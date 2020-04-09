MT5 To Telegram Signal Bridge

Eleve sus señales de trading con nuestro avanzado puente de Telegram EA

Es hora de cautivar a tu audiencia con actualizaciones de trading en tiempo real que sean profesionales y visualmente atractivas.

Póngase en contacto conmigo para ver la demo y obtener una versión de prueba

Hemos invertido significativamente en características fáciles de usar que crean una experiencia única para clientes y proveedores. ¿No está seguro? Consulte nuestro folleto aquí

SIGNAL BRIDGE es capaz de proporcionar SEÑALES 100% FACILITADAS PARA EL COPIADOR para todos los casos de negocio, ¡incluso saltándose la lógica de Metatrader donde otros EAs tienen problemas!


Nuestro EA Telegram Bridge entrega señales automatizadas, instantáneas de gráficos e informes detallados de rendimiento directamente a su grupo de Telegram, sin que usted mueva un dedo.

Características Clave y Ventajas

  • Datos Completos de Operaciones
    Decide qué mostrar en cada mensaje: desde pips, precio de entrada, SL, TP, lotes, o incluso riesgo y RR. Ofrezca a sus seguidores total transparencia.
    Envíe Nuevas Órdenes, Actualice SL, TP, Personalice su Breakeven desde ajustes, envíe Cierre Parcial 100% copiable y

  • Funciones de Adjuntos de Gráficos súper elegantes
    Incluya una captura de pantalla de cada operación, mostrando su entrada, SL/TP, y el contexto general del mercado. Perfecto para generar confianza y claridad en cada actualización.
    Decida su plantilla de gráfico, personalice los colores de las operaciones, decida el zoom
    decida dónde adjuntar: todas las operaciones, sólo pendientes, sólo mercado, al cierre parcial, al cierre.... ¡¡¡eincluso decida omitir el gráfico cuando se alcance un SL!
    ¡¡¡¡Envíe automáticamente un gráfico con su mensaje personalizado cuando una operación alcance X% o X pips!!!

  • Múltiples formatos de informe

  • Elija entre cuatro estilos de informe distintos para mostrar su rendimiento diario, semanal o incluso

    1. Operación por Operación - Desglose detallado de cada posición.
    2. Por día - Resúmenes de PnL diarios para una rápida comprobación del rendimiento.
    3. Operaciones ganadoras frente a perdedoras: visión clara de la relación ganancia/pérdida, incluidos los resultados de equilibrio.
    4. Por Par - Identifique qué pares de divisas o instrumentos son los más rentables.

  • Actualizaciones programadas e instantáneas
    Automatice los informes diarios, semanales o de periodos personalizados para adaptarlos a su flujo de trabajo, o envíelos manualmente en cualquier momento.

  • Detección de Cierre Parcial y Punto de Equilibrio
    No necesita ajustar manualmente sus estadísticas. El EA reconoce automáticamente los cierres parciales y los movimientos de equilibrio, garantizando un PnL final preciso.

  • Filtros mág icos y de símbolos
    Restrinja las transmisiones sólo a las operaciones que desee compartir especificando números mágicos o símbolos. Perfecto para configuraciones multi-estrategia.

  • Emisiones personalizables
    Añada su propia marca, muestre u oculte comentarios, resalte el riesgo o el tamaño de los lotes y ajuste el diseño para que represente perfectamente su estilo.

El manual completo estáaquí

Instrucciones rápidas de configuración

Telegram:
  1. Crea un bot en telegram:
    - Abre Telegram, y busca @BotFather,
    - "Menu"- "create Newbot", asigna un nombre (ej: mychannel) y un nombre de usuario ( mychannel_bot )
    - copia el "API-token" generado al final del proceso (lo necesitarás en MT5) (ej: 1234567890:BBHeeTQYDprhrh1Cph2UBB7JKz6erSLWRqw
  2. Añade el bot a tu canal con derechos de ADMINAbre el canal/grupo Info, Manage, Add Administrators, escribe el nombre de usuario del bot, y haz click en Save
  3. Guarda el ID de tu canal: puedes encontrarlo accediendo a https://web.telegram.org/ seleccionando tu canal, busca tu pestaña de dirección y copia los números al final de la dirección (ej: https: //web.telegram.org/k/#-2429693223 , tu id de canal es2429693223 )

Configuración de Metatrader:

  1. Allow Webrequest for https://api.telegram.org
    - Abre MT5, luego tools-Options- Expert Advisors, marca 'Allowed WebRequest for listed URL' y añade 'https://api.telegram.org - haz click en ok y cierra la pestaña
  2. Descarga"Mt5 to Telegram Signal Bridge" desde mql5 market en MT5
  3. Arrastra"MT5to TelegramSignal Bridge" a un gráfico ( recomendado BTCUSD para que funcione también en fin de semana)
  4. Actualiza los inputs en Signal Bridge
    - Añade el "API bot token" que has copiado de tu bot padre
    - Añade el ID del canal ej: 2429693223

¡Disfrute de la EA!


Productos recomendados
JohnApollo
Jonathan Mboya Kinaro
Utilidades
JOHN EA - ASISTENTE DE TRADING MANUAL Herramienta profesional de gestión de órdenes y control de riesgos DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO JOHN EA es un asistente manual de negociación diseñado para ayudarle a gestionar eficientemente múltiples órdenes pendientes en MetaTrader 5. NO se trata de un robot de trading automatizado - usted mantiene el control total sobre todas las decisiones de trading mientras que el EA proporciona herramientas avanzadas de gestión de órdenes, funciones de gestión de riesg
FREE
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilidades
Esta herramienta realizará la gestión de Trailing stop loss y Break even para las órdenes. Le ayuda a limitar o reducir el tiempo que pasa mirando las órdenes en la pantalla, especialmente cuando necesita irse a dormir. Sólo tiene que añadir este EA a 1 gráfico, puede gestionar todos los pares. Puede filtrar órdenes por comentario, número mágico, símbolo y número de ticket de orden. Cuando Breakeven puede agregar pips shift/offset (para cubrir la comisión...). Puede probar en probador de estra
Synchronizer
PATRICK PAARSCH
Utilidades
Este Asesor Experto supervisa todas las posiciones abiertas a través de todos los símbolos en MetaTrader 5. Cada vez que un Stop Loss (SL) o Take Profit (TP) se establece manualmente o se ajusta en cualquier posición, el EA aplica automáticamente ese valor a todas las demás posiciones abiertas , independientemente del símbolo o tipo de orden (Compra / Venta). Esto asegura niveles de SL y TP consistentes y sincronizados en toda su cuenta. ¡Perfecto para el trading móvil a través de tablet o sm
Trade Control Panel
Jerry Jilun Anak Liban
Utilidades
Función del panel de control comercial Función normal de un solo clic Cerrar todo Cerrar todo Beneficio Cerrar todas las pérdidas Cerrar todas las órdenes pendientes Cerrar todo Vender Cerrar Todas las compras Función avanzada de un clic 1. Cierre Parcial del Lote de Venta por Porcentaje Le ayudará a cerrar parcialmente todas las posiciones abiertas por el porcentaje deseado. Ya no es necesario cerrar parcialmente una por una todas las posiciones abiertas. Introducción manual del porcentaje
Martingale panel MT5
Mohammadbagher Ramezan Akbari
Utilidades
En este artículo, nos gustaría presentar el producto de panel de comercio con el panel Martingale. Este panel está hecho de tal manera que puede satisfacer las necesidades de los comerciantes en gran medida. Este panel de comercio en realidad consiste en dos paneles de comercio al mismo tiempo, con el primero se pueden tomar posiciones con ciertos límites de ganancias y pérdidas, y con el segundo, se pueden tener posiciones con límites de ganancias pero sin límites de pérdidas. Cuando las posici
Spread Costs and Swap Benefits
Yupeng Xiao
Utilidades
Los costes del diferencial se refieren al importe de la pérdida causada por el diferencial, y los beneficios del swap se refieren al importe de los ingresos obtenidos por las posiciones overnight. Spread Costs es un indicador importante para los operadores a corto plazo, especialmente para los operadores de scalping, y Swap Benefits es un indicador importante para los operadores a largo plazo. Dado que los spreads y swaps en la plataforma MetaTrader 5 están todos expresados en puntos, necesitamo
XP Trade Manager
Ahmed Soliman
Utilidades
XP Trade Manager 1. Visión general XP Trade Manager es un panel de negociación visual profesional diseñado para operadores manuales en MetaTrader 5. Simplifica la ejecución y proporciona herramientas avanzadas de gestión de riesgos como cierres masivos, cobertura y reversión de posiciones directamente desde el gráfico. 2. Interfaz y controles A. Sección de Entrada Comercial LOTE: Entrada de volumen de operación. Utilice las flechas para ajustar por el Paso de Caja de Lote . TP / SL: Entradas d
MassDestroyer
Raphael Djangmah Osro Agbo
Utilidades
MASS DESTROYER-MANUAL La mayoría de los robots de scalping abren varias posiciones en cuestión de tiempo. En situaciones de emergencia donde digamos más de 30 posiciones se están ejecutando al mismo tiempo y todas estas operaciones van en negativo, cerrar manualmente todas estas posiciones puede hacer que sus pérdidas sean aún mayores debido a los diferenciales y otras condiciones del mercado. Aquí es donde entra DEST001 ... Este robot ha sido diseñado para que las posiciones se cierren en cue
Power of Currencies forex
Vasilii Apostolidi
Utilidades
The Power of Currencies  analiza la fortaleza de las monedas. Esto le permite entrar en el mercado en el comienzo de una tendencia. The Power of Currencies  complementar su sistema de comercio y puede servir como un filtro cuando se toman decisiones de compra o venta. El panel del analizador se puede mover fácilmente. Parámetros: SORT TYPE  - el orden de clasificación. Font Name    - el nombre de la fuente. Font Size  - el tamaño de la fuente. Font Interval  - interlineado. Progress Bar Wid
Equity Defense
Trading Toolkit
Utilidades
Equity Defense es una poderosa herramienta de gestión de riesgos diseñada por Trading Toolkit para proteger su cuenta de trading de importantes pérdidas. Esta herramienta supervisa de cerca el patrimonio de su cuenta y cierra automáticamente todas las operaciones abiertas cuando se alcanza un porcentaje predeterminado de pérdida de patrimonio durante el día de trading. La herramienta de Equity Defense garantiza que sus pérdidas diarias no superen su umbral de pérdida predeterminado, ayudándole a
OneClick Trade Panel
Mustafa Pishori
Utilidades
OneClick Trade Panel es una herramienta profesional de gestión de operaciones que pone las funciones esenciales de trading al alcance de su mano. Diseñada para traders que necesitan una gestión de operaciones rápida y eficiente, esta EA simplifica las tareas complejas de trading en operaciones de un solo clic. Esta herramienta le ayuda a gestionar sus posiciones abiertas de forma más rápida y eficiente que los métodos manuales tradicionales. Qué hace esta EA Este Asesor Experto proporciona tr
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilidades
Optimiza tu proceso de cierre de operaciones con el Close Manager MT5, un poderoso Asesor Experto (EA) diseñado para automatizar las salidas de operaciones abiertas manualmente o por otros EA en MetaTrader 5, ofreciendo a los traders un control preciso sobre las estrategias de salida. Ampliamente elogiado en MQL5, Forex Factory y Reddit’s r/Forex por sus criterios de cierre versátiles y personalizables, este EA es un favorito entre scalpers, day traders y swing traders en mercados volátiles como
FREE
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Asesores Expertos
️ Trade Manager oneclick ( Reverse Trade, Partial Close, Breakeven, Close All Running Trade ) control - Smart Manual Trade Control for MT5 El control Trade Manager oneclick es una utilidad de gestión de operaciones potente pero ligera, creada para operadores manuales que desean un control preciso sobre sus posiciones abiertas, directamente desde el gráfico de MT5. Este EA no abre o cierra operaciones automáticamente basándose en ninguna estrategia. Simplemente proporciona herramientas de gest
FREE
RiskGuardian
Lukas Adamec
Utilidades
Risk Guardian - Máxima protección del capital y de las pérdidas Proteja su capital. Sea disciplinado. Opere de forma más inteligente. Risk Guardian es una potente utilidad que ayuda a los operadores a controlar automáticamente el riesgo diario y asegurar los beneficios basados en la equidad. Diseñado para MetaTrader 5, es ligero, eficiente y extremadamente fácil de usar. Características principales: Límite de Drawdown diario (basado en %) Objetivo de equidad absoluta (por ejemplo, dejar de ope
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilidades
Imagínese pilotar un avión de verdad sin pisar nunca un simulador de vuelo. Así es el trading. Tiene que simular su estrategia antes de llevarla a un mercado real. Es bueno que pueda simular las cosas rápidamente antes incluso de pisar un mercado real, o antes de idear un sistema automatizado. La gente no tiene todo el día para mirar un gráfico de tiempo superior hasta que la señal de entrada finalmente llega. Es por eso que he construido esto para que pueda simular su estrategia con la velocida
FREE
SLTPSetter
Raphael Djangmah Osro Agbo
Utilidades
SLTPSetter - Fijador de StopLoss Take Profit ¿CÓMO FUNCIONA? La gestión del riesgo y de la cuenta es un aspecto muy crítico del trading. Antes de entrar en una posición, usted debe ser plenamente consciente de cuánto va a estar dispuesto a perder tanto en porcentaje como en valor. Aquí es donde SLTPSetter le cubre. Todo lo que necesita hacer es colocar el indicador en el gráfico y PRESIONAR COMPRA O VENTA automáticamente, todos los parámetros necesarios para colocar las operaciones se proporcio
Orders Executor
Claudio Aguiar De Aragao
Utilidades
Presentando           Ejecutor de Órdenes       , su potente y eficiente compañero comercial diseñado para ejecutar órdenes directamente desde un archivo de texto especificado por el usuario. Esta innovadora herramienta comercial agiliza su proceso comercial al proporcionar una solución conveniente y automatizada para ejecutar operaciones con precisión y velocidad. Características principales       : **Integración de archivos de texto:** Ejecutor de órdenes           está diseñado para leer e
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Time lines for MT5
Koji Kobayashi
Utilidades
Línea de tiempo para MT5 Funciones:. Dibuja una línea desde el momento del máximo de ayer, mínimo, precio de apertura de hoy, máximo y mínimo. El tiempo mostrado cambia dependiendo del marco de tiempo. Para los marcos de tiempo de 1 minuto y 5 minutos, el tiempo se muestra cada hora. En los marcos de 15 y 30 minutos, la hora se muestra cada cuatro horas. 1 hora y 4 horas se visualizan cada 12 horas. Las horas no se muestran para los marcos diarios y posteriores. Los máximos y mínimos se muestr
Auto History Downloader
Martino Hart
Utilidades
## Características - Descarga de cotizaciones históricas a través de `CopyRates()` para muchos símbolos y plazos. - Funciona con símbolos de Market Watch o con una lista explícita de símbolos. - Exportación CSV opcional a la carpeta `Files` del terminal (por símbolo/marco temporal). - Reintentos configurables, pausa y retroceso exponencial. - Registro detallado y comentarios de progreso para mayor comodidad. ## Uso 1. Copiar `AutoHistoryDownloader_mq5.mq5` en `MQL5/Scripts` o abrir en MetaEdit
Scalping Scale in
Konstantinos Kalaitzidis
Utilidades
El "Scalping Scale in" es una herramienta de utilidad diseñada para revendedores que desean escalar en una posición inicial a distancias fijas sin preocuparse por la ubicación de S/L y T/P, porque cada segundo cuenta al realizar el scalping. Cómo funciona: Usted establece los valores deseados en la pestaña de entradas del EA y, más específicamente, qué riesgo-recompensa desea que se coloque el T/P, qué tan ancho desea que su S/L (en pips) - cuál también es la distancia de la siguiente orden d
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Asesores Expertos
One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
FREE
Stopp Loss Manager
Gerhard Oehler
Utilidades
El Stop Loss Manger - SL Mange Con el Stop Loss Manager por fin podrá dormir tranquilo mientras gestiona eficazmente su riesgo en las operaciones bursátiles. Simplemente establezca sus límites individuales de stop loss y deje que el gestor opere por usted. No vuelva a preocuparse por las pérdidas: ¡el Gestor de Stop Loss se encarga de ello por usted! Obtenga ahora la ayuda definitiva para sus operaciones y maximice sus beneficios con facilidad. Únase hoy mismo a la comunidad de traders de éxito
Signals for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilidades
Es una utilidad que publica mensajes personalizados en Telegram basados en la actividad de trading de la cuenta. Una vez que la utilidad está en el gráfico, con cada nueva posición abierta del mismo símbolo del gráfico al que se añade la utilidad, se enviará un mensaje personalizado al grupo de Telegram definido en los parámetros de entrada. La utilidad publicará en el grupo de Telegram si se abre una nueva posición y si es el mismo símbolo que el gráfico en el que se está ejecutando la utilidad
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilidades
Expert TP SL v04 - Asistente de Trading Profesional con Sistema de Motivación AI Herramienta avanzada de trading manual con gestión automática del riesgo, protección contra el overtrading y apoyo psicológico inteligente para un trading disciplinado. VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO Expert TP SL v04 es un completo asistente de trading diseñado para traders manuales que desean mantener la disciplina emocional a la vez que automatizan los cálculos de riesgo. No se trata de una herramienta más de colocac
Kalifx Trade manager
Calvin Andile Mahlangu
Utilidades
KALI-FX Trade Manager - Utilidad avanzada de salida y gestión de riesgos para MetaTrader 5 El KALI-FX Trade Manager es una utilidad compacta diseñada para automatizar la salida de operaciones y la gestión del riesgo con precisión y consistencia. Integra el control del punto de equilibrio , la lógica del trailing stop , el cierre parcial , la asignación automática de SL/TP y el sistema de protección de la equidad , garantizando que cada posición y la cuenta global se gestionen de acuerdo con par
Breakout Meter
Nana Yaw Osei
Utilidades
Visión general Breakout Meter es una herramienta de acción de precios que identifica zonas clave de ruptura basadas en la actividad diaria reciente de los precios. Destaca las zonas en las que es probable que se desencadene el impulso, ayudando a los operadores a anticipar rupturas o retrocesos con una configuración mínima. Cómo funciona El EA analiza un número definido por el usuario de velas diarias recientes y marca zonas altas y bajas donde el precio ha mostrado fuertes reacciones. Actualiz
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Utilidades
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: Lo último en Asesor Experto (EA) de Gestión de Riesgo y Lote SmartRAL es una herramienta esencial para los operadores que exigen una gestión precisa del riesgo y el dimensionamiento automático de posiciones en MetaTrader 5. Deje de adivinar el tamaño de su lote y deje que el algoritmo se encargue de los cálculos. Este EA le permite operar con confianza, garantizando su exposición al riesgo en cada operación, al tiempo que ofrece una flexibilidad absolu
Multi Pairs Trading MT5
Ziheng Zhuang
Utilidades
Este asesor es un panel de negociación con un solo clic para múltiples pares. Hacer clic       ABIERTO       Botón para abrir órdenes para pares seleccionados. Hacer clic       CERCA       Botón para cerrar órdenes para pares seleccionados. El lote del pedido es el número ingresado por el usuario. Un número positivo corresponde a una orden de compra, un número negativo corresponde a una orden de venta. Haga clic en el botón   CERRAR   para cerrar el pedido completo en lugar de un cierre parcial
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (581)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (106)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilidades
Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave Descripción general Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o pe
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Utilidades
Crypto Ticks para MetaTrader 5 – Datos en Tiempo Real y Profundidad del Mercado Resumen Crypto Ticks transmite datos de ticks en tiempo real y profundidad de mercado desde las principales plataformas de criptomonedas a MetaTrader 5. Diseñado para traders que requieren datos precisos para scalping, estrategias algorítmicas y pruebas. Exchanges compatibles Binance: Spot (profundidad en la ventana activa) y Futuros (múltiples símbolos) KuCoin: Spot y Futuros Bybit: Futuros e Inverse Futuros XT.com
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilidades
"Trader Evolution " - Una utilidad diseñada para los comerciantes que utilizan la onda y el análisis técnico en su trabajo. Una pestaña de la utilidad es capaz de gestionar el dinero y abrir órdenes, y el otro puede ayudar en la realización de la onda de Elliott y el análisis técnico. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Operar en unos pocos clics. Las órdenes inmediatas y pendientes están disponibles en el panel 2. Gestión del dinero. El programa selecciona
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Utilidades
Strategy Builder ofrece una increíble cantidad de funcionalidades. Combina un panel de operaciones con automatización configurable (indicadores encubiertos en un EA), estadísticas en tiempo real (ganancias y draw down) más optimización automática de SL, TP/salida, horas de operación, entradas de indicadores. Múltiples indicadores pueden ser combinados en una sola alerta/señal de operación y pueden incluir indicadores personalizados, incluso si solo tienen archivo ex4 o comprados en el Mercado.
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
News Filter EA
Rashed Samir
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Otros productos de este autor
MT4 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (1)
Utilidades
MT4 To Telegram Signal Bridge (ES) Mejora tus señales de trading con nuestro avanzado Telegram Bridge EA Ha llegado el momento de cautivar a tu audiencia con actualizaciones de trading en tiempo real que sean profesionales y atractivas visualmente. Pruébelo gratis descargando la versión DEMO aquí - NOTA: completamente funcional, pero solo con operaciones en EURUSD. Hemos invertido significativamente en funciones fáciles de usar que crean una experiencia única para clientes y proveedores. ¿No est
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario