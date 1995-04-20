¡Deje de perder poderosas oportunidades de ruptura! El Advanced Breakout Scanner Dashboard es una herramienta de trading profesional que monitoriza hasta 28 pares de divisas en tiempo real, buscando simultáneamente diez estrategias únicas de ruptura de alta probabilidad. Conéctelo a un solo gráfico para obtener una visión completa de todo el mercado, identificando al instante las mejores configuraciones de negociación a medida que ocurren.

No se trata sólo de un indicador de señales, sino de un completo panel de control diseñado para los operadores de ruptura más serios. Obtenga señales claras de compra/venta con niveles precisos de entrada, stop loss y objetivo, además de un análisis instantáneo del tipo de ruptura.

Características principales

Escaneo Multi-Pair: Monitoriza los 28 pares principales y de divisas cruzadas desde un cómodo panel.

10 potentes estrategias de ruptura: Utiliza una amplia gama de estrategias probadas, desde rupturas de sesión (Asia, Londres, Nueva York) hasta patrones técnicos (Triángulos, Banderas) y canales de volatilidad (Bandas de Bollinger, Canales de Keltner).

Panel de operaciones todo en uno: El panel intuitivo muestra todo lo que necesita para tomar decisiones informadas: Símbolo y precio en tiempo real: Realice un seguimiento de cada par. Estrategia de activación: Vea al instante qué estrategia generó la señal. Señal clara: Alertas de COMPRA o VENTA en negrita y codificadas por colores. Porcentaje de ganancias dinámico: Una estadística de rendimiento incorporada que rastrea la tasa de ganancia histórica del tipo de señal más reciente para ese par, dándole una ventaja de confianza. Niveles precisos: Precios de entrada , stop loss y objetivo calculados automáticamente. Análisis Rápido: Una breve descripción del patrón de ruptura (por ejemplo, "Sesión alcista BO").

Totalmente personalizable: Usted tiene el control total. Active o desactive cualquier estrategia y personalice todos los parámetros clave, incluidos los tiempos de sesión, los periodos de los indicadores, la relación riesgo-recompensa y los colores del panel.

Eficaz y ligero: El indicador está optimizado para funcionar sin ralentizar su terminal MT4.

Estrategias incluidas

Sesión de Londres Breakout Sesión de Nueva York Ruptura del rango asiático Ruptura de rango de apertura Ruptura de máximos y mínimos del día anterior Ruptura de la banda de Bollinger Ruptura del Canal de Keltner Ruptura del Canal de Donchian Flag & Pennant Pattern Breakout (Simplificado) Ruptura de patrón triangular (simplificado)

Tanto si es un operador diario como un swing trader, el Escáner Avanzado de Rupturas es la herramienta definitiva para agilizar su análisis, ahorrarle horas de pantalla y ayudarle a capturar sistemáticamente los movimientos más explosivos del mercado. Obtenga una poderosa ventaja y tome el control de sus operaciones de ruptura hoy mismo.





Escáner Avanzado de Rupturas - FAQ

1. ¿Qué es el Escáner Avanzado de Rupturas y a quién va dirigido?

Advanced Breakout Scanner Dashboard es una herramienta de trading profesional para la plataforma MT4 diseñada para traders de ruptura serios, incluyendo tanto traders diarios como swing traders. Se trata de un completo panel que se conecta a un único gráfico para monitorizar hasta 28 pares de divisas en tiempo real. Busca simultáneamente 10 estrategias de ruptura de alta probabilidad diferentes para ayudar a los operadores a ahorrar tiempo e identificar sistemáticamente las oportunidades de trading más explosivas.

2. ¿Con qué plataforma de negociación es compatible este panel?

La descripción del producto indica explícitamente que el indicador está diseñado y optimizado para funcionar en el terminal MT4 (MetaTrader 4).

3. ¿Cómo funciona el escaneo multipar? ¿Necesito abrir un gráfico para los 28 pares?

No, no es necesario. Una característica clave del tablero es su eficiencia. Sólo tiene que adjuntarlo a un único gráfico. A partir de ese único gráfico, el cuadro de mandos monitorizará automáticamente los 28 pares principales y de divisas cruzadas, ofreciéndole una visión completa de todo el mercado desde un cómodo panel.

4. ¿Es sólo un indicador de señales o proporciona más información?

Se trata de un completo panel de operaciones, no de un simple indicador de señales. Además de proporcionar alertas claras de COMPRA o VENTA, también le ofrece niveles precisos calculados automáticamente para Entrada, Stop Loss y Objetivo, junto con un análisis instantáneo del tipo de ruptura (por ejemplo, "Sesión alcista BO").

5. ¿Puede explicar la función "Dynamic Win %"?

El "% de ganancia dinámica" es una estadística de rendimiento incorporada. Para cualquier señal que aparezca en el panel de control, esta función rastrea y muestra la tasa de ganancia histórica de las señales más recientes de ese mismo tipo de estrategia para ese par de divisas específico. Esto le da una capa adicional de confianza al mostrar cómo esa configuración particular se ha desempeñado en el pasado reciente.

6. Sólo comercio con estrategias de ruptura específicas. ¿Puedo elegir cuáles están activas?

Sí, el panel de control es totalmente personalizable. Usted tiene el control total para activar o desactivar cualquiera de las 10 estrategias incluidas. Esto le permite adaptar el escáner a su plan de trading personal y sólo recibir alertas de las configuraciones que le interesan.

7. ¿Cuán personalizables son los parámetros de la estrategia?

El panel de control ofrece una gran personalización. Puede ajustar todos los parámetros clave de las estrategias, incluyendo:

Horas de sesión (Asia, Londres, Nueva York)

Períodos de los indicadores (por ejemplo, para las Bandas de Bollinger, los Canales de Keltner)

La relación riesgo-recompensa utilizada para calcular los niveles objetivo

Los colores y el aspecto visual del propio cuadro de mandos

8. ¿Qué 10 estrategias de ruptura utiliza el escáner?

El escáner está programado para detectar rupturas de las siguientes 10 estrategias:

Sesión de Londres

Ruptura de la sesión de Nueva York

Ruptura del rango asiático

Ruptura del rango de apertura

Cotización máxima y mínima del día anterior

Ruptura de la banda de Bollinger

Ruptura del Canal de Keltner

Ruptura del Canal de Donchian

Flag & Pennant Pattern Breakout (Simplificado)

Breakout de patrón triangular (simplificado)

9. ¿Ejecutar el escáner en 28 pares y 10 estrategias ralentizará mi terminal MT4?

Según la descripción, el indicador está diseñado para ser eficiente y ligero. Ha sido optimizado para funcionar sin problemas y sin ralentizar significativamente su terminal MT4, lo que le permite mantener un entorno de negociación sensible.

10. ¿Las señales se repintan?

Una señal de ruptura, por definición, se confirma una vez que el precio rompe y cierra por encima de un nivel específico (como un máximo de sesión o una línea de tendencia). Por lo tanto, una vez que una señal válida se genera y se muestra en el tablero de instrumentos después de la vela de activación se ha cerrado, debe ser fijo y no repintar.



