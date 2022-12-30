Forward Alert Msg to Telegram

Este EA está totalmente automatizado, se construye basándose en el método de capturar el evento de Alerta emergente y reenviarlos al Canal/Grupo de Telegram.





Parámetros de la EA:

-------- <Parámetros del EA> --------

Número Mágico: El número identificativo (mágico) de la orden actualmente seleccionada.

Bot name: Nombre del Asesor Experto.

Permitir Alerta de Avance: Activar/desactivar la Alerta de Avance.

.

Número de filas a leer de la lista (>= 4...| afecta a la velocidad de procesamiento).



-------- <Configuración del telegrama> --------

Token del Bot de Telegram: Cada bot recibe un token de autenticación único cuando es creado.

Telegram Chat_ID: Identificador único para el chat de destino o nombre de usuario del canal de destino (introduce tu Telegram Chat_ID).

Permitir Reenviar Captura de Pantalla: Activar/Desactivar ReenviarCaptura de Pantalla.

Tamaño Captura Pantalla: Tamaño de la imagen delgráfico (la calidad de la imagen afecta a la velocidad del telegrama).

Usar Filtro Indicador : FALSE - El Bot lo reenviará todo y no podrá enviar capturas de pantalla.

TRUE - Bot filtrará los indicadores seleccionados para reenviar.



-------- <Configuración de la señal de filtro> --------: Este EA sólo es compatible con la alerta emergente 4 de los 4 indicadores diferentes o EAs

-------- <Filtro 1> --------

Nombre del Indicador (o EA): El nombre del indicador (Alerta emergente) en uso para la ventana del gráfico.

Nombre de la Plantilla : El nombre de la Plantilla (Alerta emergente) para la ventana de gráfico que se va a guardar.

-------- <Filtro 2> --------

<Lo mismo de arriba>

-------- <Filtro 3> --------

<Lo mismo arriba>

-------- <Filtro 4> --------

<Lo mismo anterior>

Cómo configurar este EA

Hay dos archivos:

+ 1. Archivo EA: Reenviar mensaje de alerta a Telegram.ex4

+ 2. Indicador de archivo: SaveAlertFile.ex4 - descargarlo desde mi blog como enlace de abajo.



1. Descargar archivo "SaveAlertFile.ex4" ysiga las instrucciones pasos : https://www.mql5.com/en/blogs/post/751340

2. Descargar el archivo "SaveAlertFile.ex4" y seguir los pasos de las instrucciones: *** EA y savefileAlert.ex4 sólo necesitan ser añadidos una vez a cualquier ventana de gráfico ***

*** 2. El EA y savefileAlert.ex4 sólo deben añadirse una vez a cualquier ventana del gráfico. 3. El EA y savefileAlert.ex4 sólo deben añadirse una vez a cualquier ventana del gráfico.





