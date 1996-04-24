MT5 to MT5 Trade Copier

Copiador de operaciones de MT5 a MT5: Replicación de operaciones maestro-esclavo unificada para MetaTrader 5

Desbloquee la replicación de operaciones sin fisuras con el MT5 to MT5 Trade Copier, un potente y versátil Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, ahora rediseñado en una solución única y eficiente. Esta versión actualizada combina las funcionalidades Maestro y Esclavo en un EA, lo que le permite cambiar sin esfuerzo entre los modos con un solo parámetro. Tanto si está replicando operaciones entre cuentas, gestionando carteras de clientes o escalando sus estrategias entre brokers, este copiador de operaciones todo en uno ofrece precisión, fiabilidad y simplicidad, todo en un único archivo .ex5, perfecto para el despliegue en MQL5 Market.

Vídeo de demostración: https://youtu.be/wY81hr6LduI?si=GivNvEKK18rSbbul


1.1 Nuevas características; Opción de usar tamaño de lote por defecto, TP o SL y análisis de órdenes pendientes de Limit y stop

Características principales

El Diseño Unificado Maestro-Esclavo cambia sin problemas entre los modos Maestro como emisor de operaciones y Esclavo como receptor de operaciones utilizando un único parámetro de entrada OperationMode. Reduce la complejidad al consolidar toda la funcionalidad en un solo EA, cumpliendo con el requisito de archivo único de MQL5 Market.

One-Way Trade Replication utiliza un sistema de comunicación basado en archivos para replicar las operaciones desde la cuenta Master a la cuenta Slave en tiempo real. Soporta órdenes de COMPRA y VENTA, transmitiendo datos detallados de la operación como símbolo, volumen, stop loss, take profit, ticket de posición para una ejecución precisa.

El mapeo flexible de símbolos hace coincidir automáticamente los símbolos de los distintos corredores eliminando los sufijos comunes, como .micro, .pro, m, z, lo que garantiza la compatibilidad a pesar de las diferencias de denominación. La sólida detección de símbolos minimiza los errores en las configuraciones entre corredores.

La inversión de la dirección de las operaciones ofrece una función opcional ReverseTrades en modo esclavo para invertir la dirección de las operaciones, como de COMPRA a VENTA o viceversa, perfecta para estrategias de cobertura o contrarias.

El seguimiento exhaustivo de operaciones en modo Maestro supervisa tanto el historial de operaciones como las posiciones en tiempo real para detectar y enviar nuevas operaciones, garantizando que no se pierda ninguna operación. Realiza un seguimiento de las operaciones abiertas y cerradas con identificadores únicos para evitar duplicados y mantener la precisión.

La comunicación fiable basada en archivos utiliza un único archivo compartido MasterToSlave_<channelID>.txt en el directorio común MQL5 para una transferencia de datos segura y eficiente. Incluye mecanismos de reintento y verificación del contenido del archivo para un funcionamiento fiable.

El Master envía mensajes de 8 campos para abrir operaciones como channelID, tradeID, symbol, action, volume, stopLoss, takeProfit, positionTicket y mensajes de 5 campos para cerrar operaciones como channelID, tradeID, symbol, CLOSE, positionTicket. El esclavo procesa estos mensajes para abrir o cerrar posiciones con precisión.

Magic Number Isolation utiliza números mágicos distintos para cada modo MASTER_MAGIC = 123456, SLAVE_MAGIC = 999999 para aislar las operaciones y evitar interferencias con otras estrategias.

El procesamiento de operaciones en cola en modo esclavo incluye un sistema de colas para gestionar las instrucciones de operaciones durante las operaciones de alta frecuencia, lo que garantiza que no se pierda ninguna operación.

Optimización ligera y eficiente que garantiza un uso mínimo de los recursos, ideal para ejecutar en varias cuentas o en entornos VPS de bajas especificaciones. El código base unificado reduce la redundancia al tiempo que mantiene un rendimiento sólido.

Configuración fácil de usar ofrece parámetros de entrada simples: OperationMode para seleccionar Maestro o Esclavo, channelID para la identificación única del archivo y ReverseTrades para el control de la dirección de las operaciones. La inicialización y limpieza automáticas de los archivos durante el arranque evita la gestión manual de los mismos.

¿Por qué elegir el copiador de operaciones de MT5 a MT5?

La Solución Todo-en-Uno combina la funcionalidad Master y Slave en un único EA, simplificando el despliegue y el uso. La precisión replica con exactitud las operaciones con stop loss, take profit y detalles de volumen intactos.

La flexibilidad permite operar con varios brokers, invertir la dirección de las operaciones y cambiar de modo fácilmente. Fiabilidad gracias a los sólidos mecanismos de gestión de errores y reintento que garantizan la coherencia de las operaciones copiadas.

La escalabilidad lo hace perfecto para gestionar múltiples cuentas, servicios de señales o carteras de clientes. El diseño MQL5 Market Ready como un único archivo .ex5 es totalmente compatible con los requisitos de carga MQL5 Market.

Si usted es un trader profesional, proveedor de señales, o inversor, el MT5 to MT5 Trade Copier le permite sincronizar estrategias de trading sin esfuerzo. Escala tus operaciones con confianza y precisión, ¡todo desde un único EA!

Productos recomendados
Telegram EA Manager
Ebunoluwa Abimb Owodunni
Utilidades
Todo en uno Gestión de Operaciones de Telegram Multipropósito, Gestiona y Copia Operaciones sobre la marcha Desde Telegram Pro Version MT5:  www.mql5.com/en/market/product/95742 Pro Version MT4:  www.mql5.com/en/market/product/85691 Ejecuta Operaciones en el móvil con ejecución rápida Cuando se aleja de la MT5 de escritorio, o scalping el mercado con el dispositivo móvil, o la necesidad de copiar los oficios de los grupos de telegrama, mientras que fuera, o hacer algunas otras actividades, Te
FREE
BTC Miner Pro MT5
Rahman Pavaleh
5 (2)
Asesores Expertos
BTC Miner Pro EA trabaja en la teoría de Tiempo y Precio. Como los patrones de precios cambian, no habrá ninguna diferencia en el rendimiento de la EA, por lo que este sistema tiene la estabilidad a largo plazo y el rendimiento. El EA encuentra precios importantes y valiosos y ejecuta operaciones basadas en ellos. Este sistema funciona de forma 100% automática. Adecuado para BITCOIN o BTCUSD . MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/149981 "BTC Miner Pro" [$ 299 > Próximo precio > $ 349]
Yellowstone FX
Michael Prescott Burney
5 (3)
Asesores Expertos
Yellowstone FX: Descripción del Producto Conéctese con el poder puro y predecible del mercado del oro con Yellowstone FX , la solución de trading definitiva diseñada para el gráfico XAUUSD M15. ¿Está cansado de EAs (Asesores Expertos) erráticos que no logran encontrar consistencia en el caos diario del mercado? Yellowstone FX está construido sobre una base de fiabilidad, diseñado para estallar con poderosas oportunidades de trading con la fiabilidad de una fuerza de la naturaleza. En el núcleo d
Advanced News Trading Panel
E Odoabuchi Timothy
Utilidades
Resumen : El Panel Avanzado de Negociación de Noticias es una herramienta versátil diseñada para operadores que confían en estrategias de negociación basadas en noticias. Este Asesor Experto (EA) proporciona una interfaz gráfica intuitiva que permite a los usuarios configurar rápidamente órdenes pendientes y gestionar el riesgo con facilidad. Con la capacidad de colocar automáticamente órdenes Stop de compra/venta en función de la distancia preestablecida entre la orden Stop y el precio de compr
Binance Grid Pro
Joel Juanpere
Utilidades
Binance Grid Pro ofrece una alternativa a la incorporada en los sistemas de cuadrícula Binance Plataforma ofrece. Esta utilidad le permite definir los parámetros de una cuadrícula para interactuar con su cuenta Binance utilizando una cuenta de Margen Aislado. Esto es, similar a Spot Grid en Binance. Esto no es para el manejo con contratos de derivados, es para el manejo con Spot a través de Isolated Margin Account. Pero obviosly esta utilidad ofrece un enfoque diferente que construido en Binan
Ultimate Drawdown Recovery EA
Freedom Uzochukwu Nnadi
5 (1)
Utilidades
¡Lo último en recuperación de Drawdown y protección de operaciones para MT5! Vea el video tutorial aquí: https://youtu.be/cF8Gozo7pPw?si=U3SnEXOZKbA-Mxy5 Sus operaciones merecen una segunda oportunidad. Dales este Soldado. ¿Luchando con pérdidas flotantes o detracciones repentinas que amenazan su cuenta? Deje de ver como sus operaciones se ahogan en rojo y deje que el EA Ultimate Drawdown Recovery (UDR) recupere, proteja y potencie su estrategia de trading automáticamente. ¿Qué es UDR? UDR es u
Chat Ai MT5
Indra Maulana
3 (2)
Utilidades
Amigos, esta herramienta no funciona en backtesting y hay que ejecutarla en vivo. Chat Ai assistant un versátil e inteligente asistente AI Hable con el AI, obtenga consejos de él, dele órdenes Puede ser usado en todos los gráficos, marcos de tiempo, símbolos, mercados y... Con una interfaz muy simple Esta herramienta es un asistente de inteligencia artificial con el que puede chatear. Puedes darle diferentes comandos. por ejemplo: Dile que abra una orden de compra para ti. O dile que cierre t
Smart EA Summary
Abderrahmane Benali
Utilidades
Smart EA Resumen MT5 - EA Profit Panel por Magic Number ¿Tiene varios Asesores Expertos y quiere hacer un seguimiento de su rendimiento individual? Smart EA Summary es una herramienta visual inteligente que muestra la ganancia/pérdida neta de todas las operaciones cerradas, agrupadas por Número Mágico y Símbolo, directamente en su gráfico en un panel limpio y sensible. Haga clic aquí para la versión MT4 * Oferta de lanzamiento : el precio actual es de sólo 49 USD Después de las primeras 10 com
EasyInsight MT5
Alain Verleyen
5 (7)
Utilidades
EASY Insight – El trading inteligente empieza aquí Resumen ¿Y si pudieras analizar todo el mercado — Forex, Oro, Criptomonedas, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente? EASY Insight es tu herramienta de exportación lista para IA que convierte los datos de los indicadores en información accionable para el trading. Diseñada para traders que ya no quieren perder tiempo con suposiciones y sobrecarga visual, te ofrece una visión completa del mercado en u
Precision Data Extractor ATR
Darian Michael Peelar
Utilidades
Presentamos el Extractor de Datos de Precisión: ATR , una utilidad MQL5 diseñada para operadores, analistas y cuantos que necesitan datos históricos precisos para construir conjuntos de datos sólidos. Esta herramienta le permite extraer selectivamente datos históricos de precios e indicadores - Average True Range (ATR )- de múltiples marcos temporales y periodos , y luego almacenarlos en formato CSV , facilitando su introducción en modelos de aprendizaje automático , algoritmos de negociación o
Soft Manager EA
Aliaksei Pinchuk
5 (3)
Asesores Expertos
Más información, seguimiento Informe de operaciones de los últimos meses, Cuenta REAL: https://drive.google.com/drive/folders/1Wd5nZHpEX_deCnSEm9fC05hWkAUXW3IW?usp=drive_link //--> Este EA es el producto de mi desarrollo durante varios años. ¡El resultado es lo que ves ahora! No utilizo trucos de marketing como machine learning, inteligencia artificial, o trading con backtests overfitting (sobreoptimizados) para un solo instrumento. Es el EA de tendencia universal basado en la búsqueda de una
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Asesores Expertos
El sistema de AO Trade está diseñado específicamente para el comercio de tendencias, aprovechando los tiempos de subasta o de noticias como puntos de referencia para comparar con otros tiempos de pedido específicos y anticipar las tendencias del mercado. **Todos los parámetros de tiempo utilizados en el EA se basan en la hora de su terminal. Los diferentes brokers pueden operar en diferentes zonas horarias GMT, lo que puede variar aún más debido a los ajustes de horario de verano.** **Por favo
Binance Futures Trade Panel
Ping You Jiang
Utilidades
¡Binance es un intercambio de criptomonedas de renombre mundial! Para facilitar que los usuarios de MT5 intercambien directamente Binance Futures, el programa proporciona las siguientes funciones comerciales: 1. Imite el estilo de negociación de Binance Futures y proporcione un panel de operaciones amigable; 2. Ingrese la API y el secreto usted mismo (debe abrir el permiso de negociación de futuros en la API de Binance) para obtener apalancamiento, saldo y otra información; 3. Support limitO
Click Trade Manager MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Utilidades
Click Trade Manager es nuestro mejor producto hasta la fecha. La mejor solución tanto para principiantes como para profesionales. Proteja su FTMO/MFF prop firm o sus cuentas personales de sobrepasar los límites de drawdown. El EA cierra automáticamente todas las operaciones para que nunca alcancen sus límites de reducción. Le avisa si una operación puede sobrepasar su límite de reducción. Cierra las operaciones automáticamente cuando se alcanza el objetivo de beneficios. Se puede configurar pa
Martingale and Hedge Manager MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
Hola, traders. ¿Son ustedes de los que confían en sus entradas, pero suelen acabar siendo víctimas de la caza de stop loss? ¿Sus análisis son más del 70% correctos, pero sus operaciones suelen alcanzar el stop loss debido a la caza de stop loss o a manipulaciones del mercado? Si es así, ¡es hora de tomar el control! Con esta herramienta pueden ganar todas sus operaciones precisas sin preocupaciones. También les ayuda a rastrear sus posiciones y asegurar sus ganancias hasta que el Sr. Mercado de
GRat BybitImport
Ivan Titov
5 (1)
Utilidades
¡Comercio en Bybit con MT5/MT4 EAs e indicadores! GRat_BybitImport es una herramienta para el comercio manual y automatizado , incluyendo CUALQUIER EA disponible, CUALQUIER criptomoneda en una de las bolsas de criptomonedas más populares Bybit 24/7. Características 1. TODOS los instrumentos Bybit están disponibles. 2. Importa (copia automáticamente) a la moneda Bybit especificada todas las operaciones (realizadas manualmente o por un EA) desde una cuenta MT5 (incluyendo demo) por el símbolo esp
SP500 Opening Range Pro
Manuel De Huerta De La Cruz
Asesores Expertos
SP500 Opening Range Pro – Estrategia Automatizada para el S&P 500 SP500 Opening Range Pro es un EA profesional para MetaTrader 5 que opera la ruptura del rango de apertura en el S&P 500. Diseñado para la sesión de Nueva York , utiliza Breakout + Pullback con gestión automática de riesgo y parámetros totalmente configurables. Estrategia probada : Opening Range con filtros de tendencia y volatilidad. ️ Automatización total : Entradas, SL/TP, gestión de riesgo y horarios. Optimizado para NY
Copy Mt5 to Mt4 and Mt5
Mikhail Mitin
2.6 (5)
Utilidades
Excelente Copiador Multiplataforma de tratos. Lo uso regularmente en VPS (copia de Mt5 a Mt4). Multiplataforma : copiando de MetaTrader 4 a MetaTrader 4; copia de MetaTrader 4 a MetaTrader 5; copia de MetaTrader 5 a MetaTrader 4; copia de MetaTrader 5 a MetaTrader 5. Modos: maestro - el terminal actual es fuente de operaciones (las operaciones se copian desde él); esclavo - el terminal actual es el receptor de las operaciones (las operaciones se copian a él). de mí mismo - modo "multiplicador
KVM Bitcoin Price Ticker Pro MT5
Krasimir Marinov
Utilidades
Un ticker que muestra el precio medio del bitcoin de la moneda seleccionada y lo actualiza a intervalos regulares. La versión PRO se actualiza más a menudo y muestra detalles sobre el cambio de precio. Asegúrate de haber añadido la dirección API http://metakod.com/mk/api en la lista de URLs permitidas en la pestaña Herramientas → Opciones → Asesores Expertos. Todas las divisas soportadas y la dirección API están listadas en las capturas de pantalla de abajo. Entradas Nivel de registro - Control
Easy Order Watcher
PT KARSA REKA CIPTA
Utilidades
Easy Order Watcher: Monitoreo inteligente de operaciones y notificaciones Mantén el control de tus operaciones dondequiera que estés. Easy Order Watcher es un Asesor Experto (EA) ligero y potente que rastrea tus operaciones en vivo y te notifica al instante cuando tus posiciones alcanzan niveles clave de ganancias o pérdidas, según tus umbrales personalizados. También muestra el nivel de margen en tiempo real y alertas con fecha y hora ajustadas a tu zona horaria. Ya sea que estés lejos de
Hedging Pro Ultimate
Sugianto
5 (5)
Asesores Expertos
Hedging Pro Ultimate es un asesor experto diseñado para trabajar de forma totalmente automática o semiautomática. Versión MT4 | Conocimiento del producto y Setfile Pares sugeridos: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD Parámetros del experto : 1. Gestionar Posiciones Abiertas + Modo de Posición Abierta: Seleccione el método de posición abierta + Borrar línea de tendencia después de abrir una posición: establecer falso para órdenes pendientes continuas. + Continuar nuevo ciclo: establecer falso para detener u
ForexcopyLocalMT5
Wei Ming Ding
Utilidades
1. Copie órdenes, desde 12 cuentas maestras hasta 100 cuentas esclavas. El número de cuentas esclavas se puede personalizar, de 12 a 100. 2. Admite MT4 a MT4, MT4 a MT5, MT5 a MT4, MT5 a MT5. 3. Identificar los sufijos de las variedades comerciales en diferentes plataformas, como EURUSD, EURUSDm, EURUSDk. 4. Coincidencia de moneda personalizada, como XAUUSD=GOLD. 5. Puede copiar todas las transacciones, o solo copiar las instrucciones COMPRAR, VENDER, CERRAR 6. Puede elegir si desea copiar el s
Big Ching UH dividend payout EA
Chi Hang Liu
Utilidades
Profundizando en el ámbito de las finanzas y las estrategias de negociación, decidí llevar a cabo una serie de experimentos, explorando enfoques basados en el aprendizaje por refuerzo, así como los que operan sin él. Aplicando estos métodos, logré formular una conclusión matizada, fundamental para comprender la importancia de las estrategias únicas en el comercio contemporáneo .
FREE
Quant Panel
Kevin Craig E Gittins
Utilidades
Panel Cuantitativo Pro El Tablero de Rendimiento Multi-EA Definitivo para Traders Cuantitativos ¡Deja de alternar entre múltiples gráficos o herramientas externas para monitorear tus estrategias algorítmicas! Quant Panel Pro ofrece monitoreo de portafolio de nivel institucional en una interfaz profesional y elegante. Características Clave Análisis Cuantitativo al Alcance de tu Mano Agregación de ganancias/pérdidas (P&L) en tiempo real para todos tus Expert Advisors Análisis estadístico de tasa
Bright Night MT5
Marat Baiburin
1 (2)
Asesores Expertos
Noche brillante es un asesor completamente automático para trabajar en el mercado Forex durante las horas tranquilas. Another 1 copies will be sold for $599. Next price 699$ Seguimiento del trabajo del asesor: https://www.mql5.com/en/users/bayburinmarat/seller Configuración GMT correcta: https://www.mql5.com/en/blogs/post/743531 Como sabemos, últimamente por la noche el diferencial en el mercado Forex se ha ido ampliando, a veces hasta límites irrazonables. A veces, un diferencial puede acabar
Local Trad Copie5
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilidades
No dude en ponerse en contacto conmigo para cualquier características adicionales :) [VER VERSIÓN MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/128848] El EA Copiador Local es un Asesor Experto (EA) diseñado para sincronizar posiciones de trading entre una cuenta maestra y una cuenta esclava, operando en modo Maestro o Esclavo . Características principales: Modo Maestro : En el modo Maestro , el EA monitoriza las posiciones abiertas y almacena los detalles relevantes de la operación. Estos detalles
Rsea mt5
AHMED ABULFATEH
4.56 (9)
Asesores Expertos
Características principales e instrucciones de configuración 1️⃣ Integración flexible con gráficos Funciona con otros indicadores: añade cualquier herramienta técnica sin conflictos. Control de un solo gráfico: para detener el asesor experto en un gráfico, simplemente elimínalo (NO uses Ctrl+E; esto detiene todos los asesores expertos e interrumpe los trailing stops). 2️⃣ Escalabilidad multigráfico Gráficos ilimitados: ejecuta más de 100 gráficos simultáneamente (si tu PC o internet lo admite
FREE
King ElChart Telegram Bridge
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Utilidades
Puente de telegramas King ElChart Un puente profesional entre MetaTrader y Telegram. Puede enviar y recibir señales de trading al instante y gestionar las operaciones automáticamente. CARACTERÍSTICAS - Dos modos: Emisor y Receptor - Funciona con cualquier símbolo o marco temporal - Rápido y ligero - Fácil configuración y visualización del estado en tiempo real NOTA Después de la compra, por favor póngase en contacto conmigo a través de mensajes privados MQL5 para recibir el paquete puente y as
MT5 Indicators Data Extractor
Mounir Cheikh
Utilidades
Esta herramienta le permite exportar datos de indicadores MetaTrader (buffers) para cualquier instrumento financiero disponible en su MetaTrader 5. Puede exportar múltiples Símbolos y Timeframes en un único archivo CSV. También puede programar la frecuencia de exportación (cada 1 minuto, 5 minutos, 60 minutos, etc.). No es necesario abrir varios gráficos para recuperar datos recientes: la herramienta descarga los datos directamente. El archivo CSV se guardará en la carpeta \MQL5\Files . Funcion
FX28 Trader MT5
Tsvetan Tsvetanov
3 (1)
Utilidades
Presentamos el FX28 Trader Dashboard: Su Gestor de Operaciones Definitivo Desbloquee todo el potencial de su experiencia comercial con el FX28 Trader Dashboard, un gestor de operaciones integral e intuitivo diseñado para llevar su trading de Forex a nuevas alturas. Ya sea que sea un trader experimentado o esté comenzando su camino financiero, esta poderosa herramienta está diseñada para simplificar sus actividades comerciales y mejorar su proceso de toma de decisiones. Características clave: In
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilidades
Live Forex Signals está diseñado para operar en las señales del sitio   https://live-forex-signals.com/en y https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parámetros Username   y   Password   si tiene una suscripción a sitios web live-forex-signals.com/foresignal.com. entonces debe completar estas opciones con sus credenciales; si no hay suscripción, deje los campos en blanco; Comment   comentario sobre las operaciones abiertas Ris
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilidades
MT5 → Tradovate Bridge (Preparado para Prop-Firm) Refleje sus operaciones de MT5 en Tradovate en tiempo real, perfecto para ejecutar su EA de índices/oro favorito en MT5 mientras cumple las normas de las principales empresas de props. Características principales Replicación en tiempo real: Replica las ejecuciones de mercado de MT5 (apertura/cierre) a Tradovate como órdenes de mercado. Lógica de reanudación automática: Detecta automáticamente la reapertura del mercado (tras las pausas diarias o l
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilidades
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - Validador de operaciones AI para operadores manuales Usted es el trader. La IA es su segunda opinión. Precio de introducción válido hasta el 26.12.2025. Después de eso, el precio se actualiza a 197 USD. DoIt Trade Coach AI es una utilidad de MetaTrader que le ayuda a validar sus ideas de comercio antes de entrar: usted propone la dirección + Entrada / SL / TP, la IA analiza la configuración, explica lo que es fuerte / débil, sugiere mejoras, y le permite ejecu
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilidades
El Easy Strategy Builder (ESB) es una solución "Hágalo usted mismo " que le permite crear una amplia gama de estrategias de trading automatizadas sin ninguna línea de código. Este es el método más fácil del mundo para automatizar sus estrategias que se pueden utilizar en STP, ECN y corredores FIFO. No es necesario arrastrar y soltar. Sólo tiene que establecer las condiciones de su estrategia de negociación y cambiar la configuración de los valores deseados y dejar que funcione en su cuenta. ESB
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
PZ Local Trade Copier EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Utilidades
Local Trade Copier EA es una solución para comerciantes individuales o administradores de cuentas que necesitan ejecutar señales comerciales de fuentes externas o que necesitan administrar varias cuentas al mismo tiempo, sin necesidad de una cuenta MAM o PAMM. Copia desde hasta 8 cuentas maestras a cuentas esclavas ilimitadas [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | Preguntas frecuentes | Todos los productos ] 100% autohospedado Fácil de instalar y usar No se util
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilidades
Herramienta de Trading de Binance para MT5 1. Este producto incluye gráficos en vivo desde websocket, gráficos históricos y actualizaciones automáticas al reiniciar la terminal MT5 para un funcionamiento fluido sin intervención manual, lo que le permite operar en Binance sin problemas. Trading, gráficos en vivo y datos históricos disponibles para Spot y Futuros Características de los gráficos: 1. Gráfico OHLC en vivo vía websocket (wss) 2. Historial de actualizaciones desde API 3. Historial
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilidades
Todo para el gráfico Indicador de análisis técnico MT5 en una herramienta Dibuja tu zona de oferta y demanda con el rectángulo y la resistencia de apoyo con la línea de tendencia y recibir alertas al teléfono móvil o correo electrónico de alerta - Indicador de riesgo mt5 Video tutoriales, manuales, DEMO descargar aquí . Encontrar contactos en mi perfil . 1. Rectángulos extendidos y líneas de tendencia El objeto se extenderá hasta el borde derecho del gráfico cuando el precio dibuje nuevas velas
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilidades
Es exactamente lo que dice su nombre. Creador de estrategias visuales . Único en su clase. Convierta sus estrategias e ideas en Asesores Expertos sin escribir una sola línea de código. Genere archivos de código fuente mql con unos pocos clics y obtenga sus Asesores Expertos completamente funcionales, que están listos para la ejecución en vivo, el probador de estrategias y la optimización en la nube. Hay muy pocas opciones para aquellos que no tienen conocimientos de programación y no pueden cre
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilidades
ATENCIÓN : Para una versión de prueba gratuita, visita mi sitio web. Manual de instrucciones RiskGuard Management — Tu aliado definitivo para un trading sin compromisos. Lot Calculator — Cálculo automático del tamaño de lote. Quantum — Riesgo automático para maximizar beneficios y reducir drawdowns. Automatic Journal — Incluido y disponible para descargar gratis en mi sitio web. Automatic Screenshot — Dos capturas: una en la apertura y otra en el cierre de la operación. Partial Profit — Salida
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora del tamaño de la posición (tamaño del lote), apertura de la posición después de la acción del precio, creador de estrategias, operar y olvidarse, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición del porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, el di
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
Utilidades
Timeless Charts es una solución avanzada de gráficos diseñada para traders profesionales que buscan un control total sobre la construcción y visualización de gráficos, más allá de las limitaciones del sistema nativo de gráficos de MetaTrader 5. A diferencia de los gráficos offline tradicionales o de indicadores personalizados simples, esta solución construye barras totalmente personalizadas con precisión real de marca de tiempo , hasta milisegundos, lo que permite una experiencia de trading pod
Tick Charts
Vasily Kravtsov
4 (1)
Utilidades
Una aplicación de Gráficos de Ticks. Le permite crear gráficos de ticks en tiempo real, basados en el número de ticks por vela. Puede elegir la cantidad de ticks por vela, y la cantidad de ticks a cargar. Admite mostrar el historial de operaciones y los niveles de operaciones. Cuando añades este EA a un instrumento, genera automáticamente un símbolo personalizado con el _Tick añadido al nombre. El gráfico de ticks debería abrirse automáticamente. Asegúrese de que el marco temporal del gráfico de
Hotkeys for Streamdeck
Manuel Michiels
5 (1)
Utilidades
MT5-StreamDeck ofrece la posibilidad de utilizar un cierto número de teclas de acceso rápido preprogramadas con una función claramente definida. Así que con sólo pulsar un botón puede abrir una operación con un tamaño de lote, stoploss y take profit predefinidos. Cierre todas sus operaciones, cierre las que estén en beneficios o en pérdidas, establezca el punto de equilibrio o fije un trailing stop. Todo ello con un botón de acceso directo. Consulte la lista de funciones para ver todas las accio
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de Discord a MT5 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT5. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilidades
El vídeo añadido mostrará toda la funcionalidad, eficacia y usos del gestor de operaciones. Gestor de operaciones de arrastrar y soltar. Dibuje su entrada y deje que la herramienta calcule el resto. Porciones avanzadas de objetivo y cierre de una operación directamente disponibles en la herramienta (gestione las operaciones mientras duerme). Orden de mercado u orden limitada en ambos lados con spread factorizado. Sólo tiene que dibujar la entrada, la herramienta hace el resto. Configuración de t
Partial Close Expert MT5
Omar Alkassar
Utilidades
Partial Close Expert   es una herramienta que combina numerosas funciones en un único sistema automatizado. Este EA ayuda a los operadores a gestionar sus posiciones de forma más eficaz, ofreciendo múltiples opciones para gestionar el riesgo y maximizar las ganancias potenciales. Con Partial Close Expert, los operadores pueden establecer un       cierre parcial       nivel para fijar ganancias, una       stop dinámico       nivel para proteger las ganancias y limitar las pérdidas, un       punt
Otros productos de este autor
Ultimate Drawdown Recovery EA
Freedom Uzochukwu Nnadi
5 (1)
Utilidades
¡Lo último en recuperación de Drawdown y protección de operaciones para MT5! Vea el video tutorial aquí: https://youtu.be/cF8Gozo7pPw?si=U3SnEXOZKbA-Mxy5 Sus operaciones merecen una segunda oportunidad. Dales este Soldado. ¿Luchando con pérdidas flotantes o detracciones repentinas que amenazan su cuenta? Deje de ver como sus operaciones se ahogan en rojo y deje que el EA Ultimate Drawdown Recovery (UDR) recupere, proteja y potencie su estrategia de trading automáticamente. ¿Qué es UDR? UDR es u
Ultimate Drawdown Recovery MT4
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
¡Lo último en recuperación y protección de operaciones para MT4! Sus operaciones merecen una segunda oportunidad. Dales este Soldado. ¿Luchando con pérdidas flotantes o detracciones repentinas que amenazan su cuenta? Deje de ver como sus operaciones se ahogan en números rojos y deje que el EA de Recuperación de Reducción Definitiva (UDR) recupere, proteja y potencie su estrategia de trading automáticamente. ¿Qué es UDR? UDR es un Asesor Experto MT4 ultra-inteligente, rápido como el rayo, diseña
Universal Trailing Stop and Breakeven EA
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
Maximice sus beneficios y proteja su capital en cualquier símbolo, cualquier broker, cualquier dígito. Vídeo de demostración: https://youtube.com/shorts/enSPf2qCsVU?si=1LBVjmVzgFJE751C El EA Universal Trailing Stop and Breakeven es una herramienta potente y fácil de usar para principiantes que automatiza la gestión del trailing stop en todas sus operaciones abiertas. Si usted está scalping XAUUSD, balanceo BTCUSD, o el día de comercio EURUSD, este asesor experto asegura que siempre está bloquea
FREE
MT5 to MT4 Two Way Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
Copiador de MT5 a MT4: ¡Aumente su éxito comercial con una precisión perfecta! Desbloquee el poder de la replicación automatizada de operaciones con This Copier, el Asesor Experto (EA) definitivo diseñado para revolucionar su experiencia de trading en MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Si usted es un comerciante experimentado, un gestor de fondos de cobertura, o un gurú de la empresa prop, esta herramienta robusta, llena de características asegura que sus operaciones se copian con la precisión de la
Risk Manager Optimum
Freedom Uzochukwu Nnadi
5 (1)
Utilidades
RiskManagerOptimum para MetaTrader 5 - ¡Su red de seguridad comercial definitiva! RiskManagerOptimum es el Asesor Experto más avanzado y profesional para la gestión de riesgos en cuentas y operaciones para MetaTrader 5. No abre operaciones. Supervisa y gestiona las posiciones existentes en tiempo real para controlar el riesgo, la reducción, y la exposición a través de todos los símbolos. El EA está diseñado para operadores manuales, algorítmicos y de cartera que requieren un control estricto y
MT4 to MT5 and MT5 to MT4 Dual Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
MT4/MT5 Dual Copier Pro: ¡Aumente el éxito de sus operaciones con una precisión perfecta! Demostración en Youtube: https://youtu.be/auW00CG386o?si=Du2axdoBzTmUJ3yp Desbloquee el poder de la replicación automática de operaciones con Dual Copier Pro, el Asesor Experto (EA) definitivo diseñado para revolucionar su experiencia de trading en MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Si usted es un comerciante experimentado, un gestor de fondos de cobertura, o un gurú de la empresa prop, esta herramienta robusta,
MT4 to MT4 Trade Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
Copiador de MT4 a MT4: ¡Aumente su éxito comercial con una precisión perfecta! Desbloquee el poder de la replicación automatizada de operaciones con This Copier, el Asesor Experto (EA) definitivo diseñado para revolucionar su experiencia de trading en MetaTrader 4. Tanto si es un trader experimentado, un gestor de fondos de cobertura o un gurú de las empresas de capital riesgo, esta herramienta robusta y repleta de funciones garantiza que sus operaciones se copien con la precisión de un rayo en
Ultimate Trade and Alert Assistant
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
Asistente definitivo para operaciones y alertas Eleve sus operaciones con precisión y control Presentamos Ultimate Trade and Alert Assistant de Feedosky, un potente y versátil Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5) diseñado para potenciar a los operadores con alertas de precios precisas, ejecución de operaciones sin problemas y gestión inteligente de posiciones. Si usted es un operador experimentado o acaba de empezar, este EA combina la automatización de vanguardia con características pers
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario