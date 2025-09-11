EulerEdge

EulerEdge — 智能突破对冲（Breakout-Hedge）EA，支持“组合止盈”、ATR自适应与多重安全保护

平台： MT4（专家顾问/EA）
默认周期： H1
适用品种： XAUUSD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、DE40（高流动性外汇/指数CFD）
策略类型： 双向挂单突破 + 对冲阶梯（Hedge Ladder）+ 组合止盈（Basket TP）+ ATR 自适应距离/追踪

策略逻辑概览

  1. 开局（启动一轮/一组）。 EA 同时在当前价上方/下方分别放置 BuyStop / SellStop。距离可为固定点距ATR 动态，也可锚定唐奇安通道（Donchian）

  2. 触发与对冲。 当一侧被触发成交后，EA 删除/重设另一侧挂单，并按当前已开仓中最大手数 × 智能乘数立即或挂单建立对冲腿

  3. 对冲“保活”（Keep-Alive）。 反向挂单不会“丢失”：支持 GTC 挂单、挂单过期自动重发，以及基于锚点的价格再调整（OrderModify 重新定价）：Initial / Donchian±ATR / 纯 ATR。

  4. 组合止盈（Basket TP）。 当一组（Series）中开有 ≥2 笔仓位时，EA 监测整个“篮子”的净盈亏，达到 BasketTPMoney一次性平掉整组

  5. 单腿追踪。 若仅剩单边持仓，启用ATR 追踪止损（或经典追踪），以在趋势延续时尽量扩大收益。

  6. 安全护栏。 账户最大回撤硬停、日内盈亏限额（触发后暂停开新组）、组超时（到点按成本价略上/等于 ExitAtBE_Money 平掉）等全套风控。

为什么有效

  • 自适应市况。 距离、追踪和锚点均基于 ATR/Donchian，EA 能随波动率自动调节。

  • 对冲永不缺席。 即使经纪商强制挂单过期或行情跳空，Keep-Alive 机制会立即重发/改价反向挂单。

  • 理性放大。 “智能乘数”并非死板加倍：在保证金水平低/趋势弱（ADX 低）时自动收缩，在趋势强（ADX 高）放宽，并受 MaxLot/步进/保证金限制。

  • 快速解套。 组合止盈以“全局净利润为先”，无需等待每一单单独到价。

主要功能

  • 双向突破： 同时放置 BuyStop / SellStop。

  • ATR 距离分层（L1/LN）： 首单与后续阶梯可用不同 ATR 系数。

  • 对冲阶梯： 对冲手数 = 已开最大手数 × 智能乘数，同时遵循 MaxLot/最小手/步进。

  • 对冲保活： GTC、过期重发、OrderModify 重新定价（Initial / Donchian±ATR / ATR），并在挂单手数不足时自动加量

  • 组合 TP/SL： 以货币金额衡量整个篮子的盈亏，一键平掉全组。

  • ATR 追踪（单腿）： 启动/步长均可按 ATR 倍数设置。

  • 组超时： 运行超出指定小时数，若净值 ≥ 设定阈值则按 BE+ 退出，避免长期占用。

  • 日内限额： 达到日盈/日亏阈值后暂停新组，至下次日重置。

  • 交易时段： 每周每日独立时间窗，支持跨零点。

  • 趋势过滤（可选）： ADX + EMA(50/200)，可选仅顺势单边（UseOneSide）。

  • 点差过滤： 固定上限或按 ATR 占比。

  • 容错保护： DD 总停、看门狗（组内无单自动复位）等。

使用建议

  • 周期： H1（信噪平衡佳）。

  • 品种： XAUUSD / 主要货币对 / 指数 CFD。

  • 经纪商： ECN/RAW 低点差、挂单执行稳定。

  • VPS： 建议使用，保证 24/5 连续运行。

  • 风险： 从小手数和 MaxLevels=2–3 起步。除非充分了解，请不要关闭 DD 停与日限额。

常见问答

没有开单？
— 可能不在交易时段；点差超限；趋势过滤判定为横盘；触及日限额暂停；或已启用 OneSeriesInDay 且今天已启动过一组。

为什么有时对冲手数看起来更小？
— 本 EA 的对冲手数 = 当前已开最大手数 × 智能乘数，并受 MaxLot / MaxNetLots / MinMarginLevelPct / 步进 约束。如果出现“变小”，多半是风险限制或保证金水平生效。同时 EA 带有自动加量逻辑：若发现反向挂单手数小于需求，会删除并用更大的手数重发。

对冲“消失”或未能及时进场？
— 请开启 SeriesGTC=trueUseOrderModifyReprice=true。EA 自带保活：挂单过期/跨价后，会自动重发或改价，并可调 RepriceSeconds 与 RepriceMinShiftPoints 。

能用点数 TP 吗？
— 可以（ TakeProfit>0 ）。或用 ATR TP（ ATR_K_TP>0 ）。

这是马丁吗？
— 不是传统马丁。智能乘数自适应（受 ADX/保证金影响）并始终受限于风险参数。

参数说明（分组）

核心（Core）

  • Lots ：初始手数；

  • LotMulty ：基础乘数（关闭智能乘数时生效）；

  • Distance ：L1 固定点距（关闭 ATR 距离时使用）；

  • TakeProfit ：固定 TP 点数（0=不设）；

  • TrailStart / TrailDistance ：经典追踪（若关闭 ATR 追踪）；

  • OneSeriesInDay ：每天最多启动一组；

  • MaxLot 、 MaxDrawdown 、 Magic ：最大手数、账户回撤止停、魔术号。

时段（Sessions）
MondayTime … SundayTime ，格式 HH:MM-HH:MM ；支持跨零点。

过滤/安全（Filters & Safety）

  • UseTrendFilter 、 ADX_TF/Period/Threshold ；

  • EMA_TF/Fast/Slow 、 EMA_Slope_ATR_K 、 UseOneSide ；

  • MaxSpreadPoints 或 MaxSpread_ATR_K 。

ATR 自适应（ATR Scaling）

  • UseATRDistance 、 ATR_TF/Period ；

  • ATR_K_Distance_L1 、 ATR_K_Distance_LN 、 Distance_LN （关闭 ATR 时的后续距离）；

  • UseATRTrailing 、 ATR_K_TrailStart/Step 、 ATR_K_TP 。

唐奇安（Donchian）

  • UseDonchianAnchor 、 Donchian_TF/N 、 Donchian_Buffer_ATR 。

限制（Limiters）

  • MaxLevels 、 MaxNetLots 、 MinMarginLevelPct 。

对冲确认（Hedge Confirm）

  • HedgeWithConfirm 、 MinMoveToHedge_ATR 、 CooldownMin 。

保活/改价（Keep-Alive / Reprice）

  • SeriesGTC 、 PendingExpiryMin ；

  • HedgeAnchorMode （0=初始边界，1=Donchian±ATR，2=ATR 距当前价）、 HedgeATR_K_Dist ；

  • UseOrderModifyReprice 、 RepriceSeconds 、 RepriceMinShiftPoints 。

篮子/日限/超时（Basket / Daily / Timeout）

  • BasketTPMoney 、 BasketSLMoney ；

  • DailyTPMoney 、 DailySLMoney 、 DailyResetHour ；

  • MaxSeriesHours 、 ExitAtBE_Money 。

回测与优化建议

  1. 数据： 时间越长越好（≥2–3 年），并使用可变点差。

  2. MT4： 尽量使用高质量 Tick 数据，以真实评估挂单与对冲。

  3. 先保守再扩张： 起步用较小 LotMultyMax 与 MaxLevels=2 ；稳定后再微调。

  4. 不同品种：

    • XAUUSD/指数：建议启用 ATR 距离， ATR_K_Distance_L1 约 0.9–1.2，并设置更严格的点差过滤。

    • 主要货币对： ATR_K_Distance_LN 可略大于 L1（如 1.3–1.6），使后续阶梯更稀疏但更有效。

    • 若经纪商常使挂单过期： SeriesGTC=true + UseOrderModifyReprice=true ，并将 RepriceSeconds 设为 60–90。

风险声明

本 EA 属于算法交易工具，任何策略都可能产生回撤。请合理设置风险、使用 VPS，并在真实账户前先用 模拟/小额真实 测试，确保与您经纪商的交易规则与品种规格匹配。

如需，我可以为您的具体品种/经纪商定制并提供 .set 预设参数，并协助搭建监控与风控方案。


