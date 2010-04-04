OrionFX AI Market Scanner Signal Dashboard

OrionFX AI Market Scanner - Su tablero de señales definitivo

Deje de cambiar entre docenas de gráficos. Vea todo el mercado de divisas desde una única interfaz profesional.

OrionFX es un escáner de mercado de nivel profesional que combina un potente panel de 24 instrumentos con una estrategia de señal de cinco indicadores de gran influencia. Diseñado para operadores que exigen precisión y claridad, este indicador escanea el mercado en tiempo real, identificando las configuraciones comerciales de mayor probabilidad donde todos los componentes estratégicos están alineados y presentándolos en una vista elegante y centralizada.

Su cuadro de mandos, visualmente impresionante, está inspirado en las plataformas de negociación institucionales de gama alta, y le ofrece una visión general inigualable y de un vistazo de las condiciones del mercado y las oportunidades de negociación sin abandonar en ningún momento su gráfico. Esta herramienta hace el análisis pesado por usted, para que pueda centrarse en lo que importa: tomar decisiones de negociación informadas.

Puntuación de Confianza "Oportunidad de Ganar": Cada señal se clasifica con un porcentaje de "Probabilidad de ganar", lo que le da una idea inmediata de la confianza de la estrategia en la configuración.

Contexto de mercado de un vistazo: El panel proporciona un contexto crítico para sus operaciones mostrando los niveles diarios clave de soporte y resistencia para cada instrumento.

Generación completa de planes de negociación: Para cada señal, el panel de control calcula y muestra automáticamente un plan de trading completo, que incluye:

Motor de Confluencia "AI" de 5 factores: El núcleo de nuestra estrategia. Sólo se generan señales de alta probabilidad cuando se alinean cinco potentes indicadores técnicos, lo que garantiza que se le avise de las configuraciones con la mayor confluencia posible. El motor utiliza

Escáner de mercado de 24 instrumentos: Supervise y analice simultáneamente 24 pares de divisas diferentes en tiempo real desde un único gráfico. El escáner hace el trabajo pesado, para que nunca pierda una oportunidad.

Moderno panel de control de nivel institucional: Una interfaz de usuario profesional con un diseño atractivo que presenta datos complejos en un formato limpio, intuitivo y muy legible.

Ejecutar manualmente: Cuando vea una configuración que le guste, utilice los niveles de Entrada, Stop Loss y Beneficio Objetivo generados automáticamente para informar de su ejecución manual de la operación.

Seguimiento de señales: Observe en el panel de instrumentos si aparecen señales claras de compra o venta. Una puntuación alta de "Probabilidad de ganar" indica una mayor confluencia de indicadores.

Escaneo continuo: El indicador comienza a escanear los 24 instrumentos en el marco temporal especificado en segundo plano.

Conectar y configurar: Conecte el Escáner de Mercado OrionFX a cualquier gráfico y configure sus símbolos preferidos y los ajustes del indicador.

Este indicador utiliza la función iCustom para llamar a un indicador estándar de Supertendencia. Para que la columna "Supertrend" y la lógica de análisis funcionen correctamente, DEBE tener un archivo Supertrend.ex4 compilado en su carpeta MQL4/Indicators. Las versiones estándar de este indicador están ampliamente disponibles de forma gratuita en el sitio web de la comunidad MQL5 y otros foros de Forex.

Configuración de indicadores: Todos los parámetros de los cinco indicadores principales son totalmente ajustables para afinar la estrategia.

Risk_Reward_Ratio: La relación entre su beneficio potencial y su riesgo (por ejemplo, 2,0 para un RR de 2:1), utilizada para calcular el Beneficio Objetivo.

Analysis_TF: El marco de tiempo en el que el indicador realizará su análisis.





OrionFX AI Market Scanner - Preguntas Frecuentes

1. P: ¿Es el Escáner de Mercado OrionFX un robot de trading automatizado (Asesor Experto)? ¿Comerciará por mí?

R: No, OrionFX no es un robot de comercio automatizado o EA. Es un potente panel de señales y una herramienta de análisis. Escanea el mercado, identifica configuraciones de alta probabilidad basadas en su estrategia de 5 indicadores, y proporciona un plan de operaciones completo (Entrada, Stop Loss, Objetivo de Beneficio). Sin embargo, usted siempre tiene el control. Debe ejecutar manualmente las operaciones en su plataforma de negociación basándose en la información que le proporciona el cuadro de mandos.

2. P: Mi columna "Supertendencia" está en blanco o muestra un error. ¿Cuál es el problema?

R: Este es el problema de configuración más común. Para que el escáner funcione correctamente, necesita un archivo de indicador Supertrend estándar independiente. Debe descargar un indicador Supertrend compilado (un archivo llamado Supertrend.ex4 ) y colocarlo dentro de la carpeta MQL4/Indicators de su plataforma de operaciones. Estos están amplia y libremente disponibles en el sitio web de la comunidad MQL5 y otros sitios de recursos de Forex.

3. P: ¿Qué significa "5-Factor 'AI' Confluence"? ¿Se trata de Inteligencia Artificial real?

R: El término "'AI' Confluence Engine" se refiere a la lógica central del indicador, que genera una señal sólo cuando cinco indicadores técnicos distintos están alineados (en "confluencia"). Comprueba sistemáticamente estas reglas preprogramadas en tiempo real. Aunque es muy sofisticado, es un sistema basado en reglas y no utiliza aprendizaje automático ni IA adaptativa. Los cinco factores que analiza son:

Tendencia: Medias móviles exponenciales (EMA)

Momento: MACD

Ruptura de volatilidad: Bandas de Bollinger

Sobrecompra/sobreventa: Oscilador estocástico

Confirmación de tendencia: Supertendencia

4. P: ¿Cómo se calcula el porcentaje de "Probabilidad de ganar"?

R: La "Oportunidad de ganar" es una puntuación de confianza, no una probabilidad de éxito garantizada. Se calcula en función de la fuerza y la calidad de la alineación entre los cinco indicadores principales. Por ejemplo, una señal en la que el precio rebota perfectamente en una banda de Bollinger, el estocástico está muy sobrevendido y el MACD cruza fuertemente al alza recibirá una puntuación más alta que una configuración en la que se cumplen las condiciones pero son menos decisivas. Es una guía visual rápida de la fuerza de confluencia de una señal determinada.

5. P: ¿Puedo cambiar los pares de divisas y los instrumentos que escanea el panel?

R: Sí, absolutamente. El cuadro de mandos es totalmente personalizable. En los parámetros de entrada del indicador, encontrará una lista de 24 entradas de símbolos. Puede cambiar cualquiera de ellas para monitorizar sus pares de divisas, índices o materias primas preferidos, siempre que su broker los proporcione en su plataforma.

6. P: ¿Cómo calcula el indicador el Stop Loss (SL) y el Target Profit (TP)? ¿Puedo cambiarlos?

R: El SL y el TP se calculan automáticamente para cada señal con el fin de proporcionar un plan de operaciones estandarizado:

Stop Loss (SL): El SL se basa en la volatilidad y se calcula utilizando el Average True Range (ATR). Puede ampliarlo o reducirlo ajustando el multiplicador ATR_SL en la configuración.

Objetivo de beneficio (TP): El TP se calcula en función del Stop Loss y de la relación riesgo-recompensa deseada. Puede establecer esta relación directamente utilizando la entrada Risk_Reward_Ratio (por ejemplo, introducir 2,0 establecerá el TP al doble de la distancia del SL para una recompensa de 2:1).

7. P: ¿En qué marco de tiempo realiza su análisis el escáner? ¿Puedo cambiarlo?

R: Puede establecer el marco temporal de análisis que prefiera, independientemente del gráfico al que adjunte el indicador. Hay un parámetro de entrada llamado Analysis_TF donde puede seleccionar el marco de tiempo (por ejemplo, M15 , H1 , H4 , D1 , etc.) en el que desea que el escáner base todos sus cálculos y generación de señales.

8. P: ¿Necesito abrir 24 gráficos diferentes para utilizar el escáner?

R: No, y esa es su principal ventaja. Sólo necesita conectar el Escáner de Mercado OrionFX a un único gráfico. Desde ese único gráfico, el panel operará en segundo plano, escaneando y analizando los 24 instrumentos que haya configurado en los ajustes, ahorrándole espacio en pantalla y tiempo.

9. P: ¿Puedo ajustar los parámetros de los indicadores principales, como los periodos de las EMA o la configuración del MACD?

R: Sí. El indicador proporciona un control total sobre los parámetros de la estrategia. En los "Parámetros de Entrada", puede encontrar secciones para ajustar la configuración de las Medias Móviles Exponenciales, MACD, Bandas de Bollinger®, Oscilador Estocástico y Supertendencia para afinar la estrategia de señales a su estilo personal de negociación.

10. P: ¿El indicador OrionFX repinta sus señales?

R: Una señal sólo se confirma al cierre de una vela. Mientras una vela todavía se está formando (la vela actual, "viva"), las condiciones del mercado pueden cambiar, y una señal potencial puede aparecer o desaparecer a medida que los indicadores fluctúan con el precio. Sin embargo, una vez que una vela se cierra y una señal se imprime oficialmente en el tablero para esa vela cerrada, se confirma y no se volverá a pintar.