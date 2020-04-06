BollingarBands
- Asesores Expertos
- Aref Barakat
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
¿Está cansado de mirar gráficos todo el día, luchar contra las emociones y perder oportunidades?
Presentamos elEA de Precisión de las Bandas de Bollinger, su compañero de operaciones automatizadas 24/7 diseñado para capitalizar sistemáticamente las contracciones y expansiones del mercado. Este no es solo otro indicador; es una estrategia completa, basada en reglas, empaquetada en un poderoso Asesor Experto.
Por qué este EA le cambiará el juego:
-
Estrategia probada de Bandas de Bollinger®: Explota magistralmente el principio clásico de reversión a la media dentro de las bandas, identificando configuraciones de alta probabilidad con niveles claros de entrada, stop-loss y take-profit.
-
Totalmente automatizado y disciplinado: Elimina la toma de decisiones emocionales. Ejecuta las operaciones con la precisión de una máquina, exactamente según el plan, incluso mientras usted duerme o está lejos de su escritorio.
-
Gestión inteligente del riesgo:Los protocolos de gestión del dinero incorporados protegen su capital. Cada operación se calcula con una relación riesgo-recompensa definida.
-
Backtested para la confianza: La lógica ha sido rigurosamente probado a través de años de datos históricos para garantizar la solidez en diversas condiciones de mercado (volátil, tendencia, lateral).
-
Fácil de usar y personalizable: Fácil de instalar y configurar. Los usuarios avanzados pueden ajustar parámetros como el periodo de banda, la desviación y el tamaño del lote para adaptarlos a su apetito personal por el riesgo.
¿A quién va dirigido?
-
Profesionales ocupados que desean participar en el mercado de divisas pero carecen de tiempo.
-
Nuevos operadores que buscan una introducción disciplinada y automatizada a la negociación algorítmica.
-
Traders experimentados que buscan añadir un sistema fiable y mecánico a su cartera o diversificar sus estrategias.
-
Cualquiera que quieraacabar con el FOMO (Fear Of Missing Out) y el trading emocional.
No se fíe sólo de nuestra palabra: Compruebe losinformes detallados de backtest, los estados de operaciones en vivo (si están disponibles) y los comentarios de usuarios reales en nuestra página de mercado MQL5. Vea la prueba en los datos de rendimiento.
Los mercados nunca duermen, y este EA tampoco.
Deje de trabajar duro en cada operación y empiece a dejar que el sistema trabaje inteligentemente por usted.