TradeAnalyserMT4

Posicionamiento básico

La herramienta de análisis avanzado de MT4, que proporciona un análisis en profundidad del historial de operaciones y una visión de los datos para optimizar las estrategias y aumentar la rentabilidad.

Usos del Core

  1. Evaluación del rendimiento de la estrategia: Analice la rentabilidad, la estabilidad y el riesgo para asignar una calificación objetiva A+-D.
  2. Descubrimiento de patrones de negociación: Identifique variedades, plazos y hábitos de beneficios de alta calidad para adaptarse a las distintas condiciones del mercado.
  3. Optimización de la gestión del riesgo: Calcule indicadores de retroceso y riesgo, y proporcione un análisis del rendimiento ajustado al riesgo.

Características principales

  1. Detección inteligente de estrategias: Identifica 23 estrategias comunes por número mágico para separar la operativa manual de la EA.
  2. Análisis multidimensional: Abarca cuatro dimensiones: estrategia, tipo, hora y comentario, y admite análisis cruzados tridimensionales.
  3. Análisis avanzado de comentarios: analiza automáticamente la información sobre estrategias en los comentarios para lograr una comparación estandarizada y entre estrategias.
  4. Análisis del rendimiento de la cartera: recomienda las mejores carteras de negociación y advierte de las asignaciones ineficaces.
  5. Múltiples indicadores de análisis: Incluye tres indicadores básicos: rentabilidad básica, control del riesgo y estadísticas avanzadas.

Informes de salida

  1. Informes terminales concisos: clasificaciones de estrategias, mejores carteras, perspectivas de comentarios, recomendaciones inteligentes para mejorar.
  2. Informes CSV detallados: estadísticas completas, análisis de categorías/comentarios/tiempo, evaluación de la calidad de los datos.

Características de uso

  1. Procesamiento inteligente de datos: amplía automáticamente el alcance de los datos, ajusta con precisión las posiciones y admite un filtrado flexible.
  2. Diseño fácil de usar: Nivel de detalle ajustable, marco temporal personalizable, opción de incluir o excluir la negociación manual.
  3. Análisis de nivel profesional: normas de rendimiento de nivel institucional, evaluación de riesgos multinivel, recomendaciones orientadas al combate.

Destinatarios

Desarrolladores de EA (validación de estrategias, optimización de parámetros), gestores monetarios (supervisión de la cartera, optimización de la asignación), operadores individuales (identificación de patrones de comportamiento, mejora de la disciplina).

Valor principal

Transformar los registros caóticos de negociación en inteligencia para la toma de decisiones, ayudar a detener las estrategias ineficaces, amplificar los modelos de beneficios, optimizar la asignación de recursos, tomar decisiones basadas en datos y mejorar continuamente el sistema de negociación.
