EulerEdge

EulerEdge — умный breakout-хеджер с «корзинным» тейком и авто-подстройкой под волатильность

Платформа: MT4 (Эксперт-советник)
Таймфрейм по умолчанию: H1
Идеальные рынки: EURUSD, GBPUSD, USDJPY (индексы/CFD со стабильной ликвидностью)
Тип стратегии: двухсторонние отложенные ордера (breakout) + хедж-лестница с авто-мультипликатором и общим тейком по корзине

Коротко о логике

  1. Старт серии. Советник размещает два отложенных ордера BuyStop/SellStop на расстоянии от текущей цены. Дистанция может быть фиксированной или динамической (ATR), а также якориться на Дончиане.

  2. Триггер + хедж. Как только одна сторона срабатывает, противоположный pending удаляется/переставляется, и выставляется хедж объёмом, рассчитанным от крупнейшей открытой ноги с учётом «умного мультипликатора» (зависит от ADX и маржин-левела).

  3. Поддержка хеджа (keep-alive). Противоположный pending не «теряется»: GTC-режим, авто-перевыставление и/или репрайс через OrderModify по выбранному якорю (Initial/Donchian/ATR).

  4. Корзинный выход. Когда в серии открыто >1 сделки, суммарный P/L корзины контролируется и при достижении BasketTP вся серия закрывается.

  5. Трейлинг одиночной позиции. Если открыта только одна нога — работает ATR-трейлинг (или классический), чтобы забрать импульс без усреднения.

  6. Стоп-условия. Максимальная просадка по счёту, дневные лимиты P/L, тайм-аут серии (закрытие по BE+) — встроены как «предохранители».

Почему это работает

  • Динамика под рынок. Дистанции, трейлинг и якоря завязаны на ATR/Дончиан — советник гибко подстраивается под текущую волатильность.

  • Хедж всегда на месте. Даже если брокер экспирирует pending или цена «перескочила» якорь — включается Keep-Alive: перевыставление/репрайс противоположного ордера.

  • Разумный риск. «Умный мультипликатор» не просто удваивает лот — он сжимается при низком маржин-левеле/слабом тренде и разжимается в сильном тренде (по ADX).

  • Быстрый выход из ловушки. Корзинный TP закрывает сет серию при первом общем плюсе, а не ждёт «идеального» тейка каждой ноги.

Ключевые функции

  • Two-sided breakout: симметричный старт серии BuyStop/SellStop.

  • ATR-скейлинг дистанции (L1/LN): разные коэффициенты для первого уровня и последующих.

  • Хедж-лестница: объём рассчитывается от крупнейшей открытой ноги × smart-мультипликатор с учётом MaxLot/лот-шага.

  • Keep-Alive для хеджа: GTC-pending, OrderModify-репрайс по ATR/Дончиану/исходным границам; авто-апсайз при недостаточном лоте.

  • Корзинный TP/SL: общий денежный результат серии; закрытие всех ордеров одним действием.

  • ATR-трейлинг одиночной позиции: старт/шаг в ATR-множителях.

  • Тайм-аут серии: закрытие по BE+ после X часов, чтобы не зависать.

  • Дневные лимиты: пауза новых серий после достижения дневного профита/убытка.

  • Сессионные окна: гибкий график торговли по дням недели.

  • Тренд-фильтр (опционально): ADX + EMA(50/200) и режим one-side (торговать только в сторону тренда).

  • Спред-фильтр: либо фиксированный лимит, либо лимит как доля ATR.

  • Fail-safe: общий DD-стоп по счёту, Watchdog (серия без ордеров → сброс состояния).

Рекомендации по использованию

  • Таймфрейм: H1 (оптимальный баланс между шумом и скоростью).

  • Символы: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, DE40 — ликвидные инструменты с понятной сессионностью.

  • Брокер: ECN/RAW, низкий спред, быстрая обработка pending, минимальные задержки.

  • ВПС: рекомендован для стабильности и непрерывной работы.

  • Риск-менеджмент: начните с минимальных лотов и MaxLevels=2-3. Не отключайте DD-стоп и дневные лимиты без веской причины.

Частые вопросы (FAQ)

Почему нет сделок?
— Вы вне торговой сессии; спред выше лимита; тренд-фильтр дал «flat»; активны дневные лимиты; OneSeriesInDay уже запускал серию сегодня.

Почему хедж иногда «меньше», чем открытая нога?
— В EulerEdge объём хеджа считается от крупнейшего открытого лота × smart-мультипликатор и ограничивается MaxLot/лот-шагом/маржин-левелом. Если видите меньший объём — проверьте MaxLot , MaxNetLots , MinMarginLevelPct и текущий MarginLevel . Также включён апсайз: если противоположный pending стоит с меньшим лотом, советник удалит его и перевыставит нужный объём.

Хедж «исчез» / не успел сработать?
— Для этого есть Keep-Alive: GTC-pending, перевыставление/репрайс по ATR/Дончиану, контроль истечения, RepriceSeconds и минимальный сдвиг. Убедитесь, что SeriesGTC=true и UseOrderModifyReprice=true .

Можно ли ставить TakeProfit в пунктах?
— Да ( TakeProfit>0 ). Либо используйте ATR-ТП: ATR_K_TP>0 .

Советник — мартингейл?
— Нет в классическом смысле. Мультипликатор адаптивный (зависит от ADX/маржин-левела) и всегда ограничен параметрами риска.

Параметры (группы)

Core

  • Lots — стартовый лот;

  • LotMulty — базовый множитель (если Smart отключён);

  • Distance — базовая дистанция L1 в пунктах (если ATR-дистанция отключена);

  • TakeProfit — TP в пунктах (0 = не ставить);

  • TrailStart/TrailDistance — классический трейлинг (если ATR-трейлинг выкл);

  • OneSeriesInDay — не более одной серии в сутки;

  • MaxLot , MaxDrawdown , Magic .

Сессии
MondayTime…SundayTime в формате HH:MM-HH:MM (поддержка «ночного» окна с переходом через 00:00).

Фильтры/Безопасность

  • UseTrendFilter , ADX_TF/Period/Threshold ;

  • EMA_TF/Fast/Slow , EMA_Slope_ATR_K , UseOneSide ;

  • MaxSpreadPoints или MaxSpread_ATR_K .

ATR-скейлинг

  • UseATRDistance , ATR_TF/Period ;

  • ATR_K_Distance_L1 , ATR_K_Distance_LN , Distance_LN (fallback);

  • UseATRTrailing , ATR_K_TrailStart/Step , ATR_K_TP .

Дончиан

  • UseDonchianAnchor , Donchian_TF/N , Donchian_Buffer_ATR .

Ограничители

  • MaxLevels , MaxNetLots , MinMarginLevelPct .

Хедж-подтверждение

  • HedgeWithConfirm , MinMoveToHedge_ATR , CooldownMin .

Keep-Alive / Reprice

  • SeriesGTC , PendingExpiryMin ;

  • HedgeAnchorMode (0=Initial, 1=Donchian±ATR, 2=ATR от текущей), HedgeATR_K_Dist ;

  • UseOrderModifyReprice , RepriceSeconds , RepriceMinShiftPoints .

Корзина / День / Тайм-аут

  • BasketTPMoney , BasketSLMoney ;

  • DailyTPMoney , DailySLMoney , DailyResetHour ;

  • MaxSeriesHours , ExitAtBE_Money .

Как тестировать

  1. История: чем больше — тем лучше (минимум 2–3 года).

  2. MT5 (если тестируете конверсию): «Every tick based on real ticks», переменный спред.

  3. MT4: качественные тики/переменный спред — обязательны для корректной оценки pending/хеджа.

  4. Пресеты: начните с консервативного профиля (меньший LotMultyMax, MaxLevels=2), затем масштабируйте.

Практические советы

  • Для XAUUSD/индексов используйте ATR-дистанцию с умеренным ATR_K_Distance_L1 (0.9–1.2) и строже спред-фильтр.

  • Для мажоров (EURUSD/GBPUSD/USDJPY) подойдёт ATR_K_Distance_LN чуть больше L1 (1.3–1.6), чтобы последующие уровни ставились «реже, но точнее».

  • Если брокер часто экспирирует pending — держите SeriesGTC=true + UseOrderModifyReprice=true и уменьшите RepriceSeconds до 60–90.

  • При проскальзывании/шпильках — учитывайте, что HedgeAnchorMode=2 (ATR) даёт самый быстрый автопересчёт уровня.


Фильтр:
Michail Korolev
20
Michail Korolev 2025.10.01 18:43 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв