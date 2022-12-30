Forward Alert Msg to Telegram
- Utilidades
- Nguyen Quoc Hung
- Versión: 3.2
- Actualizado: 14 junio 2025
- Activaciones: 10
Este EA está totalmente automatizado, se construye basándose en el método de capturar el evento de Alerta emergente y reenviarlos al Canal/Grupo de Telegram.
Parámetros de la EA:
-------- <Parámetros del EA> --------
Número Mágico: El número identificativo (mágico) de la orden actualmente seleccionada.
Bot name: Nombre del Asesor Experto.
Permitir Alerta de Avance: Activar/desactivar la Alerta de Avance.No enviar mensajes después de la hora actual (segundos).
Número de filas a leer de la lista (>= 4...| afecta a la velocidad de procesamiento).
-------- <Configuración del telegrama> --------
Token del Bot de Telegram: Cada bot recibe un token de autenticación único cuando es creado.
Telegram Chat_ID: Identificador único para el chat de destino o nombre de usuario del canal de destino (introduce tu Telegram Chat_ID).
Permitir Reenviar Captura de Pantalla: Activar/Desactivar ReenviarCaptura de Pantalla.
Tamaño Captura Pantalla: Tamaño de la imagen delgráfico (la calidad de la imagen afecta a la velocidad del telegrama).
Usar Filtro Indicador : FALSE - El Bot lo reenviará todo y no podrá enviar capturas de pantalla.
TRUE - Bot filtrará los indicadores seleccionados para reenviar.
-------- <Configuración de la señal de filtro> --------: Este EA sólo es compatible con la alerta emergente 4 de los 4 indicadores diferentes o EAs
-------- <Filtro 1> --------
Nombre del Indicador (o EA): El nombre del indicador (Alerta emergente) en uso para la ventana del gráfico.
Nombre de la Plantilla : El nombre de la Plantilla (Alerta emergente) para la ventana de gráfico que se va a guardar.
-------- <Filtro 2> --------
<Lo mismo de arriba>
-------- <Filtro 3> --------
<Lo mismo arriba>
-------- <Filtro 4> --------
<Lo mismo anterior>
Cómo configurar este EA
Hay dos archivos:
+ 1. Archivo EA: Reenviar mensaje de alerta a Telegram.ex4
+ 2. Indicador de archivo: SaveAlertFile.ex4 - descargarlo desde mi blog como enlace de abajo.
1. Descargar archivo "SaveAlertFile.ex4" ysiga las instrucciones pasos : https://www.mql5.com/en/blogs/post/751340
2. Descargar el archivo "SaveAlertFile.ex4" y seguir los pasos de las instrucciones: *** EA y savefileAlert.ex4 sólo necesitan ser añadidos una vez a cualquier ventana de gráfico ***
*** 2. El EA y savefileAlert.ex4 sólo deben añadirse una vez a cualquier ventana del gráfico. 3. El EA y savefileAlert.ex4 sólo deben añadirse una vez a cualquier ventana del gráfico.
Fair price, simple setup and once you are past the setup with the telegram bot, it just works flawless. I have a setup with 31 pairs and i handles them all hassle free. 5 stars from me, good job Nguyen 👌😊