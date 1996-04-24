Copiador de operaciones de MT5 a MT5: Replicación de operaciones maestro-esclavo unificada para MetaTrader 5

Desbloquee la replicación de operaciones sin fisuras con el MT5 to MT5 Trade Copier, un potente y versátil Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, ahora rediseñado en una solución única y eficiente. Esta versión actualizada combina las funcionalidades Maestro y Esclavo en un EA, lo que le permite cambiar sin esfuerzo entre los modos con un solo parámetro. Tanto si está replicando operaciones entre cuentas, gestionando carteras de clientes o escalando sus estrategias entre brokers, este copiador de operaciones todo en uno ofrece precisión, fiabilidad y simplicidad, todo en un único archivo .ex5, perfecto para el despliegue en MQL5 Market.

Vídeo de demostración: https://youtu.be/wY81hr6LduI?si=GivNvEKK18rSbbul





1.1 Nuevas características; Opción de usar tamaño de lote por defecto, TP o SL y análisis de órdenes pendientes de Limit y stop

Características principales

El Diseño Unificado Maestro-Esclavo cambia sin problemas entre los modos Maestro como emisor de operaciones y Esclavo como receptor de operaciones utilizando un único parámetro de entrada OperationMode. Reduce la complejidad al consolidar toda la funcionalidad en un solo EA, cumpliendo con el requisito de archivo único de MQL5 Market.

One-Way Trade Replication utiliza un sistema de comunicación basado en archivos para replicar las operaciones desde la cuenta Master a la cuenta Slave en tiempo real. Soporta órdenes de COMPRA y VENTA, transmitiendo datos detallados de la operación como símbolo, volumen, stop loss, take profit, ticket de posición para una ejecución precisa.

El mapeo flexible de símbolos hace coincidir automáticamente los símbolos de los distintos corredores eliminando los sufijos comunes, como .micro, .pro, m, z, lo que garantiza la compatibilidad a pesar de las diferencias de denominación. La sólida detección de símbolos minimiza los errores en las configuraciones entre corredores.

La inversión de la dirección de las operaciones ofrece una función opcional ReverseTrades en modo esclavo para invertir la dirección de las operaciones, como de COMPRA a VENTA o viceversa, perfecta para estrategias de cobertura o contrarias.

El seguimiento exhaustivo de operaciones en modo Maestro supervisa tanto el historial de operaciones como las posiciones en tiempo real para detectar y enviar nuevas operaciones, garantizando que no se pierda ninguna operación. Realiza un seguimiento de las operaciones abiertas y cerradas con identificadores únicos para evitar duplicados y mantener la precisión.

La comunicación fiable basada en archivos utiliza un único archivo compartido MasterToSlave_<channelID>.txt en el directorio común MQL5 para una transferencia de datos segura y eficiente. Incluye mecanismos de reintento y verificación del contenido del archivo para un funcionamiento fiable.

El Master envía mensajes de 8 campos para abrir operaciones como channelID, tradeID, symbol, action, volume, stopLoss, takeProfit, positionTicket y mensajes de 5 campos para cerrar operaciones como channelID, tradeID, symbol, CLOSE, positionTicket. El esclavo procesa estos mensajes para abrir o cerrar posiciones con precisión.

Magic Number Isolation utiliza números mágicos distintos para cada modo MASTER_MAGIC = 123456, SLAVE_MAGIC = 999999 para aislar las operaciones y evitar interferencias con otras estrategias.

El procesamiento de operaciones en cola en modo esclavo incluye un sistema de colas para gestionar las instrucciones de operaciones durante las operaciones de alta frecuencia, lo que garantiza que no se pierda ninguna operación.

Optimización ligera y eficiente que garantiza un uso mínimo de los recursos, ideal para ejecutar en varias cuentas o en entornos VPS de bajas especificaciones. El código base unificado reduce la redundancia al tiempo que mantiene un rendimiento sólido.

Configuración fácil de usar ofrece parámetros de entrada simples: OperationMode para seleccionar Maestro o Esclavo, channelID para la identificación única del archivo y ReverseTrades para el control de la dirección de las operaciones. La inicialización y limpieza automáticas de los archivos durante el arranque evita la gestión manual de los mismos.

¿Por qué elegir el copiador de operaciones de MT5 a MT5?

La Solución Todo-en-Uno combina la funcionalidad Master y Slave en un único EA, simplificando el despliegue y el uso. La precisión replica con exactitud las operaciones con stop loss, take profit y detalles de volumen intactos.

La flexibilidad permite operar con varios brokers, invertir la dirección de las operaciones y cambiar de modo fácilmente. Fiabilidad gracias a los sólidos mecanismos de gestión de errores y reintento que garantizan la coherencia de las operaciones copiadas.

La escalabilidad lo hace perfecto para gestionar múltiples cuentas, servicios de señales o carteras de clientes. El diseño MQL5 Market Ready como un único archivo .ex5 es totalmente compatible con los requisitos de carga MQL5 Market.

Si usted es un trader profesional, proveedor de señales, o inversor, el MT5 to MT5 Trade Copier le permite sincronizar estrategias de trading sin esfuerzo. Escala tus operaciones con confianza y precisión, ¡todo desde un único EA!