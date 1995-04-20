Ultimate Trend Following Scanner

Escáner definitivo de seguimiento de tendencias

¿Está cansado de hojear manualmente docenas de gráficos, buscando desesperadamente la próxima gran tendencia? ¿Siente que se le escapan constantemente las mejores entradas o que entra en mercados agitados y laterales? La búsqueda de tendencias fuertes y fiables ha terminado.

Presentamos el escáner de seguimiento de tendencias definitivo: su centro de mando todo en uno para dominar los mercados. Este potente panel de control para MT4 está meticulosamente diseñado para hacer una cosa excepcionalmente bien: encontrar los instrumentos de tendencia de mayor probabilidad y proporcionarle un plan de operaciones completo y procesable.

Nuestro escáner no se basa en un único indicador defectuoso. En su lugar, deriva su poder de la confluencia de cuatro estrategias probadas: un clásico EMA Crossover, ADX para la fuerza de la tendencia, la dinámica SuperTrend, y una media móvil Hull de reacción rápida. Sólo se genera una señal cuando estas fuerzas se alinean, dándole la confirmación que necesita para operar con una confianza sin precedentes.

Por qué es la herramienta definitiva para los operadores de tendencia:

👀 Escanee todo el mercado en segundos: Supervise sin esfuerzo 28 pares de divisas y el oro (XAUUSD) desde un único y organizado panel de control. Deje de hacer clic y comience a analizar. ¡Nunca más se pierda una ruptura en un par pasado por alto!

🧠 Señales de Confluencia de Alta Confianza: Elimina las conjeturas y el trading emocional. El algoritmo del escáner espera a que haya acuerdo entre las cuatro estrategias incorporadas antes de emitir una señal de COMPRA o VENTA clara y codificada por colores.

🚀 Generación automatizada de planes de trading: Vaya más allá de las simples alertas. Para cada señal, el escáner proporciona instantáneamente un Precio de Entrada preciso, un Stop Loss estratégicamente colocado (basado en la volatilidad del mercado), y un Take Profit calculado para bloquear sus ganancias.

Claridad de un vistazo: La interfaz limpia y profesional le dice todo lo que necesita saber de un solo vistazo. Vea al instante qué pares son fuertemente alcistas, bajistas o se encuentran en una fase débil/neutral.

🔍 Transparencia total: A diferencia de los sistemas de "caja negra", nuestro cuadro de mandos le muestra el estado individual de cada indicador (EMA, ADX, SuperTrend). Esto le permite entender la lógica detrás de cada señal y proporciona una capa extra de confirmación.

⚙️ Totalmente personalizable a su estilo: Tome el control total de sus operaciones. Cada parámetro -desde los periodos EMA hasta el umbral ADX y la relación Riesgo/Recompensa- es totalmente ajustable en la configuración de entrada para adaptarse perfectamente a su estrategia personal.

Esta herramienta es perfecta para swing traders, traders de posición e incluso day traders que desean alinear sus operaciones con la tendencia dominante en un marco temporal superior. Tanto si es un principiante en busca de una guía clara como si es un profesional experimentado que busca optimizar su flujo de trabajo, el escáner definitivo de seguimiento de tendencias se convertirá en una parte indispensable de su arsenal de operaciones.

Deje de perseguir al mercado. Deje que las mejores oportunidades lleguen directamente a usted. Añada hoy mismo el Escáner Definitivo de Seguimiento de Tendencias a su gráfico y ¡transforme sus operaciones para siempre!





Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿Es un Asesor Experto (EA)? ¿Realiza operaciones automáticamente? No, este es un indicador manual, no un EA automatizado. Es una poderosa herramienta diseñada para escanear el mercado y proporcionarle señales de operaciones de alta probabilidad, incluyendo niveles sugeridos de Entrada, Stop Loss y Toma de Ganancias. Usted tiene el control total sobre qué operaciones decide tomar.

2. ¿Este indicador se repinta? Por supuesto que no. Las señales y el estado de cada indicador (EMA, ADX, etc.) se calculan al cierre de la vela y se confirman. Una vez que aparece una señal para una barra cerrada, no cambiará ni desaparecerá. Los datos en vivo como el "Precio" se actualizarán en tiempo real, pero las señales históricas son fijas.

3. ¿En qué marco temporal funciona mejor el escáner? El panel de control está diseñado para analizar la tendencia subyacente en el marco temporal H1, por lo que es ideal para swing traders y day traders. Sin embargo, puede colocar el tablero en cualquier marco de tiempo gráfico que prefiera (por ejemplo, M15, H4) y seguirá realizando su análisis basado en su lógica central H1.

4. ¿Cómo se generan las señales de COMPRA/VENTA? Una señal sólo se genera a través de un potente método de "confluencia". El indicador comprueba la concordancia entre cuatro estrategias distintas de seguimiento de tendencias: EMA Crossover, ADX Trend Strength, SuperTrend, y la Media Móvil de Casco. Una señal sólo se muestra cuando al menos tres de estas estrategias se alinean, asegurando un mayor grado de confirmación.

5. ¿Puedo cambiar la lista de símbolos en el panel de control? En la versión actual, el panel de control viene preconfigurado con una lista fija de 28 de los pares de divisas más populares y Oro (XAUUSD) para garantizar un rendimiento óptimo y facilidad de uso. Esta lista no se puede cambiar en la configuración de usuario.

6. ¿Proporciona el indicador alertas emergentes, push o por correo electrónico? Esta versión está diseñada como un completo escáner visual para ofrecerle una visión completa del mercado de un vistazo. Actualmente no incluye funcionalidades de alertas emergentes, push o por correo electrónico.

7. 7. ¿Cómo debo utilizar los niveles sugeridos de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP)? Los niveles SL/TP son sugerencias calculadas matemáticamente en base a la volatilidad del mercado (utilizando el ATR) y una Relación Riesgo/Beneficio preestablecida. Constituyen un excelente punto de partida para un plan de negociación. Siempre recomendamos cruzar estos niveles con su propio análisis de las zonas clave de soporte y resistencia.

8. ¿Qué recibo después de la compra? Después de la compra, el indicador estará disponible para su descarga y activación directamente en su terminal MT4 en la pestaña "Mercado". Recibirá el archivo compilado del indicador, y podrá activarlo en el número de PCs permitidos por las reglas de la licencia MQL5.

9. ¿Es el "Win %" una garantía de ganancias futuras? No. El "Win %" que se muestra es un cálculo histórico simplificado basado en la acción reciente del precio para proporcionar contexto sobre el comportamiento de la tendencia pasada de un símbolo. Debe utilizarse únicamente como información complementaria. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros, y todas las operaciones implican un riesgo significativo.

10. ¿Qué tipo de asistencia ofrecen? Nos comprometemos a ofrecer un excelente servicio de atención al cliente. Si tiene alguna pregunta sobre la instalación o las características del indicador, póngase en contacto con nosotros a través del sistema de mensajería MQL5. Estaremos encantados de ayudarle a sacar el máximo provecho del Ultimate Trend-Following Scanner.