza una flecha, levanta una alerta y se puede colocar el comercio. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ]
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicadores
Indicador de gestión del riesgo y monitoreo de límites para traders profesionales y cuentas de evaluación (Prop) Esta herramienta solo muestra en el gráfico información precisa sobre gestión del riesgo y límites, para ayudarte a decidir con mayor enfoque. El indicador no abre/cierra/modifica operaciones y no interfiere con Asesores Expertos (EAs). Funciones Monitoreo del drawdown diario y total Calcula y muestra el drawdown diario y total con base en Balance o Equity (configurable). Muestra el
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicadores
Esta estrategia multidivisa única determina simultáneamente la fuerza de las tendencias y los puntos de entrada en el mercado, visualizándolo mediante histogramas en el gráfico. El indicador está óptimamente adaptado para operar en los marcos temporales М5, М15, М30, Н1. Para comodidad de los usuarios, el indicador muestra el punto de entrada (en forma de flecha), los niveles recomendados de toma de beneficios (TP1, TP2 con etiquetas de texto) y el nivel recomendado de Stop Loss. Los niveles de
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados , incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de c
ForexArum Patterns
Marouane Majid
Indicadores
Si desea añadir un indicador de patrón para confirmar el movimiento del mercado está en el lugar correcto, este indicador permite detectar algunos patrones de velas famosos Hammer, Inverted Hammer, Shooting Star, Hanging Man y Engulfing patter que se pueden resaltar en su gráfico una vez que se producen los patrones. Las flechas Up, Down se trazan al principio de la nueva barra cada vez que se detecta un patrón. Parámetros Body to Bar Fraction (%) : el tamaño del cuerpo / el tamaño de la vela (
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT4 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
RTSPattern
Tomas Belak
Indicadores
El indicador ofrece una alternativa superior al análisis de la acción de los precios. Permite identificar patrones normalizados, que luego se transforman en una representación gráfica para predecir futuros pasos dentro de una serie temporal. En la esquina superior izquierda, encontrará información sobre la precisión prevista de la predicción, determinada mediante un complejo cálculo MSQE. Dispone de flexibilidad para ajustar la ventana temporal, lo que facilita la validación del rendimiento del
Scalper X
Carlo Forni
Indicadores
Scalper X indicador es muy simple pero potente indicador. Este es un indicador muy útil, combinado con un panel para el comercio rápido le dará muchas satisfacciones. Este indicador se puede utilizar en cualquier par de divisas y en cualquier marco de tiempo, Se adapta a cada velocidad de negociación. Por otra parte, es relativamente fácil de operar con Scalper X Indicador. Este indicador produce dos señales: Señal de COMPRA: flecha aqua Señal de VENTA: flecha roja Parámetros del indicador Sign
ATeam Divergence
Hoang Ngoc Thach
Indicadores
El CCI Divergence es un indicador razonablemente útil en sí mismo, pero es aún más eficaz cuando se utiliza con el comercio de patrones de divergencia. La señal del indicador CCI Divergence es una de las señales más potentes entre los indicadores que existen en el mercado. Aquí está la nueva versión del Indicador de Divergencia usando el método CCI, con más mejoras. Las divergencias indican un potencial punto de inversión porque el momento direccional no confirma el precio. Una divergencia alci
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "RSI SPEED" para MT4: una excelente herramienta predictiva, sin necesidad de repintado. - El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones físicas. RSI SPEED es la primera derivada del propio RSI. - RSI SPEED es ideal para realizar scalping en la dirección de la tendencia principal. - Úselo en combinación con un indicador de tendencia adecuado, por ejemplo, HTF MA (como se muestra en las imágenes). - El indicador RSI SPEED muestra la rapidez con la que el RSI cambia de
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Indicadores
El indicador de patrones de velas AW es una combinación de un indicador de tendencia avanzado combinado con un potente escáner de patrones de velas. Es una herramienta útil para reconocer y resaltar los treinta patrones de velas más fiables. Además, es un analizador de tendencias actual basado en barras de colores con un       panel de tendencias de múltiples marcos de tiempo que se puede cambiar de tamaño y posicionar. Una capacidad única para ajustar la visualización de patrones según el filtr
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Indicadores
Indicador Flecha Mágica - Señales claras y fiables El Indicador Flecha Mágica es una herramienta de seguimiento de tendencias que no repinta y que le proporciona señales de Compra y Venta cristalinas . Le da reversiones y entradas de alta probabilidad . No más conjeturas - ¡sólo siga las flechas en su gráfico! El indicador Magical Arrow es una herramienta de negociación potente y fácil de usar que le ayuda a detectar las oportunidades de compra y venta más rentables en el mercado Forex. Está
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicadores
EZZ Elite Zig Zag es un indicador para el terminal MetaTrader 4. Este indicador traza el pico de la tendencia basada en la inversión del mercado, mostrando así diversas oportunidades en el mercado financiero. EZZ Elite Zig Zag es una herramienta visual, intuitiva y fácil de entender y utilizar. Pruébelo usted mismo descargándoselo gratis. Autor Paulo Rocha todos los derechos reservados
Gartley Hunter MT4
Siarhei Vashchylka
3.67 (3)
Indicadores
Gartley Hunter - Un indicador para la búsqueda de patrones armónicos (patrones de Gartley) y sus proyecciones. El indicador está equipado con un sistema de alertas y notificaciones push. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Ventajas 1. 12 patrones armónicos: 7 clásicos y 5 exóticos. Se añadirán nuevos patrones a medida que se desarrolle el indicador. 2. Búsqueda automática constante de patrones armónicos. El indicador es capaz de encontrar desde los patrones más pequeños
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Descripción del indicador INDICADOR DE SEÑAL DE REY TITÁN DE ORO Señales de compra/venta de scalping de oro de alta precisión - Asistente de trading manual Visión general El Indicador Gold Titan King Signal es una herramienta manual asistente de trading diseñada para scalping de alta frecuencia en Oro (XAUUSD) y otros pares principales. Genera señales claras de COMPRA/VENTA con niveles de entrada precisos, junto con niveles ajustables de Stop Loss y Take Profit mostrados directamente en
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de soporte y resistencia de opciones binarias Este indicador está diseñado para el comercio de opciones binarias y muestra eficazmente los retrocesos de los niveles de soporte y resistencia. Las señales aparecen en la vela actual. Una flecha roja apuntando hacia abajo indica una potencial oportunidad de venta, mientras que una flecha azul apuntando hacia arriba sugiere oportunidades de compra. Lo único que hay que ajustar es el color de las flechas de señal. Se recomienda utilizarlo e
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicadores
Retroceso de Fibonacci & Herramientas de Dibujo de Líneas Extendidas Retroceso de Fibonacci & Herramientas de Dibujo de Líneas Extendidas son aptos para la plataforma MT4 y para operadores que emplean el método de negociación de puntos y la negociación de sección áurea. Ventajas: Sin líneas excusadas ni las excesivamente largas, y es fácil de observar y descubrir oportunidades de negociación. Versión de prueba: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Funciones principales: 1. Se puede
PZ Pennants
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador encuentra banderines , que son patrones de continuación identificados por líneas de tendencia convergentes que rodean un período de consolidación de precios. Las operaciones se señalan utilizando un período de ruptura junto con la ruptura de la formación. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de usar Colores y tamaños personalizables. Implementa señales de arranque Implementa alertas de todo tipo. Uso óptimo Par
Automated Trendlines
Georgios Kalomoiropoulos
5 (16)
Indicadores
Las líneas de tendencia son la herramienta más esencial del análisis técnico en el comercio de divisas. Desafortunadamente, la mayoría de los comerciantes no los dibujan correctamente. El indicador de líneas de tendencia automatizadas es una herramienta profesional para comerciantes serios que lo ayuda a visualizar el movimiento de tendencia de los mercados. Hay dos tipos de Trendlines Bullish Trendlines y Bearish Trendlines. En la tendencia alcista, la línea de tendencia de Forex se dibuja a
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub es un indicador para obtener puntos de entrada de alta calidad. El indicador fue desarrollado para facilitar los cálculos matemáticos y simplificar la búsqueda de puntos de entrada a una posición. La estrategia comercial para la cual se diseñó el indicador ha demostrado su eficacia durante muchos años. La simplicidad de la estrategia comercial es su gran ventaja, que permite que incluso los operadores novatos negocien con éxito con ella. VR Cub calcula los puntos de apertura de posiciones
Fibonacci Confluence Higher TF
Minh Truong Pham
Indicadores
Fibonacci Confluence Toolkit es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar posibles zonas de reversión de precios mediante la combinación de señales y patrones clave del mercado. Destaca áreas de interés en las que se prevén acciones o reacciones significativas de los precios, aplica automáticamente niveles de retroceso de Fibonacci para delimitar posibles zonas de retroceso y detecta patrones de velas envolventes. Su singularidad radica en que se bas
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicadores
Trend Trading es un indicador diseñado para sacar el máximo provecho posible de las tendencias que tienen lugar en el mercado, mediante el cronometraje de retrocesos y rupturas. Encuentra oportunidades comerciales al analizar qué está haciendo el precio durante las tendencias establecidas. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Opere en los mercados financieros con confianza y eficiencia Aproveche las tendencias establecidas sin ser
FXTrader Ariel TakeProfit Stoploss Indicator
Ariel Capja
Indicadores
Este es el FXTraderariel-TakeProfit - Stop Loss Indicador . Le proporciona 3 potenciales Take Profits y 1 Stop Loss. Estos objetivos potenciales se calculan sobre la base de varios métodos . El indicador se puede utilizar en cada marco de tiempo, pero se aconseja utilizarlo en H1, H4 y D1. Especialmente si usted es un trader novato. Los operadores profesionales también pueden utilizarlo para scalping en marcos de tiempo más pequeños (M1, M5 y M15). Este indicador no es un sistema de trading com
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
ON Trade Harmonic Patterns
Abdullah Alrai
Indicadores
Este indicador detectará patrones armónicos dibujados en el gráfico mediante métodos manuales y automáticos. Agrega tu comentario, por favor. Notas: El indicador tiene un panel de control y guardará cada configuración (gráfico y marco de tiempo). Puedes minimizarlo para tener más espacio en el gráfico y presionar el botón de cierre para ocultar todos los datos del indicador en el gráfico si prefieres trabajar con otras herramientas de análisis. Cuando uses este indicador y cambies las configurac
Pattern 123
Pavel Verveyko
Indicadores
"Patrón 123" es un indicador-sistema de trading construido sobre un patrón popular, el patrón 123. Este es el momento en el que esperamos una inversión en la tendencia anterior y entramos en la continuación de la tendencia pequeña, su 3er impulso. El indicador muestra señales y marcas en un gráfico abierto. Puede activar/desactivar las construcciones gráficas en los ajustes. El indicador tiene un sistema de notificación incorporado (correo electrónico, terminal móvil, alerta de terminal estánda
Sinus wave strong buy sell
Guner Koca
Indicadores
sinus wave strong buy sell indicator is nonrepaint top bottom point indicator.it work all pairs and all timeframe.suitable for beginners and experienced traders. it depend to sinus wave and vertex base .gives signal sinus wave over zero or below zero on approppirate vertex positions. cnt numero se ha fijado en 500 bares para el modo de demostracion. puede ser incrementado hasta 2000 dependiendo del numero de barras que tengan los graficos. El valor mínimo es 500. puntos blancos en los picos de v
Entry Signal Arrows
Harun Celik
Indicadores
El indicador Entry Signal Arrows está diseñado para operar con señales. Este indicador genera señales de tendencia. Utiliza muchos algoritmos e indicadores para generar esta señal. Intenta generar una señal a partir de los puntos con mayor potencial de tendencia. Este indicador es un producto de trading completo. Este indicador no necesita indicadores adicionales. El indicador ciertamente no se repinta. El punto en el que se da la señal no cambia. Gracias a las características de alerta puede o
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicadores
AÑO NUEVO 2026 PRECIO DE OFERTA A SÓLO 99 DÓLARES POCAS COPIAS SÓLO A ESTE PRECIO Del 10 de enero al 20 de enero A MEDIANOCHE Oferta final ATRAPE SU COPIA EN ESTA Víspera de Año Nuevo Los precios se incrementarán a 150 una vez finalizado el periodo de oferta EA completo y Alert plus para alertas también serán proporcionados en esta oferta junto con la compra del Indicador. Copias limitadas sólo a este precio y Ea también. Obtenga su copia pronto Alerta más para el indicador con el archivo de con
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.38 (13)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
Indicadores
Primeras 25 copias a $80, después el precio pasa a ser $149 (quedan 13 copias) Gold Signal Pro es un potente indicador MT4 diseñado para ayudar a los operadores a detectar fuertes reacciones de los precios en el mercado. Se centra en rechazos de mecha claros , mostrando cuando el precio rechaza fuertemente un nivel y a menudo continúa en la misma dirección. Gold Signal Pro está diseñado principalmente para el scalping de oro (XAUUSD) y funciona mejor en plazos más bajos como M5 y M15 , donde
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Indicador Miraculous – Herramienta 100% Sin Repintado para Forex y Opciones Binarias Basada en la Escuadra de Nueve de Gann Este video presenta el Indicador Miraculous , una herramienta de trading altamente precisa y potente, desarrollada específicamente para traders de Forex y Opciones Binarias. Lo que hace único a este indicador es su fundamento en la legendaria Escuadra de Nueve de Gann y la Ley de Vibración de Gann , lo que lo convierte en una de las herramientas de pronóstico más precisas d
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
Matrix Arrow Indicator MT4 es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador 100% sin repintado de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices, acciones.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de productos básicos (CCI) Ve
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Forex Liquidity Finder
Aditya Jayswal
Indicadores
ZeusArrow Buscador Inteligente de Liquidez Smart Liquidity Finder es un indicador controlado por Inteligencia Artificial basado en la idea de Your SL is My Entry. Escanea y dibuja las principales áreas de liquidez en el gráfico dividiéndolas en zonas de prima y de descuento y le permite encontrar las mejores configuraciones de trading posibles y le ayuda a decidir el precio de entrada perfecto para evitar que su Stop Loss sea cazado. Ahora no más confusión acerca de cuándo y dónde entrar. Benef
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Slayer Scalping
Abdulkarim Karazon
5 (2)
Indicadores
Este indicador se centra en dos niveles de take profit y un stoploss muy ajustado; la idea es escalpar el mercado en marcos temporales más altos comenzando desde el m15 en adelante, ya que estos plazos no se ven muy afectados por el spread y la comisión del corredor; el indicador da señales de compra/venta basadas en la estrategia de divergencia de precio, donde grafica una flecha de compra con niveles de tp/sl cuando se cumplen plenamente las condiciones de divergencia alcista. Lo mismo ocurre
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.69 (16)
Indicadores
PUMPING STATION – Tu estrategia personal "todo incluido" Te presentamos PUMPING STATION, un indicador revolucionario para Forex que transformará tu forma de operar en una experiencia emocionante y eficaz. No es solo un asistente, sino un sistema de trading completo con potentes algoritmos que te ayudarán a operar de forma más estable. Al comprar este producto, recibes GRATIS: Archivos de configuración exclusivos: para una configuración automática y un rendimiento óptimo. Manual en video paso a p
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
PZ Day Trading
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
Indicadores
Este indicador detecta reversiones de precios en forma de zig-zag, utilizando solo análisis de acción de precios y un canal donchian. Ha sido diseñado específicamente para el comercio a corto plazo, sin repintar ni pintar en absoluto. Es una herramienta fantástica para comerciantes astutos con el objetivo de aumentar el tiempo de sus operaciones. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Proporciona va
Slayer Binary
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Indicadores
Slayer Binary es un indicador de flecha de una vela con opciones binarias. Este indicador no es para quienes buscan el santo grial, ya que es un enfoque poco realista del trading en general. El indicador ofrece una tasa de acierto estable y, si se usa con gestión de dinero y un objetivo diario, será aún más fiable. El indicador incluye muchas características que se enumeran a continuación: CARACTERÍSTICAS NO REPINTADO: El indicador no repinta sus flechas en vivo;Una vez que se da una flecha, e
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (20)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
BlueDigitsFx OBV Divergence
Ziggy Janssen
4.84 (25)
Indicadores
Versión para MT5 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/50538 Canal y grupo de Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Acceso al grupo VIP: Envía el comprobante de pago a nuestro buzón privado Broker recomendado: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx OBV Divergence — Potente indicador MT4 para detectar divergencias OBV y predecir reversiones de mercado El indicador BlueDigitsFx OBV Divergence analiza el precio y el volumen On-Balance (OBV) para identificar divergen
Prop Firm Gold Indicator
Mohit Dhariwal
5 (3)
Indicadores
Este es un indicador de oro único en el canal de comercio pullbacks y da entradas precisas sobre el oro y los principales pares de divisas en M15tf. Tiene la capacidad de pasar cualquier firma prop Desafío y obtener entradas precisas en el oro y los principales pares de divisas. EA PARA LA EMPRESA PROP Y EL INDICADOR DE CANAL ES LIBRE JUNTO CON ESTE INDICADOR DE GRAN ALCANCE JUNTO CON EL MEJOR ARCHIVO DE CONJUNTO PARA LOS PRIMEROS 25 USUARIOS. Estrategia probador informe está en la sección de c
Otros productos de este autor
Advanced Breakout Scanner Dashboard
Sivakumar Subbaiya
Indicadores
¡Deje de perder poderosas oportunidades de ruptura! El Advanced Breakout Scanner Dashboard es una herramienta de trading profesional que monitoriza hasta 28 pares de divisas en tiempo real, buscando simultáneamente diez estrategias únicas de ruptura de alta probabilidad. Conéctelo a un solo gráfico para obtener una visión completa de todo el mercado, identificando al instante las mejores configuraciones de negociación a medida que ocurren. No se trata sólo de un indicador de señales, sino de un
Chart Pattern Signals
Sivakumar Subbaiya
Indicadores
Indicador Chart Pattern Strategies Signals Versión: 1.02 Visión general El indicador Chart Pattern Strategies Signals es un completo panel de control para MetaTrader 4 diseñado para ofrecer a los operadores una potente visión general de las posibles configuraciones de patrones gráficos en múltiples mercados. Supervisa una lista personalizable de instrumentos en tiempo real, mostrando información clara y procesable directamente en su gráfico. Esta herramienta está diseñada para ayudar a los oper
Algorithmic and Quant Strategies Signals
Sivakumar Subbaiya
Indicadores
Panel de Señales de Estrategias Algorítmicas y Cuánticas para MT4 Lleve sus operaciones de divisas al siguiente nivel con el Tablero de Señales AQS , una herramienta completa y potente diseñada para operadores serios. Este indicador elimina la necesidad de cambiar constantemente entre los gráficos, proporcionando un panel centralizado, todo-en-uno que supervisa todo el mercado de divisas para usted. Construido sobre una base de algoritmos probados y principios de comercio cuantitativo, el tabler
Major FX Signals Panel
Sivakumar Subbaiya
Indicadores
Major FX Signal Panel ( AI Trade Planner's) - Panel Profesional de Señales Intradía Libere su potencial de trading intradía con un potente panel de señales todo en uno. ¿Está cansado de cambiar entre gráficos y luchar para encontrar configuraciones intradía de alta probabilidad? Este Panel es un indicador de MetaTrader 4 de nivel profesional diseñado para proporcionarle una ventaja decisiva. Escanea los siete principales pares de divisas en tiempo real y ofrece un plan de comercio completo, basa
Range Bound Signals
Sivakumar Subbaiya
Indicadores
Tablero de Estrategias de Rango y Reversión (MT4) Opere reversiones limpias con confianza. Este indicador MT4 escanea 20 instrumentos principales en tiempo real y señala las oportunidades de rango de alta probabilidad y de reversión de la media , y luego lo muestra todo en un panel sencillo y profesional. Por qué gusta a los operadores 10 configuraciones probadas en una sola herramienta Rebote de soporte/resistencia, reversión a la media de Bollinger, OB/OS del RSI, giro del MACD, OB/OS del es
Ultimate Trend Following Scanner
Sivakumar Subbaiya
Indicadores
Escáner definitivo de seguimiento de tendencias ¿Está cansado de hojear manualmente docenas de gráficos, buscando desesperadamente la próxima gran tendencia? ¿Siente que se le escapan constantemente las mejores entradas o que entra en mercados agitados y laterales? La búsqueda de tendencias fuertes y fiables ha terminado. Presentamos el escáner de seguimiento de tendencias definitivo : su centro de mando todo en uno para dominar los mercados. Este potente panel de control para MT4 está meticulo
OrionFX AI Market Scanner Signal Dashboard
Sivakumar Subbaiya
Indicadores
OrionFX AI Market Scanner - Su tablero de señales definitivo Deje de cambiar entre docenas de gráficos. Vea todo el mercado de divisas desde una única interfaz profesional. OrionFX es un escáner de mercado de nivel profesional que combina un potente panel de 24 instrumentos con una estrategia de señal de cinco indicadores de gran influencia. Diseñado para operadores que exigen precisión y claridad, este indicador escanea el mercado en tiempo real, identificando las configuraciones comerciales de
Smart Signal Generation
Sivakumar Subbaiya
Indicadores
Generación inteligente de señales - Cuadro de mandos profesional de seguimiento de tendencias - Indicador de negociación multidivisa Visión general El Trend-Following Pro Dashboard es un indicador de trading multi-estrategia diseñado para los traders serios de Forex que exigen un análisis de nivel profesional a través de 28 pares de divisas principales y oro. Este cuadro de mandos todo en uno combina las estrategias de seguimiento de tendencias más efectivas en una única interfaz visualmente imp
Momentum Scan Signal Dashboard
Sivakumar Subbaiya
Indicadores
Momentum Scan Pro - El Cuadro de Mando de Señales Multi-Tiempo Definitivo Deje de cambiar entre gráficos y marcos temporales. Momentum Scan Pro es un potente panel todo en uno que escanea todo el mercado en busca de señales de momentum de alta probabilidad, ofreciéndole todo lo que necesita para operar con confianza en una única y limpia interfaz. Diseñado para los operadores que valoran la velocidad y la eficiencia, este indicador escanea hasta 28 instrumentos a través de 5 marcos temporales d
Golden Trend Matrix Signals
Sivakumar Subbaiya
Indicadores
Golden Trend Matrix Signals- Indicador de Tendencia y Momento Multi-Filtro (H1/H4) Convierta gráficos ruidosos en señales limpias y negociables. Golden Trend Matrix Signals fusiona 20 herramientas probadas en un panel de control profesional y un motor de señales diseñado para entradas de estilo oscilante en H1/H4 con salidas disciplinadas. Qué hace Encuentra tendencias fuertes y alineadas utilizando la estructura EMA (21/55/200). Confirma el impulso con la fuerza ADX(14) más la dirección SuperTr
Momentum Matrix Pro
Sivakumar Subbaiya
Indicadores
Momentum Matrix Pro - Panel de señales multiestrategia Momentum Matrix Pro es un potente indicador multisímbolo y multiestrategia que reúne 10 estrategias probadas de momentum trading en una herramienta profesional. Escanee 20 pares de divisas principales + Oro (XAU/USD) en tiempo real y obtenga señales de COMPRA/VENTA de alta precisión , completas con pruebas retrospectivas de Win%, niveles de Entry, Stop Loss y Take Profit , todo en un panel de control limpio y fácil de usar. Si opera con mom
Price Action Signals
Sivakumar Subbaiya
Indicadores
Price Action Strategies Dashboard - Escáner de Señales Multi-Par (Compra/Venta con Entrada, SL & TP) El Tablero de Estrategias de Acción del Precio es un completo escáner multi-par que detecta 10 poderosas estrategias de velas y al instante le dice si Comprar o Vender , junto con los niveles de Entrada, Stop Loss y Take Profit . En lugar de adivinar, obtendrá reglas precisas para que pueda operar la acción del precio con confianza. Condiciones de negociación El panel de control evalúa 10 configu
Fibonacci Strategies Signals Indicator
Sivakumar Subbaiya
Indicadores
Cuadro de mando Fibonacci Pro: La mejor herramienta de trading 10 en 1 ¿Está cansado de hojear interminablemente docenas de gráficos, tratando de encontrar la entrada perfecta? ¿Le cuesta hacer un seguimiento de múltiples indicadores en diferentes pares de divisas, perdiendo a menudo las mejores oportunidades? El Cuadro de Mando de Fibonacci Pro es su solución completa. Este potente indicador todo en uno fue creado para los operadores que exigen precisión y eficiencia. Supervisa todos los pares
Harmonic Pattern Dashboard Signals
Sivakumar Subbaiya
Indicadores
Panel de señales armónicas y de tendencia: Su Panel de Operaciones Forex Todo en Uno ¡Deje de cambiar entre docenas de gráficos y de perderse configuraciones de alta probabilidad! Harmonic & Trend Signal D ashboard es un potente indicador todo en uno para MetaTrader 4 que le ofrece todas las oportunidades de trading directamente en un único panel de fácil lectura. Analiza constantemente hasta 28 pares de divisas principales y secundarios en el marco temporal que elija, asegurándose de que sie
Signal Master Pro
Sivakumar Subbaiya
Indicadores
Signal Master Pro: El principal indicador de trading multiestrategia Un sistema de trading profesional para plataformas MT4 Signal Master Pro representa un completo ecosistema de trading, integrando múltiples estrategias validadas en una única y robusta herramienta. Diseñado por traders experimentados para inversores dedicados, este sistema proporciona señales de trading de alta probabilidad con una claridad excepcional y minimizando el ruido del mercado. Lógica de ejecución de señales Señal de
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario