Algorithmic and Quant Strategies Signals

Panel de Señales de Estrategias Algorítmicas y Cuánticas para MT4

Lleve sus operaciones de divisas al siguiente nivel con el Tablero de Señales AQS, una herramienta completa y potente diseñada para operadores serios. Este indicador elimina la necesidad de cambiar constantemente entre los gráficos, proporcionando un panel centralizado, todo-en-uno que supervisa todo el mercado de divisas para usted.

Construido sobre una base de algoritmos probados y principios de comercio cuantitativo, el tablero de instrumentos AQS ofrece señales de comercio claras y procesables a través de 28 pares de divisas principales y menores. Si usted es un scalper, day trader, o swing trader, esta herramienta proporciona los datos críticos que necesita para identificar y actuar sobre las oportunidades de alta probabilidad con precisión y confianza.

Características principales

  • Escaneo Multi-Pair: Supervisa automáticamente 7 pares de divisas principales y 21 secundarios de forma simultánea sin retrasar su terminal.

  • Datos en tiempo real: Toda la información, desde los precios en tiempo real hasta las señales, se actualiza dinámicamente para garantizar que siempre esté sincronizado con el mercado.

  • Datos completos de las señales: Para cada señal, el panel de control proporciona una sugerencia de Límite de Entrada, Stop Loss y Precio Objetivo, ofreciéndole un plan de operaciones completo.

  • Análisis integrado: Cada señal va acompañada de un análisis conciso (por ejemplo, "Sobrecompra, reversión a la media", "Sobreventa, impulso esperado") para proporcionar contexto a la operación.

  • Interfaz limpia y profesional: La interfaz elegante y moderna está diseñada para ofrecer claridad. Las señales están codificadas por colores (lima para COMPRA, rojo para VENTA, amarillo para ESPERAR) para un reconocimiento instantáneo.

  • Ligero y eficiente: Codificado para un rendimiento óptimo para asegurar que no ralentiza su terminal MetaTrader 4.

Motor algorítmico y cuantitativo avanzado

El núcleo del Tablero AQS es su lógica de generación de señales, diseñada para servir de marco a sofisticados modelos de trading. Es la base perfecta para estrategias como:

  • Reversión media y seguimiento de tendencias

  • Volatilidad y Momentum Breakouts

  • Arbitraje estadístico y de correlación

  • ¡Y muchos más modelos cuantitativos!

Descargo de responsabilidad: La lógica de la señal por defecto se basa en una combinación de RSI y ATR para fines de demostración. El verdadero poder de esta herramienta se desbloquea cuando usted integra su propia estrategia propietaria en la bien documentada función GenerateSignal().

Panel de control totalmente personalizable

Usted tiene el control total sobre el aspecto y la sensación del tablero de instrumentos. Ajústelo para que se adapte perfectamente a su configuración de trading a través de la pestaña Entradas:

  • Diseño: Controle el Ancho, Alto, Espacios entre Filas y Espacios entre Columnas del Panel.

  • Posicionamiento: Acopla el panel a cualquiera de las cuatro esquinas de tu gráfico y ajusta su posición con desplazamientos X/Y.

  • Fuentes y colores: Personalice el tamaño de las cabeceras y el texto de los datos, y modifique todos los colores, incluidos los de fondo, texto y señal.

Lo que se ve en el panel

  1. Símbolo: El par de divisas.

  2. Precio en vivo: El precio de oferta en tiempo real.

  3. Sesión actual: Identifica la sesión activa del mercado (Asia, Londres, Nueva York).

  4. Patrón de Velas: Detecta patrones básicos como barras envolventes y Dojis.

  5. Señal: Señales claras de COMPRA, VENTA o ESPERA.

  6. Ganancia%: Una estimación probabilística del éxito histórico de la señal.

  7. Límite de entrada: El precio sugerido para entrar en la operación.

  8. Stop Loss: Nivel de invalidación calculado para la operación.

  9. Objetivo: El nivel de toma de beneficios sugerido.

  10. Análisis: Un breve resumen de texto del razonamiento detrás de la señal.

Deje de perder oportunidades y obtenga una visión completa del mercado de divisas. ¡Añada el Panel de Señales AQS a su arsenal de trading hoy mismo!


