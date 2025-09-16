MT5 To Telegram Signal Bridge

Verbessern Sie Ihre Handelssignale mit unserem fortschrittlichen Telegram Bridge EA

Unser Telegram Bridge EA liefert automatisierte Signale, Chart-Schnappschüsse und detaillierte Performance-Berichte direkt an Ihre Telegram-Gruppe - ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

Hauptmerkmale & Vorteile

Umfassende Handelsdaten

Entscheiden Sie, was in jeder Nachricht angezeigt werden soll: von Pips, Einstiegskurs, SL, TP, Lots, oder sogar Risiko und RR. Geben Sie Ihren Followern volle Transparenz.

Senden Sie neue Orders, aktualisieren Sie SL, TP, passen Sie Ihren Breakeven in den Einstellungen an, senden Sie 100% kopierfreundliche Partial Close und

Superschicke Funktionen für Chart-Anhänge

Fügen Sie einen Screenshot von jedem Trade ein, der Ihren Einstieg, SL/TP und den gesamten Marktkontext zeigt. Perfekt, um Vertrauen und Klarheit in jedem Update zu schaffen.

Bestimmen Sie Ihre Chartvorlage, passen Sie die Farben des Trades an, bestimmen Sie den Zoom

und entscheiden Sie, wo der Chart angehängt werden soll: alle Trades, nur Pending, nur Market, bei Partial Close, bei Closing.... und entscheiden Sie sogar, ob der Chart übersprungen werden soll, wenn ein SL erreicht wird!

Senden Sie automatisch einen Chart mit Ihrer individuellen Nachricht, wenn ein Trade X% oder X Pips erreicht!!!





Mehrere Berichtsformate

Wählen Sie aus vier verschiedenen Berichtsformaten, um Ihre Performance täglich, wöchentlich oder sogar wöchentlich darzustellen Trade by Trade - Detaillierte Aufschlüsselung jeder Position. Nach Tag - Zusammenfassungen der täglichen PnL für schnelle Leistungsüberprüfungen. Gewonnene vs. verlorene Trades - Übersichtliche Darstellung des Gewinn/Verlust-Verhältnisses, einschließlich der Break-even-Ergebnisse. Nach Währungspaar - Ermitteln Sie, welche Währungspaare oder Instrumente am profitabelsten sind.





Geplante und sofortige Aktualisierungen

Automatisieren Sie tägliche, wöchentliche oder benutzerdefinierte Berichte, um sie an Ihre Arbeitsabläufe anzupassen - oder senden Sie sie manuell zu einem beliebigen Zeitpunkt.

Partial Close & Break-Even-Erkennung

Sie müssen Ihre Statistiken nicht manuell anpassen. Der EA erkennt automatisch partielle Glattstellungen und Break-Even-Bewegungen und sorgt so für eine genaue endgültige PnL.

Magische & Symbol-Filter

Beschränken Sie die Übertragungen auf die Trades, die Sie teilen möchten, indem Sie magische Zahlen oder Symbole angeben. Perfekt für Multi-Strategie-Setups.

Anpassbare Übertragungen

Fügen Sie Ihr eigenes Branding hinzu, zeigen Sie Kommentare an oder blenden Sie sie aus, heben Sie Risiken oder Losgrößen hervor und passen Sie das Layout so an, dass es perfekt zu Ihrem Stil passt.

Das vollständige Handbuch finden Siehier

Kurzanleitung für die Einrichtung

Telegram:

Erstellen Sie einen Bot in Telegram:

- Öffnen Sie Telegram und suchen Sie @BotFather,

- "Menü" - "Newbot erstellen", vergeben Sie einen Namen (z.B.: mychannel) und einen Benutzernamen ( mychannel_bot )

- kopieren Sie den "API-Token", der am Ende des Prozesses generiert wurde (Sie werden ihn in MT5 benötigen) (z.B.: 1234567890:BBHeeTQYDprhrh1Cph2UBB7JKz6erSLWRqw Füge den Bot mit ADMIN-Rechten zu deinem Channel hinzu Öffne die Channel/Gruppen-Info, Verwalten, Administratoren hinzufügen, gib den Bot-Benutzernamen ein und klicke auf Speichern Speichern Sie Ihre Kanal-ID: Sie finden sie, indem Sie https://web.telegram.org/ auswählen , die Registerkarte Adresse aufrufen und die Zahlen am Ende der Adresse kopieren (z. B.: https: //web.telegram.org/k/#-2429693223 , Ihre Kanal-ID lautet 2429693223 )

Metatrader-Konfiguration:

Allow Webrequest for https://api.telegram.org

- Öffnen Sie MT5, dann Tools-Options- Expert Advisors, kreuzen Sie "Allowed WebRequest for listed URL" an und fügen Sie 'https://api.telegram.org hinzu - klicken Sie auf ok und schließen Sie die Registerkarte Laden Sie "Mt5 to Telegram Signal Bridge" vom mql5 Markt in MT5 herunter Ziehen Sie "MT5to TelegramSignal Bridge" in einen Chart ( empfohlen BTCUSD, damit es auch am Wochenende funktioniert)

Aktualisieren Sie die Eingaben in der Signal Bridge

- Fügen Sie den "API Bot Token" hinzu, den Sie von Ihrem Bot-Vater kopiert haben

- Fügen Sie die Channel ID hinzu z.B.: 2429693223

Viel Spaß mit dem EA!



