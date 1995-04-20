Momentum Scan Signal Dashboard

Momentum Scan Pro - El Cuadro de Mando de Señales Multi-Tiempo Definitivo

Deje de cambiar entre gráficos y marcos temporales. Momentum Scan Pro es un potente panel todo en uno que escanea todo el mercado en busca de señales de momentum de alta probabilidad, ofreciéndole todo lo que necesita para operar con confianza en una única y limpia interfaz.

Diseñado para los operadores que valoran la velocidad y la eficiencia, este indicador escanea hasta 28 instrumentos a través de 5 marcos temporales diferentes de forma simultánea. Identifica potentes continuaciones e inversiones de tendencia basándose en una estrategia de doble confirmación, lo que garantiza que sólo reciba las señales importantes. Desde el precio de entrada hasta el stop loss y el take profit, cada detalle se calcula y se muestra para usted.

## Características principales

  • 📈 Escáner Multi-Símbolo y Multi-Tiempo Escanea todos tus símbolos favoritos (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, etc.) a través de múltiples marcos de tiempo (M5, M15, M30, H1, H4) sin salir de tu gráfico principal. Nunca pierda una oportunidad de nuevo.

  • 🎯 Estrategia de doble confirmación probada Nuestra estrategia no es una caja negra. Utiliza una combinación clásica de Cruce MACD confirmado por el Filtro de Tendencia RSI. Esta lógica robusta está diseñada para filtrar el ruido del mercado y capturar los verdaderos cambios de impulso.

  • Cada señal es accionable. El panel de control le proporciona un Precio de Entrada preciso, un Stop Loss basado en la volatilidad (calculado con ATR), y un Objetivo precalculado basado en su relación Riesgo:Recompensa deseada.

  • 💡Análisis dinámico del "% de ganancia reciente " Obtenga una ventaja con nuestra métrica de rendimiento incorporada. El panel de control calcula automáticamente la tasa de ganancia histórica reciente de la estrategia para cada símbolo y marco temporal, lo que le proporciona una puntuación de confianza instantánea para cada configuración potencial.

  • 🖥️ Interfaz de usuario profesional y clara Con un diseño "Fintech" moderno y llamativo, el panel de control está diseñado para ser potente y fácil de leer. Se encuentra perfectamente en su propia subventana, sin desordenar el gráfico de precios.

  • ⚙️ Totalmente personalizable Tome el control total. Ajuste todos los parámetros, desde la configuración del MACD y el RSI hasta la relación Riesgo:Recompensa, los colores, las fuentes y los plazos específicos que desea analizar.

  • 🔔 Alertas y notificaciones instantáneas Nunca se pierda una señal. El indicador viene equipado con notificaciones en pantalla, correo electrónico y push a su dispositivo móvil en el momento en que se identifica una nueva configuración de trading.

## Cómo funciona la estrategia

La lógica es simple, transparente y efectiva:

  1. Señal Primaria: Se genera una señal cuando la Línea MACD cruza la Línea de Señal en una vela cerrada.

  2. Filtro de Confirmación: La señal sólo se valida si el RSI confirma el impulso.

    • Para una Señal de Compra, el RSI debe estar por encima de 50.

    • Para una señal de venta, el RSI debe estar por debajo de 50.

Este enfoque de doble filtro asegura que está operando en la dirección de un impulso fuerte y confirmado, aumentando la probabilidad de una operación exitosa.

## ¿Para quién es?

Esta herramienta es perfecta para:

  • Day Traders & Scalpers que buscan más oportunidades a través de marcos de tiempo más bajos.

  • Swing Trad ers que monitorean muchos pares para la perfecta configuración H1 o H4.

  • Operadores de Momentum que quieren una forma fiable y eficiente de ejecutar su estrategia.

  • Cualquier Trader que quiera ahorrar tiempo y tomar decisiones informadas y basadas en datos.


📌 Preguntas más frecuentes (FAQ)

1. 1. ¿Qué es Momentum Scan Pro?
Momentum Scan Pro es su escáner de mercado todo en uno. Encuentra las mejores oportunidades de negociación de impulso a través de múltiples pares y marcos de tiempo-rápido, fiable y totalmente automatizado.

2. ¿Qué símbolos y plazos son compatibles?
Puede escanear hasta 28 pares de divisas principales, oro (XAUUSD), y más a través de M5, M15, M30, H1 y H4, todo desde un panel de control.

3. ¿Cómo funciona la estrategia?
El sistema utiliza un cruce MACD confirmado por RSI. Las señales de compra sólo se activan cuando el impulso es fuerte, y las señales de venta sólo aparecen cuando se confirma la tendencia bajista. Sin ruido, sólo señales limpias y potentes.

4. ¿Obtengo automáticamente los niveles de entrada, stop loss y objetivo?
Sí. Cada señal viene con un precio de entrada preciso, un stop loss basado en ATR, y niveles objetivo precalculados basados en el ratio Riesgo:Recompensa que usted elija. No es necesario hacer conjeturas.

5. ¿Puedo ajustar la configuración?
Por supuesto. Usted tiene el control. Personalice MACD, RSI, ATR, Risk:Reward, colores, fuentes, plazos, todo. Adáptelo para que coincida con su estilo personal de trading.

6. 6. ¿Qué es la función "Recent Win %"?
Esta característica única le muestra la tasa de ganancia histórica reciente para cada par y marco de tiempo, para que sepa al instante qué señales están funcionando mejor en este momento.

7. ¿Abarrotará mi gráfico?
En absoluto. El panel de control se encuentra perfectamente en su propia sub-ventana con un moderno diseño fintech. Es limpio, profesional y fácil de leer.

8. 8. ¿Qué alertas se incluyen?
No vuelva a perderse una operación. Recibe alertas instantáneas en pantalla, por correo electrónico o notificaciones push directamente en tu móvil en el momento en que aparezca una nueva señal.

9. ¿Quién debería usar Momentum Scan Pro?
Day traders, scalpers, swing traders, cualquiera que quiera ahorrar tiempo y operar de forma más inteligente. Tanto si opera a corto plazo como a largo plazo, esta herramienta se adapta a su estilo.

10. ¿Necesito ser un trader experto para utilizarlo?
¿No tiene experiencia? No hay problema. Momentum Scan Pro es fácil de usar para principiantes, pero lo suficientemente potente para profesionales. Le proporciona señales listas para operar, a la vez que permite una personalización completa para usuarios avanzados.


