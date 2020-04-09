Ultimate Trade and Alert Assistant
- Utilidades
- Freedom Uzochukwu Nnadi
- Versión: 1.11
- Actualizado: 10 agosto 2025
- Activaciones: 5
Asistente definitivo para operaciones y alertas
Eleve sus operaciones con precisión y control
Presentamos Ultimate Trade and Alert Assistant de Feedosky, un potente y versátil Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5) diseñado para potenciar a los operadores con alertas de precios precisas, ejecución de operaciones sin problemas y gestión inteligente de posiciones. Si usted es un operador experimentado o acaba de empezar, este EA combina la automatización de vanguardia con características personalizables para ayudarle a mantenerse a la vanguardia en el vertiginoso mundo de la divisa, materias primas, criptomonedas, y el comercio de índices.
PriceAlertBot.mq5 - La última herramienta inteligente de activación de precios para MetaTrader 5 Nunca más se pierda un nivel clave - reciba notificaciones y opere instantáneamente cuando el precio haga exactamente lo que usted quiere.
He aquí por qué los operadores eligen UTAAA como su herramienta de activación de precios en 2025:
Características principales
- Tres potentes modos de alerta
- Toque - se activa en el instante en que el precio toca o cruza su nivel (ideal para rupturas)
- Close Above - se dispara sólo cuando la vela cierra realmente por encima de su nivel (elimina las falsificaciones)
- Cerrar por debajo - lo mismo para confirmaciones bajistas (perfecto para retrocesos y entradas en tendencia)
- Notificaciones Push Instantáneas a su Teléfono Reciba un mensaje claro y personalizable en su móvil en el momento en que se cumpla la condición, incluso cuando se ejecute en un VPS.
- Comercio Automatizado Completo al Activarse Cuando se activa, el bot puede instantáneamente:
- Ejecutar órdenes de compra o venta de mercado
- Colocar órdenes pendientes Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop o Sell Stop
- Fijar niveles precisos de Take-Profit y Stop-Loss
- Fijar el vencimiento de las órdenes pendientes en minutos para que las órdenes antiguas no se demoren
- Cierre inteligente de posiciones (modo "Cerrar por") Cierre cualquier posición existente (total o parcialmente) por ID de ticket en el momento en que se active la alerta: perfecto para la toma de beneficios automatizada o las salidas de riesgo.
- Alertas únicas o repetidas
- Alerta única (por defecto) - se activa una vez y se detiene
- Múltiples alertas con periodo de enfriamiento ajustable (1-1440 minutos) - ideal para mercados variables o estrategias de escalado.
- Motor de ejecución de órdenes fiable
- Hasta 3 reintentos automáticos con selección inteligente del modo de ejecución (IOC/FOK)
- Buen manejo de los errores más comunes del broker
- Funciona sin problemas en cuentas ECN, STP y de ejecución de mercado
- Soporte universal de símbolos
- Calcula automáticamente el valor correcto de los pips para divisas, oro (XAUUSD), Bitcoin, índices (US30, SPX500), acciones, etc.
- Valida el tamaño de los lotes, los niveles de stop y las distancias de los precios al inicio.
- Seguridad y registro de nivel profesional
- Validación completa de entradas al inicio
- Registro detallado de eventos para que siempre sepa qué ocurrió y cuándo
- Extremadamente ligero: se ejecuta con eficacia incluso en plazos más cortos.
Ventajas en el mundo real
- Introduzca rupturas y retrocesos en milisegundos
- Automatice las salidas de operaciones sin mirar la pantalla
- Proteja sus beneficios cerrando posiciones exactamente en su objetivo
- Siga las tendencias con órdenes pendientes perfectamente colocadas
- Opere 24/7 mientras duerme, viaja o pasa tiempo con su familia
- Elimine las emociones: su plan se ejecuta exactamente según lo definido
Perfecto para todos los estilos de trading: scalpers, swing traders, news traders, system traders, y cualquiera que odie perder buenas configuraciones.
UTAAA es más que un EA - es su asistente de trading. Para soporte contactame directamente (por favor deja un buen comentario si disfrutas usandolo)