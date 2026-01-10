Expert Advisor Builder

EA Builder - Cree sus propias estrategias de trading

Este NO es un Asesor Experto listo para usar.

Este producto es un EA Builder.
Le permite construir, probar y optimizar sus propias estrategias para cualquier símbolo en lugar de utilizar preajustes fijos.

Piense en ello como su propia cocina de trading:
todas las herramientas están listas - usted elige los ingredientes, los prueba, y crea su propia ventaja.

Cada símbolo se comporta de forma diferente, por lo que es necesario optimizarlo antes de utilizarlo.

Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.

Cómo utilizarlo (Pasos sencillos)

  1. Adjunte el EA a un gráfico M30 (marco temporal recomendado).

  2. Abra el Probador de Estrategias y seleccione el mismo símbolo y marco temporal M30.

  3. Optimizar:

    • Hora de entrada (franjas de 30 minutos)

    • Stop Loss

    • Take Profit

    • Modo de dirección (Compra / Venta / Auto)

  4. Analice los resultados y elija el margen que se ajuste a su riesgo.

  5. Guarde la configuración como un preset (archivo .set).

  6. Repita el proceso para cada par que desee operar.

  7. Pruebe en demo antes de operar en vivo.

Notas importantes

  • Funciona con cualquier símbolo, pero cada símbolo necesita su propia optimización.

  • Puede crear múltiples estrategias y preajustes a partir de un EA.

  • Este EA está diseñado para traders que quieren control total y personalización, no un robot plug-and-play.


