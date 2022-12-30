Forward Alert Msg to Telegram

3.5

Este EA está totalmente automatizado, se construye basándose en el método de capturar el evento de Alerta emergente y reenviarlos al Canal/Grupo de Telegram.


Parámetros de la EA:

-------- <Parámetros del EA> --------

Número Mágico: El número identificativo (mágico) de la orden actualmente seleccionada.

Bot name: Nombre del Asesor Experto.

Permitir Alerta de Avance: Activar/desactivar la Alerta de Avance.

No enviar mensajes después de la hora actual (segundos).

Número de filas a leer de la lista (>= 4...| afecta a la velocidad de procesamiento).

-------- <Configuración del telegrama> --------

Token del Bot de Telegram: Cada bot recibe un token de autenticación único cuando es creado.

Telegram Chat_ID: Identificador único para el chat de destino o nombre de usuario del canal de destino (introduce tu Telegram Chat_ID).

Permitir Reenviar Captura de Pantalla: Activar/Desactivar ReenviarCaptura de Pantalla.

Tamaño Captura Pantalla: Tamaño de la imagen delgráfico (la calidad de la imagen afecta a la velocidad del telegrama).

Usar Filtro Indicador : FALSE - El Bot lo reenviará todo y no podrá enviar capturas de pantalla.

TRUE - Bot filtrará los indicadores seleccionados para reenviar.

-------- <Configuración de la señal de filtro> --------: Este EA sólo es compatible con la alerta emergente 4 de los 4 indicadores diferentes o EAs

-------- <Filtro 1> --------

Nombre del Indicador (o EA): El nombre del indicador (Alerta emergente) en uso para la ventana del gráfico.

Nombre de la Plantilla : El nombre de la Plantilla (Alerta emergente) para la ventana de gráfico que se va a guardar.

-------- <Filtro 2> --------

<Lo mismo de arriba>

-------- <Filtro 3> --------

<Lo mismo arriba>

-------- <Filtro 4> --------

<Lo mismo anterior>

Cómo configurar este EA

Hay dos archivos:

+ 1. Archivo EA: Reenviar mensaje de alerta a Telegram.ex4

+ 2. Indicador de archivo: SaveAlertFile.ex4 - descargarlo desde mi blog como enlace de abajo.

1. Descargar archivo "SaveAlertFile.ex4" ysiga las instrucciones pasos : https://www.mql5.com/en/blogs/post/751340

2. Descargar el archivo "SaveAlertFile.ex4" y seguir los pasos de las instrucciones: *** EA y savefileAlert.ex4 sólo necesitan ser añadidos una vez a cualquier ventana de gráfico ***

*** 2. El EA y savefileAlert.ex4 sólo deben añadirse una vez a cualquier ventana del gráfico. 3. El EA y savefileAlert.ex4 sólo deben añadirse una vez a cualquier ventana del gráfico.


Comentarios 4
jogiztar
24
jogiztar 2024.06.04 19:45 
 

Fair price, simple setup and once you are past the setup with the telegram bot, it just works flawless. I have a setup with 31 pairs and i handles them all hassle free. 5 stars from me, good job Nguyen 👌😊

Victor Simões
23
Victor Simões 2023.08.03 15:33 
 

Fast, reliable and robust forwarder bot. It do what it promises and comes with the advantage of working with multiple charts at the same time. The developer is active on the project and very helpful. 5 Stars all the way

Otros productos de este autor
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Utilidades
Este EA es totalmente automatizado , está construido basado en el método de captura del evento de Alerta emergente y Órdenes de Mercado Abierto (COMPRA/VENTA) . Descargue la versión de prueba aquí: https: // www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***NOTA: Se recomienda eliminar la configuración de los filtros disponibles, sólo instale el filtro para su indicador. Parámetros del EA: -------- <Parámetros del EA> -------- Número Mágico: El número identificativo (mágico) de la orden actualmente seleccio
Range filter Buy and Sell 5min MT5
Nguyen Quoc Hung
5 (1)
Indicadores
Este indicador convertido de 5 min Filtro de Rango de Compra y Venta - versión guikroth en TradingView Popularidad del Filtro de Rango El Filtro de Rango es un indicador muy popular y eficaz por derecho propio, con ajustes a las pocas configuraciones simples es posible utilizar el Filtro de Rango para ayudar a filtrar el movimiento de los precios, ya sea ayudando a determinar la dirección de la tendencia o rangos, para cronometrar rupturas o incluso entradas de reversión. Su versatilidad prácti
Picidea Hunter
Nguyen Quoc Hung
Asesores Expertos
- Picidea Hunter - ¡un potente Asesor Experto (EA) de Forex! Picidea aprovecha las estrategias Martingale y grid para maximizar las oportunidades de trading, asegurando precisión y eficiencia en cada movimiento. Con su sistema inteligente de gestión de órdenes, Picidea cierra de forma inteligente todas las órdenes en su objetivo de beneficio predefinido. También equilibra las pérdidas y ganancias promediándolas, cerrando estratégicamente tanto las operaciones ganadoras como las perdedoras para
FREE
Symbol changer MT5
Nguyen Quoc Hung
4 (1)
Utilidades
- Symbol Changer Utility para MetaTrader es una herramienta que permite a los operadores cambiar entre varios símbolos en la plataforma comercial MetaTrader de forma fácil y rápida. - Está diseñada para cambiar el símbolo de la ventana gráfica actual y de todas las ventanas gráficas abiertas, así como el marco temporal de la ventana gráfica actual (haciendo clic en el botón). - La herramienta recupera los símbolos de la vigilancia del mercado, mostrando sólo los símbolos necesarios en la vigilan
FREE
Paracel EA MT4
Nguyen Quoc Hung
Asesores Expertos
Paracel EA es un Asesor Experto avanzado y totalmente automatizado diseñado para ayudar a los operadores a navegar por las complejidades de los mercados financieros. Utilizando una sofisticada estrategia basada en el indicador Supertrend y otro indicador incorporado, Paracel EA puede analizar las condiciones del mercado e identificar oportunidades de trading con notable precisión. El EA está equipado con una serie de características de gran alcance, incluyendo funciones de martingala, para ayud
FREE
Symbol changer MT4
Nguyen Quoc Hung
5 (3)
Utilidades
- Symbol Changer Utility para MetaTrader es una herramienta que permite a los operadores cambiar entre varios símbolos en la plataforma comercial MetaTrader de forma fácil y rápida. - Está diseñada para cambiar el símbolo de la ventana gráfica actual y de todas las ventanas gráficas abiertas, así como el marco temporal de la ventana gráfica actual (haciendo clic en el botón). - La herramienta recupera los símbolos de la vigilancia del mercado, mostrando sólo los símbolos necesarios en la vigilan
FREE
Sentinel Pro V
Nguyen Quoc Hung
Utilidades
Sentinel Pro V es un Asesor Experto de MetaTrader 4 de nivel profesional diseñado para operadores que exigen precisión y movilidad. Combinando tres capas de análisis RSI y Estocástico con un seguimiento personalizado de las líneas de tendencia, este bot le asegura estar informado de cada movimiento crítico del mercado a través de notificaciones instantáneas en Telegram . Principales características especializadas 1. Alertas de Triple Nivel de RSI y Estocástico A diferencia de los bots estándar,
FREE
Range filter Buy and Sell 5min
Nguyen Quoc Hung
Indicadores
Este indicador convertido de 5 min Filtro de Rango de Compra y Venta - versión guikroth en TradingView Popularidad del Filtro de Rango El Filtro de Rango es un indicador muy popular y eficaz por derecho propio, con ajustes a las pocas configuraciones simples es posible utilizar el Filtro de Rango para ayudar a filtrar el movimiento de los precios, ya sea ayudando a determinar la dirección de la tendencia o rangos, para cronometrar rupturas o incluso entradas de reversión. Su versatilidad prácti
Squeeze Momentum LazyBear MT5
Nguyen Quoc Hung
Indicadores
Este indicador convertido de Squeeze Momentum Indicador [LazyBear] versión en TradingView [---- Notas originales ----] Este es un derivado del indicador de volatilidad "TTM Squeeze" de John Carter, como se discute en su libro "Mastering the Trade" (capítulo 11). El indicador Squeeze Momentum (o TTM Squeeze) es un indicador que mide la volatilidad y el impulso, basado en el movimiento del precio dentro de un rango estrecho durante un período de tiempo y luego rompiendo bruscamente para iniciar g
