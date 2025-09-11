EulerEdge - Smart Breakout-Hedge EA mit Basket TP, ATR-Anpassung & Multi-Layer-Sicherheit

Plattform: MT4 (Expert Advisor)

Standard-Zeitrahmen: H1

Instrumente: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, DE40 (und andere liquide FX/Indizes/CFDs)

Stil: Zweiseitiger Pending Breakout + Hedge Ladder + Basket Take-Profit (Basket TP) + ATR-adaptive distances/trailling

Strategie-Übersicht

Start der Serie (Eröffnung eines "Korbs").

Der EA platziert sowohl einen Buy Stop als auch einen Sell Stop um den aktuellen Preis. Die Abstände können fest (Punkte) oder ATR-basiert sein, oder an einem Donchian-Kanal verankert werden. Trigger & Absicherung.

Wenn eine Seite in eine Marktposition triggert, storniert der EA die gegenüberliegende ausstehende Position und erstellt ein Hedge-Leg entweder sofort oder über eine ausstehende Order. Hedge-Volumen = größtes offenes Lot × intelligenter Multiplikator (risikobewusst). Hedge keep-alive.

Der entgegengesetzte Pending-Auftrag "verschwindet" nie. Unterstützt GTC-Pendings, automatisches Re-Placement bei Verfall und OrderModify Re-Pricing zu einem gewählten Anker (Initial / Donchian±ATR / reine ATR). Korb-TP.

Wenn der Korb ≥2 Positionen enthält, verfolgt der EA den Netto-P/L und schließt den gesamten Korb auf einmal, sobald er BasketTPMoney erreicht. Einbeiniges Trailing.

Wenn nur ein Bein offen bleibt, wendet der EA ATR-Trailing (oder klassisches Trailing) an, um Trends zu folgen und Gewinne zu sichern. Sicherheitsschienen.

Harter Equity-Drawdown-Stopp, tägliche Gewinn-/Verlust-Limits (Unterbrechung neuer Serien), Serien-Timeout (Schließen bei BE+ nach X Stunden) und andere Sicherheitsvorkehrungen, um das Risiko zu begrenzen.

Warum es funktioniert

Marktanpassung. Abstände, Trailing und Anker sind ATR/Donchian-gesteuert, so dass sich der EA automatisch an die Volatilität anpasst.

Die Absicherung ist immer vorhanden. Selbst wenn der Broker ausläuft oder Kurslücken entstehen, stellt die Keep-Alive-Logik den entgegengesetzten Pending-Kurs neu ein oder bewertet ihn neu.

Rationale Skalierung. Der intelligente Multiplikator ist kein blindes Martingal: Er schrumpft , wenn die Marge knapp ist oder der Trend schwach ist (niedriger ADX) und entspannt sich bei starken Trends (hoher ADX), immer begrenzt durch MaxLot/Schritte/Margin-Regeln.

Schnelle Auflösung. Basket TP priorisiert den gesamten Basket P/L und vermeidet, dass jeder einzelne Handel seinen eigenen TP erreichen muss.

Schlüssel-Fähigkeiten

Zweiseitiger Ausbruch: gleichzeitiger BuyStop/SellStop.

ATR-Abstand nach Level (L1/LN): erste und nachfolgende Schritte können unterschiedliche ATR-Faktoren verwenden.

Hedge-Ladder: Hedge-Lot = größtes offenes Lot × intelligenter Multiplikator , unter Beachtung von MaxLot/min Lot/Lot-Schritt.

Hedge keep-alive: GTC, Expiry Re-Post, OrderModify Re-Pricing (Initial / Donchian±ATR / ATR) und Auto-Upsizing , wenn das Pending Lot zu klein ist.

Basket TP/SL: Überwachung des Basket P/L im Geld und gemeinsame Schließung aller Positionen.

ATR-Trailing (einbeinig): ATR-basierter Start und Schritt; klassisches Trailing ebenfalls verfügbar.

Serien-Timeout : nach X Stunden, wenn P/L ≥ ExitAtBE_Money, schließen Sie den Basket (BE+ Exit).

Tägliche Limits: Unterbrechung neuer Serien nach täglichem TP/SL bis zur nächsten zurückgesetzten Stunde.

Handelssitzungen: Fenster pro Wochentag, unterstützt das Überschreiten von Mitternacht.

Trend-Filter (optional): ADX + EMA(50/200); optional einseitig nur mit Trend.

Spread-Filter: Hard Cap oder ATR-relativ.

Failsafes: globaler DD-Stop; Watchdog setzt eine veraltete Serie zurück.

Praktisches Setup

Zeitrahmen: H1 (ausgeglichenes Signal/Rauschen).

Symbole: XAUUSD / wichtige FX / Index-CFDs.

Makler: ECN/RAW, enge Spreads, zuverlässige Pending-Ausführung.

VPS: Empfohlen für 24/5 Betrieb.

Risiko: Beginnen Sie mit kleinen Lots, MaxLevels=2-3, konservative LotMultyMax. Lassen Sie DD Stop und Daily Caps aktiviert.

FAQ

F: Keine offenen Trades - warum?

A: Möglicherweise befinden Sie sich außerhalb der Sitzungszeiten; die Spanne ist zu groß; der Trendfilter sagt "flach"; die täglichen Limits haben neue Serien angehalten; oder OneSeriesInDay wurde heute bereits verwendet.

F: Warum ist das Hedge-Lot manchmal kleiner?

A: Hedge-Lot = größtes offenes Lot × Smart-Multiplikator, dann geklemmt durch MaxLot , MaxNetLots , MinMarginLevelPct , und Lot-Step/min. Wenn es kleiner aussieht, hat wahrscheinlich eine Risikobeschränkung oder ein Margin-Level das Volumen begrenzt. Der EA nimmt auch eine automatische Vergrößerung vor: Wenn das bestehende, gegenüberliegende Pending zu klein ist, wird es durch ein größeres Lot ersetzt.

F: Der Hedge ist "verschwunden" oder wurde nicht rechtzeitig aktualisiert.

A: Aktivieren Sie SeriesGTC=true und UseOrderModifyReprice=true . Die Keep-alive-Logik wird entgegengesetzte Anhängsel neu einstellen/bepreisen, wobei RepriceSeconds / RepriceMinShiftPoints die Häufigkeit und die Mindestverschiebung steuern.

F: Kann ich einen festen Pip-TP verwenden?

A: Ja ( TakeProfit>0 ). Oder verwenden Sie ATR TP ( ATR_K_TP>0 ).

F: Ist dies ein Martingal?

A: Nein. Der Multiplikator ist adaptiv (ADX/margin-aware) und durch strenge Risikoparameter begrenzt.

Parameter (gruppiert)

Kern

Lots - Anfangslos;

LotMulty - Basismultiplikator (wird verwendet, wenn der intelligente Multiplikator ausgeschaltet ist);

Abstand - fester L1-Abstand (wenn ATR-Abstand ausgeschaltet ist);

TakeProfit - feste TP-Punkte (0 = keine);

TrailStart , TrailDistance - klassisches Trailing (wenn ATR-Trailing ausgeschaltet ist);

OneSeriesInDay - höchstens eine neue Serie pro Tag;

MaxLot , MaxDrawdown , Magic .

Sitzungen

MondayTime ... SundayTime als HH:MM-HH:MM , Mitternachtsüberschreitung unterstützt.

Filter & Sicherheit

UseTrendFilter , ADX_TF/Period/Threshold ;

EMA_TF/Fast/Slow , EMA_Slope_ATR_K , UseOneSide ;

MaxSpreadPoints oder MaxSpread_ATR_K .

ATR-Skalierung

UseATRDistance , ATR_TF/Periode ;

ATR_K_Distance_L1 , ATR_K_Distance_LN , Distance_LN (Fallback, wenn ATR aus);

UseATRTrailing , ATR_K_TrailStart/Step , ATR_K_TP .

Donchian-Anker (optional)

UseDonchianAnchor , Donchian_TF/N , Donchian_Buffer_ATR .

Begrenzer

MaxLevels , MaxNetLots , MinMarginLevelPct .

Intelligenter Multiplikator

UseSmartMulty , LotMultyMin , LotMultyMax ,

ADX_ForMaxMulty (erlaubt max, wenn ADX stark ist),

MinMarginForMulty (Multiplikator verkleinern, wenn die Marge niedrig ist).

Hedge-Bestätigung (optional)

HedgeWithConfirm , MinMoveToHedge_ATR , CooldownMin .

Keep-Alive / Reprice

SeriesGTC , PendingExpiryMin ;

HedgeAnchorMode (0=Initial, 1=Donchian±ATR, 2=ATR vs current), HedgeATR_K_Dist ;

UseOrderModifyReprice , RepriceSeconds , RepriceMinShiftPoints .

Korb / Täglich / Timeout

BasketTPMoney , BasketSLMoney ;

DailyTPMoney , DailySLMoney , DailyResetHour ;

MaxSeriesHours , ExitAtBE_Money .

Backtesting & Optimierung

Datenqualität: länger ist besser (≥2-3 Jahre), variable Spreads. MT4-Modellierung: Verwenden Sie qualitativ hochwertige Tick-Daten, um das Pending Fill/Hedge-Verhalten realistisch zu beurteilen. Erstes Risiko: mit kleinerem LotMultyMax und MaxLevels=2 beginnen. Nach Stabilisierung schrittweise erhöhen. Abstimmung pro Symbol: Gold/Indizes: ATR-Distanzen eingeschaltet lassen; ATR_K_Distance_L1 ~ 0,9-1,2; strengerer Spread-Filter.

Major FX: ATR_K_Distance_LN etwas größer als L1 lassen (z.B. 1,3-1,6), um Platz für Ladder-Steps zu schaffen.

Wenn der Broker oft Pendings auslaufen lässt: SeriesGTC=true + UseOrderModifyReprice=true , und versuchen Sie RepriceSeconds=60-90 .

Risiko-Haftungsausschluss

Dieser EA ist ein algorithmisches Handelswerkzeug. Bei allen Strategien können Drawdowns auftreten. Konfigurieren Sie das Risiko mit Bedacht, verwenden Sie einen VPS und testen Sie den EA zunächst in einer Demoversion/kleinen Live-Version, um die Kompatibilität mit den Ausführungs- und Instrumentenspezifikationen Ihres Brokers sicherzustellen.



