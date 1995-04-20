Fibonacci Strategies Signals Indicator

Cuadro de mando Fibonacci Pro: La mejor herramienta de trading 10 en 1

¿Está cansado de hojear interminablemente docenas de gráficos, tratando de encontrar la entrada perfecta? ¿Le cuesta hacer un seguimiento de múltiples indicadores en diferentes pares de divisas, perdiendo a menudo las mejores oportunidades?

El Cuadro de Mando de Fibonacci Pro es su solución completa. Este potente indicador todo en uno fue creado para los operadores que exigen precisión y eficiencia. Supervisa todos los pares de divisas principales y secundarios que elija, los analiza con un conjunto de 10 estrategias de negociación de rango probadas y presenta señales claras y procesables en un único panel profesional.

Características principales

Completo panel de control todo en uno: Vea todo el mercado de un vistazo. No es necesario cargar indicadores en varios gráficos.

Escanea más de 30 pares de divisas: El indicador está preconfigurado para monitorizar todos los pares mayores y menores, y las listas son totalmente personalizables.

10 estrategias de trading integradas: Hemos integrado diez estrategias populares y eficaces centradas en los retrocesos y los mercados en rango.

Análisis histórico de ratios de ganancia: El panel de control realiza automáticamente pruebas retrospectivas de la estrategia para cada símbolo y muestra el porcentaje histórico de ganancias, lo que le proporciona una ventaja estadística instantánea.

Parámetros de operación automáticos: Obtenga niveles calculados de Límite de Entrada, Stop Loss y Objetivo de Beneficio para cada señal, basados en la volatilidad en tiempo real (ATR) del instrumento.

Interfaz totalmente personalizable: Ajuste el tamaño, los colores y el espacio entre filas y columnas del panel para que se adapte perfectamente a su configuración de trading.

Las 10 potentes estrategias incorporadas

Nuestro indicador combina señales de los siguientes diez métodos de análisis para generar una señal de operación de alta convicción:

Rebote de soporte y resistencia Fibonacci: Identifica retrocesos desde niveles clave de Fibonacci. Reversión Media de las Bandas de Bollinger®: Detecta cuando el precio está sobreextendido y es probable que vuelva a la media. Entradas de sobrecompra/sobreventa RSI: Utiliza el Índice de Fuerza Relativa para encontrar puntos de agotamiento. MACD Range Oscillator Play: Identifica los cambios de momentum adecuados para operar en rangos. Inversión del oscilador estocástico: Señala posibles puntos de inflexión en el mercado. Divergencia de Rango CCI: Utiliza el Commodity Channel Index para encontrar niveles extremos de precios. Pivot Point Range Trading: (Lógica de la estrategia incluida para futuras ampliaciones). Inversión del Canal de Keltner: Encuentra oportunidades de inversión cuando el precio rompe fuera de los canales. Inversión del canal de Donchian: Señala entradas cuando el precio alcanza el límite superior o inferior del canal. Indicador de rebote envolvente: Identifica rebotes desde los bordes de las medias móviles envolventes.

Cómo funciona

El indicador genera una señal de Compra o Venta sólo cuando tres o más de las estrategias incorporadas se alinean en la misma vela. Esta confluencia aumenta la probabilidad de éxito de la operación. La columna Análisis le muestra exactamente qué estrategias están contribuyendo a la señal actual.

Parámetros de entrada totalmente personalizables

Usted tiene control total sobre la apariencia y funcionalidad del indicador:

Diseño del panel: Cambie el ancho del panel, la altura, la posición X/Y y los espacios entre filas y columnas.

Colores: Personalice los colores de fondo, texto, cabecera y señal.

Listas de símbolos: Añada o elimine cualquier instrumento de las listas MajorSymbols y MinorSymbols.

Ajustes de estrategia: Ajuste los parámetros para el RSI, MACD, Bandas de Bollinger, y todos los demás indicadores para que coincidan con su estilo personal de negociación.

Win % Backtest Period: Controle cuántas barras históricas se utilizan para el cálculo del porcentaje de ganancias ( WinPct_HistoryBars).

Este indicador es más que una herramienta, es un marco de trading completo que aporta claridad y confianza a su análisis.

Descargue hoy mismo el Cuadro de Mando de Fibonacci Pro y ¡transforme sus operaciones de rango!