MSB Pro Dynamic Risk EA

¡¡¡!!! ¡¡¡NO TE LO PIERDAS !! !

Precio era $75/Mes



💸 OFERTA EXCLUSIVA DE DICIEMBRE: sólo $30/Mes. ¡¡¡SÓLO PARA 15 Usuarios !!!





🥇 MSB Pro Dynamic Gold EA: Alta Estabilidad, Ganancia Probada

"MSB Pro Dynamic Gold EA" es el producto estrella ofrecido por la marca MSB Pro, diseñado para proporcionar un beneficio alto y estable en el mercado del Oro (XAUUSD) utilizando una potente gestión del riesgo y protocolos de rentabilidad probada. Este Asesor Experto utiliza una estrategia de seguimiento de tendencia y ruptura construida sobre Stop Loss dinámicos y protección de la equidad.





⚠️ Nota Importante (Leer Antes de Usar)

Esta estrategia básica no garantiza ganancias en las condiciones actuales del mercado.





🔒 Características clave de seguridad de este EA

Característica Detalle 🛡️ Ultra Seguridad (Drawdown Kill-Switch) Cuando el drawdown de la equidad de su cuenta alcanza el 30% (ajustable), el EA cierra instantáneamente todas las posiciones y deja de operar. ✅ Protección de beneficios (Soft Exit) Cuando el potencial de beneficios alcanza el 85% del objetivo TP, el EA cierra la posición para eliminar el riesgo de reversión de beneficios. 🚫 Gestión del Riesgo Nunca utiliza Martingala, Rejilla o métodos arriesgados de multiplicación de lotes. ⏱️ Horario de negociación limitado Opera dentro de una franja horaria optimizada (02:00 - 15:00 Broker Server Time) para evitar el trading de alta volatilidad (New York Open).





⚙️ Parámetros básicos y resumen técnico

Símbolo Oro (XAUUSD) Marco temporal M15 Depósito Depósito recomendado 1.500 USD (o equivalente) Gestión del riesgo Lote Dinámico / %30 Max DD Kill-Switch Horario de negociación Limitado (02:00 - 15:00 hora del servidor del broker) Soporte de órdenes únicas SÍ Compatibilidad con brokers CUALQUIER broker Sin configuración Basta con arrastrar y soltar en el gráfico







💰 ¿Por qué merece este precio?

Este producto se gana su etiqueta de precio agresivo no a través de los resultados de backtest ordinarios, sino a través de la seguridad real y la estabilidad probada.





👑 PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO Y LA MÁXIMA ESTABILIDAD.

Para garantizar el menor riesgo posible y justificar plenamente el precio premium, aconsejamos encarecidamente igualar la equidad utilizada en nuestros backtests exitosos. Aunque el robot es funcional con un mínimo de 1.500 USD, recomendamos encarecidamente utilizar

para replicar el excepcional

y maximizar la protección del capital.

Categoría Entrada Mínima (Riesgo Funcional) Estabilidad Máxima (Recomendado) Depósito Inicial 1.500 USD 10.000 USD Reducción máxima alcanzada (Rango aprox. 20% - 30%) 7,94% DD Propósito Hacer funcionar el sistema Replicar la promesa de gestión de riesgos

10.000 USD o más7,94% de Max Drawdown







