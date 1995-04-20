Range Bound Signals

Tablero de Estrategias de Rango y Reversión (MT4)

Opere reversiones limpias con confianza.

Este indicador MT4 escanea 20 instrumentos principales en tiempo real y señala las oportunidades de rango de alta probabilidad y de reversión de la media, y luego lo muestra todo en un panel sencillo y profesional.

Por qué gusta a los operadores

10 configuraciones probadas en una sola herramienta

Rebote de soporte/resistencia, reversión a la media de Bollinger, OB/OS del RSI, giro del MACD, OB/OS del estocástico, extremos del CCI, S/R del pivote diario, toque de Keltner, extremos de Donchian y rebote de las envolventes.

Señales instantáneas y legibles

Cada fila muestra: Símbolo - Precio en Vivo - Sesión - Patrón de Velas - Señal (COMPRA/VENTA/WAIT) - Ganancia% (guía) - Límite de Entrada - Stop Loss - Objetivo - Breve Análisis.

Niveles Automáticos

Entrada/SL/TP son pre-calculados usando lógica de riesgo basada en ATR . No más adivinar dónde colocar las órdenes.

Lógica sin repintado

Las señales se calculan en velas cerradas (barra 1). Lo que ves es lo que realmente se imprime.

Escáner multisímbolo

Covers: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, CADJPY, NZDJPY, EURCHF, GBPCHF, EURAUD, GBPAUD, AUDCAD, EURCAD, XAUUSD.

Consciente de la sesión

Vea rápidamente si está en condiciones de Tokio, Londres o Nueva York (útil para cronometrar las reversiones de la media).

Panel de control ligero

Interfaz de usuario limpia que no desordena el gráfico. Funciona sin problemas en PCs/VPS estándar.

Lo que aparece en pantalla

Panel principal: estado de un vistazo para 20 símbolos × 10 columnas.

Código de colores de las señales: COMPRA (verde), VENTA (rojo), ESPERA (blanco).

Panel de estadísticas: totales móviles (ganancias/pérdidas/beneficios son una guía ilustrativa para la observación futura).

Indicaciones de velas: Doji, Engulf alcista/bajista para añadir confluencia.

Se utiliza mejor para

Mercados laterales o agitados donde los retrocesos son frecuentes.

Desvanece operaciones en extremos clave (Bandas/Keltner/Donchian/Envelopes) o toques de pivote S1/R1 .

Escaneo rápido de cestas para encontrar configuraciones sin necesidad de voltear los gráficos.

Cómo operar (manual sencillo)

Espere una COMPRA/VENTA de al menos una estrategia en la columna de Análisis. Compruebe la confluencia (por ejemplo, COMPRA + Doji en el soporte; VENTA + RSI sobrecomprado cerca de R1). Utilice los niveles sugeridos (Entrada/SL/TP) o afine según su plan. Prefiera operar durante las sesiones activas (Londres/NY) para obtener mejores resultados. Gestione el riesgo: % fijo por operación o tamaño de posición basado en ATR.

Entradas que puede ajustar

SR_Period, BB_Period, BB_Deviation

Periodo_RSI, sobrecompra/sobreventa

MACD Rápido/Lento/Señal

Estocástico K/D/Slowing & OB/OS

CCI_Periodo & Nivel

Periodo Keltner y Multiplicador

Periodo Donchian

Envelopes Periodo & Desviación

Tamaño/posición/colores del panel

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 4 (Indicador)

Plazos: Funciona en todos; la lógica del cuadro de mandos hace referencia al H1 por defecto (editable en código si se desea otro TF).

Mercados: Principales pares FX + Oro (XAUUSD).

Repintado: No se repinta en barras cerradas.

FAQ

P: ¿Abre/cierra operaciones automáticamente?

R: No. Es un indicador. Utilice el Entry/SL/TP proporcionado como plan o emparéjelo con su EA.

P: ¿Se repintará?

R: Las señales se calculan en la barra cerrada anterior, por lo que no se repintarán después del cierre de la vela.

P: ¿Qué marco temporal funciona mejor?

R: La lógica predeterminada está optimizada para la reversión de la media H1. Puede experimentar con M30/H4 según su estilo.

P: ¿Puedo cambiar los instrumentos?

R: Sí, edite la lista symbols[] en el código para añadir/eliminar tickers con los que opera.

P: ¿Garantiza el % de ganancias la rentabilidad?

R: No. El Win% mostrado es una guía. Realice siempre pruebas retrospectivas y prospectivas y gestione el riesgo.

Aviso de riesgo

Operar implica riesgos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Utilice un tamaño de posición adecuado y pruebe en la demo antes de operar en vivo.