El Asesor Experto Golden Globe es una herramienta automatizada especializada en operaciones de Forex centrada en el XAUUSD (oro). Creado por traders experimentados con más de una década de experiencia, este robot está diseñado para operaciones de scalping en un marco temporal de cinco minutos (M5).

Características principales:

  • Niveles preestablecidos de Stop Loss y Take Profit: Cada operación tiene niveles de protección preestablecidos, lo que limita los riesgos y garantiza el control de las pérdidas potenciales.
  • Normas claras de negociación: la negociación se realiza exclusivamente según normas estrictas que excluyen las decisiones espontáneas.
  • Punto de entrada mejorado: Los algoritmos exclusivos permiten al robot determinar los puntos de entrada más rentables, aumentando así la probabilidad de realizar operaciones rentables.
  • Facilidad de uso: Golden Globe está listo para usar inmediatamente después de la instalación y no requiere casi ninguna configuración adicional.
  • Versión profesional: cuenta con funciones avanzadas y una eficacia mejorada.
  • Ejecución fiable: utilizada por profesionales para realizar operaciones estables y rentables.

Instrucciones de uso:

  • Se recomienda empezar a operar con un depósito de al menos 300 $.
  • Es preferible utilizar brokers con spreads bajos, como Tickmill o IC Markets.
  • Para garantizar el funcionamiento continuo del asesor, incluso fuera del horario laboral, se recomienda utilizar un servidor privado virtual (VPS).
  • La mayor parte de la actividad tiene lugar por la noche, cuando el mercado está menos activo, lo que reduce la volatilidad y mejora la previsibilidad de los resultados.

Por lo tanto, Golden Globe es una herramienta probada para aquellos que quieren automatizar sus operaciones, con el objetivo de aumentar la rentabilidad y minimizar los riesgos al operar con oro en la bolsa financiera.

Golden Globe se distingue de otros robots de trading por su estrecho enfoque en el XAUUSD, lo que le permite explotar al máximo las características únicas de este activo. Los desarrolladores prestaron especial atención a la adaptación de sus algoritmos a la dinámica del oro, teniendo en cuenta su volatilidad y sensibilidad a los factores noticiosos. Esto garantiza previsiones más precisas y, en consecuencia, una mayor rentabilidad de las operaciones.

Advertencia de riesgo: Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Utilice técnicas de gestión del riesgo adecuadas a su perfil de inversión.


