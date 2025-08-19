Pantera Indicator
- Indicadores
- Temirlan Kdyrkhan
- Versión: 9.5
- Actualizado: 16 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Una herramienta para el backtesting de estrategias y el análisis del rendimiento en el gráfico.
Una utilidad para desarrollar, depurar y probar ideas de negociación personalizadas y funciones de indicadores.
Un indicador diseñado para probar rápidamente conceptos de negociación y visualizar la eficacia de diferentes parámetros de entrada.
Un sandbox todo en uno para probar desde simples cruces hasta complejos sistemas de negociación multicondición.
"Hi brother, which time frame does the indicator work best on? I already bought it."