Range Bound Signals
- Indicadores
- Sivakumar Subbaiya
- Versión: 1.8
- Activaciones: 20
Opere reversiones limpias con confianza.
Este indicador MT4 escanea 20 instrumentos principales en tiempo real y señala las oportunidades de rango de alta probabilidad y de reversión de la media, y luego lo muestra todo en un panel sencillo y profesional.
Por qué gusta a los operadores
-
10 configuraciones probadas en una sola herramienta
Rebote de soporte/resistencia, reversión a la media de Bollinger, OB/OS del RSI, giro del MACD, OB/OS del estocástico, extremos del CCI, S/R del pivote diario, toque de Keltner, extremos de Donchian y rebote de las envolventes.
-
Señales instantáneas y legibles
Cada fila muestra: Símbolo - Precio en Vivo - Sesión - Patrón de Velas - Señal (COMPRA/VENTA/WAIT) - Ganancia% (guía) - Límite de Entrada - Stop Loss - Objetivo - Breve Análisis.
-
Niveles Automáticos
Entrada/SL/TP son pre-calculados usando lógica de riesgo basada en ATR. No más adivinar dónde colocar las órdenes.
-
Lógica sin repintado
Las señales se calculan en velas cerradas (barra 1). Lo que ves es lo que realmente se imprime.
-
Escáner multisímbolo
Covers: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, CADJPY, NZDJPY, EURCHF, GBPCHF, EURAUD, GBPAUD, AUDCAD, EURCAD, XAUUSD.
-
Consciente de la sesión
Vea rápidamente si está en condiciones de Tokio, Londres o Nueva York (útil para cronometrar las reversiones de la media).
-
Panel de control ligero
Interfaz de usuario limpia que no desordena el gráfico. Funciona sin problemas en PCs/VPS estándar.
Lo que aparece en pantalla
-
Panel principal: estado de un vistazo para 20 símbolos × 10 columnas.
-
Código de colores de las señales: COMPRA (verde), VENTA (rojo), ESPERA (blanco).
-
Panel de estadísticas: totales móviles (ganancias/pérdidas/beneficios son una guía ilustrativa para la observación futura).
-
Indicaciones de velas: Doji, Engulf alcista/bajista para añadir confluencia.
Se utiliza mejor para
-
Mercados laterales o agitados donde los retrocesos son frecuentes.
-
Desvanece operaciones en extremos clave (Bandas/Keltner/Donchian/Envelopes) o toques de pivote S1/R1.
-
Escaneo rápido de cestas para encontrar configuraciones sin necesidad de voltear los gráficos.
Cómo operar (manual sencillo)
-
Espere una COMPRA/VENTA de al menos una estrategia en la columna de Análisis.
-
Compruebe la confluencia (por ejemplo, COMPRA + Doji en el soporte; VENTA + RSI sobrecomprado cerca de R1).
-
Utilice los niveles sugeridos (Entrada/SL/TP) o afine según su plan.
-
Prefiera operar durante las sesiones activas (Londres/NY) para obtener mejores resultados.
-
Gestione el riesgo: % fijo por operación o tamaño de posición basado en ATR.
Entradas que puede ajustar
-
SR_Period, BB_Period, BB_Deviation
-
Periodo_RSI, sobrecompra/sobreventa
-
MACD Rápido/Lento/Señal
-
Estocástico K/D/Slowing & OB/OS
-
CCI_Periodo & Nivel
-
Periodo Keltner y Multiplicador
-
Periodo Donchian
-
Envelopes Periodo & Desviación
-
Tamaño/posición/colores del panel
Compatibilidad
-
Plataforma: MetaTrader 4 (Indicador)
-
Plazos: Funciona en todos; la lógica del cuadro de mandos hace referencia al H1 por defecto (editable en código si se desea otro TF).
-
Mercados: Principales pares FX + Oro (XAUUSD).
-
Repintado: No se repinta en barras cerradas.
FAQ
P: ¿Abre/cierra operaciones automáticamente?
R: No. Es un indicador. Utilice el Entry/SL/TP proporcionado como plan o emparéjelo con su EA.
P: ¿Se repintará?
R: Las señales se calculan en la barra cerrada anterior, por lo que no se repintarán después del cierre de la vela.
P: ¿Qué marco temporal funciona mejor?
R: La lógica predeterminada está optimizada para la reversión de la media H1. Puede experimentar con M30/H4 según su estilo.
P: ¿Puedo cambiar los instrumentos?
R: Sí, edite la lista symbols[] en el código para añadir/eliminar tickers con los que opera.
P: ¿Garantiza el % de ganancias la rentabilidad?
R: No. El Win% mostrado es una guía. Realice siempre pruebas retrospectivas y prospectivas y gestione el riesgo.
Aviso de riesgo
Operar implica riesgos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Utilice un tamaño de posición adecuado y pruebe en la demo antes de operar en vivo.