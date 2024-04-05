Equity Protect Pro: Su Experto Integral en Protección de Cuentas para un Trading Tranquilo

Si busca funciones como protección de cuentas, protección de capital, protección de cartera, protección de múltiples estrategias, protección de ganancias, recolección de ganancias, seguridad en el trading, programas de control de riesgos, control automático de riesgos, liquidación automática, liquidación condicional, liquidación programada, liquidación dinámica, trailing stop loss, cierre con un solo clic, liquidación con un solo clic y restauración con un solo clic, Equity Protect Pro es el programa que necesita.

Es fácil de configurar y puede cerrar todos los gráficos cuando se cumplen las condiciones preestablecidas, al tiempo que admite la cancelación de suscripciones de señales (lo que significa que todos los programas de trading también dejarán de funcionar). En este punto, no se generarán nuevas órdenes y, finalmente, se cerrarán todas las órdenes, previniendo eficazmente pérdidas inesperadas y permitiéndole operar con tranquilidad.

Equity Protect Pro Demo Version for you to test

Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4

Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5

Equity Protect Pro tiene 14 funciones principales, todas las cuales operan de forma independiente. Puede elegir la combinación adecuada de funciones para usar según su estrategia de trading. Estas funciones están desactivadas de forma predeterminada y no necesitan modificarse cuando no están en uso. Cuando necesite usarlas, simplemente configure "enable (function)" en verdadero y complete los parámetros correspondientes. Considere si cerrar otros EAs al ejecutar la protección, según sus necesidades. Las siguientes son descripciones de las funciones principales:

Equity Lower Limit : Cuando la equidad de la cuenta cae por debajo de este valor preestablecido, la protección se activa inmediatamente. Altamente recomendado, adecuado para la mayoría de los traders, previniendo eficazmente pérdidas significativas.

Equity Upper Limit : Cuando la equidad de la cuenta sube por encima de este valor preestablecido, la protección se activa. Aplicable en un número muy reducido de casos especiales.

Trailing Stop Percentage Limit : Establece un trailing stop basado en un porcentaje de la equidad máxima histórica de la cuenta. Adecuado para estrategias de trading que utilizan tamaños de lote dinámicos.

Trailing Stop Amount Limit : Establece un trailing stop basado en una cantidad preestablecida. Adecuado para estrategias de trading que utilizan tamaños de lote fijos.

Loss Percentage Limit : Activa la protección cuando el porcentaje de pérdida flotante actual de la cuenta cae por debajo de este valor. Usar con discreción, por favor, use un número negativo para representar la pérdida.

Loss Amount Limit : Activa la protección cuando la pérdida flotante actual de la cuenta cae por debajo de este valor. Usar con discreción, por favor, use un número negativo para representar la pérdida.

Profit Percentage Limit : Activa la protección cuando el porcentaje de ganancia flotante actual de la cuenta sube por encima de este valor. Útil para gestionar la rentabilidad para traders con múltiples estrategias.

Profit Amount Limit : Activa la protección cuando la ganancia flotante actual de la cuenta sube por encima de este valor. También útil para gestionar los objetivos de rentabilidad para traders con múltiples estrategias.

Accumulated Profit : Activa la protección cuando la ganancia acumulada actual de la cuenta sube por encima de este valor. También útil para gestionar los objetivos de rentabilidad para traders con múltiples estrategias.

Everyday Close : Cierra automáticamente todas las posiciones a una hora especificada cada día para evitar riesgos de baja liquidez y costos de swap durante la noche.

Friday Close : Ejecuta el cierre solo los viernes para evitar las incertidumbres del mercado durante el fin de semana.

Datetime Close : Cierra posiciones en una fecha y hora especificadas, aplicable antes de eventos importantes o días festivos.

Restore Config : Restaura automáticamente el Asesor Experto (EA) cerrado previamente a una hora especificada cada día si no hay otros gráficos en ejecución.

Remote Protect : Usar un teléfono móvil para colocar cualquier orden pendiente en el gráfico actual activa la protección, especialmente útil para movimientos inesperados del mercado cuando estás fuera.

Además, Equity Protect Pro también tiene las siguientes funciones:

Restauración con un solo clic de programas cerrados anteriormente, con símbolos, marcos de tiempo y parámetros idénticos.

Cierre con un solo clic de todos los gráficos (cierra otros programas de trading).

Liquidación con un solo clic: cierre inmediato de todas las órdenes abiertas.

Soporte para uso en servidores virtuales MQL.

Alertas de mensajes: soporte para alertas de mensajes de teléfonos móviles y correos electrónicos para realizar un seguimiento del estado de la cuenta.

Cancelar señales de trading: al ejecutar la protección, puede optar por cancelar las suscripciones de señales de trading y detener todo el trading automático.

Instrucciones de Prueba:

Durante la prueba, el programa colocará automáticamente una orden de compra de un lote en el símbolo actual. Los usuarios pueden ajustar repetidamente el capital inicial y los parámetros según los resultados de la prueba para comprender el efecto operativo del programa.

Recordatorios Importantes:

Algunos clientes preguntan: "Ya he establecido un Límite de Pérdida, ¿puedo no establecer un Límite Inferior de Capital?" La respuesta es que no se recomienda. Suponga que un cliente establece un Límite de Porcentaje de Pérdida de -10%, pero sus otros EAs de trading también tienen stop losses, cada stop loss es de -5%. Estos stop losses no activan las condiciones de protección del Límite de Pérdida, pero después de múltiples stop losses, la pérdida de la cuenta superará con creces el -10%. En este caso, si también establece un Límite Inferior de Capital, esto no sucederá.

Este programa solo puede cerrar programas de trading que se ejecutan en el terminal actual y no puede cerrar programas que se ejecutan en otros terminales con la misma cuenta. Para lograr el efecto deseado, ejecute todos los programas de trading en un solo terminal.

“enable (function)” es el interruptor maestro del grupo de funciones. Si “enable (function)” no está configurado como verdadero, la configuración asociada de “cerrar otros gráficos” no se ejecutará incluso si está activada.

Consejos Útiles:

Cómo comprar, instalar y actualizar

Cómo configurar alertas de mensajes móviles

Cómo configurar alertas de correo electrónico

Este programa se puede utilizar de muchas maneras. Se recomienda realizar pruebas exhaustivas en una cuenta demo, ajustar los parámetros, familiarizarse con el mecanismo operativo del programa y asegurarse de que todo esté a prueba de fallos en el trading en vivo.

Si tiene alguna pregunta, deje un comentario en la sección de comentarios y le responderé de inmediato. También puede contactarme de forma privada.



