Sombra de Sesión (MT4) - Sombra de Fondo en Horas No Comerciales

Visión general

Session Shade es un indicador ligero para MT4 que resalta visualmente las horas no comerciales sombreando el fondo del gráfico.

Está diseñado para ayudarle a confirmar su ventana de filtro de tiempo diario de un vistazo.

Esta es sólo una herramienta de visualización. No genera señales de trading ni coloca, modifica o cierra órdenes.

Características principales

Sombrea las horas no comerciales (NG) en el fondo del gráfico.

Mantiene las horas de negociación (OK) limpias y sin sombrear

Líneas verticales opcionales de inicio/fin de la ventana de negociación

Panel de información opcional que muestra la hora del servidor Estado de negociación OK / NG Cuenta atrás para el siguiente cambio

Funciona con cualquier símbolo y marco temporal (basado en la hora del servidor)

Funcionamiento

Usted define una ventana de negociación diaria:

Inicio de negociación (hora / minuto)

Fin de la negociación (hora / minuto)

El indicador sombrea el tiempo fuera de esa ventana como horas no comerciales.

Entradas principales (resumen)

Habilitar Sombra

Sombrear_horas_no_comerciales

Shade_Trading_Hours (opcional)

Hora_Inicio_Negociación / Minuto_Inicio_Negociación

Hora_fin_negociación / Minuto_fin_negociación

DíasDeRetiro

Draw_StartEnd_VLines

Show_Panel (y configuración del panel)

Colores para sombreado y líneas

Notas

Los cálculos de tiempo se basan en la hora del servidor de su broker.

Si su ventana de negociación cruza la medianoche, configure Start/End en consecuencia y verifíquelo en el gráfico.

Este indicador es sólo una herramienta de utilidad visual y no proporciona señales de negociación.

Soporte

Si tiene preguntas o sugerencias, por favor deje un comentario en la página del producto.