EulerEdge
- Эксперты
- Eduard Iutinskiy
- Версия: 1.1
Платформа: MT4 (Эксперт-советник)
Таймфрейм по умолчанию: H1
Идеальные рынки: EURUSD, GBPUSD, USDJPY (индексы/CFD со стабильной ликвидностью)
Тип стратегии: двухсторонние отложенные ордера (breakout) + хедж-лестница с авто-мультипликатором и общим тейком по корзине
Коротко о логике
-
Старт серии. Советник размещает два отложенных ордера BuyStop/SellStop на расстоянии от текущей цены. Дистанция может быть фиксированной или динамической (ATR), а также якориться на Дончиане.
-
Триггер + хедж. Как только одна сторона срабатывает, противоположный pending удаляется/переставляется, и выставляется хедж объёмом, рассчитанным от крупнейшей открытой ноги с учётом «умного мультипликатора» (зависит от ADX и маржин-левела).
-
Поддержка хеджа (keep-alive). Противоположный pending не «теряется»: GTC-режим, авто-перевыставление и/или репрайс через OrderModify по выбранному якорю (Initial/Donchian/ATR).
-
Корзинный выход. Когда в серии открыто >1 сделки, суммарный P/L корзины контролируется и при достижении BasketTP вся серия закрывается.
-
Трейлинг одиночной позиции. Если открыта только одна нога — работает ATR-трейлинг (или классический), чтобы забрать импульс без усреднения.
-
Стоп-условия. Максимальная просадка по счёту, дневные лимиты P/L, тайм-аут серии (закрытие по BE+) — встроены как «предохранители».
Почему это работает
-
Динамика под рынок. Дистанции, трейлинг и якоря завязаны на ATR/Дончиан — советник гибко подстраивается под текущую волатильность.
-
Хедж всегда на месте. Даже если брокер экспирирует pending или цена «перескочила» якорь — включается Keep-Alive: перевыставление/репрайс противоположного ордера.
-
Разумный риск. «Умный мультипликатор» не просто удваивает лот — он сжимается при низком маржин-левеле/слабом тренде и разжимается в сильном тренде (по ADX).
-
Быстрый выход из ловушки. Корзинный TP закрывает сет серию при первом общем плюсе, а не ждёт «идеального» тейка каждой ноги.
Ключевые функции
-
Two-sided breakout: симметричный старт серии BuyStop/SellStop.
-
ATR-скейлинг дистанции (L1/LN): разные коэффициенты для первого уровня и последующих.
-
Хедж-лестница: объём рассчитывается от крупнейшей открытой ноги × smart-мультипликатор с учётом MaxLot/лот-шага.
-
Keep-Alive для хеджа: GTC-pending, OrderModify-репрайс по ATR/Дончиану/исходным границам; авто-апсайз при недостаточном лоте.
-
Корзинный TP/SL: общий денежный результат серии; закрытие всех ордеров одним действием.
-
ATR-трейлинг одиночной позиции: старт/шаг в ATR-множителях.
-
Тайм-аут серии: закрытие по BE+ после X часов, чтобы не зависать.
-
Дневные лимиты: пауза новых серий после достижения дневного профита/убытка.
-
Сессионные окна: гибкий график торговли по дням недели.
-
Тренд-фильтр (опционально): ADX + EMA(50/200) и режим one-side (торговать только в сторону тренда).
-
Спред-фильтр: либо фиксированный лимит, либо лимит как доля ATR.
-
Fail-safe: общий DD-стоп по счёту, Watchdog (серия без ордеров → сброс состояния).
Рекомендации по использованию
-
Таймфрейм: H1 (оптимальный баланс между шумом и скоростью).
-
Символы: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, DE40 — ликвидные инструменты с понятной сессионностью.
-
Брокер: ECN/RAW, низкий спред, быстрая обработка pending, минимальные задержки.
-
ВПС: рекомендован для стабильности и непрерывной работы.
-
Риск-менеджмент: начните с минимальных лотов и MaxLevels=2-3. Не отключайте DD-стоп и дневные лимиты без веской причины.
Частые вопросы (FAQ)
Почему нет сделок?
— Вы вне торговой сессии; спред выше лимита; тренд-фильтр дал «flat»; активны дневные лимиты; OneSeriesInDay уже запускал серию сегодня.
Почему хедж иногда «меньше», чем открытая нога?
— В EulerEdge объём хеджа считается от крупнейшего открытого лота × smart-мультипликатор и ограничивается MaxLot/лот-шагом/маржин-левелом. Если видите меньший объём — проверьте MaxLot , MaxNetLots , MinMarginLevelPct и текущий MarginLevel . Также включён апсайз: если противоположный pending стоит с меньшим лотом, советник удалит его и перевыставит нужный объём.
Хедж «исчез» / не успел сработать?
— Для этого есть Keep-Alive: GTC-pending, перевыставление/репрайс по ATR/Дончиану, контроль истечения, RepriceSeconds и минимальный сдвиг. Убедитесь, что SeriesGTC=true и UseOrderModifyReprice=true .
Можно ли ставить TakeProfit в пунктах?
— Да ( TakeProfit>0 ). Либо используйте ATR-ТП: ATR_K_TP>0 .
Советник — мартингейл?
— Нет в классическом смысле. Мультипликатор адаптивный (зависит от ADX/маржин-левела) и всегда ограничен параметрами риска.
Параметры (группы)
Core
-
Lots — стартовый лот;
-
LotMulty — базовый множитель (если Smart отключён);
-
Distance — базовая дистанция L1 в пунктах (если ATR-дистанция отключена);
-
TakeProfit — TP в пунктах (0 = не ставить);
-
TrailStart/TrailDistance — классический трейлинг (если ATR-трейлинг выкл);
-
OneSeriesInDay — не более одной серии в сутки;
-
MaxLot , MaxDrawdown , Magic .
Сессии
MondayTime…SundayTime в формате HH:MM-HH:MM (поддержка «ночного» окна с переходом через 00:00).
Фильтры/Безопасность
-
UseTrendFilter , ADX_TF/Period/Threshold ;
-
EMA_TF/Fast/Slow , EMA_Slope_ATR_K , UseOneSide ;
-
MaxSpreadPoints или MaxSpread_ATR_K .
ATR-скейлинг
-
UseATRDistance , ATR_TF/Period ;
-
ATR_K_Distance_L1 , ATR_K_Distance_LN , Distance_LN (fallback);
-
UseATRTrailing , ATR_K_TrailStart/Step , ATR_K_TP .
Дончиан
-
UseDonchianAnchor , Donchian_TF/N , Donchian_Buffer_ATR .
Ограничители
-
MaxLevels , MaxNetLots , MinMarginLevelPct .
Хедж-подтверждение
-
HedgeWithConfirm , MinMoveToHedge_ATR , CooldownMin .
Keep-Alive / Reprice
-
SeriesGTC , PendingExpiryMin ;
-
HedgeAnchorMode (0=Initial, 1=Donchian±ATR, 2=ATR от текущей), HedgeATR_K_Dist ;
-
UseOrderModifyReprice , RepriceSeconds , RepriceMinShiftPoints .
Корзина / День / Тайм-аут
-
BasketTPMoney , BasketSLMoney ;
-
DailyTPMoney , DailySLMoney , DailyResetHour ;
-
MaxSeriesHours , ExitAtBE_Money .
Как тестировать
-
История: чем больше — тем лучше (минимум 2–3 года).
-
MT5 (если тестируете конверсию): «Every tick based on real ticks», переменный спред.
-
MT4: качественные тики/переменный спред — обязательны для корректной оценки pending/хеджа.
-
Пресеты: начните с консервативного профиля (меньший LotMultyMax, MaxLevels=2), затем масштабируйте.
Практические советы
-
Для XAUUSD/индексов используйте ATR-дистанцию с умеренным ATR_K_Distance_L1 (0.9–1.2) и строже спред-фильтр.
-
Для мажоров (EURUSD/GBPUSD/USDJPY) подойдёт ATR_K_Distance_LN чуть больше L1 (1.3–1.6), чтобы последующие уровни ставились «реже, но точнее».
-
Если брокер часто экспирирует pending — держите SeriesGTC=true + UseOrderModifyReprice=true и уменьшите RepriceSeconds до 60–90.
-
При проскальзывании/шпильках — учитывайте, что HedgeAnchorMode=2 (ATR) даёт самый быстрый автопересчёт уровня.
