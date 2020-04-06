BollingarBands

Libere el Poder de la Automatización: El EA de Precisión de las Bandas de Bollinger y Deje de Adivinar. Empiece a ejecutar. Deje que nuestro algoritmo opere por usted.

¿Está cansado de mirar gráficos todo el día, luchar contra las emociones y perder oportunidades?

Presentamos elEA de Precisión de las Bandas de Bollinger, su compañero de operaciones automatizadas 24/7 diseñado para capitalizar sistemáticamente las contracciones y expansiones del mercado. Este no es solo otro indicador; es una estrategia completa, basada en reglas, empaquetada en un poderoso Asesor Experto.

Por qué este EA le cambiará el juego:

  • Estrategia probada de Bandas de Bollinger®: Explota magistralmente el principio clásico de reversión a la media dentro de las bandas, identificando configuraciones de alta probabilidad con niveles claros de entrada, stop-loss y take-profit.

  • Totalmente automatizado y disciplinado: Elimina la toma de decisiones emocionales. Ejecuta las operaciones con la precisión de una máquina, exactamente según el plan, incluso mientras usted duerme o está lejos de su escritorio.

  • Gestión inteligente del riesgo:Los protocolos de gestión del dinero incorporados protegen su capital. Cada operación se calcula con una relación riesgo-recompensa definida.

  • Backtested para la confianza: La lógica ha sido rigurosamente probado a través de años de datos históricos para garantizar la solidez en diversas condiciones de mercado (volátil, tendencia, lateral).

  • Fácil de usar y personalizable: Fácil de instalar y configurar. Los usuarios avanzados pueden ajustar parámetros como el periodo de banda, la desviación y el tamaño del lote para adaptarlos a su apetito personal por el riesgo.

    • ¿A quién va dirigido?

    • Profesionales ocupados que desean participar en el mercado de divisas pero carecen de tiempo.

    • Nuevos operadores que buscan una introducción disciplinada y automatizada a la negociación algorítmica.

    • Traders experimentados que buscan añadir un sistema fiable y mecánico a su cartera o diversificar sus estrategias.

    • Cualquiera que quieraacabar con el FOMO (Fear Of Missing Out) y el trading emocional.

    No se fíe sólo de nuestra palabra: Compruebe losinformes detallados de backtest, los estados de operaciones en vivo (si están disponibles) y los comentarios de usuarios reales en nuestra página de mercado MQL5. Vea la prueba en los datos de rendimiento.

    Los mercados nunca duermen, y este EA tampoco.

    Deje de trabajar duro en cada operación y empiece a dejar que el sistema trabaje inteligentemente por usted.



    Productos recomendados
    Shooting Target MT5
    Chui Yu Lui
    Asesores Expertos
    / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / ¡Grandes rebajas para Semana Santa! ¡Precio reducido > 50 % ya! ¡Aprovecha la oportunidad y disfruta! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Esta es una poderosa EA que apoyan la estrategia de orden única, la estrategia de martingala, la estrategia de múltiples marcos de tiempo, etc con un montón de indicadores útiles
    Imperium Pattern EA for MT5
    Botond Ratonyi
    Asesores Expertos
    ÚSALO SÓLO CON LOS ARCHIVOS ESTABLECIDOS QUE PUBLICÉ EN LA SECCIÓN DE COMENTARIOS. Vídeo de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=kQN5LTd91rk&amp ;amp;t=2s Esta es la mayor actualización en la vida de Imperium Pattern EA, tiene nuevas características y motor. ---Obtuvo el sistema de motor TheNomadTrader Dynamic oficial junto con una buena relación riesgo:recompensa ---Nueva característica que permite a los comerciantes decirle al EA después de cuánto tiempo (valor X en minutos) el EA puede ce
    Nova DPO Trader
    Anita Monus
    Asesores Expertos
    Nova DPO Trader es una automatización estructurada del Detrended Price Oscillator (DPO) , una herramienta diseñada para aislar los ciclos de precios a corto plazo filtrando las tendencias a largo plazo. Este EA transforma las señales centradas en el ciclo del DPO en un sistema de trading disciplinado que actúa sólo cuando el impulso se alinea con patrones claros y repetibles. En lugar de perseguir cada oscilación, Nova DPO Trader espera señales cíclicas genuinas. Las operaciones se ejecutan cuan
    Nexus Alpha Engine
    Krasimir Borislavov Petrov
    Asesores Expertos
    Automatización con precisión. Sin sorpresas. Nexus Alpha Engine ofrece un nuevo estándar de precisión en las operaciones : NexusEA, el asesor experto básico de este marco, creado para operadores que exigen una transparencia absoluta y un control total de sus estrategias automatizadas. Con NexusEA , no sólo está comprando un EA; está adquiriendo un potente "constructor de esqueletos de estrategias" Nosotros le proporcionamos el marco robusto y determinista; usted integra sus conocimientos únicos
    Seasonal Pattern Trader
    Dominik Patrick Doser
    Asesores Expertos
    Descargo de responsabilidad : Tenga en cuenta que las pautas estacionales no siempre son fiables. Por lo tanto, una gestión prudente del riesgo es crucial para minimizar las pérdidas. Las pautas estacionales en el mundo financiero son como un secreto bien guardado que los inversores de éxito utilizan en su beneficio. Estos patrones son movimientos recurrentes de los precios que se producen durante periodos específicos o en torno a acontecimientos especiales. Además, también hay patrones intradí
    Financial Control
    Vitalii Zakharuk
    Asesores Expertos
    El sistema experto de Control Financiero recorre todo el historial y todos los pares de divisas con un solo ajuste. El bot funciona tanto en cuentas de tipo Netting como Hedging. El Asesor Experto puede ser lanzado en cualquier periodo horario, en cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Se recomienda trabajar en pares Forex líquidos, con un spread bajo y utilizar VPS. Financial Control es un trading de alta frecuencia. Usted puede comenzar a utilizarlo con $ 100 y 0,01 lo
    Early Retirement MT5
    Jesper Christensen
    4.5 (6)
    Asesores Expertos
    Después de años de perfeccionar las estrategias de negociación de ruptura estoy listo para compartir mi último desarrollo. Un sistema de ruptura que utiliza el aprendizaje automático (ML) para adaptarse constantemente al comportamiento actual del mercado y la exploración de las configuraciones de mayor probabilidad. Breakout trading es una estrategia probada y comprobada, pero como todo en el trading, viene con varios desafíos. Como operador manual, el reto consiste en localizar los puntos de o
    Bitcoin Martingal Moving Average
    Luis Ruben Rivera Galvez
    Asesores Expertos
    Send me a message so I can send you the setfile Robot robusto con varias configuraciones disponibles, Úselo con BTC en un período de tiempo de 10 minutos con la configuración en la captura de pantalla a continuación. Al comprar el robot experto, tienes derecho a solicitar modificaciones para seguir mejorando el bot. Características principales Estrategia de cruce de medias móviles: El EA utiliza dos medias móviles (MA1 y MA2) para generar señales comerciales. Un cruce de la MA más rápida (
    NDX 100 Swing EA MT5
    Carlos Osvaldo Delgado
    Asesores Expertos
    NDX 100 Swing EA   Bajamos los precios! Este asesor experto opera el índice Nasdaq 100. La estrategia compra las caídas tomando la ganancia de las tendencias alcistas. La inversión es a largo plazo (Swing). Utiliza el indicador RSI daily como señal para abrir las operaciones, la gestión de las operaciones, el nivel de riesgo y la gestión del capital se realiza en base a cálculos de probabilidad basados en la estadística. Para ello, este proyecto lleva mas de 5 años de desarrollo, durante los que
    AutoSmartPro MT5
    Alexandru Chirila
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Nuestro Asesor Experto (EA) revoluciona el trading en el mercado Forex integrando dos potentes estrategias - Escalado y Promedio - en un marco dinámico y adaptable. Diseñado para la plataforma MetaTrader4/5, este EA emplea técnicas innovadoras para optimizar los resultados de las operaciones en diversas condiciones de mercado. Versión Metatrader4 | Auto Smart Pro MT5 Resultados en vivo | Todos los productos | Contacto Estrategia de Escalado: La estrategia Scaling capitaliza los movimientos tend
    VIX 75 Momentum EA Pro
    Joshua Adeyemo
    Asesores Expertos
    VIX Momentum Pro EA - Descripción del producto Descripción general VIX Momentum Pro es un sistema de trading algorítmico sofisticado diseñado exclusivamente para los Índices Sintéticos VIX75. El algoritmo emplea análisis avanzado de múltiples marcos temporales combinado con técnicas propietarias de detección de momentum para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el mercado de volatilidad sintética. Estrategia de trading El Asesor Experto opera con un enfoque integral basa
    Trend light AI
    Younes Bordbar
    Asesores Expertos
    Cualquiera que compre el robot, por favor deje un comentario para que pueda enviarle los valores de entrada óptimos para cada par de divisas para maximizar sus ganancias en el mercado TIEMPO FRIM :15min ¿Está buscando una forma de empezar a operar con bajo riesgo y excelentes resultados? ¿O tal vez está preparado para asumir riesgos ligeramente mayores a cambio de mayores recompensas? Nuestro robot de trading, diseñado para MetaTrader 4 y 5, ¡es exactamente lo que necesita! ¿Por qué elegir este
    Trading Vision Ex
    Vitalii Zakharuk
    Asesores Expertos
    Descripción del producto: Trading Vision - Asistente automatizado para operadores de Forex Introducción En los mercados financieros de hoy en día, la automatización de las operaciones de Forex no es sólo deseable, sino esencial para el éxito. El objetivo principal de los sistemas de trading automatizados como Trading Vision es simplificar el proceso de trading mediante la implementación de algoritmos avanzados para analizar las tendencias del mercado. Esto permite a los operadores centrarse en e
    Born to Kill Zone
    Erlan Sumanjaya
    Asesores Expertos
    Born to Kill Zone es una estrategia de trading en los mercados financieros cuyo objetivo es beneficiarse de los movimientos de precios a corto y medio plazo. Para realizar el análisis, este EA incorpora el uso de un indicador de media móvil . Como sabemos, las medias móviles son indicadores fiables ampliamente utilizados por los operadores profesionales. Los componentes clave incluyen estrategias precisas de entrada y salida, gestión del riesgo mediante órdenes stop-loss y dimensionamiento de l
    Multipair Forex EA
    Sheriff Ajbola Adewoye
    Asesores Expertos
    Este EA opera los principales pares de divisas utilizando una estrategia intradía estructurada. Revisa las condiciones del mercado antes de abrir operaciones y usa filtros técnicos para evitar malas entradas. Su objetivo es obtener ganancias diarias de manera constante mientras gestiona el riesgo en cada posición. El EA puede operar múltiples pares al mismo tiempo. Admite intervención manual e incluye funciones de stop-loss, take-profit y trailing stop. Características principales: Opera EURUSD
    DowAlgo Breaker MT5
    Rahman Pavaleh
    Asesores Expertos
    DowAlgo Breaker EA trabaja en la teoría de Tiempo y Precio. Como los patrones de precios cambian, no habrá diferencia en el rendimiento de la EA, por lo que este sistema tiene estabilidad a largo plazo y el rendimiento. El EA encuentra precios importantes y valiosos y ejecuta operaciones basadas en ellos. Este sistema funciona de forma 100% automática. Adecuado para el índice US30. MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/145607 "DowAlgo Breaker" [$ 175 > Próximo precio > $ 199] Señal M
    NeuroForex
    Sergio Izquierdo Rodriguez
    Asesores Expertos
    Asesor Experto para operar con redes neuronales profundas que se entrenan a sí mismas con machine learning , hasta 1512 medidas ponderadas por cada símbolo, según avanza el mercado. Opera en varios símbolos Forex y marcos horarios , también, anulando la selección de los símbolos y timeframes , puede configurarse para el gráfico actual en su símbolo y timeframe . Se puede configurar para distintos pares y se puede manejar una red neuronal distinta en cada gráfico. Puede configurar símbolos, perío
    TrendFusion X
    Daniel Mandachi
    Asesores Expertos
    TrendFusion X es una solución de negociación totalmente automatizada diseñada para operadores que valoran la precisión, la disciplina y la toma de decisiones estructurada. Combina un modelo de puntuación de tendencias con un análisis multitemporal y una lógica de confirmación para garantizar que las operaciones se ejecuten solo en condiciones técnicamente favorables. Diseñado para entornos de negociación modernos, TrendFusion X se adapta a los cambios en el comportamiento del mercado y se centr
    GoldAlgo Breaker MT5
    Rahman Pavaleh
    Asesores Expertos
    GoldAlgo Breaker EA trabaja en la teoría de Tiempo y Precio. Como los patrones de precios cambian, no habrá diferencia en el rendimiento de la EA, por lo que este sistema tiene estabilidad a largo plazo y el rendimiento. El EA encuentra precios importantes y valiosos y ejecuta operaciones basadas en ellos. Este sistema funciona de forma 100% automática. Adecuado para el metal Oro. MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/144974 "GoldAlgo Breaker" [$ 199 > Próximo precio > $ 225] Señal M
    Turtles Style Trend Following Trading System
    Luca Norfo
    Asesores Expertos
    La mayoría de los operadores compran sobreventa y venden sobrecompra. Este sistema hace exactamente lo contrario, a propósito. En los mercados de tendencia fuerte, el precio puede permanecer sobrecomprado o sobrevendido durante mucho tiempo. Entramos deliberadamente cuando el mercado ya está "estirado" porque es exactamente cuando la tendencia es más fuerte y más probable que continúe. Ponemos un Stop Loss ajustado (por ejemplo, 3 ATR) y mantenemos la posición hasta que finalice la tendencia. Es
    Synapse Trader MT5
    Andrei Vlasov
    4.5 (6)
    Asesores Expertos
    Synapse Trader: Una red neuronal que abre nuevos horizontes en el trading Imagine un asesor que no solo analiza el mercado, sino que se convierte en su asistente inteligente, aprendiendo cada día y adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado. Synapse Trader es una herramienta única basada en tecnologías avanzadas de redes neuronales, capaz de captar las señales más sutiles del mercado. No es solo un asesor experto, es una red neuronal viva que piensa, predice y evoluciona. ¡Oferta por t
    SchermanActionPro
    AutomaticTrading
    Asesores Expertos
    Presentamos SchermanActionPro: El Nuevo Bot Automatizado de Trading de Automatictrading ¡Automatictrading se enorgullece en presentar SchermanActionPro ! Características destacadas: Indicadores Configurables: Ajusta las medias y el número de velas según las recomendaciones de Ivan. Flexibilidad de Operativa: Elige entre compras y ventas. Toma de Beneficios: Opciones fijas, basadas en ATR o por señal contraria. Parada de Pérdidas: Configurable fija, según ATR o por señal contraria. Tipos de Lote
    Explosive Breakout Hunter
    Maruyama Kiyotaka
    Asesores Expertos
    Explosive Breakout Hunter es un Asesor Experto (EA) diseñado para maximizar las ganancias capturando fuertes rompimientos en el mercado. Aunque su tasa de éxito es del 50% y realiza solo unas pocas operaciones al mes, este EA prioriza la calidad sobre la cantidad. Es paciente al esperar oportunidades, acumulando ganancias significativas de manera constante. Puede revisar los resultados de las pruebas retrospectivas en capturas de pantalla para estimar el potencial de ganancias. Además, le invita
    Gold Trend Swing
    Luis Ruben Rivera Galvez
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Send me a message so I can send you the setfile $498 por introducción, aumentará en 100 por mes hasta llegar a $1298 Bot comercial automatizado para XAUUSD (ORO). ¡Conecte este bot a sus gráficos H1 de XAUUSD (GOLD) y déjelo operar automáticamente con una estrategia probada! Diseñado para traders que buscan una automatización simple pero eficiente, este bot ejecuta operaciones basadas en una combinación de indicadores técnicos y acción del precio, optimizado para spreads bajos a medios. ¿Cómo
    SP500 Opening Range Pro
    Manuel De Huerta De La Cruz
    Asesores Expertos
    SP500 Opening Range Pro – Estrategia Automatizada para el S&P 500 SP500 Opening Range Pro es un EA profesional para MetaTrader 5 que opera la ruptura del rango de apertura en el S&P 500. Diseñado para la sesión de Nueva York , utiliza Breakout + Pullback con gestión automática de riesgo y parámetros totalmente configurables. Estrategia probada : Opening Range con filtros de tendencia y volatilidad. ️ Automatización total : Entradas, SL/TP, gestión de riesgo y horarios. Optimizado para NY
    Timeframe Zoom The Third Screen
    Sergio Izquierdo Rodriguez
    Asesores Expertos
    Timeframe Zoom, The Third Screen, es un Asesor experto que funciona indicado por velas Heiken Ashi en periodos de un día, una hora y quince minutos, siendo este último timeframe el que dispara las operaciones. Compra los días de vela azul, vende los días de vela roja. Cuida de que en el período de una hora la posible operación se halle por encima o por debajo de una media móvil y acude en quince minutos a los indicadores macd y cci para confirmar la entrada. Sale de las operaciones con el cambio
    EA CyberPunk
    Vitali Vasilenka
    5 (7)
    Asesores Expertos
    Este Asesor Experto está diseñado para un enfoque institucional de trading, utilizando los principios clave de ICT (Inner Circle Trader). Analiza la estructura del mercado, los niveles de liquidez y las zonas de desequilibrio para encontrar puntos de entrada y salida de alta probabilidad. PROMOCIÓN 1+1:   ¡Compra un asesor experto y llévate otro gratis! ¡Cantidad limitada! Estructura del Mercado: El Asesor Experto CyberPunk identifica extremos a corto plazo (STH/STL), medio plazo (ITH/ITL) y la
    BreakPoint Pro
    Jason Smith
    Asesores Expertos
    BreakPoint Pro – Daily High/Low Breakout EA This bot is a professional-grade Expert Advisor that trades breakouts of the current day's high and low using a clean, rules-based price action approach. The strategy focuses on capturing directional momentum once price breaches these key intraday levels—one of the most statistically reliable patterns in discretionary and algorithmic trading. A powerful Expert Advisor designed to capitalize on daily high/low breakouts using a price action-driven strat
    Booster for MT5
    Volodymyr Hrybachov
    Asesores Expertos
    BOOSTER FOR MT5 是外匯市場日常工作的專業黃牛顧問。在交易中，隨著經驗的積累，交易者通常會了解到止損單的累積水平、價格和時間在市場中起著重要作用。這個策略在這個 FOREX Expert Advisor 中實施，我希望您不僅會喜歡使用這個產品，而且會參與它的開發 - 在此處留下您的反饋和您的願望 https://www.mql5.com/en/市場 / 產品 / 45915 #! 標籤 = 評論 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/45915 選項： PRICE - 在分配的時間段內需要遍歷的價格距離； TIME - 以秒為單位的分配時間； HL_PERIOD - 確定級別的柱數； HL_TIMEFRAME - 確定水平的時間範圍； BREAKTHROUGH_LEVEL - 突破水平後打開訂單？; MAGIC_NUMBER - 交易的幻數； ORDERS_COMMENT - 訂單中的顧問評論； MAX_SLIPPAGE - 開倉時的最大滑點； MAX_SPREAD - 開啟交易時的最大點差； COMMI
    BitBull EA
    Arseny Potyekhin
    4.6 (5)
    Asesores Expertos
    Estimados Traders, Me complace presentarles nuestro último proyecto. EA BitBull. ¡El trading real de criptomonedas ahora es una realidad! Debido a que esta estrategia es tan única, solo quiero vender un número limitado de licencias. Por lo tanto, el precio aumentará de forma constante para limitar las ventas. El próximo precio es de 790 USD. Con la ayuda de nuestros estimados socios de todo el mundo, hemos logrado desarrollar una estrategia innovadora de criptomonedas. Esta estrategia combina
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Asesores Expertos
    ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.73 (37)
    Asesores Expertos
    AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Asesores Expertos
    Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Asesores Expertos
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (9)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Asesores Expertos
    Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Asesores Expertos
    Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Asesores Expertos
    Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Asesores Expertos
    Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Asesores Expertos
    Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Asesores Expertos
    Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Asesores Expertos
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Asesores Expertos
    PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    EA Pips Hunter
    Ihor Otkydach
    4.2 (5)
    Asesores Expertos
    Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Asesores Expertos
    How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Asesores Expertos
    Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Asesores Expertos
    ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Asesores Expertos
    Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Asesores Expertos
    Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.75 (51)
    Asesores Expertos
    Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Asesores Expertos
    AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.93 (41)
    Asesores Expertos
    Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    Asesores Expertos
    IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
    Otros productos de este autor
    RSI MultiTimeframe
    Aref Barakat
    Asesores Expertos
    Condiciones de acceso Análisis RSI : Calcula el RSI(14) en 4 plazos personalizables Confirmación de señal : Requiere al menos 3 plazos para mostrarse: Señal de Compra : RSI ≤ 20 (condición de sobreventa) Señal de venta : RSI ≥ 80 (condición de sobrecompra) Comprobación de spread : Sólo opera cuando el spread ≤ 20 puntos (ajustable) Gestión de posiciones Primera posición : Se abre con el Lote1 (0,01) cuando se confirma la señal Nota : Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Opera
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario