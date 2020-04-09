MT5 To Telegram Signal Bridge

Eleve sus señales de trading con nuestro avanzado puente de Telegram EA

Es hora de cautivar a tu audiencia con actualizaciones de trading en tiempo real que sean profesionales y visualmente atractivas.



Póngase en contacto conmigo para ver la demo y obtener una versión de prueba Hemos invertido significativamente en características fáciles de usar que crean una experiencia única para clientes y proveedores. ¿No está seguro? Consulte nuestro folleto aquí

SIGNAL BRIDGE es capaz de proporcionar SEÑALES 100% FACILITADAS PARA EL COPIADOR para todos los casos de negocio, ¡incluso saltándose la lógica de Metatrader donde otros EAs tienen problemas!





Nuestro EA Telegram Bridge entrega señales automatizadas, instantáneas de gráficos e informes detallados de rendimiento directamente a su grupo de Telegram, sin que usted mueva un dedo.

¡Echa un vistazo al Manual con explicaciones detalladas de las entradas de características está aquí!

Características Clave y Ventajas

Datos Completos de Operaciones

Decide qué mostrar en cada mensaje: desde pips, precio de entrada, SL, TP, lotes, o incluso riesgo y RR. Ofrezca a sus seguidores total transparencia.

Envíe Nuevas Órdenes, Actualice SL, TP, Personalice su Breakeven desde ajustes, envíe Cierre Parcial 100% copiable y

Funciones de Adjuntos de Gráficos súper elegantes

Incluya una captura de pantalla de cada operación, mostrando su entrada, SL/TP, y el contexto general del mercado. Perfecto para generar confianza y claridad en cada actualización.

Decida su plantilla de gráfico, personalice los colores de las operaciones, decida el zoom

decida dónde adjuntar: todas las operaciones, sólo pendientes, sólo mercado, al cierre parcial, al cierre.... ¡¡¡e incluso decida omitir el gráfico cuando se alcance un SL!

¡¡¡¡Envíe automáticamente un gráfico con su mensaje personalizado cuando una operación alcance X% o X pips!!!





Múltiples formatos de informe

Elija entre cuatro estilos de informe distintos para mostrar su rendimiento diario, semanal o incluso Operación por Operación - Desglose detallado de cada posición. Por día - Resúmenes de PnL diarios para una rápida comprobación del rendimiento. Operaciones ganadoras frente a perdedoras : visión clara de la relación ganancia/pérdida, incluidos los resultados de equilibrio. Por Par - Identifique qué pares de divisas o instrumentos son los más rentables.





Actualizaciones programadas e instantáneas

Automatice los informes diarios, semanales o de periodos personalizados para adaptarlos a su flujo de trabajo, o envíelos manualmente en cualquier momento.

Detección de Cierre Parcial y Punto de Equilibrio

No necesita ajustar manualmente sus estadísticas. El EA reconoce automáticamente los cierres parciales y los movimientos de equilibrio, garantizando un PnL final preciso.

Filtros mág icos y de símbolos

Restrinja las transmisiones sólo a las operaciones que desee compartir especificando números mágicos o símbolos. Perfecto para configuraciones multi-estrategia.

Emisiones personalizables

Añada su propia marca, muestre u oculte comentarios, resalte el riesgo o el tamaño de los lotes y ajuste el diseño para que represente perfectamente su estilo.

El manual completo estáaquí

Instrucciones rápidas de configuración

Telegram:

Crea un bot en telegram:

- Abre Telegram, y busca @BotFather,

- "Menu"- "create Newbot", asigna un nombre (ej: mychannel) y un nombre de usuario ( mychannel_bot )

- copia el "API-token" generado al final del proceso (lo necesitarás en MT5) (ej: 1234567890:BBHeeTQYDprhrh1Cph2UBB7JKz6erSLWRqw Añade el bot a tu canal con derechos de ADMIN Abre el canal/grupo Info, Manage, Add Administrators, escribe el nombre de usuario del bot, y haz click en Save Guarda el ID de tu canal: puedes encontrarlo accediendo a https://web.telegram.org/ seleccionando tu canal, busca tu pestaña de dirección y copia los números al final de la dirección (ej: https: //web.telegram.org/k/#-2429693223 , tu id de canal es 2429693223 )

Configuración de Metatrader:

Allow Webrequest for https://api.telegram.org

- Abre MT5, luego tools-Options- Expert Advisors, marca 'Allowed WebRequest for listed URL' y añade 'https://api.telegram.org - haz click en ok y cierra la pestaña Descarga "Mt5 to Telegram Signal Bridge" desde mql5 market en MT5 Arrastra "MT5to TelegramSignal Bridge" a un gráfico ( recomendado BTCUSD para que funcione también en fin de semana)

Actualiza los inputs en Signal Bridge

- Añade el "API bot token" que has copiado de tu bot padre

- Añade el ID del canal ej: 2429693223

¡Disfrute de la EA!



