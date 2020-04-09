Asistente definitivo para operaciones y alertas

Eleve sus operaciones con precisión y control

Presentamos Ultimate Trade and Alert Assistant de Feedosky, un potente y versátil Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5) diseñado para potenciar a los operadores con alertas de precios precisas, ejecución de operaciones sin problemas y gestión inteligente de posiciones. Si usted es un operador experimentado o acaba de empezar, este EA combina la automatización de vanguardia con características personalizables para ayudarle a mantenerse a la vanguardia en el vertiginoso mundo de la divisa, materias primas, criptomonedas, y el comercio de índices.

PriceAlertBot.mq5 - La última herramienta inteligente de activación de precios para MetaTrader 5 Nunca más se pierda un nivel clave - reciba notificaciones y opere instantáneamente cuando el precio haga exactamente lo que usted quiere.

He aquí por qué los operadores eligen UTAAA como su herramienta de activación de precios en 2025:

Características principales

Tres potentes modos de alerta Toque - se activa en el instante en que el precio toca o cruza su nivel (ideal para rupturas)

Close Above - se dispara sólo cuando la vela cierra realmente por encima de su nivel (elimina las falsificaciones)

Cerrar por debajo - lo mismo para confirmaciones bajistas (perfecto para retrocesos y entradas en tendencia) Notificaciones Push Instantáneas a su Teléfono Reciba un mensaje claro y personalizable en su móvil en el momento en que se cumpla la condición, incluso cuando se ejecute en un VPS. Comercio Automatizado Completo al Activarse Cuando se activa, el bot puede instantáneamente: Ejecutar órdenes de compra o venta de mercado

Colocar órdenes pendientes Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop o Sell Stop

Fijar niveles precisos de Take-Profit y Stop-Loss

Fijar el vencimiento de las órdenes pendientes en minutos para que las órdenes antiguas no se demoren Cierre inteligente de posiciones (modo "Cerrar por") Cierre cualquier posición existente (total o parcialmente) por ID de ticket en el momento en que se active la alerta: perfecto para la toma de beneficios automatizada o las salidas de riesgo. Alertas únicas o repetidas Alerta única (por defecto) - se activa una vez y se detiene

Múltiples alertas con periodo de enfriamiento ajustable (1-1440 minutos) - ideal para mercados variables o estrategias de escalado. Motor de ejecución de órdenes fiable Hasta 3 reintentos automáticos con selección inteligente del modo de ejecución (IOC/FOK)

Buen manejo de los errores más comunes del broker

Funciona sin problemas en cuentas ECN, STP y de ejecución de mercado Soporte universal de símbolos Calcula automáticamente el valor correcto de los pips para divisas, oro (XAUUSD), Bitcoin, índices (US30, SPX500), acciones, etc.

Valida el tamaño de los lotes, los niveles de stop y las distancias de los precios al inicio. Seguridad y registro de nivel profesional Validación completa de entradas al inicio

Registro detallado de eventos para que siempre sepa qué ocurrió y cuándo

Extremadamente ligero: se ejecuta con eficacia incluso en plazos más cortos.

Ventajas en el mundo real

Introduzca rupturas y retrocesos en milisegundos

Automatice las salidas de operaciones sin mirar la pantalla

Proteja sus beneficios cerrando posiciones exactamente en su objetivo

Siga las tendencias con órdenes pendientes perfectamente colocadas

Opere 24/7 mientras duerme, viaja o pasa tiempo con su familia

Elimine las emociones: su plan se ejecuta exactamente según lo definido

Perfecto para todos los estilos de trading: scalpers, swing traders, news traders, system traders, y cualquiera que odie perder buenas configuraciones.

UTAAA es más que un EA - es su asistente de trading. Para soporte contactame directamente (por favor deja un buen comentario si disfrutas usandolo)